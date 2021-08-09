Перевага ізраїльтянки Ашрам над росіянками було просто величезною, - українська суддя Виноградна про поразку гімнасток ОКР
Українська суддя міжнародної категорії Лідія Виноградна прокоментувала роботу суддів під час фінального турніру з художньої гімнастики на Олімпійських іграх у Токіо.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Sport-express.
7 серпня золоту медаль виграла ізраїльтянка Ліной Ашрам, яка впустила предмет під час свого виступу, але все одно отримала високі оцінки. Друге місце зайняла росіянка Діна Аверіна, її сестра Аріна - четверте.
"Все вирішили саме труднощі тіла. Там перевага Ліною Ашрам над російськими гімнастками в труднощах тіла було просто величезною, - сказала Виноградна. - Вони не змогли ліквідувати цієї різниці навіть за рахунок більш чистого виконання і складної роботи з предметом, навіть незважаючи на помилку Ліной зі стрічкою", - сказала Виноградна, чиї слова на своїй сторінці у Facebook опублікувала бронзовий призер Олімпіади-2016 Анна Різатдінова.
Виноградна вважає, що порівняно з попередніми Іграми, впала вартість втрати в балах, а все суддівство у фіналі вона вважає об'єктивним.
Нагадаємо, 7 серпня Діна Аверіна, яка виступає під прапором Олімпійського комітету Росії, завоювала срібну медаль Олімпійських ігор у Токіо з художньої гімнастики. Спортсменки з РФ вперше з 1996 року залишилися без олімпійського золота в особистому багатоборстві. Перемогла ізраїльтянка Ліной Ашрам.
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8 АВГУСТА 2021
Не в обиду Артему Долгопяту, но медаль Линой Ашрам не просто золотая - она бриллиантовая. Так как добыта в самом сложном состязании, многоборье. Невероятным волевым усилием: после первого упражнения Ашрам занимала пятнадцатое место.
И даже дело не в этом. Никогда ранее олимпийской чемпионкой в художественной гимнастике не становилась спортсменка, ни разу не выигрывавшая турниры первостепенной важности в многоборье в межолимпийском цикле.
Художественная гимнастика, как и фигурное катание, - чрезвычайно субъективный вид спорта. От судей тут зависит намного больше, чем в другом виде спорта. А судьи всегда добрее смотрят на фаворитов цикла, им щедрее ставят оценки, на их промашки смотрят со слегка прикрытыми веками. Говоря проще, сначала ты работаешь на репутацию, потом репутация работает на тебя. Сестры Аверины в этом межолимпийском цикле были непобедимы: выигрывали все турниры, где принимали участие. Накануне Олимпиады в России были стопроцентно уверены в трех золотых медалях: в дуэте и командном турнире синхронисток и в победе одной из сестер Авериных в "художке".
Реакция же в России понятна. Второе место Авериной по кошмару восприятия стало примерно тем же, чем в 1980 году для СССР стало поражение сборной по хоккею от американцев на Олимпиаде в Лейк-Плэсиде. Аверину обыграла "какая-то израильтянка", сборную СССР - студенты. Та победа в 1980 году вошла в историю как "Чудо на льду".
Реакция проигравших была, в принципе, схожей. В поражении Авериной винили судей и русофобию, победу студентов американских до сих пор многие игроки той сборной СССР объясняют применением допинга в перерыве между вторым и третьим периодами: якобы американцы вышли на лед с пеной во рту, в буквальном смысле и задавили советскую сборную физически.
Сборная СССР по хоккею на момент поражения на проигрывала Олимпиады на протяжении 20 лет. До вчера последний раз россиянки не выигрывали олимпийский турнир по художественной гимнастике в 1992 году.
Не считаю себя спецом в художественной гимнастике. Но в спорте понимаю и разбираюсь. Можно сколько угодно твердить о непонятных оценках Ашрам за упражнение с лентой и о том, что ни разу в истории на Олимпиаде не побеждала гимнастка, упустившая ленту во время упражнения.
Но вот мнение российского журналиста, явно понимающего толк в этом виде спорта.
"Главная деталь из судейских протоколов, которая принесла победу израильтянке, - во всех четырех видах ее программы были сложнее.
Вот так сложность израильтянки (в художественной гимнастике общая оценка состоит из двух компонентов: сложности и исполнения) превосходила базу Дины Авериной:
0,3 балла на обруче;
0,1 балла на мяче;
0,7 балла на булавах - самый большой разрыв, который все и решил;
0,2 балла на ленте.
Суммарные 1,3 балла преимущества - такую разницу сложно отыграть качеством, даже с репутацией непобедимых.
Еще один нюанс - в гимнастике общая часть оценки за сложность на снаряде складывается из двух элементов: трудность предмета и трудность тела.
Если максимально просто, то в трудности предмета оценивается синхронизация между телом и предметом во время выступления, а в трудности тела - исключительно управление телом (прыжки, повороты, вращения, равновесия). Каждый компонент оценивается отдельно специальными судьями.
И здесь удивительные подробности: в "трудности предмета" Дина оказалась сильнее Линой на 0,6 балла, но проиграла пропасть в "трудности тела" - 1,9 балла.
Почему так получилось - вопрос, наверное, и к судьям, и к тренерам российских гимнасток".
Это оценка ситуации автора блога в одном из самых авторитетных российских спортивных изданий https://www.sports.ru/tribuna/blogs/allresp/2951745.html Sport.ru.
Да, можно спорить о достаточной или недостаточной оценке Ашрам за упражнения с лентой. Но к этому упражнению Ашрам более чем уверенно опережала россиянку. В иные моменты преимущество достигало более одного балла. Чтобы понятнее было: это примерно как если бы в финале бега на сто метров кому-то разрешили стартовать на секунду раньше основного конкурента. Свое преимущество Ашрам заслужила по всем статьям. И оно было столь явным (с учетом всех вышеперечисленных обстоятельств), что даже сбивка в упражнении с лентой не позволила Авериной отыграться.
Но 22 февраля 1980 года сборная США оказалась сильнее сборной СССР, а 7 августа 2021 года Ашрам - сильнее Авериной.
P. S. Не могу не привести мнение автора статьи на сайте российского телевизионного канала https://russian.rt.com/sport/article/893655-averina-ashram-gornosko-olimpiada RT.
"К тому же израильтянка потеряла предмет не на риске, как говорят в художественной гимнастике, подразумевая, что потеря не слишком повлияла на общую сложность комбинации. Что касается заслуг, титулов, авторитета национальной федерации и личности главного тренера, то есть тех составляющих, которые так часто ложатся в субъективных видах спорта довеском к результату, то ничего из этого перечня в Токио роли не сыграло. На Олимпийских играх такое случается нередко. В этом плане однажды очень точно выразилась моя коллега замечательная журналистка Ольга Линде, написав, что Игры - это, возможно, самое подлое состязание на земле, потому что они способны вознести на Олимп неизвестно кого и убить по-настоящему великих.
Иногда с этим бывает трудно не согласиться. Возможно, в жизни Линой Ашрам вообще больше никогда не случится подобного выступления, но это уже совершенно не имеет значения: свой абсолютно невероятный олимпийский шанс она использовала даже не на сто, а на все двести процентов.
Но как же больно и обидно это сейчас признавать!"
Согласитесь, очень интересная оценка произошедшего…
И еще немного о трактовке. В России упирают на то, что никогда ранее Игры не выигрывала спорстменка, у которой во время выступления упал снаряд.
А как насчет победы Дины Авериной на чемпионате мира 2019 года?
https://www.youtube.com/watch?v=_uYKaLOGMEk&feature=emb_imp_woyt
И как быть вот с такой статистикой? За ту помарку с Дины судьи сняли даже меньше, чем с оценки Линой на Олимпиаде: 1,100 против 1,300. К слову, на том турнире, два года назад, второе место заняла Арина Аверина, не уронившая булаву...
Почему-то никто не называл победу Дины Авериной нечестной,https://www.9tv.co.il/item/32830 не призывал сгореть со стыда и не грозился больше никогда не смотреть чемпионаты мира...https://www.9tv.co.il/item/32829
https://censor.net/ru/comments/locate/3281754/01921433-c7ca-704f-912d-632*********