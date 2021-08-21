Україна виграла чемпіонат світу із шашок-64, на два очки випередивши росіян

Чоловіча збірна України вперше в історії виграла "золото" чемпіонату світу із шашок-64. Турнір завершився в Туреччині.

Про це Укрінформу повідомив віцепрезидент Національної федерації шашок України Леонід Бройтман, інформує Цензор.НЕТ.

За нашу команду виступали Юрій Анікєєв (Харків), Фелікс Шепель (Дніпро) та Денис Шкатула (Вінниця).

Українці на два очки випередили росіян. Змагання проходили в категорії рапід або швидкі шашки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українець Анікєєв став чемпіоном Європи із шашок, обігравши двох росіян

За словами капітана української збірної Юрія Анікєєва, запорукою успіху стала стабільна, рівна гра протягом усього турніру.

Жіноча збірна України в цьому ж виді програми завоювала срібні медалі.

У складі команди виступали гросмейстери Олена Коротка (Кам'янське Дніпропетровської області) та Юлія Макаренкова (Харків).