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Зеленський нагородив Меркель "Орденом Свободи"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський нагородив Меркель "Орденом Свободи"

Президент України Володимир Зеленський нагородив федеральну канцлерку Німеччини Ангелу Меркель державною нагородою "Орден Свободи" за багаторічну підтримку України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, Зеленський подякував Меркель за тверду підтримку України в ключових питаннях, а також зауважив, що її візит до Києва напередодні 30-річчя української незалежності і старту Кримської платформи є дуже важливим.

"У вересні Німеччина обиратиме нового канцлера. Особисто я переконаний, що пані Меркель залишиться активним учасником політичного життя Німеччини і Європи. Але знайте, що в будь-якому разі, в будь-якому статусі і в будь-який час ви завжди будете бажаним гостем в Україні. Дякую", - сказав Зеленський.

Читайте також: З Росією це не пов'язано: Меркель пояснила, чому не бере участі в Кримській платформі

"Орден Свободи" - державна нагорода України для відзначення видатних та особливих заслуг в утвердженні суверенітету та незалежності України, консолідації українського суспільства, розвитку демократії, соціально-економічних і політичних реформ, відстоюванні конституційних прав і свобод людини і громадянина.

"Орден Свободи" є найвищим орденом України, яким можуть бути нагороджені іноземці та особи без громадянства (до 2008 року таким був орден князя Ярослава Мудрого).

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Топ коментарі
+24
Зеленский наградил Меркель "Орденом Свободы" - Цензор.НЕТ 2003
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22.08.2021 17:31
+21
Зеленский наградил Меркель "Орденом Свободы" - Цензор.НЕТ 4692
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22.08.2021 17:27
+19
интересно когда на работу в российский газпром меркель пойдет орден наденет ?
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22.08.2021 17:35
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ТЮ...!!! А за ШО !?
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22.08.2021 17:22 Відповісти
За сдачу крыма и дамбаса без единого выстрела
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22.08.2021 17:27 Відповісти
Та и я про то ж... Зеленский наградил Меркель "Орденом Свободы" - Цензор.НЕТ 378
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22.08.2021 17:32 Відповісти
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На впопуредників намякаєш?????!!!!
А таки Маєте рацію- папикарли вистругали Буратінку..))
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22.08.2021 17:53 Відповісти
обаму з оландом теж треба букло нагородити абидна
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22.08.2021 18:58 Відповісти
холанда, порошок наградил таким же орденом...
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22.08.2021 20:38 Відповісти
Лучше бы орденом ,,Газовой трубы 2й степени,, !
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22.08.2021 18:06 Відповісти
за то, что свободно устроила хаб продажи газа потока-2
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22.08.2021 18:15 Відповісти
За Північний потік, за блокування ПДЧ в НАТО для України у 2008 році, що відкрило путіну дорогу для збройної агресії проти України у 2014, за формулу Штайнмайєра, яку Зюзя підписав 9 грудня 2019 року на саміті в Парижі за участі Меркель.
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22.08.2021 23:03 Відповісти
Теперь она может получить надбавку к пенсии... В Украине.
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22.08.2021 17:22 Відповісти
40 грн + Зеленский наградил Меркель "Орденом Свободы" - Цензор.НЕТ 5626
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22.08.2021 17:27 Відповісти
+10...
🤣
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22.08.2021 17:54 Відповісти
Пенсію(таку що мама не горюй) Ангела отримувати від Газпрому! А від Вови-цяцянка
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22.08.2021 18:04 Відповісти
Зеленский наградил Меркель "Орденом Свободы" - Цензор.НЕТ 7020
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22.08.2021 17:23 Відповісти
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Достойная награда за тяжелый труд.
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22.08.2021 17:24 Відповісти
В ответ Меркель пообещала дать ему парабеллум. Зеленский наградил Меркель "Орденом Свободы" - Цензор.НЕТ 7306.
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22.08.2021 17:26 Відповісти
Зеленский наградил Меркель "Орденом Свободы" - Цензор.НЕТ 4692
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22.08.2021 17:27 Відповісти
Зеленский наградил Меркель "Орденом Свободы" - Цензор.НЕТ 2003
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22.08.2021 17:31 Відповісти
Це ти про *****?
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22.08.2021 17:47 Відповісти
Про обоих.
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22.08.2021 17:52 Відповісти
не зеленский наградил , а государство Украина , тоже мне Наполеон "Государство - это Я !"
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22.08.2021 17:31 Відповісти
Зеленский наградил Меркель "Орденом Свободы" - Цензор.НЕТ 5905
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22.08.2021 17:32 Відповісти
интересно когда на работу в российский газпром меркель пойдет орден наденет ?
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22.08.2021 17:35 Відповісти
не, она наденет медаль "героиня роиссии" /тайна награждена за протекцию ГАЗПРОМа/!
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23.08.2021 11:00 Відповісти
освободила наш газопровод от газа...
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22.08.2021 17:39 Відповісти
За північні стежки путєна...?))))
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22.08.2021 17:42 Відповісти
"Грабил бедную страну
С бандою министров
И высокие награды
Вешал всем подряд..."
Точно про зеленского
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22.08.2021 17:45 Відповісти
" А вона , а вона так сидітиме сумна , буде пити - не п"яніти від дешевого вина "...(с)Плач Єремії
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22.08.2021 17:46 Відповісти
Вот же придурок, Меркель будет одевать этот орден приходя на заседания правления Газпрома.
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22.08.2021 17:46 Відповісти
🤣🤣
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22.08.2021 17:49 Відповісти
Навєрна для прілічія а нє отлічія.
В совкові часи була нагорода _"Дружби Народов"..
А ось це ВААаЩЩЩЕЕЕЕЕ :-
Памятная медаль впервые отчеканена с именем действующего главы СБУ.
https://zn.ua/POLITICS/v-sbu-nahrazhdajut-personalnoj-medalju-lejtenanta-bakanova-.html
🤣
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22.08.2021 17:48 Відповісти
А к этому ордену Свободы 30 сребреников для Иуды ... наш ЗЕбил ей приложил? Впрочем она перед Украиной заскочила в паРашу там фашист )(уйло ей такую огромную кучу кровавых кремлёвских сребреников отвалил ого. Такую что хватит с лихвой на десятки лет всем последующим канцлерам и все её деткам внукам . правнукам....Теперь можно этой кремлёвской фрау и сваливать на безбндную пенсию
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22.08.2021 17:51 Відповісти
Интересно сколько она стоит,лимонов двадцать не меньше,налогоплательщик снимает последние трусы,а он медальку вешает на миссис газпром.
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22.08.2021 17:58 Відповісти
Нагорода за північний потік - воно просто кончене
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22.08.2021 18:01 Відповісти
А от Пукина она получила " Орден трубы" и предложение присоединиться к Шредеру в " Газпром" место устройства немецких канцлеров на пенсии( Бисмарк бедный в гробу переворачивается).
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22.08.2021 18:02 Відповісти
Зеленський нагородив Меркель "Орденом Свободи" - Цензор.НЕТ 3796
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22.08.2021 18:03 Відповісти
Повесит рядом со знаком "Ветеран ВЧК-КГБ".
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22.08.2021 18:07 Відповісти
Тогда уж ветеран Штази.
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22.08.2021 20:39 Відповісти
Ойц..

Памятная медаль впервые отчеканена с именем действующего главы СБУ.
https://zn.ua/POLITICS/v-sbu-nahrazhdajut-personalnoj-medalju-lejtenanta-bakanova-.html
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22.08.2021 18:08 Відповісти
мендаль повесил на мандель? в знак благодарности за поток-2
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22.08.2021 18:16 Відповісти
А Макрель йому - Ключі від Рейхстагу!
Алавєрди!!
😁
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22.08.2021 18:20 Відповісти
мдя, а вы госпожа меркель свободны !
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22.08.2021 18:29 Відповісти
Сподіваюсь, закрутка на спині?!
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22.08.2021 18:31 Відповісти
Зеленський нагородив Меркель "Орденом Свободи" - Цензор.НЕТ 5739
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22.08.2021 19:03 Відповісти
Блинкен во время визита в Украину встретился с ЗЕ последним, а Ермака вобще послал нах.

На этот раз с Меркель ЗЕ решил всех пердедить:
- Кличко не пускать,
- выскочить первым пока она с Порошенко не втретилась,
- наградить хоть каким-то орденом, шоб было про что ОП-шным говно-блогерам писать.
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22.08.2021 19:06 Відповісти
"Заслужила" за норд стрім 2, ну як не нагородити...
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22.08.2021 19:14 Відповісти
И какого бена она приезжала
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22.08.2021 19:25 Відповісти
За орденом, попутно из Москвы.
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22.08.2021 19:29 Відповісти
Гаага не резиновая только в Украину Зеленський нагородив Меркель "Орденом Свободи" - Цензор.НЕТ 7857
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22.08.2021 19:31 Відповісти
Орден орденом , а какие конкретные результаты встречи, какие документы подписаны или одни только голословные заявления и заверения?
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22.08.2021 19:28 Відповісти
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Зеленський нагородив Меркель "Орденом Свободи" - Цензор.НЕТ 9742
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22.08.2021 20:05 Відповісти
И за шо ей орден? За то шо прокатила Украину с газом? Ни договорённостей , ни гарантий. А позорище Зеленский ей - орден
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22.08.2021 20:21 Відповісти
Какие заслуги - такой и орден. Ей намекнули, что она свободна.
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22.08.2021 22:21 Відповісти
Зеленский отжался на брусьях.
ФотоЗеленський нагородив Меркель "Орденом Свободи" - Цензор.НЕТ 7076
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22.08.2021 20:24 Відповісти
придурок.....
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22.08.2021 20:45 Відповісти
 
 