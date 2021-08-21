Зеленський затвердив новий склад комісії із помилування при президентові

Президент Володимир Зеленський затвердив новий склад Комісії у питаннях помилування.

Як передає Цензор.НЕТ, текст відповідного указу оприлюднено на сайті глави держави.

"На зміну Указу президента України від 6 грудня 1999 року №1532 "Про Комісію при президентові України у питаннях помилування" (з наступними змінами) затвердити новий персональний склад Комісії при президентові України у питаннях помилування", - йдеться в документі.

Згідно з ним, очолив комісію керівник Кабінету керівника Офісу президента Андрій Гота. Заступниками голови комісії стали радник керівника ОП Олександр Козенко і заступник керівника Департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород - керівник управління з питань помилування ОП Дмитро Журавльов.

Секретарем комісії є головний консультант управління з питань помилування Департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород ОП Олександр Марченко.

До складу Комісії у питаннях помилування також увійшли: заступник керівника ОП Олексій Дніпров, перший заступник голови Служби безпеки України, керівник Антитерористичного центру при СБУ Сергій Андрущенко, заступник міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко, начальник Департаменту з питань виконання кримінальних покарань Сергій Гречанюк. Членами комісії за згодою є волонтерка Ольга Башей і виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко.

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