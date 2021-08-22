ВСУ должны готовиться к наступлению для освобождения оккупированных территорий, - Залужный
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-майор Валерий Залужный напомнил, что в условиях продолжающейся агрессии Российской Федерации против Украины Вооруженные Силы нашего государства должны готовиться к ведению наступательных действий по освобождению временно оккупированных территорий.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новинарню", об этом он заявил на IV Международном волонтерском и ветеранской форуме "Там, где мы - там Украина", который проходит в Киеве в воскресенье, 22 августа.
Главнокомандующий подчеркнул, что сейчас Вооруженные Силы Украины выполняют свои задачи в условиях отражения агрессии ВС РФ.
"Война на востоке продолжается, это очевидно. Почти каждый день - убитые и раненые, искалеченные ... Это свидетельствует о том, что война продолжается ... Сегодня мне очень хотелось бы, чтобы Вооруженные Силы Украины получали от государства то, что им необходимо: соответствующее вооружение, соответствующую военную технику. Вооруженные Силы Украины должны развиваться, должны совершенствовать свою тактику, переоценивать формы и способы применения даже в таких условиях, которые сейчас есть, с целью минимизации потерь. И самое главное - подготовки к ведению наступательных действий по освобождению оккупированных территорий", - подчеркнул генерал-майор.
Главнокомандующий ВСУ также выразил желание, чтобы "общество не отделило от себя ветеранов, волонтеров".
"... Потому что как только это произойдет - появится сразу же и стена между ВСУ. Почему? Потому что сегодня - мы в Вооруженных Силах, завтра - ветераны. И это должен быть сознательный организм, который называется "сознательное общество", - резюмировал Залужный.
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Курт Волкер (дословно): "Мы находимся в процессе вывода войск США из Афганистана, Сирии, Ирака и других стран. Я не думаю, что сейчас есть желание тратить больше денег на военные базы США в других частях мира. При этом нет причин, по которым мы не могли бы этого сделать. мы могли бы легко разместить какую-то базу в Украине, если бы вы тоже этого захотели. "
Вова, мяч на твоей стороне - тебе уже прямым текстом говорят! Или лучше искать мир в глазах кремлевского убийцы?
@Helgi Sharp
Дело тут вовсе не в Комике а в циничности политики , где когда на кону сумасшедшие бабки можно забыть про цивилизацию и ценности и договориться с маньяком и людоедом , а Волкер просто не в доле (но это пока он не стал Президентом или хотя бы ГосСекретарем)
З листа французького представництва в Києві, 1812 р. (архів МЗС Франції)
видео.
Опасность осенью.
Но лучше организовать всё так, чтобы противостояние не стоило нам жизней бойцов.
А потери с той стороны должны расти.
За Україну треба ВБИВАТИ, а не вмирати.
Ця війна організована, щоб перебити найкращих - з ким тоді лишимось ?
А головна проблема - в нашій вкрай недемократичній системі виборів президента (багатомільйонна застава).
Необхідно негайно перейти на аналог демократичної польської системи виборів.
Это уродливое недогосударство имеет сильнейшие внутренние противоречия и со временм развалится само: после этого развала Украине достаточно будет просто лишь аккуратно подобрать валяющиеся Крым и Донбасс, а заодно и Кубань со Ставропольем, где 70 % населения имеют украинские корни и носят украинские фамилии:
в Ставропольском крае имеется огромное число сёл с названиями Полтавское, Риздвяное, Киевка, Чугуевка, Сотниковка, Харьковское и т.п. В этих огромных сёлах по 6-8 тысяч жителей вообще нет ни одного жителя с русской фамилией: все фамилии исключительно украинские: Аксютенко, Бондаренко, Варакута, Голайко, Кравченко, Зинчук, Палагута, Сулима, Шумейко...
Дамбасяне - завезённый чуждый биоматериал.
Пусть убираются обратно.
А главное развивать страну экономически, повышать жизненный уровень народа. Тогда при начале военного освобождении ОРДЛО все их военизированные формирования сдадутся всесте с мелкими и средниии командирами.
Для того чтобы провести изменения следует сделать наши выборы демократическими не на брехливых словах, а на деле. Иного выхода нет.