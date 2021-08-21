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Зеленский утвердил новый состав комиссии по помилованию при президенте

Новости Цензор.НЕТ Общество

Зеленский утвердил новый состав комиссии по помилованию при президенте

Президент Владимир Зеленский утвердил новый состав Комиссии по вопросам помилования.

Как передает Цензор.НЕТ, текст соответствующего указа обнародован на сайте главы государства.

"На изменение Указа Президента Украины от 6 декабря 1999 года № 1532 "О Комиссии при Президенте Украины по вопросам помилования" (с последующими изменениями) утвердить новый персональный состав Комиссии при Президенте Украины по вопросам помилования", - говорится в документе.

Согласно ему, возглавил комиссию руководитель Кабинета руководителя Офиса Президента Андрей Гота. Заместителями председателя комиссии стали советник руководителя ОП Александр Козенко и заместитель руководителя Департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград - руководитель управления по вопросам помилования ОП Дмитрий Журавлев.

Секретарем комиссии является главный консультант управления по вопросам помилования Департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград ОП Александр Марченко.

В состав Комиссии по вопросам помилования также вошли заместитель руководителя ОП Алексей Днепров, первый заместитель председателя Службы безопасности Украины, руководитель Антитеррористического центра при СБУ Сергей Андрущенко, заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко, начальник Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний Сергей Гречанюк. Членами комиссии с согласия является волонтер Ольга Башей и исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский внес изменения в порядок помилования в Украине
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Топ комментарии
+5
Корупціонери, алкаши, наркомани, вже на низькому старті. З "чистою совістю" і за кермо чи красти, чи все зразу.
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21.08.2021 17:09
+3
Зеленський затвердив новий склад комісії із помилування при президентові - Цензор.НЕТ 5757
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21.08.2021 17:23
+1
ценник огласите сразу
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21.08.2021 17:23
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Корупціонери, алкаши, наркомани, вже на низькому старті. З "чистою совістю" і за кермо чи красти, чи все зразу.
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21.08.2021 17:09 Ответить
Зеленський затвердив новий склад комісії із помилування при президентові - Цензор.НЕТ 5757
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21.08.2021 17:23 Ответить
Это зеленое ЧМО третий год милует маньяков, педофилов и всякую нечисть, потому что и сам нечисть..
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21.08.2021 22:25 Ответить
Застрелить!!!
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21.08.2021 17:51 Ответить
ценник огласите сразу
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21.08.2021 17:23 Ответить
готовлять на амністію''яника-зека''
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21.08.2021 17:24 Ответить
і мертвенчука-собаку путлєра
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21.08.2021 17:25 Ответить
Членами комиссии с согласия является волонтер Ольга Башей и исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко.Источник: https://censor.net/ru/n3284025

То есть, эти уважаемые люди пока не согласились сотрудничать с зюзей, или я не так понял?
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21.08.2021 18:31 Ответить
При включении в комиссию людей, которые не находятся в подчинении руководителя, издающего приказ, требуется их согласие. То есть не может начальник включить в комиссию людей без их согласия, которые не являются его подчиненными.
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21.08.2021 20:02 Ответить
"..возглавил комиссию руководитель Кабинета руководителя Офиса Президента .." А это еще что за должность? У канцеляриста/завхоза есть Кабинет? Люди добрые, а зачем нам Верховна Рада, Кабмин с министерствами, Верховный суд, СБУ, если есть такой Офис Президента с такими структурами. Как могут вершить судьбы советники и консультанты? Пусть советуют и консультируют, а ответственность несут государственные служащие.
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21.08.2021 20:08 Ответить
Ой какие хлебные места разобрали....
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21.08.2021 20:32 Ответить
Зеленський затвердив новий склад комісії із помилування при президентові - Цензор.НЕТ 4879 Для себя старается ... Нее, Володька, не получится
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21.08.2021 21:50 Ответить
Наш зелебоба спаситель всех страждущих корупционеров, кумовей, алегархов, и мы наблюдаем, как каждый раз очередному миллиардеру снимают арест с имущества и счетов. Ну прям не зеля а бог миниатюрный
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22.08.2021 07:27 Ответить
 
 