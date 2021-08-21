Россиянин вплавь добрался до Японии и попросил там политического убежища
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Гражданин России самостоятельно приплыл с южнокурильского острова Кунашир в Японию, чтобы попросить политическое убежище.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Медузу, об этом 20 августа сообщает Kyodo.
Россиянина задержали на острове Хоккайдо. Каким образом он плыл, не уточняется. Генконсульство России в Саппоро 21 августа сообщило, что выясняет обстоятельства произошедшего у японских компетентных органов.
Как рассказали "Интерфаксу" в администрации Южно-Курильского городского округа, мужчина — выходец с Урала. Он получил дальневосточный гектар три года назад, переехал на Кунашир, где подрабатывал физическим трудом.
Как рассказали в администрации, мужчина исчез 17 августа, и первоначально на острове думали, что он пропал. "При осмотре его квартиры обнаружили плакаты Японии и прочее, он культуру Японии любил", — отметил собеседник агентства.
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а России .... мягко говоря - не очень 😂
На Москві батя привіз сувенір з Бімбасу та разом з пздюком пішов на концерт Кабздона. Другий синок хероя здихає в реанімації.
Після коментарів про упалчлєнца, росГеббельсЗМІ швиденько виправились: "Граната знайшлася на вулиці, прийшла та всіх повбивала"
и опять же не запрещенно минского договоренностями
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- Чернота, купи себе штаны
Это реальный человек, а не какой-то там пропагандонский Александр Морозов..
це смачний плювок в лице нації
- мои поздравления зебилы
ви це зробили разом
73 -мя процентами
Полегли бухие погранцы...
В эту ночь решился расеянен
С Кунашира вдруг "отдать концы"...
о ты, кто захотел обмануть судьбу
остановись.. не греби.. оглянись...
готов ли покинуть ты говень свою ???
Правда, к берегам Японии.
Где просят саке, селёдки и политического убежища.
Заяси, заяси ...
- Даа исьпитывал. Он мне сказал: «Такую личную неприязнь я исьпитываю к расейской культуре, что кушать не могу».
Молодец!