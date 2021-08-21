Украина выиграла чемпионат мира по шашкам-64, на два очка опередив россиян
Новости Цензор.НЕТ Спорт
Мужская сборная Украины впервые в истории выиграла "золото" чемпионата мира по шашкам-64. Турнир завершился в Турции.
Об этом Укринформу сообщил вице-президент Национальной федерации шашек Украины Леонид Бройтман, информирует Цензор.НЕТ.
За нашу команду выступали Юрий Аникеев (Харьков), Феликс Шепель (Днепр) и Денис Шкатула (Винница).
Украинцы на два очка опередили россиян. Соревнования проходили в категории рапид или быстрые шашки.
По словам капитана украинской сборной Юрия Аникеева, залогом успеха стала стабильная, ровная игра на протяжении всего турнира.
Женская сборная Украины в этом же виде программы завоевала серебряные медали.
В составе команды выступали гроссмейстеры Елена Короткая (Каменское Днепропетровской области) и Юлия Макаренкова (Харьков).
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