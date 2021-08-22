Зеленский наградил Меркель "Орденом Свободы"
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Президент Украины Владимир Зеленский наградил федерального канцлера Германии Ангелу Меркель государственной наградой "Орден Свободы" за многолетнюю поддержку Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, Зеленский поблагодарил Меркель за твердую поддержку Украины в ключевых вопросах, а также отметил, что ее визит в Киев накануне 30-летия украинской независимости и старта "Крымской платформы" является очень важным.
"В сентябре Германия будет выбирать нового канцлера. Лично я убежден, что госпожа Меркель останется активным участником политической жизни Германии и Европы. Но знайте, что в любом случае, в любом статусе и в любое время вы всегда будете желанным гостем в Украине. Спасибо", - сказал Зеленский.
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"Орден Свободы" - государственная награда Украины для отличия выдающихся и особых заслуг в утверждении суверенитета и независимости Украины, консолидации украинского общества, развитии демократии, социально-экономических и политических реформ, отстаивании конституционных прав и свобод человека и гражданина.
"Орден Свободы" является высшим орденом Украины, которым могут быть награждены иностранцы и лица без гражданства (до 2008 таким был орден князя Ярослава Мудрого).
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А таки Маєте рацію- папикарли вистругали Буратінку..))
🤣
С бандою министров
И высокие награды
Вешал всем подряд..."
Точно про зеленского
В совкові часи була нагорода _"Дружби Народов"..
А ось це ВААаЩЩЩЕЕЕЕЕ :-
Памятная медаль впервые отчеканена с именем действующего главы СБУ.
https://zn.ua/POLITICS/v-sbu-nahrazhdajut-personalnoj-medalju-lejtenanta-bakanova-.html
🤣
Памятная медаль впервые отчеканена с именем действующего главы СБУ.
https://zn.ua/POLITICS/v-sbu-nahrazhdajut-personalnoj-medalju-lejtenanta-bakanova-.html
Алавєрди!!
😁
На этот раз с Меркель ЗЕ решил всех пердедить:
- Кличко не пускать,
- выскочить первым пока она с Порошенко не втретилась,
- наградить хоть каким-то орденом, шоб было про что ОП-шным говно-блогерам писать.
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