Перевага ізраїльтянки Ашрам над росіянками було просто величезною, - українська суддя Виноградна про поразку гімнасток ОКР

Українська суддя міжнародної категорії Лідія Виноградна прокоментувала роботу суддів під час фінального турніру з художньої гімнастики на Олімпійських іграх у Токіо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Sport-express.

7 серпня золоту медаль виграла ізраїльтянка Ліной Ашрам, яка впустила предмет під час свого виступу, але все одно отримала високі оцінки. Друге місце зайняла росіянка Діна Аверіна, її сестра Аріна - четверте.

"Все вирішили саме труднощі тіла. Там перевага Ліною Ашрам над російськими гімнастками в труднощах тіла було просто величезною, - сказала Виноградна. - Вони не змогли ліквідувати цієї різниці навіть за рахунок більш чистого виконання і складної роботи з предметом, навіть незважаючи на помилку Ліной зі стрічкою", - сказала Виноградна, чиї слова на своїй сторінці у Facebook опублікувала бронзовий призер Олімпіади-2016 Анна Різатдінова.

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Виноградна вважає, що порівняно з попередніми Іграми, впала вартість втрати в балах, а все суддівство у фіналі вона вважає об'єктивним.

Нагадаємо, 7 серпня Діна Аверіна, яка виступає під прапором Олімпійського комітету Росії, завоювала срібну медаль Олімпійських ігор у Токіо з художньої гімнастики. Спортсменки з РФ вперше з 1996 року залишилися без олімпійського золота в особистому багатоборстві. Перемогла ізраїльтянка Ліной Ашрам.