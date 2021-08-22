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ВСУ должны готовиться к наступлению для освобождения оккупированных территорий, - Залужный

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ВСУ должны готовиться к наступлению для освобождения оккупированных территорий, - Залужный

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-майор Валерий Залужный напомнил, что в условиях продолжающейся агрессии Российской Федерации против Украины Вооруженные Силы нашего государства должны готовиться к ведению наступательных действий по освобождению временно оккупированных территорий.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новинарню", об этом он заявил на IV Международном волонтерском и ветеранской форуме "Там, где мы - там Украина", который проходит в Киеве в воскресенье, 22 августа.

Главнокомандующий подчеркнул, что сейчас Вооруженные Силы Украины выполняют свои задачи в условиях отражения агрессии ВС РФ.

"Война на востоке продолжается, это очевидно. Почти каждый день - убитые и раненые, искалеченные ... Это свидетельствует о том, что война продолжается ... Сегодня мне очень хотелось бы, чтобы Вооруженные Силы Украины получали от государства то, что им необходимо: соответствующее вооружение, соответствующую военную технику. Вооруженные Силы Украины должны развиваться, должны совершенствовать свою тактику, переоценивать формы и способы применения даже в таких условиях, которые сейчас есть, с целью минимизации потерь. И самое главное - подготовки к ведению наступательных действий по освобождению оккупированных территорий", - подчеркнул генерал-майор.

Главнокомандующий ВСУ также выразил желание, чтобы "общество не отделило от себя ветеранов, волонтеров".

"... Потому что как только это произойдет - появится сразу же и стена между ВСУ. Почему? Потому что сегодня - мы в Вооруженных Силах, завтра - ветераны. И это должен быть сознательный организм, который называется "сознательное общество", - резюмировал Залужный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Залужный: Мы готовы к полномасштабному вторжению

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Топ комментарии
+72
ВСУ должны готовиться к ведению наступления для освобождения оккупированных территорий, - Залужный - Цензор.НЕТ 7479
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22.08.2021 12:29
+62
ВСУ должны готовиться к ведению наступления для освобождения оккупированных территорий, - Залужный - Цензор.НЕТ 260
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22.08.2021 12:31
+41
от зачем Вы так ?))) только герб и тарифы...а цепь нашейную преЗЕ увеличил....себе? ото же
ВСУ должны готовиться к ведению наступления для освобождения оккупированных территорий, - Залужный - Цензор.НЕТ 1529

...
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22.08.2021 12:37
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Страница 4 из 4
Как не крутить и не лизать яйца ***** а мирным методом освободить територию Украины невозможно.Если украинцы еще терпели ежедневное убийство наших солдат под предлогом слабой армии то теперь этому приходит конец.Нам не нужны чужие земли а свою пора освобождать или существовать и терять солдатиков до безконечности.Нам всегда говорят о больших потерях но а какие мы терпим сейчас при ,,тишине и перемирии,,?Ведь за все времена перемирий мы потеряли больше чем при ведении активных боевых действий и освобождали нашу територию а теперь ее только теряем километр за километром и теряем людей.
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22.08.2021 20:34 Ответить
Залужный: "ВСУ должны готовиться к наступлению для освобождения оккупированных территорий"©, чтобы прицельным огнём и умелым манёвром второй атакующей волной поддержать ранее прорвавшегося в тыл оккупантов, захватившего там плацдарм, уже победившего и даже давно готовящего "парад победы в Севастополе"© Гелетея.
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22.08.2021 20:52 Ответить
Ну про Севастополь не скажу но выход на границы Украины в раенах Луганской и Донецких областей за неделю другую реален.Реален потому что кацапия там официально отсуствует и не в состоянии будет начать полномасштабные боевые действия иначе будет полностью и окончательно блокирована от мирового сообщества и даже им Меркель не поможет.
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22.08.2021 21:00 Ответить
Слово "Авиация" знакомо? Хотя, откуда? В Украине почти нет ни авиации, ни ПВО. А тот мизер, что есть, старше самой Украины. Нам бы, для начала, хотя бы патронный заводик, а то коридорами ГенШтаба гуляет пара слов "патронный голод". А чем отстреливать эти патроны? Калашниковыми от тех, "кому за 30" до тех, "кому за 50"?
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22.08.2021 22:00 Ответить
Может к не счастью а может к счастью что мы еще не в НАТО и не перешли на ихние калибры.Так что запасами боеприпасов можна разжиться и у врага,конечно при мудром командовании.
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23.08.2021 13:55 Ответить
Самый сок 2
Курт Волкер (дословно): "Мы находимся в процессе вывода войск США из Афганистана, Сирии, Ирака и других стран. Я не думаю, что сейчас есть желание тратить больше денег на военные базы США в других частях мира. При этом нет причин, по которым мы не могли бы этого сделать. мы могли бы легко разместить какую-то базу в Украине, если бы вы тоже этого захотели. "
Вова, мяч на твоей стороне - тебе уже прямым текстом говорят! Или лучше искать мир в глазах кремлевского убийцы?
@Helgi Sharp
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22.08.2021 20:52 Ответить
У вовы с дерьмаком другое задание от х.йла...
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23.08.2021 05:02 Ответить
Людина просто забула що Зеля агент ФСБ , ГРУ ти румунськоі Сігуранци )
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23.08.2021 07:40 Ответить
« та»
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23.08.2021 07:41 Ответить
Волкер это отличный парень . Если бы он был Президентом США то он бы и базы построил и в НАТО принял и Ф-16 бы подарил и корвет бы помог достроить ....НО президентом тогда был какой то Батрак Обмана и подарил нам старые внедорожники на которых в африке на охоту ездят африканцы , беспилотники боящиеся совковой РЭБ дырляндских попуасов и радары с ограниченным радиусом действия , кстати про радиус действия которых отлично осведомлен враг и пуляет из за пределов их видимости .
Дело тут вовсе не в Комике а в циничности политики , где когда на кону сумасшедшие бабки можно забыть про цивилизацию и ценности и договориться с маньяком и людоедом , а Волкер просто не в доле (но это пока он не стал Президентом или хотя бы ГосСекретарем)
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23.08.2021 10:03 Ответить
"Ціла ця країна заселена українцями - нащадками відомих давніх козаків. Вона віддавна творила націю цілком не подібну на московську і польську. У цій гарній країні колись панувала широка свобода. Москвини, однак, зробили їх рабами".
З листа французького представництва в Києві, 1812 р. (архів МЗС Франції)
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22.08.2021 20:56 Ответить
Украина смогла убедить США в вопросе Минских соглашений - Илларионов раскрыл детали

видео.
Опасность осенью.
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22.08.2021 21:04 Ответить
Я на политеке слышал от Илларионова （очень умный мужик ）про ИЮНЬ....😀
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22.08.2021 21:16 Ответить
Готовиться к наступлению - это хорошо.
Но лучше организовать всё так, чтобы противостояние не стоило нам жизней бойцов.
А потери с той стороны должны расти.
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22.08.2021 22:10 Ответить
Ну ти серйозно .... ? воля без крові не приходе, нажаль, але то свята кров, а хлопці - справжні янголи-рятувальники України!
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22.08.2021 22:16 Ответить
Воля прийде тоді, коли головнокомандуючий буде абсолютний українець.
За Україну треба ВБИВАТИ, а не вмирати.
Ця війна організована, щоб перебити найкращих - з ким тоді лишимось ?
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22.08.2021 22:32 Ответить
Олігархічні фірми по соцопитуваннях малюють найбільш популярними якраз неукраїнців. А наш виборець "обирає" з намальованих лідерів. Це одна з проблем.
А головна проблема - в нашій вкрай недемократичній системі виборів президента (багатомільйонна застава).
Необхідно негайно перейти на аналог демократичної польської системи виборів.
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15.10.2021 17:31 Ответить
Ну добре сказав, нарешті хтось адекватний !
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22.08.2021 22:14 Ответить
Сказати може кожний.
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22.08.2021 22:33 Ответить
Сходити в нужник тоже!
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23.08.2021 06:21 Ответить
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23.08.2021 00:46 Ответить
пока за ордло стоит рф, наступление невозможно.
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23.08.2021 06:08 Ответить
Неможна на стелі спати, одіяло спадає!
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23.08.2021 06:25 Ответить
так не спи.
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23.08.2021 06:30 Ответить
кремляди ещё подавятся крысмом ...
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23.08.2021 06:58 Ответить
ЗСУ мають готуватися до наступу для звільнення окупованих територій, - Залужний - Цензор.НЕТ 3292
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23.08.2021 08:04 Ответить
Московия - это не нация и не народ: это механическое бессмысленное скопище этнических групп, совершенно несовместимых по культурно-религиозным причинам.
Это уродливое недогосударство имеет сильнейшие внутренние противоречия и со временм развалится само: после этого развала Украине достаточно будет просто лишь аккуратно подобрать валяющиеся Крым и Донбасс, а заодно и Кубань со Ставропольем, где 70 % населения имеют украинские корни и носят украинские фамилии:

в Ставропольском крае имеется огромное число сёл с названиями Полтавское, Риздвяное, Киевка, Чугуевка, Сотниковка, Харьковское и т.п. В этих огромных сёлах по 6-8 тысяч жителей вообще нет ни одного жителя с русской фамилией: все фамилии исключительно украинские: Аксютенко, Бондаренко, Варакута, Голайко, Кравченко, Зинчук, Палагута, Сулима, Шумейко...
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23.08.2021 08:17 Ответить
Літаки летять - будемо всіх бомбить
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23.08.2021 08:46 Ответить
Не хотят люди с нами жить - пусть убираются - кто им не даёт ?
Дамбасяне - завезённый чуждый биоматериал.
Пусть убираются обратно.
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23.08.2021 09:20 Ответить
Скакать начали вы бараны на ,,поклонной горе,, в 2012 году. Когда х.йла на царство пожизненное короновали . И провозгласили про собирание империи .Ну НЕ хотят украинцы жить в вашем тоталитарном гуЛаге , прозрейте уже .Хотя кому это я пишу .Скоро вас как скот погонят на какую нибудь новую имперскую войнушку за ваш руцкий мир и настанет вам кирдык быстрый .Все к этому идет .
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23.08.2021 10:14 Ответить
Ддя освобождения необходимо развивать армию.
А главное развивать страну экономически, повышать жизненный уровень народа. Тогда при начале военного освобождении ОРДЛО все их военизированные формирования сдадутся всесте с мелкими и средниии командирами.
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15.10.2021 11:14 Ответить
Но с нашиии современными политиками это невозможно. Они только крадут.
Для того чтобы провести изменения следует сделать наши выборы демократическими не на брехливых словах, а на деле. Иного выхода нет.
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15.10.2021 11:18 Ответить
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