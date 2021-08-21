Международная федерация гимнастики подтвердила, что золото израильтянки Линой Ашрам на Олимпиаде завоевано честно
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Международная федерация гимнастики 19 августа опубликовала свое заключение по поводу судейства в финале многоборья по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. После проверки федерация подтвердила - израильтянка Линой Ашрам стала чемпионкой по праву.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет израильское издание "Детали".
Ашрам завоевала золотую медаль в финале 7 августа, обойдя россиянку Дину Аверину. Это вызвало бурю в российских медиа. Спортивные чиновники и простые пользователи заявляли, что российских гимнасток "засудили", а израильтянка получила свою медаль нечестным образом.
Олимпийский комитет России тут же направил запрос на пересмотр судейства в Международную федерацию гимнастики. Между тем, россияне устроили в соцсетях безобразную травлю как самой Линой Ашрам, так и олимпийских судей, работавших на соревнованиях. Гимнастке писали на ее странице в Instagram о том, что она недостойна медали. Судей заваливали угрозами в личных сообщениях.
19 августа Международная федерация гимнастики (FIG) вынесла свой вердикт. Судейство на Олимпиаде было честным, объективным и беспристрастным, а Линой Ашрам получила свою медаль по праву.
"Технический комитет FIG по художественной гимнастике провел тщательную проверку всех компонентов оценки на каждом этапе соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх 2020 года в Токио. После этого мы можем подтвердить, что в оценках судей не было выявлено никакого предубеждения или нарушений", - сказано в заявлении, опубликованном на сайте федерации.
"Таким образом, технический комитет по художественной гимнастике подтверждает, что рейтинг и результаты соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио-2020 являются справедливыми и беспристрастными".
"FIG установила строгие критерии для объективного отбора наиболее квалифицированных и непредвзятых судей для Олимпийских игр, и мы довольны их работой. Мы были потрясены, узнав, что несколько судей из жюри по художественной гимнастике получили много угроз и выражений ненависти после Олимпиады. Эти попытки повлиять на судей совершенно неприемлемы", - заявили в федерации.
Напомним, что после того, как израильская гимнастка Линой Ашрам завоевала золотую медаль в финале многоборья по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио, в России нервно и ревниво отреагировали на эту победу.
Тон задала генеральный директор медиа-концерна Russia Today-Россия сегодня-Sputnik Маргарита Симоньян, которая, по ее признанию, сама занималась художественной гимнастикой в детстве.
"Какие же космические твари. Я больше не смотрю Олимпиаду. Никакую. Тьфу", - была ее первая реакция на победу израильской спортсменки. В своем аккаунте она опубликовала четыре поста на эту тему.
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(750) Чемпионат мира 2018 .. многоборье Дина Аверина уронила ленту - YouTube
-Вас будут мочить за Украину. Справедливо, или нет. Да, израильтянки проиграли по-факту, но "чудо"- выиграли))).
Нечего было нарушать международные обязательства!
Дальше- больше. Это цветочки....
И все зависит от того - как выроненная лента была поднята: если для того, чтобы поднять ленту гимнастке не нужно прерывать выступления и не нужно двигаться с места - снимается минимальное количество баллов - это как раз данный случай.
Вот одна из российских гимнасток ленту потеряла вообще - понадобилась замена - там было снято гораздо больше баллов.
И да, в выступлении с лентами израильская гимнастка уступила по баллам российской конкурентке, вот только в других выступлениях она была лучше и выиграла по сумме баллов. Все честно.
Пора кацапам психиатров со всего мира привозить и ставить диагноз
Этот этнофолизм достался русским от соседей - «прибалтов», точнее эстонцев. «Тыбла» пришло от обращения «ты, бл*». Так первоначально в Эстонии называли бойцов Красной Армии в 1918-1920, 1940-1941 и 1944 гг. Сравнительно малочисленного русского меньшинства в довоенной независимой Эстонии это обращение сначала не касалось. Во время советской власти это выражение начало использоваться только среди коренного населения. После 1991 года оно прочно вошло в лексикон, как презрительное и оскорбительное прозвище русскоговорящих жителей страны, особенно тех, которые не владеют местным языком. Совет по СМИ считает, что выражение «tibla», в первую очередь, используется как обозначение Homo soveticus (человека советского).
Кузьмину заклевали в России, нужно надеяться, не посадят за ,,предательство,,
А сама олимпийская чемпионка Линой Ашрам заявила, что "в 14 лет меня назвали Черной пантерой. Очевидно, что мой цвет кожи четко подчеркивает, что я не такая как все. Я не русская, и я добиваюсь успехов"
голодные времена?
Головний тренер на чолі тієї "ксенофобії" її призвище дуже ксенофобське Вінер-Усманова .
Так йще сама Іріна Вінер в неї друге громадянство не в США й не Канади , а таке ж саме , яке у Ашрам єдине .
Інший діяч цього вию на мокшанських болотах дехто Сатановський -- голова (невідо ким обраной) єврейської спільноти Московії . Теж відповіднє громодянство . 70% часу проводить в Ізраїлі .
Але самий цікавий персонаж паномптикума це розумово Яша Кедмі ... Можливо він не Герхард Шрьодер , але ж й Германія вже 70 років ні з ким не воює й немає у свойому штаті держслужбовцєв зі спеціалізацією організовувати масове повернення німців . Усе індівідуально .
О ось Яша (й це правда) продовжує вихвалятися , що він колишній спец-агент держави Ізраїль по репатріації , тобто служби "Натів" . Наскільки "Натів" був колись пов"язанний з розвідкою це питання дискусійне , й знаючи приблизно масштаби бюджету Ізраїлю . Очевидно, що 9 90% операцій які нібито приписують за межами Ізраїлю "Мосаду" , це військова розвідка "Шабак" . А до "Шабаку" "Натів" точно ніякого відношення не має . А ось МІД ізраїльский . Яша точно був ключьовою фігурою "МІД"у ... й зробив максимум того , що майже силой й оманою перенаправити потік еміграції з Будапешту до Ізраїлу замість США й Канади . Якщо воно в 90х своїх соплемінників рахувала бидлом , яке не гріх змусити , або оманою перенаправити ... то яке може бути диво , що цей Яша зараз ***** усі щелини висмоктує !
Ось що було б корисно (тьозці) Віктору осмислити ... Саме комедне , що той Яша на кожному ефірі с трико вистрибує як великий "еспьорд" по усім питанням тайної розвідки , озброєня й аналіз потенціалу країн . Й жодного разу не було такого , що не сів у калюжу . Нічого з його апокаліптичних картин не збулось . ********* не те що , до Київа не дойшли за тиждень в літку 2014 . Вони ДАП взяли під контроль тільки після 100% його руйнації й тіьки через пів року .
Московити волала , що сестер засудили , сестрам штучно заниили оцінки .
Докладаю ... Своє не відповідне таланту четверте місце Аріна Аверіна "заробила" саме за те , що зробила найбільш вагому помилку в справі зі стрічною . Вона її заплутала й їй зробили заміну . Що до Діни , то вона до стрічки відставала від Ліной на 1.5 бали . Й програла Ашрам 2 справи з трьох, а по одній в їх був однаковий бал . Стрічку виграла Діна , хоча й сама помились , закінчивши справу без музики (порушення сінхрону) . Але головний москальский нахабний вий в тому полягає , що вони хотіли по результатах одної вигранної справи з 4-х можливих здобути золото . А йще комедне , що стрічка у всіх не пішла , усім виконавцям судді поставли не дуже високі оцінки й переможиця щось 24 бали набрала . По іншим справам перша трійка коливалась від 26.5 балів до 28.7 -- дуже високі оцінки . Й у Діни теж за 27.5 балів .
Вже не знаю , але ж тільки у Іріни Вінер чоловік міліардер Усманов , в інших тренерів нема таких впливових (грошово впливових) членів родини . Син мій переможець першостей , в тому числі й світових , але в армії на відміну від Ашрам йому сказали - не олимпійський вид й жодної привілеї тобі , жодного часу на тренування йди тренеруй сам спецназівців . А він пійшов на склад служити (закон дозволив обирати) . Ось й обрав спорт замість військової кар"єри . Кажуть - маленька країна , що б втрачати бюджетні кошти на щось неолімпійське .
Тай й олімпійці - Ашрам щось порядку 500 тисяч шекелів отримала (160 тис. $) , з яких як мінімум 10% заберуть в податки . Інший золотий медаліст гімнаст-вільник Артем Долгопят зайвого дня не залишився в Японії . Й не факт, що летів дорогим прямим рейсом Токіо -- Бен-Гуріон , а не втрічи дешевшим чартером через Франкфурт .