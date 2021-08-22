РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
48456 посетителей онлайн
Новости Экономика
6488 47
экспорт (257) металлолом (107)

Запрет экспорта металлолома даст Украине 85 млрд в бюджет, - эксперт

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Запрет экспорта металлолома даст Украине 85 млрд в бюджет, - эксперт

Запрет экспорта металлолома является мировым трендом, ведь страны стремятся к сокращению выбросов, а использование металлолома в качестве сырья меткомбинатами является "зеленой" технологией.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил руководитель аналитического центра развития рыночной экономики CMD Ukraine Игорь Гужва.

"Это глобальный мировой тренд. И обусловлен он двумя ключевыми вещами. С одной стороны это экология, ведь переработка, выработка металла из лома сокращает где-то на 70% энергоресурсы и сокращает где-то на 60% выбросы вредных веществ в воздух. То есть это об экологии и об экономике", - пояснил Гужва.

По его словам, производить руду становится сегодня все дороже, и все страны стремятся к циркулярной экономики, когда сырье в виде металлолома используется повторно. Украина в этом не исключение, поэтому должна бороться за то, чтобы стратегическое сырье, которым является лом, перерабатывалась отечественными меткомбинатами, а не вывозилась за границу.

"Если мы будем продолжать двигаться в свободном плавании, то мы останемся без сырья. Что это значит для Украины? Если при действующей экспортной пошлине в 58 евро за тонну, то по оценкам нашего центра до конца года Украина экспортирует около полторы тысячи тонн металлолома. Государство от этого получает в бюджет около 3 млрд грн в результате уплаты этой экспортной пошлины", - пояснил Гужва.

Но при этом Украина может получить в три раза больше, если металлолом останется в стране и станет сырьем для отечественной промышленности.

"За полторы тысячи тонн металла мы могли бы произвести около 10 тыс. тонн стали. При этом металлургические предприятия заплатили бы в бюджет, подчеркиваю, 15 млрд грн налогов. А если брать смежные отрасли экономики, то это речь идет о 85 млрд ВВП", - подчеркнул Гужва.

Напомним, ранее вице-президент ИСС Ukraine по вопросам промышленной политики и энергетических стратегий Сергей Сиволап заявил, что металлолом является "зеленым" стратегическим сырьем и его экспорт необходимо немедленно запретить.

В то же время председатель правления "Интерпайп Втормет" Валентин Макаренко заявил, что дефицит металлолома уже заставляет промпредприятия сокращать производство, и призвал ввести запрет на экспорт лома.

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+8
єто гдеж такие цены 10 ?? .. 6 максимум .... а шо даст 3 то это точно , только по такой цене им только бомжи со свалки проволочку понесут ! Запрет экспорта металлолома даст Украине 85 млрд в бюджет, - эксперт - Цензор.НЕТ 3132
показать весь комментарий
22.08.2021 16:27
+8
"За полторы тысячи тонн металла мы могли бы произвести около 10 тыс. тонн стали" а як це з 1500 тонн брухту можливо отримати 10 000 тонн сталі ?
показать весь комментарий
22.08.2021 16:35
+7
Ага... 180...
Дайте європейську ціну і ніхто експортувати не буде...
А поки що людям вигідно платити транспортні витрати, мита в країнах імпорту...
Уявляю собі ту 'справедливу' ціну яку платять наші бариги...
показать весь комментарий
22.08.2021 16:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
враньё
показать весь комментарий
22.08.2021 16:20 Ответить
Зате нагле і талановите. Так і сиплють мільярдами, так і сиплють. З ДОБРОМ шакали до держави і людей.
показать весь комментарий
22.08.2021 16:53 Ответить
Ага... 180...
Дайте європейську ціну і ніхто експортувати не буде...
А поки що людям вигідно платити транспортні витрати, мита в країнах імпорту...
Уявляю собі ту 'справедливу' ціну яку платять наші бариги...
показать весь комментарий
22.08.2021 16:20 Ответить
оплески, хоча й не ви перший хто це пише. Заборона експорту металобрухту дасть Україні 85 млрд до бюджету, - експерт - Цензор.НЕТ 2128
показать весь комментарий
22.08.2021 16:51 Ответить
Запрет экспорта металлолома даст Украине 85 млрд в бюджет, - эксперт

=======================
Цілком погоджуюсь з такою тезою! А ті хто скиглить що буде прийомка по 3 грн-так це ж добре! Чим нижче ціна прийомки тим менше будуть апкаші красти каналізаційні люки,цигани перестануть по селах їздити та по подвір"ях закинутих кастрюлі красти.Про мідні кабелі промовчу. Але ж пройдисвітам краще не в державу а в кармани,тому і пхають готовий метал за кордон,а звідти гівно китайської якості у вигляді тракторів навозять..Все для людей! Заборона експорту металобрухту дасть Україні 85 млрд до бюджету, - експерт - Цензор.НЕТ 8178
показать весь комментарий
22.08.2021 17:53 Ответить
Зе!біл по розвитку чи світогляду? їж та пий менше, сратимеш тоді не часто, пошкодуй природу.
показать весь комментарий
22.08.2021 18:07 Ответить
амбициозный грамотей после Гарварда или Сорбонны ?? .. Заборона експорту металобрухту дасть Україні 85 млрд до бюджету, - експерт - Цензор.НЕТ 2150... только у нас свои законы экономики , хрен тебе что принесут , пойдеш сам с лопатой на старых фермах копать !!
показать весь комментарий
22.08.2021 17:11 Ответить
очередная шестёрка рыжего..
показать весь комментарий
22.08.2021 17:44 Ответить
чмо воно підАхметовське чи Пінчук-лиза, аля Мілованов чи інший науКівець... Зате, наведіть курсором на лоб за посиланням, хохма... Заборона експорту металобрухту дасть Україні 85 млрд до бюджету, - експерт - Цензор.НЕТ 6395 (https://forumkyiv.org/uk/speakers/igor-guzhva)
показать весь комментарий
22.08.2021 17:48 Ответить
Запрет Экспорта , - Даст Украинцам закупочные Цены с 10 гр до 3гр на данном этапе.
показать весь комментарий
22.08.2021 16:21 Ответить
єто гдеж такие цены 10 ?? .. 6 максимум .... а шо даст 3 то это точно , только по такой цене им только бомжи со свалки проволочку понесут ! Запрет экспорта металлолома даст Украине 85 млрд в бюджет, - эксперт - Цензор.НЕТ 3132
показать весь комментарий
22.08.2021 16:27 Ответить
заїжджий вовкамдав чи байкар? Заборона експорту металобрухту дасть Україні 85 млрд до бюджету, - експерт - Цензор.НЕТ 1221
показать весь комментарий
22.08.2021 16:53 Ответить
комментарий отмечен как спам
Ложь. Олигархам это даст такую сумму, но не бюджету.
показать весь комментарий
22.08.2021 16:22 Ответить
эксперд "случайно" путает бюджет и карман рыжего гудка.
показать весь комментарий
22.08.2021 16:26 Ответить
У нас Ахметка прописан здесь? Каждый день ноет что ему нужно надать исключительные права на сбор металолома у населения. Пускай платит людям как все и понесут ему.
показать весь комментарий
22.08.2021 16:27 Ответить
Посто Цензор вибирає теми, які обьєднують читачів незалежно від політичних уподобань.
показать весь комментарий
22.08.2021 16:56 Ответить
мне кажется ,
что власть только узнала,
что металл - можна плавить ...
на месте Запрет экспорта металлолома даст Украине 85 млрд в бюджет, - эксперт - Цензор.НЕТ 8501
показать весь комментарий
22.08.2021 16:27 Ответить
А если причесать таможню, то еще +300 млрд. Запрет экспорта металлолома даст Украине 85 млрд в бюджет, - эксперт - Цензор.НЕТ 2963
показать весь комментарий
22.08.2021 16:35 Ответить
"За полторы тысячи тонн металла мы могли бы произвести около 10 тыс. тонн стали" а як це з 1500 тонн брухту можливо отримати 10 000 тонн сталі ?
показать весь комментарий
22.08.2021 16:35 Ответить
Я хз, единственное придумал, что может сталь делают не чисто из лома а лом плюс руда? И на выходе 10 000 тонн. А может чувак просто математик 80 уровня
показать весь комментарий
22.08.2021 17:00 Ответить
главное верить в это!
показать весь комментарий
22.08.2021 20:18 Ответить
а так...мимо бюджета...тем кто (и кто ж это??))) экспортирует сколько дает???
показать весь комментарий
22.08.2021 16:39 Ответить
ху-ло ахметовское. как раз экспорт и есть реальная цена на металл в т ч и закупочная на лом. скот брехливый
показать весь комментарий
22.08.2021 16:41 Ответить
Ахметову ще не вистачае пару мільярдів ви що всі працюете на Ахметова
показать весь комментарий
22.08.2021 16:45 Ответить
Ахметка з Пінчуком не хочуть платити по ринковим цінам от і лобують заборону.
показать весь комментарий
22.08.2021 16:51 Ответить
пожалейте бедного олигарха, он не хочет платить реальную цену за металл
показать весь комментарий
22.08.2021 16:53 Ответить
Пожалейте сироток, запретите экспорт металлолома!
показать весь комментарий
22.08.2021 17:14 Ответить
А что ж такое, Ринатушка испытывает дефицит маталолома? Так пусть цену дает такую как турки к примеру( сейчак около 500 $ за тонну). А то привыкли за копейки скупать и а чуть что запреты вводить. Ну и понятное дело погромче кричать по всех своих каналах про захист вiтчизняного виробника
показать весь комментарий
22.08.2021 17:26 Ответить
та нех делать , только тогда и цена на металл должна упасть как минимум в 3 раза и на всё остальное тоже в 3 раза в смежных отраслях ...Заборона експорту металобрухту дасть Україні 85 млрд до бюджету, - експерт - Цензор.НЕТ 4220
Шо там ********* говорит по этому поводу ?
показать весь комментарий
22.08.2021 17:41 Ответить
про дохід в бюджет 85 міліардів писав дибіл чи олігофрен? сумарно весь металолом в річному обсязі не вартує третини тих коштів. як з нього в бюджет відпресувати таку суму? ще й врахувати ненаситні нужди Ахмета? дика маячня якогось ідіота, а не стаття....
показать весь комментарий
22.08.2021 17:45 Ответить
Заборона експорту металобрухту дасть Україні 85 млрд до бюджету, - експерт - Цензор.НЕТ 9343
показать весь комментарий
22.08.2021 18:22 Ответить
вірити можуть такіж дибіли або барани... особливо з отари 73. Гебельс писав свої слова в епоху свого тотального контролю за пресою... зараз і преси немає і інет дає альтернативні думки - залишилось тільки думати.
показать весь комментарий
22.08.2021 18:35 Ответить
А чи багато людей в інтернеті на політичних та економічних форумах сидять, або критично аналізує інформацію якою б незручною вона б не була? Власне я зараз спостерігаю ефект самоцензури - закриватися в мушлю коли щось незручне людина спопостерігає, або знаходити виправдання діям влади всупереч здоровому глзду. Самоцензура страшніша за цензуру.
показать весь комментарий
23.08.2021 12:18 Ответить
дуже заумно, чи дуже упрощено написали... пробую зрозуміти, як?
показать весь комментарий
23.08.2021 13:37 Ответить
Мав на увазі що тотальний контроль змінився так би мовити внутрішнім контролем людей. Що ще гірше.
показать весь комментарий
23.08.2021 13:50 Ответить
Внутрішній самонтроль людини, це признак цивилізаційний. це нормально й правильно. тільки тварини й дикуни, по типу кацапів, не мають самоконтролю.
показать весь комментарий
23.08.2021 14:05 Ответить
живуть примітивними рефлексами...
показать весь комментарий
23.08.2021 14:05 Ответить
Внутрішній адекватний самоконтроль та самоцензура трошки різні речи. Про що власне я і писав в попередньому дописі. Ну це так. Мої міркування. Звісно може трошки помиляюся. Але поки що бачу так. Заборона експорту металобрухту дасть Україні 85 млрд до бюджету, - експерт - Цензор.НЕТ 6695
показать весь комментарий
23.08.2021 14:15 Ответить
З коннтексту ваших слів я розумію, ви хочете більшої активності й революційності українців... не так давно була Революція Гідності... прийде час, якщо буде потреба, українці знову згуртуються й вибухнуть. але краще розвиватись мирно й еволюційно, з маяками на Захід і на цивілізацію...
показать весь комментарий
23.08.2021 14:38 Ответить
Ні. Скоріше мені б хотілося більш адекватного та критичного мислення.
показать весь комментарий
23.08.2021 14:43 Ответить
да, даст в бюджет бандіту ахмєтову.
показать весь комментарий
22.08.2021 18:23 Ответить
так давайте продавать вообще все, заводы на металл, лес весь вырубим....
показать весь комментарий
23.08.2021 09:43 Ответить
пускай сначала запретят, потому что давно нужно было это сделать, но не сделали, а потом дефицит, а потом покупать за три дорога, запрет очень важен
показать весь комментарий
23.08.2021 09:41 Ответить
Як тільки великі олігархи. та держ посадовці у єдинові пориві ,починають дуже активно вболівать за народ та країну, розповідаючи про молочні ріки ,з яких країні все рівно нічого не перепаде,да якщо шось і дійсно буде Раніше кмоентар:"Головний пендреж про металолом має одну мету- грабувать народ країни монополіями на збір металобрухту.Як тількизаборонять вивіз за кордон зразу ціну на збір металобрухту опустять до 2-3 грн за кіло,а не 7-8 як кой де зараз, апо скільки збір- мільйони тон за рік,а здають брухт не самі багаті порахуйте масштаби грабунку." Що стосується по суті: ЦІНА НА СТАЛЬ ОДНА У СВІТІ ВИРОБЛЯЮТЬ УСІ ,АЛЕ ЗАРПЛАТИ ТА НАЛОГИ НАЙ НИЖЧІ У НАШІЙ КРАЇНІ. ХОЧА наші хазяйни заводів володіють як у нас так і за кордоном,де платять зарплати налоги і БЕРЕЖУТЬ ПРИРОДУ-НЕ ТАК ЯК У НАС ЗВЕРТАЮСЬ до Вас зпитання класіка-" где деньги-брат"(різниця у кількасот дол, тут цілком зрозуміло, До речі укожному дворі є негодне залізо,я думаю,коли тут писали про бомжів які тільки одні здають металобрухт то пошуткували До речі неодноразово бував на підприємствах де приймаютьлом і торгують неліквідом. то зовсім нормальні люди сдають- купують, такі як я, як Ви ,як інші
показать весь комментарий
23.08.2021 10:15 Ответить
То хай заборонять, будуть гроші в бюджеті..Чи всі фінансові проблеми наша влада буде вирішувати тим, що затягувати пояси простим людям?
показать весь комментарий
23.08.2021 16:20 Ответить
 
 