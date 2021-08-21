Росіянин уплав дістався до Японії та попросив там політичного притулку
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Громадянин Росії самостійно приплив з південно-курильського острова Кунашир у Японію, щоб попросити політичного притулку.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Медузу, про це 20 серпня повідомляє Kyodo.
Росіянина затримали на острові Хоккайдо. У який спосіб він плив, не уточнюється. Генконсульство Росії в Саппоро 21 серпня повідомило, що з'ясовує обставини події у японських компетентних органів.
Як розповіли "Інтерфаксу" в адміністрації Південно-Курильського міського округу, чоловік - виходець з Уралу. Він отримав далекосхідний гектар три роки тому, переїхав на Кунашир, де підробляв фізичною працею.
Як розповіли в адміністрації, чоловік зник 17 серпня, і спочатку на острові думали, що він пропав. "Під час огляду його квартири виявили плакати Японії тощо, він культуру Японії любив", - зазначив співрозмовник агентства.
Будь ласка, зачекайте...
а России .... мягко говоря - не очень 😂
На Москві батя привіз сувенір з Бімбасу та разом з пздюком пішов на концерт Кабздона. Другий синок хероя здихає в реанімації.
Після коментарів про упалчлєнца, росГеббельсЗМІ швиденько виправились: "Граната знайшлася на вулиці, прийшла та всіх повбивала"
и опять же не запрещенно минского договоренностями
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- Чернота, купи себе штаны
Это реальный человек, а не какой-то там пропагандонский Александр Морозов..
це смачний плювок в лице нації
- мои поздравления зебилы
ви це зробили разом
73 -мя процентами
Полегли бухие погранцы...
В эту ночь решился расеянен
С Кунашира вдруг "отдать концы"...
о ты, кто захотел обмануть судьбу
остановись.. не греби.. оглянись...
готов ли покинуть ты говень свою ???
Правда, к берегам Японии.
Где просят саке, селёдки и политического убежища.
Заяси, заяси ...
- Даа исьпитывал. Он мне сказал: «Такую личную неприязнь я исьпитываю к расейской культуре, что кушать не могу».
Молодец!