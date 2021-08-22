ЗСУ мають готуватися до наступу для звільнення окупованих територій, - Залужний

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-майор Валерій Залужний нагадав, що в умовах триваючої агресії Російської Федерації проти України Збройні сили нашої держави мають готуватися до ведення наступальних дій щодо звільнення тимчасово окупованих територій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Новинарню, про це він заявив на IV Міжнародному волонтерському і ветеранської форумі "Там, де ми - там Україна", який відбувається в Києві в неділю, 22 серпня.

Головнокомандувач підкреслив, що наразі Збройні сили України виконують свої завдання в умовах відбиття агресії ЗС РФ.

"Війна на сході триває, це очевидно. Майже щодня – вбиті та поранені, покалічені… Це свідчить про те, що війна триває… На сьогодні мені дуже хотілося б, щоби Збройні сили України отримували від держави те, що їм необхідно: відповідне озброєння, відповідна військова техніка. Збройні сили України мають розвиватися, мають удосконалювати свою тактику, переоцінювати форми і способи застосування навіть в таких умовах, які зараз є, з метою мінімізації втрат. І найголовніше –підготовки до ведення наступальних дій щодо звільнення окупованих територій", – підкреслив генерал-майор.

Головнокомандувач ЗСУ також висловив бажання, щоби "суспільство не відділило від себе ветеранів, волонтерів".

"… Бо як тільки це відбудеться – постане одразу ж і стіна між ЗСУ. Чому? Тому що сьогодні – ми в Збройних силах, завтра – ветерани. І це має бути свідомий організм, який називається "свідоме суспільство", – резюмував Залужний.

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