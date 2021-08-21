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Россиянин вплавь добрался до Японии и попросил там политического убежища

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Россиянин вплавь добрался до Японии и попросил там политического убежища

Гражданин России самостоятельно приплыл с южнокурильского острова Кунашир в Японию, чтобы попросить политическое убежище.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Медузу, об этом 20 августа сообщает Kyodo.

Россиянина задержали на острове Хоккайдо. Каким образом он плыл, не уточняется. Генконсульство России в Саппоро 21 августа сообщило, что выясняет обстоятельства произошедшего у японских компетентных органов.

Как рассказали "Интерфаксу" в администрации Южно-Курильского городского округа, мужчина — выходец с Урала. Он получил дальневосточный гектар три года назад, переехал на Кунашир, где подрабатывал физическим трудом.

Как рассказали в администрации, мужчина исчез 17 августа, и первоначально на острове думали, что он пропал. "При осмотре его квартиры обнаружили плакаты Японии и прочее, он культуру Японии любил", — отметил собеседник агентства.

Читайте также: Япония усиливает защиту воздушного пространства из-за активизации российской авиации на Курильских островах

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+36
Там все жителям Курил раздай японские паспорта, так они через неделю забудут Рашку и через пару месяцев японский выучат
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21.08.2021 23:20
+36
Скрєпний маркетинг: "Ублюдочек с ******** вылупили ушлёпочка" ™

Росіянин уплав дістався до Японії і попросив там політичного притулку - Цензор.НЕТ 3307 Росіянин уплав дістався до Японії і попросив там політичного притулку - Цензор.НЕТ 933Росіянин уплав дістався до Японії і попросив там політичного притулку - Цензор.НЕТ 4554
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21.08.2021 23:50
+32
Вечірня стабільність))

На Москві батя привіз сувенір з Бімбасу та разом з пздюком пішов на концерт Кабздона. Другий синок хероя здихає в реанімації.

Після коментарів про упалчлєнца, росГеббельсЗМІ швиденько виправились: "Граната знайшлася на вулиці, прийшла та всіх повбивала"

Россиянин вплавь добрался в до Японии и попросил там политического убежища - Цензор.НЕТ 7970 Россиянин вплавь добрался в до Японии и попросил там политического убежища - Цензор.НЕТ 7652Россиянин вплавь добрался в до Японии и попросил там политического убежища - Цензор.НЕТ 2873
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21.08.2021 23:19
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Одурел с тоски...
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21.08.2021 23:19 Ответить
Он культуру Японии любил,
а России .... мягко говоря - не очень 😂
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21.08.2021 23:30 Ответить
А как же скрепы? Опять же вяликое *****? Шо, уже не греет?
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21.08.2021 23:34 Ответить
Скрєпний маркетинг: "Ублюдочек с ******** вылупили ушлёпочка" ™

Росіянин уплав дістався до Японії і попросив там політичного притулку - Цензор.НЕТ 3307 Росіянин уплав дістався до Японії і попросив там політичного притулку - Цензор.НЕТ 933Росіянин уплав дістався до Японії і попросив там політичного притулку - Цензор.НЕТ 4554
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21.08.2021 23:50 Ответить
ублюдочек - подходит к любому коцапу. глобальный бренд
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22.08.2021 00:56 Ответить
Він отскрєпілся Росіянин уплав дістався до Японії та попросив там політичного притулку - Цензор.НЕТ 2607
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22.08.2021 00:19 Ответить
Странно, понятия кацап и культура несовместимы. Видимо "засланец" ФСБ.
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22.08.2021 07:00 Ответить
Це приблизно 20 км від острова Кунашир до прибережної зони на сході Хоккайдо.

Россиянин вплавь добрался до Японии и попросил там политического убежища - Цензор.НЕТ 8597
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21.08.2021 23:32 Ответить
Вечірня стабільність))

На Москві батя привіз сувенір з Бімбасу та разом з пздюком пішов на концерт Кабздона. Другий синок хероя здихає в реанімації.

Після коментарів про упалчлєнца, росГеббельсЗМІ швиденько виправились: "Граната знайшлася на вулиці, прийшла та всіх повбивала"

Россиянин вплавь добрался в до Японии и попросил там политического убежища - Цензор.НЕТ 7970 Россиянин вплавь добрался в до Японии и попросил там политического убежища - Цензор.НЕТ 7652Россиянин вплавь добрался в до Японии и попросил там политического убежища - Цензор.НЕТ 2873
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21.08.2021 23:19 Ответить
минус два. хорошо для выходного дня
и опять же не запрещенно минского договоренностями
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21.08.2021 23:22 Ответить
Нашли, обогрели, приголубили, а она вона как...
*****************...
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22.08.2021 00:11 Ответить
Там все жителям Курил раздай японские паспорта, так они через неделю забудут Рашку и через пару месяцев японский выучат
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21.08.2021 23:20 Ответить
Японський вивчать?За два місяці?Сруськіє?Тобі б малонаукову фантастику писати.
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22.08.2021 00:43 Ответить
ага, уже бросились учить. Будут ходить рассказывать, что эти японцы такие тупые, даже русский язык выучить не могут. Да и работать они не будут, на пособия попытаются устроиться.
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22.08.2021 00:55 Ответить
небезпека акул не так страшна як пуйловський концтабір.
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21.08.2021 23:22 Ответить
Повторил подвиг Славы Курилова.
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21.08.2021 23:23 Ответить
ему видимо не понравился южнокурильский гектар, и он бросился вплавь за северосаппорским. А может понравилась концентрация авто на квадратном метре. В самолете было бы удобнее бежать, но возможно он спортсмен, мельдоний там надоел и прочее
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21.08.2021 23:23 Ответить
Снова пойдет снег и наши следы заметет.
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21.08.2021 23:23 Ответить
фильм Бег, классный фильм. Особенно игра Черноты в карты.
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21.08.2021 23:27 Ответить
особенно пьеса Булгакова
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21.08.2021 23:30 Ответить
А тараканьи бега. "Я генерал, я жрать хочу".
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22.08.2021 07:03 Ответить
-Прощай Люська
- Чернота, купи себе штаны
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21.08.2021 23:52 Ответить
Савтский Саюз 2 в действии.
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21.08.2021 23:23 Ответить
С разбегу. Так и доплыл..
Россиянин вплавь добрался до Японии и попросил там политического убежища - Цензор.НЕТ 2401
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21.08.2021 23:24 Ответить
думаю селезенка поплыла отдельно...рядом ))))
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21.08.2021 23:35 Ответить
вот так, по одному кацапу глядишь и освободятся японские острова Россиянин вплавь добрался до Японии и попросил там политического убежища - Цензор.НЕТ 8305
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21.08.2021 23:29 Ответить
отправте обратно. это москаль. завтра начнет рассказывать про ущемление кацапского языка. потом к распятым кацапско говорящим труеселям перейдут. Гоните ссаными тряпками.
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21.08.2021 23:30 Ответить
И так отправят. Япония практически никогда не предоставляет убежища.
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22.08.2021 09:36 Ответить
Дивина дивна! З усіх країн, де жити так добре, що й навіть Господь завидки кидає, люди тікають хоч куди! Куба, московія, КНДР, Венесуела... Та навіть та ж Мексика! Йой, як дивно! Россиянин вплавь добрался до Японии и попросил там политического убежища - Цензор.НЕТ 1955
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21.08.2021 23:30 Ответить
Хорошо что у нас все ******* и никто не ищет лучшей жизни за бугром.
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22.08.2021 00:34 Ответить
Да, у нас уезжают. Но мы не кричим на каждом углу о своём величии.
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22.08.2021 09:07 Ответить
Гоните его нафиг назад) Оно обживется и будет орать: тагииииил))))
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21.08.2021 23:32 Ответить
Сэкономил на тур-путёвке. Та и гарантия что не выдадут за такой героизм. При совдепии так убегали иногда. Особенно моряки и морячки. Точно год не назову, но вроде в 1975 с пас-лайнера ЧМП тб\х *Максим Горький* флагман пас-флота кстати, в районе Шпицбергена одна буфетчица 3 км проплыла по холодной воде, норвежские погранцы не верили когда вытянули на катер. Убежище дали. Не совсем молодая была.
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21.08.2021 23:34 Ответить
Шоб не так бежали мореманам совок создал сеть магазинов"Альбатрос"
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22.08.2021 00:13 Ответить
В реальности эти магазины, моряки их называли *Торгсины* созданы были для тех моряков загранплаванья которые уходя в рейс не выходили вообще за границей на берег. Прямая линия от погрузки до разгрузки, например на Кубу или Вьетнам. И валюту выдавали чеками ВТБ. Внешторгбанк СССР. Ведь купить что либо на продажу за валюту в таких портах было просто нечего, нищета и фуфло. Ангола, Мозамбик, Никарагуа итд. Магазины такие были во многих портах. Клайпеда, Владивосток, Ленинград, Мурманск и конечно Одесса. Пожалуй лучший по ассортименту и особо продуктовый отдел, Сигареты, коньяк, жвачка, ликёры, всё Европа и США и прочие. Берёзки и Каштаны не попадали конечно. также платили такие чеки рыбакам. Спекульная цена на 1980г примерно такая была 1чек=13-15 руб купить у ломщиков. Мохеровый шарф Эдинбург Шотландия. стоил 2 руб чеками а продавали шарф запросто 110руб. на те годы, блок Мальборо Ричмонд СЩА тоже 2 руб чеками, пачка продавалась 2, 50-3,50 руб. Цену на валюту тоже знаю идеально---но ржали с той буры сильно многие, что печаталось в Известия в начале каждого месяца где например доллар стоил 65ком а на руках 5-6 руб за 1 бакс! Ржака и стёб.
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23.08.2021 21:20 Ответить
Милое Хоккайдо, я тебя Хонсю, за твою Сикоку я тебя Кюсю.
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21.08.2021 23:35 Ответить
Россиянин вплавь добрался до Японии и попросил там политического убежища - Цензор.НЕТ 2862
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21.08.2021 23:40 Ответить
ох ніфіга собі японці креативлять
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21.08.2021 23:57 Ответить
в своё время, на меня произвела сногсшибательное впечатление, история Станіслав Васильович Курилов..
Это реальный человек, а не какой-то там пропагандонский Александр Морозов..
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21.08.2021 23:36 Ответить
есть подобные истории. 3 года назад сергей лекай, правда на кате, через берингов пролив в америку уплыл )) прикольная была история. фсб тогда восприняло это как личный обсирон. погранцы полетели, из мидовской конюшни требовали его вернуть, политику шили, .... а он просто любит вот таким образом бродить по свету )) так и не спешит до сегодня отдаться и уповать на парашное правосудие.
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22.08.2021 00:30 Ответить
бешеной собаке (расеянину) семь вёрст не крюк )))
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21.08.2021 23:37 Ответить
лобода, лорак, теперь на интере - басков (на День Незалежности !!!)
це смачний плювок в лице нації
- мои поздравления зебилы
ви це зробили разом
73 -мя процентами
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21.08.2021 23:42 Ответить
Народный артист Украины с 2004 года как-никак
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22.08.2021 08:59 Ответить
На траву легла роса густая,
Полегли бухие погранцы...
В эту ночь решился расеянен
С Кунашира вдруг "отдать концы"...
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21.08.2021 23:47 Ответить
маладец, всю рарашку раздать китайцас японцам и нам, и будет норм. в мацкве пиво будет 10 гривен
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21.08.2021 23:49 Ответить
Вот,что надо разгонять в информпространстве. А у нас сопли жуют.Если бы это касалось украинца,то кацапня бы выла неделю по всем каналам. Скабеева бы сквиртила сутки на это. А в Украине ни на одном ТВканале не увидим. Лишь здесь на Цензоре. Проигрываем мы в этом плане к сожалению.
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21.08.2021 23:49 Ответить
*** (хокку... как бы))))
о ты, кто захотел обмануть судьбу
остановись.. не греби.. оглянись...
готов ли покинуть ты говень свою ???
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21.08.2021 23:49 Ответить
Ну вот, россияне в сиянии величия припльівают.
Правда, к берегам Японии.
Где просят саке, селёдки и политического убежища.
Заяси, заяси ...
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21.08.2021 23:59 Ответить
99,99% из 100% его депортируют. Политическое убежище просто так не дают.
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22.08.2021 00:00 Ответить
you guys fellow Ukrainians, how many of you can swim? this kacap is a man, all due respect
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22.08.2021 00:17 Ответить
Можно узнать кто этот лидер и его имя?) И с каких пор этот человек на фото подвинул с постоа лидера настоящих терористических главарей? Понятно что они чернь, но таких "достоверных" информаций любой иванушка дурачек намалевать может сколько угодно.
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22.08.2021 00:49 Ответить
" он культуру Японии любил". - У меня вопрос к свидетелю: «Скажите, сбежавший в Японию испытывал личную неприязнь к расейской культуре?»
- Даа исьпитывал. Он мне сказал: «Такую личную неприязнь я исьпитываю к расейской культуре, что кушать не могу».
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22.08.2021 00:32 Ответить
факт зафиксировать, овно утопить. а то будет бегать по японии дидывоевала с красным флагом
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22.08.2021 00:33 Ответить
Навіть анімешніки тікають із Сраної
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22.08.2021 00:34 Ответить
Культура в європейському розумінні та значенні цього слова в ********** відсутня повністю. Особливо в провінції. Те що вони самі називають "культурою" зводиться до "виття на болотах" під горілку і отримування по пиці за діло, слово і просто "на потєху" та традиційного крисятництва. Так і існують 90% населення все своє марудне життя - заздрість, безнадьога, апатія і врешті аномія з психопатичними декомпенсаціями. Цій країні вже до психіатра пізно. Тільки до паталогоанатома. А що ще лишається коли країну називають "***********" а президета "******"?. А кожен з них пацанчиком сопливим запитував себе "Тварь я дрожащая или право имею?" Нарешті безправне бидло відчуло і почало здогадуватись що до відповіді на "вічне кацапське питання"...
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22.08.2021 01:27 Ответить
Скоро попливуть пачками кацапи у різні боки.
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22.08.2021 01:31 Ответить
зелох, займи место у параши. вякнешь - отправишься в бан.
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22.08.2021 03:47 Ответить
Во жизнь прижала Росіянин уплав дістався до Японії та попросив там політичного притулку - Цензор.НЕТ 125
Молодец!
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22.08.2021 04:23 Ответить
явно наш хлопец, козацького роду, бо кацапы трусливы и ни в жизнь не осмелились бы проплыть 60 км по морю на надувном матрасе. пищуюсь нашими хлопцами и девчатами.
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22.08.2021 06:07 Ответить
Скоро сам остров Кунасири (это его настоящее название) получит политическое убежище в Японии, за ним остальные Курилы, Сахалин и Камчатка. Процесс пошел.
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22.08.2021 07:12 Ответить
Японский рис много привлекательнее колбасы из скреп, каши из величия, супа из гордости...
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22.08.2021 07:22 Ответить
Это смешно, дожились скрепные...
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22.08.2021 08:34 Ответить
А раньше для этого Foxbatы пользовали. Росіянин уплав дістався до Японії та попросив там політичного притулку - Цензор.НЕТ 3796
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22.08.2021 08:43 Ответить
Бывал в тех местах. Там через пролив Измены (название, да?) самое короткое расстояние 20км.
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22.08.2021 08:51 Ответить
Японці, перевірте, чи не сховано у нього посвідчення КГБ десь у складках тіла.
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22.08.2021 10:27 Ответить
Это уже признаки "славного" пути Северной Кореи.
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22.08.2021 11:35 Ответить
 
 