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ЗСУ мають готуватися до наступу для звільнення окупованих територій, - Залужний

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ЗСУ мають готуватися до наступу для звільнення окупованих територій, - Залужний

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-майор Валерій Залужний нагадав, що в умовах триваючої агресії Російської Федерації проти України Збройні сили нашої держави мають готуватися до ведення наступальних дій щодо звільнення тимчасово окупованих територій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Новинарню, про це він заявив на IV Міжнародному волонтерському і ветеранської форумі "Там, де ми - там Україна", який відбувається в Києві в неділю, 22 серпня.

Головнокомандувач підкреслив, що наразі Збройні сили України виконують свої завдання в умовах відбиття агресії ЗС РФ.

"Війна на сході триває, це очевидно. Майже щодня – вбиті та поранені, покалічені… Це свідчить про те, що війна триває… На сьогодні мені дуже хотілося б, щоби Збройні сили України отримували від держави те, що їм необхідно: відповідне озброєння, відповідна військова техніка. Збройні сили України мають розвиватися, мають удосконалювати свою тактику, переоцінювати форми і способи застосування навіть в таких умовах, які зараз є, з метою мінімізації втрат. І найголовніше –підготовки до ведення наступальних дій щодо звільнення окупованих територій", – підкреслив генерал-майор.

Головнокомандувач ЗСУ також висловив бажання, щоби "суспільство не відділило від себе ветеранів, волонтерів".

"… Бо як тільки це відбудеться – постане одразу ж і стіна між ЗСУ. Чому? Тому що сьогодні – ми в Збройних силах, завтра – ветерани. І це має бути свідомий організм, який називається "свідоме суспільство", – резюмував Залужний.

Також читайте: Генерала Назарова, винного за рішенням Павлоградського суду у справі про катастрофу Іл-76, призначено радником головнокомандувача ЗСУ

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Топ коментарі
+72
ВСУ должны готовиться к ведению наступления для освобождения оккупированных территорий, - Залужный - Цензор.НЕТ 7479
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22.08.2021 12:29
+62
ВСУ должны готовиться к ведению наступления для освобождения оккупированных территорий, - Залужный - Цензор.НЕТ 260
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22.08.2021 12:31
+41
от зачем Вы так ?))) только герб и тарифы...а цепь нашейную преЗЕ увеличил....себе? ото же
ВСУ должны готовиться к ведению наступления для освобождения оккупированных территорий, - Залужный - Цензор.НЕТ 1529

...
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22.08.2021 12:37
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Как не крутить и не лизать яйца ***** а мирным методом освободить територию Украины невозможно.Если украинцы еще терпели ежедневное убийство наших солдат под предлогом слабой армии то теперь этому приходит конец.Нам не нужны чужие земли а свою пора освобождать или существовать и терять солдатиков до безконечности.Нам всегда говорят о больших потерях но а какие мы терпим сейчас при ,,тишине и перемирии,,?Ведь за все времена перемирий мы потеряли больше чем при ведении активных боевых действий и освобождали нашу територию а теперь ее только теряем километр за километром и теряем людей.
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22.08.2021 20:34 Відповісти
Залужный: "ВСУ должны готовиться к наступлению для освобождения оккупированных территорий"©, чтобы прицельным огнём и умелым манёвром второй атакующей волной поддержать ранее прорвавшегося в тыл оккупантов, захватившего там плацдарм, уже победившего и даже давно готовящего "парад победы в Севастополе"© Гелетея.
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22.08.2021 20:52 Відповісти
Ну про Севастополь не скажу но выход на границы Украины в раенах Луганской и Донецких областей за неделю другую реален.Реален потому что кацапия там официально отсуствует и не в состоянии будет начать полномасштабные боевые действия иначе будет полностью и окончательно блокирована от мирового сообщества и даже им Меркель не поможет.
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22.08.2021 21:00 Відповісти
Слово "Авиация" знакомо? Хотя, откуда? В Украине почти нет ни авиации, ни ПВО. А тот мизер, что есть, старше самой Украины. Нам бы, для начала, хотя бы патронный заводик, а то коридорами ГенШтаба гуляет пара слов "патронный голод". А чем отстреливать эти патроны? Калашниковыми от тех, "кому за 30" до тех, "кому за 50"?
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22.08.2021 22:00 Відповісти
Может к не счастью а может к счастью что мы еще не в НАТО и не перешли на ихние калибры.Так что запасами боеприпасов можна разжиться и у врага,конечно при мудром командовании.
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23.08.2021 13:55 Відповісти
Самый сок 2
Курт Волкер (дословно): "Мы находимся в процессе вывода войск США из Афганистана, Сирии, Ирака и других стран. Я не думаю, что сейчас есть желание тратить больше денег на военные базы США в других частях мира. При этом нет причин, по которым мы не могли бы этого сделать. мы могли бы легко разместить какую-то базу в Украине, если бы вы тоже этого захотели. "
Вова, мяч на твоей стороне - тебе уже прямым текстом говорят! Или лучше искать мир в глазах кремлевского убийцы?
@Helgi Sharp
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22.08.2021 20:52 Відповісти
У вовы с дерьмаком другое задание от х.йла...
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23.08.2021 05:02 Відповісти
Людина просто забула що Зеля агент ФСБ , ГРУ ти румунськоі Сігуранци )
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23.08.2021 07:40 Відповісти
« та»
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23.08.2021 07:41 Відповісти
Волкер это отличный парень . Если бы он был Президентом США то он бы и базы построил и в НАТО принял и Ф-16 бы подарил и корвет бы помог достроить ....НО президентом тогда был какой то Батрак Обмана и подарил нам старые внедорожники на которых в африке на охоту ездят африканцы , беспилотники боящиеся совковой РЭБ дырляндских попуасов и радары с ограниченным радиусом действия , кстати про радиус действия которых отлично осведомлен враг и пуляет из за пределов их видимости .
Дело тут вовсе не в Комике а в циничности политики , где когда на кону сумасшедшие бабки можно забыть про цивилизацию и ценности и договориться с маньяком и людоедом , а Волкер просто не в доле (но это пока он не стал Президентом или хотя бы ГосСекретарем)
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23.08.2021 10:03 Відповісти
"Ціла ця країна заселена українцями - нащадками відомих давніх козаків. Вона віддавна творила націю цілком не подібну на московську і польську. У цій гарній країні колись панувала широка свобода. Москвини, однак, зробили їх рабами".
З листа французького представництва в Києві, 1812 р. (архів МЗС Франції)
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22.08.2021 20:56 Відповісти
Украина смогла убедить США в вопросе Минских соглашений - Илларионов раскрыл детали

видео.
Опасность осенью.
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22.08.2021 21:04 Відповісти
Я на политеке слышал от Илларионова （очень умный мужик ）про ИЮНЬ....😀
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22.08.2021 21:16 Відповісти
Готовиться к наступлению - это хорошо.
Но лучше организовать всё так, чтобы противостояние не стоило нам жизней бойцов.
А потери с той стороны должны расти.
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22.08.2021 22:10 Відповісти
Ну ти серйозно .... ? воля без крові не приходе, нажаль, але то свята кров, а хлопці - справжні янголи-рятувальники України!
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22.08.2021 22:16 Відповісти
Воля прийде тоді, коли головнокомандуючий буде абсолютний українець.
За Україну треба ВБИВАТИ, а не вмирати.
Ця війна організована, щоб перебити найкращих - з ким тоді лишимось ?
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22.08.2021 22:32 Відповісти
Олігархічні фірми по соцопитуваннях малюють найбільш популярними якраз неукраїнців. А наш виборець "обирає" з намальованих лідерів. Це одна з проблем.
А головна проблема - в нашій вкрай недемократичній системі виборів президента (багатомільйонна застава).
Необхідно негайно перейти на аналог демократичної польської системи виборів.
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15.10.2021 17:31 Відповісти
Ну добре сказав, нарешті хтось адекватний !
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22.08.2021 22:14 Відповісти
Сказати може кожний.
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22.08.2021 22:33 Відповісти
Сходити в нужник тоже!
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23.08.2021 06:21 Відповісти
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23.08.2021 00:46 Відповісти
пока за ордло стоит рф, наступление невозможно.
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23.08.2021 06:08 Відповісти
Неможна на стелі спати, одіяло спадає!
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23.08.2021 06:25 Відповісти
так не спи.
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23.08.2021 06:30 Відповісти
кремляди ещё подавятся крысмом ...
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23.08.2021 06:58 Відповісти
ЗСУ мають готуватися до наступу для звільнення окупованих територій, - Залужний - Цензор.НЕТ 3292
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23.08.2021 08:04 Відповісти
Московия - это не нация и не народ: это механическое бессмысленное скопище этнических групп, совершенно несовместимых по культурно-религиозным причинам.
Это уродливое недогосударство имеет сильнейшие внутренние противоречия и со временм развалится само: после этого развала Украине достаточно будет просто лишь аккуратно подобрать валяющиеся Крым и Донбасс, а заодно и Кубань со Ставропольем, где 70 % населения имеют украинские корни и носят украинские фамилии:

в Ставропольском крае имеется огромное число сёл с названиями Полтавское, Риздвяное, Киевка, Чугуевка, Сотниковка, Харьковское и т.п. В этих огромных сёлах по 6-8 тысяч жителей вообще нет ни одного жителя с русской фамилией: все фамилии исключительно украинские: Аксютенко, Бондаренко, Варакута, Голайко, Кравченко, Зинчук, Палагута, Сулима, Шумейко...
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23.08.2021 08:17 Відповісти
Літаки летять - будемо всіх бомбить
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23.08.2021 08:46 Відповісти
Не хотят люди с нами жить - пусть убираются - кто им не даёт ?
Дамбасяне - завезённый чуждый биоматериал.
Пусть убираются обратно.
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23.08.2021 09:20 Відповісти
Скакать начали вы бараны на ,,поклонной горе,, в 2012 году. Когда х.йла на царство пожизненное короновали . И провозгласили про собирание империи .Ну НЕ хотят украинцы жить в вашем тоталитарном гуЛаге , прозрейте уже .Хотя кому это я пишу .Скоро вас как скот погонят на какую нибудь новую имперскую войнушку за ваш руцкий мир и настанет вам кирдык быстрый .Все к этому идет .
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23.08.2021 10:14 Відповісти
Ддя освобождения необходимо развивать армию.
А главное развивать страну экономически, повышать жизненный уровень народа. Тогда при начале военного освобождении ОРДЛО все их военизированные формирования сдадутся всесте с мелкими и средниии командирами.
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15.10.2021 11:14 Відповісти
Но с нашиии современными политиками это невозможно. Они только крадут.
Для того чтобы провести изменения следует сделать наши выборы демократическими не на брехливых словах, а на деле. Иного выхода нет.
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15.10.2021 11:18 Відповісти
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