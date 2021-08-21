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Зеленський (17470) помилування (107)

Зеленський затвердив новий склад комісії із помилування при президентові

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Зеленський затвердив новий склад комісії із помилування при президентові

Президент Володимир Зеленський затвердив новий склад Комісії у питаннях помилування.

Як передає Цензор.НЕТ, текст відповідного указу оприлюднено на сайті глави держави.

"На зміну Указу президента України від 6 грудня 1999 року №1532 "Про Комісію при президентові України у питаннях помилування" (з наступними змінами) затвердити новий персональний склад Комісії при президентові України у питаннях помилування", - йдеться в документі.

Згідно з ним, очолив комісію керівник Кабінету керівника Офісу президента Андрій Гота. Заступниками голови комісії стали радник керівника ОП Олександр Козенко і заступник керівника Департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород - керівник управління з питань помилування ОП Дмитро Журавльов.

Секретарем комісії є головний консультант управління з питань помилування Департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород ОП Олександр Марченко.

До складу Комісії у питаннях помилування також увійшли: заступник керівника ОП Олексій Дніпров, перший заступник голови Служби безпеки України, керівник Антитерористичного центру при СБУ Сергій Андрущенко, заступник міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко, начальник Департаменту з питань виконання кримінальних покарань Сергій Гречанюк. Членами комісії за згодою є волонтерка Ольга Башей і виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко.

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Топ коментарі
+5
Корупціонери, алкаши, наркомани, вже на низькому старті. З "чистою совістю" і за кермо чи красти, чи все зразу.
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21.08.2021 17:09
+3
Зеленський затвердив новий склад комісії із помилування при президентові - Цензор.НЕТ 5757
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21.08.2021 17:23
+1
ценник огласите сразу
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21.08.2021 17:23
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Корупціонери, алкаши, наркомани, вже на низькому старті. З "чистою совістю" і за кермо чи красти, чи все зразу.
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21.08.2021 17:09 Відповісти
Зеленський затвердив новий склад комісії із помилування при президентові - Цензор.НЕТ 5757
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21.08.2021 17:23 Відповісти
Это зеленое ЧМО третий год милует маньяков, педофилов и всякую нечисть, потому что и сам нечисть..
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21.08.2021 22:25 Відповісти
Застрелить!!!
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21.08.2021 17:51 Відповісти
ценник огласите сразу
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21.08.2021 17:23 Відповісти
готовлять на амністію''яника-зека''
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21.08.2021 17:24 Відповісти
і мертвенчука-собаку путлєра
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21.08.2021 17:25 Відповісти
Членами комиссии с согласия является волонтер Ольга Башей и исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко.Источник: https://censor.net/ru/n3284025

То есть, эти уважаемые люди пока не согласились сотрудничать с зюзей, или я не так понял?
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21.08.2021 18:31 Відповісти
При включении в комиссию людей, которые не находятся в подчинении руководителя, издающего приказ, требуется их согласие. То есть не может начальник включить в комиссию людей без их согласия, которые не являются его подчиненными.
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21.08.2021 20:02 Відповісти
"..возглавил комиссию руководитель Кабинета руководителя Офиса Президента .." А это еще что за должность? У канцеляриста/завхоза есть Кабинет? Люди добрые, а зачем нам Верховна Рада, Кабмин с министерствами, Верховный суд, СБУ, если есть такой Офис Президента с такими структурами. Как могут вершить судьбы советники и консультанты? Пусть советуют и консультируют, а ответственность несут государственные служащие.
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21.08.2021 20:08 Відповісти
Ой какие хлебные места разобрали....
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21.08.2021 20:32 Відповісти
Зеленський затвердив новий склад комісії із помилування при президентові - Цензор.НЕТ 4879 Для себя старается ... Нее, Володька, не получится
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21.08.2021 21:50 Відповісти
Наш зелебоба спаситель всех страждущих корупционеров, кумовей, алегархов, и мы наблюдаем, как каждый раз очередному миллиардеру снимают арест с имущества и счетов. Ну прям не зеля а бог миниатюрный
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22.08.2021 07:27 Відповісти
 
 