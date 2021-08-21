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Международная федерация гимнастики подтвердила, что золото израильтянки Линой Ашрам на Олимпиаде завоевано честно

Новости Цензор.НЕТ Спорт За рубежом

Международная федерация гимнастики подтвердила, что золото израильтянки Линой Ашрам на Олимпиаде завоевано честно

Международная федерация гимнастики 19 августа опубликовала свое заключение по поводу судейства в финале многоборья по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. После проверки федерация подтвердила - израильтянка Линой Ашрам стала чемпионкой по праву.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет израильское издание "Детали".

Ашрам завоевала золотую медаль в финале 7 августа, обойдя россиянку Дину Аверину. Это вызвало бурю в российских медиа. Спортивные чиновники и простые пользователи заявляли, что российских гимнасток "засудили", а израильтянка получила свою медаль нечестным образом.

Олимпийский комитет России тут же направил запрос на пересмотр судейства в Международную федерацию гимнастики. Между тем, россияне устроили в соцсетях безобразную травлю как самой Линой Ашрам, так и олимпийских судей, работавших на соревнованиях. Гимнастке писали на ее странице в Instagram о том, что она недостойна медали. Судей заваливали угрозами в личных сообщениях.

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19 августа Международная федерация гимнастики (FIG) вынесла свой вердикт. Судейство на Олимпиаде было честным, объективным и беспристрастным, а Линой Ашрам получила свою медаль по праву.

"Технический комитет FIG по художественной гимнастике провел тщательную проверку всех компонентов оценки на каждом этапе соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх 2020 года в Токио. После этого мы можем подтвердить, что в оценках судей не было выявлено никакого предубеждения или нарушений", - сказано в заявлении, опубликованном на сайте федерации.

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"Таким образом, технический комитет по художественной гимнастике подтверждает, что рейтинг и результаты соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио-2020 являются справедливыми и беспристрастными".

"FIG установила строгие критерии для объективного отбора наиболее квалифицированных и непредвзятых судей для Олимпийских игр, и мы довольны их работой. Мы были потрясены, узнав, что несколько судей из жюри по художественной гимнастике получили много угроз и выражений ненависти после Олимпиады. Эти попытки повлиять на судей совершенно неприемлемы", - заявили в федерации.

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Напомним, что после того, как израильская гимнастка Линой Ашрам завоевала золотую медаль в финале многоборья по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио, в России нервно и ревниво отреагировали на эту победу.

Тон задала генеральный директор медиа-концерна Russia Today-Россия сегодня-Sputnik Маргарита Симоньян, которая, по ее признанию, сама занималась художественной гимнастикой в детстве.

"Какие же космические твари. Я больше не смотрю Олимпиаду. Никакую. Тьфу", - была ее первая реакция на победу израильской спортсменки. В своем аккаунте она опубликовала четыре поста на эту тему.
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Топ комментарии
+25
Еще раз макнули балалаечников мордой в дерьмо.
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21.08.2021 17:24
+20
Международная федерация гимнастики подтвердила, что золото израильтянки Линой Ашрам на Олимпиаде завоевано честно - Цензор.НЕТ 8731
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21.08.2021 17:26
+20
В 2018 г на чемпионате мира, Аверина выронила ленту и стала чемпионкой мира, а Линой Ашрам заняла второе место ...... никто не протестовал.
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21.08.2021 17:41
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Еще раз макнули балалаечников мордой в дерьмо.
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21.08.2021 17:24 Ответить
Международная федерация гимнастики подтвердила, что золото израильтянки Линой Ашрам на Олимпиаде завоевано честно - Цензор.НЕТ 8731
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21.08.2021 17:26 Ответить
Вот это вой сейчас стоит на мокшанских то болотах. Такую скрепу увели.
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21.08.2021 17:28 Ответить
Евреи против этого решения- Ротенберг с Абромовичем так прямо и заявили))
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21.08.2021 17:36 Ответить
Так и задумано- это художественный этюд. Чтобы вы понимали...))
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21.08.2021 17:38 Ответить
Пошёл нах.
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21.08.2021 17:46 Ответить
Свинособака, ты Якутию потушило уже?
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21.08.2021 17:51 Ответить
В 2018 г на чемпионате мира, Аверина выронила ленту и стала чемпионкой мира, а Линой Ашрам заняла второе место ...... никто не протестовал.
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21.08.2021 17:41 Ответить
Конечно, в финале, Аверина уронила ленту и стала чемпионкой мира!
См. на 52/1.05 минуте
(750) Чемпионат мира 2018 .. многоборье Дина Аверина уронила ленту - YouTube
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21.08.2021 17:55 Ответить
Но я не к этому.
-Вас будут мочить за Украину. Справедливо, или нет. Да, израильтянки проиграли по-факту, но "чудо"- выиграли))).

Нечего было нарушать международные обязательства!
Дальше- больше. Это цветочки....
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21.08.2021 17:45 Ответить
Вообще-то израилитянки выиграли по факту
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21.08.2021 17:59 Ответить
Ок. Я не судья.
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21.08.2021 18:00 Ответить
ну таки когда Аверина выронила булаву на ЧМ и это не помешало получить золотую медаль - воя среди кацапских болот о предвзятости не было слышно
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21.08.2021 17:46 Ответить
За каждую ошибку с гимнастки снимаются баллы - и за выроненную ленту - также.
И все зависит от того - как выроненная лента была поднята: если для того, чтобы поднять ленту гимнастке не нужно прерывать выступления и не нужно двигаться с места - снимается минимальное количество баллов - это как раз данный случай.
Вот одна из российских гимнасток ленту потеряла вообще - понадобилась замена - там было снято гораздо больше баллов.
И да, в выступлении с лентами израильская гимнастка уступила по баллам российской конкурентке, вот только в других выступлениях она была лучше и выиграла по сумме баллов. Все честно.
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21.08.2021 17:57 Ответить
То наша футболка им не нравится , то победа израильтянки , то песня про **** 😀😀😀
Пора кацапам психиатров со всего мира привозить и ставить диагноз
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21.08.2021 17:39 Ответить
А тут ще і в "російські" шашки кацапів українці обіграли......
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21.08.2021 18:01 Ответить
Симоньян занималась гимнастикой.. До чего расийская гимнастика организм довела Международная федерация гимнастики подтвердила, что золото израильтянки Линой Ашрам на Олимпиаде завоевано честно - Цензор.НЕТ 1532

Международная федерация гимнастики подтвердила, что золото израильтянки Линой Ашрам на Олимпиаде завоевано честно - Цензор.НЕТ 439
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21.08.2021 17:43 Ответить
Этот бобер бы первое место занял в "опустошении холодильника" съел бы вместе с утеплителем! Жаль это не олимпийский вид спорта! Международная федерация гимнастики подтвердила, что золото израильтянки Линой Ашрам на Олимпиаде завоевано честно - Цензор.НЕТ 1072
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21.08.2021 17:46 Ответить
Международная федерация гимнастики подтвердила, что золото израильтянки Линой Ашрам на Олимпиаде завоевано честно - Цензор.НЕТ 3976
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21.08.2021 17:50 Ответить
от она медалистка золотая..
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21.08.2021 17:50 Ответить
Что *********** то не поспоришь, но не все желтое является золотом.
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21.08.2021 18:18 Ответить
шо с такой злостью, ***************?
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21.08.2021 18:22 Ответить
И где тут злость, просто характеристика рашапропагандонов, так что не ершись, если не вкуриваешь.
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21.08.2021 18:30 Ответить
корова, какая гимнастика? Бабло всю харю перекроет
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21.08.2021 19:08 Ответить
Какое гнусное рыло (с)
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21.08.2021 23:31 Ответить
кацапне всасывать через марлю...
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21.08.2021 17:43 Ответить
показали мокшанам место
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21.08.2021 17:44 Ответить
Тыбла, тибла
Этот этнофолизм достался русским от соседей - «прибалтов», точнее эстонцев. «Тыбла» пришло от обращения «ты, бл*». Так первоначально в Эстонии называли бойцов Красной Армии в 1918-1920, 1940-1941 и 1944 гг. Сравнительно малочисленного русского меньшинства в довоенной независимой Эстонии это обращение сначала не касалось. Во время советской власти это выражение начало использоваться только среди коренного населения. После 1991 года оно прочно вошло в лексикон, как презрительное и оскорбительное прозвище русскоговорящих жителей страны, особенно тех, которые не владеют местным языком. Совет по СМИ считает, что выражение «tibla», в первую очередь, используется как обозначение Homo soveticus (человека советского).
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21.08.2021 17:45 Ответить
Тыц😂🌷×××
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21.08.2021 17:53 Ответить
Парадокс в том, что главным судьей по художественной гимнастике, на Олимпиаде, была представитель России, Наталья Кузьмина.
Кузьмину заклевали в России, нужно надеяться, не посадят за ,,предательство,,
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21.08.2021 17:48 Ответить
Наконец-то сдвинули с пьедестала винер( тренер кацапстана на протяжении 30 лет) и муж которой миллиардер усманов является президентом международной федерации художественной гимнастики!!! За эти годы было огромное количество скандалов когда расеянкам незаслуженно вручали золотые медали, особенно хорошо это проявилось когда в конфликте с винер участвовала дерюгина( жена блохина) будучи уже тренером сборной Украины!!!!!!!!!!!!!!!!
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21.08.2021 17:50 Ответить
Ну не обрезали ее ж на ходу?- значит все законно!)
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21.08.2021 18:06 Ответить
14 августа тренер Ашрам Айелет Зуссман, комментируя итоги Олимпийских игр в Токио, заявила о неумении русских достойно проигрывать. Специалист посчитала справедливым исход турнира.

А сама олимпийская чемпионка Линой Ашрам заявила, что "в 14 лет меня назвали Черной пантерой. Очевидно, что мой цвет кожи четко подчеркивает, что я не такая как все. Я не русская, и я добиваюсь успехов"
Міжнародна федерація гімнастики підтвердила, що золото ізраїльтянки Ліной Ашрам на Олімпіаді здобуто чесно - Цензор.НЕТ 675

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21.08.2021 18:17 Ответить
Как-то становится уже привычным вой на мокшанский болотах.
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21.08.2021 18:23 Ответить
Московские разбойники пытаются узнать как расставляли баллы арбитры.МФГ показала слюнявый кукиш ,что вообще вызвало эпилептические припадки у дипломированных московитских пропагандонов.
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21.08.2021 19:06 Ответить
в совке поскольку кормить население было нечем кормили спортом неужели у касабов опять
голодные времена?
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21.08.2021 19:31 Ответить
Міжнародна федерація гімнастики підтвердила, що золото ізраїльтянки Ліной Ашрам на Олімпіаді здобуто чесно - Цензор.НЕТ 9740
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21.08.2021 23:53 Ответить
На рахунок ксенофобії тут дуже талоновитий Шендерович перебільшує .
Головний тренер на чолі тієї "ксенофобії" її призвище дуже ксенофобське Вінер-Усманова .
Так йще сама Іріна Вінер в неї друге громадянство не в США й не Канади , а таке ж саме , яке у Ашрам єдине .
Інший діяч цього вию на мокшанських болотах дехто Сатановський -- голова (невідо ким обраной) єврейської спільноти Московії . Теж відповіднє громодянство . 70% часу проводить в Ізраїлі .
Але самий цікавий персонаж паномптикума це розумово Яша Кедмі ... Можливо він не Герхард Шрьодер , але ж й Германія вже 70 років ні з ким не воює й немає у свойому штаті держслужбовцєв зі спеціалізацією організовувати масове повернення німців . Усе індівідуально .

О ось Яша (й це правда) продовжує вихвалятися , що він колишній спец-агент держави Ізраїль по репатріації , тобто служби "Натів" . Наскільки "Натів" був колись пов"язанний з розвідкою це питання дискусійне , й знаючи приблизно масштаби бюджету Ізраїлю . Очевидно, що 9 90% операцій які нібито приписують за межами Ізраїлю "Мосаду" , це військова розвідка "Шабак" . А до "Шабаку" "Натів" точно ніякого відношення не має . А ось МІД ізраїльский . Яша точно був ключьовою фігурою "МІД"у ... й зробив максимум того , що майже силой й оманою перенаправити потік еміграції з Будапешту до Ізраїлу замість США й Канади . Якщо воно в 90х своїх соплемінників рахувала бидлом , яке не гріх змусити , або оманою перенаправити ... то яке може бути диво , що цей Яша зараз ***** усі щелини висмоктує !
Ось що було б корисно (тьозці) Віктору осмислити ... Саме комедне , що той Яша на кожному ефірі с трико вистрибує як великий "еспьорд" по усім питанням тайної розвідки , озброєня й аналіз потенціалу країн . Й жодного разу не було такого , що не сів у калюжу . Нічого з його апокаліптичних картин не збулось . ********* не те що , до Київа не дойшли за тиждень в літку 2014 . Вони ДАП взяли під контроль тільки після 100% його руйнації й тіьки через пів року .
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22.08.2021 22:35 Ответить
Саме комедне , що ні тільки Аліна Аверина , й не тільки в часи роки тому, що було колись двічи ставала чемпіонкой при тому , що один раз ту ж саме стрічку не втримала . А інший раз булаву .

Московити волала , що сестер засудили , сестрам штучно заниили оцінки .
Докладаю ... Своє не відповідне таланту четверте місце Аріна Аверіна "заробила" саме за те , що зробила найбільш вагому помилку в справі зі стрічною . Вона її заплутала й їй зробили заміну . Що до Діни , то вона до стрічки відставала від Ліной на 1.5 бали . Й програла Ашрам 2 справи з трьох, а по одній в їх був однаковий бал . Стрічку виграла Діна , хоча й сама помились , закінчивши справу без музики (порушення сінхрону) . Але головний москальский нахабний вий в тому полягає , що вони хотіли по результатах одної вигранної справи з 4-х можливих здобути золото . А йще комедне , що стрічка у всіх не пішла , усім виконавцям судді поставли не дуже високі оцінки й переможиця щось 24 бали набрала . По іншим справам перша трійка коливалась від 26.5 балів до 28.7 -- дуже високі оцінки . Й у Діни теж за 27.5 балів .

Вже не знаю , але ж тільки у Іріни Вінер чоловік міліардер Усманов , в інших тренерів нема таких впливових (грошово впливових) членів родини . Син мій переможець першостей , в тому числі й світових , але в армії на відміну від Ашрам йому сказали - не олимпійський вид й жодної привілеї тобі , жодного часу на тренування йди тренеруй сам спецназівців . А він пійшов на склад служити (закон дозволив обирати) . Ось й обрав спорт замість військової кар"єри . Кажуть - маленька країна , що б втрачати бюджетні кошти на щось неолімпійське .

Тай й олімпійці - Ашрам щось порядку 500 тисяч шекелів отримала (160 тис. $) , з яких як мінімум 10% заберуть в податки . Інший золотий медаліст гімнаст-вільник Артем Долгопят зайвого дня не залишився в Японії . Й не факт, що летів дорогим прямим рейсом Токіо -- Бен-Гуріон , а не втрічи дешевшим чартером через Франкфурт .
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22.08.2021 21:27 Ответить
 
 