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Украина выиграла чемпионат мира по шашкам-64, на два очка опередив россиян

Новости Цензор.НЕТ Спорт

Украина выиграла чемпионат мира по шашкам-64, на два очка опередив россиян

Мужская сборная Украины впервые в истории выиграла "золото" чемпионата мира по шашкам-64. Турнир завершился в Турции.

Об этом Укринформу сообщил вице-президент Национальной федерации шашек Украины Леонид Бройтман, информирует Цензор.НЕТ.

За нашу команду выступали Юрий Аникеев (Харьков), Феликс Шепель (Днепр) и Денис Шкатула (Винница).

Украинцы на два очка опередили россиян. Соревнования проходили в категории рапид или быстрые шашки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинец Аникеев стал чемпионом Европы по шашкам, обыграв двух россиян

По словам капитана украинской сборной Юрия Аникеева, залогом успеха стала стабильная, ровная игра на протяжении всего турнира.

Женская сборная Украины в этом же виде программы завоевала серебряные медали.

В составе команды выступали гроссмейстеры Елена Короткая (Каменское Днепропетровской области) и Юлия Макаренкова (Харьков).
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Топ комментарии
+21
Молодці! Крашим представникам талановитого народу наша вдячність.
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21.08.2021 14:00
+14
Україна виграла чемпіонат світу із шашок-64 - Цензор.НЕТ 8865
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21.08.2021 14:09
+7
Переиграли кацапов по "русским" шашкам. Феерично.
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21.08.2021 14:21
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Молодці! Крашим представникам талановитого народу наша вдячність.
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21.08.2021 14:00 Ответить
Україна виграла чемпіонат світу із шашок-64, на два очки випередивши росіян - Цензор.НЕТ 2957
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22.08.2021 01:16 Ответить
На 64 клетки - в чапаева интереснее играть.
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21.08.2021 14:05 Ответить
Голубь ты наш, никто и не сомневался в твоих способностях)))
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21.08.2021 14:13 Ответить
В чапаева, до 7 лет, да. Юрчик сколько тебе?
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21.08.2021 20:32 Ответить
Україна виграла чемпіонат світу із шашок-64 - Цензор.НЕТ 8865
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21.08.2021 14:09 Ответить
Так флажок наверное у "404" забрали, без этого не победю, не побежду...
тьфу мл@ть...
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21.08.2021 14:11 Ответить
Україна виграла чемпіонат світу із шашок-64, на два очки випередивши росіян - Цензор.НЕТ 1177
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22.08.2021 01:18 Ответить
Переиграли кацапов по "русским" шашкам. Феерично.
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21.08.2021 14:21 Ответить
От кацапов шашист больше на тунгуза похож.
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21.08.2021 16:21 Ответить
ВІТАЄМО !!!
Україна виграла чемпіонат світу із шашок-64 - Цензор.НЕТ 3908

.
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21.08.2021 15:01 Ответить
Молодці, вітаю!
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21.08.2021 15:02 Ответить
Как жаль что мельдоний не развивает интеллект... Україна виграла чемпіонат світу із шашок-64, на два очки випередивши росіян - Цензор.НЕТ 912
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21.08.2021 15:55 Ответить
Плюсую трижди!!!
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21.08.2021 18:51 Ответить
Какие благодаря независимости у нас всесторонне развитые и талантливые люди! Не исключено, что деды, стучащие с утра до ночи в дворовой беседке в домино, могли бы в молодости тоже стать чемпионами мира, да ссср помешал.
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21.08.2021 16:19 Ответить
МОЛОДЦІ !!! ТАК ТРИМАТИ !!!! СЛАВА УКРАЇНІ !!!
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21.08.2021 21:31 Ответить
http://youtube.com/watch?v=ViMm6EkdkDA
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22.08.2021 08:42 Ответить
 
 