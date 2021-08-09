Преимущество израильтянки Ашрам перед россиянками было просто огромным, - украинская судья Виноградная о поражении гимнасток ОКР

Украинская судья международной категории Лидия Виноградная прокомментировала работу судей во время финального турнира по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Sport-express.

7 августа золотую медаль выиграла израильтянка Линой Ашрам, которая уронила предмет во время своего выступления, но все равно получила высокие оценки. Второе место заняла россиянка Дина Аверина, ее сестра Арина - четвертое.

"Все решила именно трудность тела. Там преимущество Линой Ашрам перед российскими гимнастками в трудности тела было просто огромным, — сказала Виноградная. — Они не смогли ликвидировать эту разницу даже за счет более чистого исполнения и сложной работы с предметом, даже несмотря на ошибку Линой с лентой", - сказала Виноградная, чьи слова на своей странице в Facebook опубликовала бронзовый призер Олимпиады-2016 Анна Ризатдинова.

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Виноградная считает, что по сравнению с предыдущими Играми, упала стоимость потери в баллах, а все судейство в финале она считает объективным.

Напомним, 7 августа выступающая под флагом Олимпийского комитета России Дина Аверина завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Токио по художественной гимнастике. Спортсменки из РФ впервые с 1996 года остались без олимпийского золота в личном многоборье. Победила израильтянка Линой Ашрам.