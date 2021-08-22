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Зеленский наградил Меркель "Орденом Свободы"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский наградил Меркель "Орденом Свободы"

Президент Украины Владимир Зеленский наградил федерального канцлера Германии Ангелу Меркель государственной наградой "Орден Свободы" за многолетнюю поддержку Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, Зеленский поблагодарил Меркель за твердую поддержку Украины в ключевых вопросах, а также отметил, что ее визит в Киев накануне 30-летия украинской независимости и старта "Крымской платформы" является очень важным.

"В сентябре Германия будет выбирать нового канцлера. Лично я убежден, что госпожа Меркель останется активным участником политической жизни Германии и Европы. Но знайте, что в любом случае, в любом статусе и в любое время вы всегда будете желанным гостем в Украине. Спасибо", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С Россией это не связано: Меркель объяснила, почему не участвует в Крымской платформе

"Орден Свободы" - государственная награда Украины для отличия выдающихся и особых заслуг в утверждении суверенитета и независимости Украины, консолидации украинского общества, развитии демократии, социально-экономических и политических реформ, отстаивании конституционных прав и свобод человека и гражданина.

"Орден Свободы" является высшим орденом Украины, которым могут быть награждены иностранцы и лица без гражданства (до 2008 таким был орден князя Ярослава Мудрого).

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Топ комментарии
+24
Зеленский наградил Меркель "Орденом Свободы" - Цензор.НЕТ 2003
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22.08.2021 17:31
+21
Зеленский наградил Меркель "Орденом Свободы" - Цензор.НЕТ 4692
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22.08.2021 17:27
+19
интересно когда на работу в российский газпром меркель пойдет орден наденет ?
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22.08.2021 17:35
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ТЮ...!!! А за ШО !?
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22.08.2021 17:22 Ответить
За сдачу крыма и дамбаса без единого выстрела
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22.08.2021 17:27 Ответить
Та и я про то ж... Зеленский наградил Меркель "Орденом Свободы" - Цензор.НЕТ 378
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22.08.2021 17:32 Ответить
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На впопуредників намякаєш?????!!!!
А таки Маєте рацію- папикарли вистругали Буратінку..))
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22.08.2021 17:53 Ответить
обаму з оландом теж треба букло нагородити абидна
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22.08.2021 18:58 Ответить
холанда, порошок наградил таким же орденом...
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22.08.2021 20:38 Ответить
Лучше бы орденом ,,Газовой трубы 2й степени,, !
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22.08.2021 18:06 Ответить
за то, что свободно устроила хаб продажи газа потока-2
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22.08.2021 18:15 Ответить
За Північний потік, за блокування ПДЧ в НАТО для України у 2008 році, що відкрило путіну дорогу для збройної агресії проти України у 2014, за формулу Штайнмайєра, яку Зюзя підписав 9 грудня 2019 року на саміті в Парижі за участі Меркель.
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22.08.2021 23:03 Ответить
Теперь она может получить надбавку к пенсии... В Украине.
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22.08.2021 17:22 Ответить
40 грн + Зеленский наградил Меркель "Орденом Свободы" - Цензор.НЕТ 5626
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22.08.2021 17:27 Ответить
+10...
🤣
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22.08.2021 17:54 Ответить
Пенсію(таку що мама не горюй) Ангела отримувати від Газпрому! А від Вови-цяцянка
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22.08.2021 18:04 Ответить
Зеленский наградил Меркель "Орденом Свободы" - Цензор.НЕТ 7020
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22.08.2021 17:23 Ответить
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Достойная награда за тяжелый труд.
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22.08.2021 17:24 Ответить
В ответ Меркель пообещала дать ему парабеллум. Зеленский наградил Меркель "Орденом Свободы" - Цензор.НЕТ 7306.
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22.08.2021 17:26 Ответить
Зеленский наградил Меркель "Орденом Свободы" - Цензор.НЕТ 4692
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22.08.2021 17:27 Ответить
Зеленский наградил Меркель "Орденом Свободы" - Цензор.НЕТ 2003
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22.08.2021 17:31 Ответить
Це ти про *****?
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22.08.2021 17:47 Ответить
Про обоих.
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22.08.2021 17:52 Ответить
не зеленский наградил , а государство Украина , тоже мне Наполеон "Государство - это Я !"
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22.08.2021 17:31 Ответить
Зеленский наградил Меркель "Орденом Свободы" - Цензор.НЕТ 5905
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22.08.2021 17:32 Ответить
интересно когда на работу в российский газпром меркель пойдет орден наденет ?
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22.08.2021 17:35 Ответить
не, она наденет медаль "героиня роиссии" /тайна награждена за протекцию ГАЗПРОМа/!
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23.08.2021 11:00 Ответить
освободила наш газопровод от газа...
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22.08.2021 17:39 Ответить
За північні стежки путєна...?))))
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22.08.2021 17:42 Ответить
"Грабил бедную страну
С бандою министров
И высокие награды
Вешал всем подряд..."
Точно про зеленского
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22.08.2021 17:45 Ответить
" А вона , а вона так сидітиме сумна , буде пити - не п"яніти від дешевого вина "...(с)Плач Єремії
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22.08.2021 17:46 Ответить
Вот же придурок, Меркель будет одевать этот орден приходя на заседания правления Газпрома.
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22.08.2021 17:46 Ответить
🤣🤣
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22.08.2021 17:49 Ответить
Навєрна для прілічія а нє отлічія.
В совкові часи була нагорода _"Дружби Народов"..
А ось це ВААаЩЩЩЕЕЕЕЕ :-
Памятная медаль впервые отчеканена с именем действующего главы СБУ.
https://zn.ua/POLITICS/v-sbu-nahrazhdajut-personalnoj-medalju-lejtenanta-bakanova-.html
🤣
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22.08.2021 17:48 Ответить
А к этому ордену Свободы 30 сребреников для Иуды ... наш ЗЕбил ей приложил? Впрочем она перед Украиной заскочила в паРашу там фашист )(уйло ей такую огромную кучу кровавых кремлёвских сребреников отвалил ого. Такую что хватит с лихвой на десятки лет всем последующим канцлерам и все её деткам внукам . правнукам....Теперь можно этой кремлёвской фрау и сваливать на безбндную пенсию
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22.08.2021 17:51 Ответить
Интересно сколько она стоит,лимонов двадцать не меньше,налогоплательщик снимает последние трусы,а он медальку вешает на миссис газпром.
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22.08.2021 17:58 Ответить
Нагорода за північний потік - воно просто кончене
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22.08.2021 18:01 Ответить
А от Пукина она получила " Орден трубы" и предложение присоединиться к Шредеру в " Газпром" место устройства немецких канцлеров на пенсии( Бисмарк бедный в гробу переворачивается).
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22.08.2021 18:02 Ответить
Зеленський нагородив Меркель "Орденом Свободи" - Цензор.НЕТ 3796
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22.08.2021 18:03 Ответить
Повесит рядом со знаком "Ветеран ВЧК-КГБ".
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22.08.2021 18:07 Ответить
Тогда уж ветеран Штази.
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22.08.2021 20:39 Ответить
Ойц..

Памятная медаль впервые отчеканена с именем действующего главы СБУ.
https://zn.ua/POLITICS/v-sbu-nahrazhdajut-personalnoj-medalju-lejtenanta-bakanova-.html
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22.08.2021 18:08 Ответить
мендаль повесил на мандель? в знак благодарности за поток-2
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22.08.2021 18:16 Ответить
А Макрель йому - Ключі від Рейхстагу!
Алавєрди!!
😁
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22.08.2021 18:20 Ответить
мдя, а вы госпожа меркель свободны !
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22.08.2021 18:29 Ответить
Сподіваюсь, закрутка на спині?!
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22.08.2021 18:31 Ответить
Зеленський нагородив Меркель "Орденом Свободи" - Цензор.НЕТ 5739
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22.08.2021 19:03 Ответить
Блинкен во время визита в Украину встретился с ЗЕ последним, а Ермака вобще послал нах.

На этот раз с Меркель ЗЕ решил всех пердедить:
- Кличко не пускать,
- выскочить первым пока она с Порошенко не втретилась,
- наградить хоть каким-то орденом, шоб было про что ОП-шным говно-блогерам писать.
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22.08.2021 19:06 Ответить
"Заслужила" за норд стрім 2, ну як не нагородити...
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22.08.2021 19:14 Ответить
И какого бена она приезжала
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22.08.2021 19:25 Ответить
За орденом, попутно из Москвы.
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22.08.2021 19:29 Ответить
Гаага не резиновая только в Украину Зеленський нагородив Меркель "Орденом Свободи" - Цензор.НЕТ 7857
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22.08.2021 19:31 Ответить
Орден орденом , а какие конкретные результаты встречи, какие документы подписаны или одни только голословные заявления и заверения?
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22.08.2021 19:28 Ответить
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Зеленський нагородив Меркель "Орденом Свободи" - Цензор.НЕТ 9742
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22.08.2021 20:05 Ответить
И за шо ей орден? За то шо прокатила Украину с газом? Ни договорённостей , ни гарантий. А позорище Зеленский ей - орден
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22.08.2021 20:21 Ответить
Какие заслуги - такой и орден. Ей намекнули, что она свободна.
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22.08.2021 22:21 Ответить
Зеленский отжался на брусьях.
ФотоЗеленський нагородив Меркель "Орденом Свободи" - Цензор.НЕТ 7076
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22.08.2021 20:24 Ответить
придурок.....
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22.08.2021 20:45 Ответить
 
 