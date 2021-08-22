ЗСУ мають готуватися до наступу для звільнення окупованих територій, - Залужний
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Головнокомандувач Збройних сил України генерал-майор Валерій Залужний нагадав, що в умовах триваючої агресії Російської Федерації проти України Збройні сили нашої держави мають готуватися до ведення наступальних дій щодо звільнення тимчасово окупованих територій.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Новинарню, про це він заявив на IV Міжнародному волонтерському і ветеранської форумі "Там, де ми - там Україна", який відбувається в Києві в неділю, 22 серпня.
Головнокомандувач підкреслив, що наразі Збройні сили України виконують свої завдання в умовах відбиття агресії ЗС РФ.
"Війна на сході триває, це очевидно. Майже щодня – вбиті та поранені, покалічені… Це свідчить про те, що війна триває… На сьогодні мені дуже хотілося б, щоби Збройні сили України отримували від держави те, що їм необхідно: відповідне озброєння, відповідна військова техніка. Збройні сили України мають розвиватися, мають удосконалювати свою тактику, переоцінювати форми і способи застосування навіть в таких умовах, які зараз є, з метою мінімізації втрат. І найголовніше –підготовки до ведення наступальних дій щодо звільнення окупованих територій", – підкреслив генерал-майор.
Головнокомандувач ЗСУ також висловив бажання, щоби "суспільство не відділило від себе ветеранів, волонтерів".
"… Бо як тільки це відбудеться – постане одразу ж і стіна між ЗСУ. Чому? Тому що сьогодні – ми в Збройних силах, завтра – ветерани. І це має бути свідомий організм, який називається "свідоме суспільство", – резюмував Залужний.
Будь ласка, зачекайте...
Курт Волкер (дословно): "Мы находимся в процессе вывода войск США из Афганистана, Сирии, Ирака и других стран. Я не думаю, что сейчас есть желание тратить больше денег на военные базы США в других частях мира. При этом нет причин, по которым мы не могли бы этого сделать. мы могли бы легко разместить какую-то базу в Украине, если бы вы тоже этого захотели. "
Вова, мяч на твоей стороне - тебе уже прямым текстом говорят! Или лучше искать мир в глазах кремлевского убийцы?
@Helgi Sharp
Дело тут вовсе не в Комике а в циничности политики , где когда на кону сумасшедшие бабки можно забыть про цивилизацию и ценности и договориться с маньяком и людоедом , а Волкер просто не в доле (но это пока он не стал Президентом или хотя бы ГосСекретарем)
З листа французького представництва в Києві, 1812 р. (архів МЗС Франції)
видео.
Опасность осенью.
Но лучше организовать всё так, чтобы противостояние не стоило нам жизней бойцов.
А потери с той стороны должны расти.
За Україну треба ВБИВАТИ, а не вмирати.
Ця війна організована, щоб перебити найкращих - з ким тоді лишимось ?
А головна проблема - в нашій вкрай недемократичній системі виборів президента (багатомільйонна застава).
Необхідно негайно перейти на аналог демократичної польської системи виборів.
Это уродливое недогосударство имеет сильнейшие внутренние противоречия и со временм развалится само: после этого развала Украине достаточно будет просто лишь аккуратно подобрать валяющиеся Крым и Донбасс, а заодно и Кубань со Ставропольем, где 70 % населения имеют украинские корни и носят украинские фамилии:
в Ставропольском крае имеется огромное число сёл с названиями Полтавское, Риздвяное, Киевка, Чугуевка, Сотниковка, Харьковское и т.п. В этих огромных сёлах по 6-8 тысяч жителей вообще нет ни одного жителя с русской фамилией: все фамилии исключительно украинские: Аксютенко, Бондаренко, Варакута, Голайко, Кравченко, Зинчук, Палагута, Сулима, Шумейко...
Дамбасяне - завезённый чуждый биоматериал.
Пусть убираются обратно.
А главное развивать страну экономически, повышать жизненный уровень народа. Тогда при начале военного освобождении ОРДЛО все их военизированные формирования сдадутся всесте с мелкими и средниии командирами.
Для того чтобы провести изменения следует сделать наши выборы демократическими не на брехливых словах, а на деле. Иного выхода нет.