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Україна виграла чемпіонат світу із шашок-64, на два очки випередивши росіян

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Україна виграла чемпіонат світу із шашок-64, на два очки випередивши росіян

Чоловіча збірна України вперше в історії виграла "золото" чемпіонату світу із шашок-64. Турнір завершився в Туреччині.

Про це Укрінформу повідомив віцепрезидент Національної федерації шашок України Леонід Бройтман, інформує Цензор.НЕТ.

За нашу команду виступали Юрій Анікєєв (Харків), Фелікс Шепель (Дніпро) та Денис Шкатула (Вінниця).

Українці на два очки випередили росіян. Змагання проходили в категорії рапід або швидкі шашки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українець Анікєєв став чемпіоном Європи із шашок, обігравши двох росіян

За словами капітана української збірної Юрія Анікєєва, запорукою успіху стала стабільна, рівна гра протягом усього турніру.

Жіноча збірна України в цьому ж виді програми завоювала срібні медалі.

У складі команди виступали гросмейстери Олена Коротка (Кам'янське Дніпропетровської області) та Юлія Макаренкова (Харків).

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
Молодці! Крашим представникам талановитого народу наша вдячність.
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21.08.2021 14:00
+14
Україна виграла чемпіонат світу із шашок-64 - Цензор.НЕТ 8865
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21.08.2021 14:09
+7
Переиграли кацапов по "русским" шашкам. Феерично.
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21.08.2021 14:21
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Молодці! Крашим представникам талановитого народу наша вдячність.
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21.08.2021 14:00 Відповісти
Україна виграла чемпіонат світу із шашок-64, на два очки випередивши росіян - Цензор.НЕТ 2957
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22.08.2021 01:16 Відповісти
На 64 клетки - в чапаева интереснее играть.
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21.08.2021 14:05 Відповісти
Голубь ты наш, никто и не сомневался в твоих способностях)))
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21.08.2021 14:13 Відповісти
В чапаева, до 7 лет, да. Юрчик сколько тебе?
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21.08.2021 20:32 Відповісти
Україна виграла чемпіонат світу із шашок-64 - Цензор.НЕТ 8865
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21.08.2021 14:09 Відповісти
Так флажок наверное у "404" забрали, без этого не победю, не побежду...
тьфу мл@ть...
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21.08.2021 14:11 Відповісти
Україна виграла чемпіонат світу із шашок-64, на два очки випередивши росіян - Цензор.НЕТ 1177
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22.08.2021 01:18 Відповісти
Переиграли кацапов по "русским" шашкам. Феерично.
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21.08.2021 14:21 Відповісти
От кацапов шашист больше на тунгуза похож.
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21.08.2021 16:21 Відповісти
ВІТАЄМО !!!
Україна виграла чемпіонат світу із шашок-64 - Цензор.НЕТ 3908

.
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21.08.2021 15:01 Відповісти
Молодці, вітаю!
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21.08.2021 15:02 Відповісти
Как жаль что мельдоний не развивает интеллект... Україна виграла чемпіонат світу із шашок-64, на два очки випередивши росіян - Цензор.НЕТ 912
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21.08.2021 15:55 Відповісти
Плюсую трижди!!!
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21.08.2021 18:51 Відповісти
Какие благодаря независимости у нас всесторонне развитые и талантливые люди! Не исключено, что деды, стучащие с утра до ночи в дворовой беседке в домино, могли бы в молодости тоже стать чемпионами мира, да ссср помешал.
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21.08.2021 16:19 Відповісти
МОЛОДЦІ !!! ТАК ТРИМАТИ !!!! СЛАВА УКРАЇНІ !!!
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21.08.2021 21:31 Відповісти
http://youtube.com/watch?v=ViMm6EkdkDA
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22.08.2021 08:42 Відповісти
 
 