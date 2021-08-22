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Новости За рубежом
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армия РФ (3803) боеприпасы (789)

Российские CМИ публикуют фото управляемых снарядов "Краснополь", "с успехом применяемых на Донбассе". ФОТО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В сеть попали кадры российских снарядов "Краснополь", которые "с успехом применялись в Сирии и Донбассе".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на одном из российских милитарных телеграм-каналов.  

В сообщении отмечается: "Процесс подготовки к использованию 152-мм корректируемых артиллерийских боеприпасов 3ОФ39 "Краснополь" на учениях 120-й гвардейской артиллерийской бригады.

Подразделения бригады известны своими боевыми командировками на Донбасс и в Сирию, где ими с успехом применялся в том числе и данный тип боеприпасов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПТУРы, САУ, снайперские комплексы и мины: из РФ на Донбасс завезли очередную партию вооружения и боеприпасов, - разведка

Российские CМИ публикуют фото управляемых снарядов Краснополь, с успехом применяемых на Донбассе 01
Российские CМИ публикуют фото управляемых снарядов Краснополь, с успехом применяемых на Донбассе 02
Российские CМИ публикуют фото управляемых снарядов Краснополь, с успехом применяемых на Донбассе 03
Российские CМИ публикуют фото управляемых снарядов Краснополь, с успехом применяемых на Донбассе 04

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Топ комментарии
+52
А зеленая пошесть заморозила программу развития управляемых точных средств поражения. Да что говорить -- даже обычных снарядов не закупили.
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22.08.2021 18:28
+51
Какцапы уже и не шифруются.
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22.08.2021 18:26
+17
Все кацапские "краснополи" нужно густо засеять "Квітниками"....
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22.08.2021 19:06
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Какцапы уже и не шифруются.
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22.08.2021 18:26 Ответить
московити,а покажіть но свій управляємий ІЛ який недавно упал? Російські ЗМІ публікують фото керованих снарядів "Краснопіль", які "успішно застосовують на Донбасі" - Цензор.НЕТ 7225
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22.08.2021 19:01 Ответить
комментарий отмечен как спам
На испытаниях новая сырая техника всегда падает. Пора бы это уже знать
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22.08.2021 20:00 Ответить
Побольше там испытывайте, только у себя на паРаше. У вас там и супер робот федя падает
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22.08.2021 20:11 Ответить
За останні 2 тижні грохнулися кацапські Су-35 і Міг-29, це теж новая сирая тєхніка? Російські ЗМІ публікують фото керованих снарядів "Краснопіль", які "успішно застосовують на Донбасі" - Цензор.НЕТ 5873
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22.08.2021 20:18 Ответить
Двигатель загорелся, потому что был сырой Російські ЗМІ публікують фото керованих снарядів "Краснопіль", які "успішно застосовують на Донбасі" - Цензор.НЕТ 6843 Логично, чо Російські ЗМІ публікують фото керованих снарядів "Краснопіль", які "успішно застосовують на Донбасі" - Цензор.НЕТ 9350
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08.09.2021 14:49 Ответить
Все кацапские "краснополи" нужно густо засеять "Квітниками"....
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22.08.2021 19:06 Ответить
снаряд українського ВПК з гарною назвою -Карасук Російські ЗМІ публікують фото керованих снарядів "Краснопіль", які "успішно застосовують на Донбасі" - Цензор.НЕТ 6132 Усі ж знають що кацапи-суки і їх треба покарати.
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22.08.2021 19:15 Ответить
*** Хотят ли русские войны,
Спросите вы у "Тишины",
Над ширью пашен и "Полей",
И у "Берёз" и "Тополей",
Ещё спросите у солдат
Что за лопатка "Вариант",
Что за "Обувка" на ногах,
Как "Козлик" нагоняет страх.
Чем пахнут "Муха" и "Тюльпан",
И чем наполнен наш "Стакан",
В каких местах наш "Вихрь" и "Вал"
Какой "Капустник" правит "Бал",
"Фантасмагорией" какой
"Фагот" играет и "Гобой".
Что доставляет наш "Курьер",
И где находится "Барьер",
Спроси "Метис" с "Мулатом" как
Попали в русский "Зоопарк",
Чем связан с "Буратино" "Шмель",
И от чего спасёт "Свирель"
Как от "Пионов" и "Гвоздик"
Благоухает наш цветник.
Какие "Кактусы" растут,
Какие "Васильки" цветут.
Что за "Акации" в лесу,
И что вам "Дятлы" принесут.
Какое "Пламя" у "Костра"
Как "Клюква" русская красна,
Хотят ли русские проблем
Спросите вы у "Хризантем"
У "Незабудок" и "Витрин"
Кому там нужен русским мир?
И вам ответит "Бородач"
И, вместе с ним "Вампир" и "Грач",
"Подкидыш", "Марья" и " Иван",
"Заколка", "Гоблин", "Гардиан",
И "Бурундук" и "Кипарис",
И "Канарейка" и "Нарцисс",
И "Целина" и "Гиацинт"
И "Мумия" и "Гном" и "Винт",
И "Черноморец" и "Волна"
"Енот", "Кальмар" и "Камбала"
И даже "Аметист" и "Клещ"
Вам объяснят простую вещь.
И вы поймёте мысль мою
Война нам, русским, пох*ю.
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22.08.2021 19:38 Ответить
мощный вирш
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23.08.2021 05:32 Ответить
Это точно всё названия вооружения? Російські ЗМІ публікують фото керованих снарядів "Краснопіль", які "успішно застосовують на Донбасі" - Цензор.НЕТ 8446
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08.09.2021 14:51 Ответить
да!
по тексту :
Спросите вы у "Тишины" (Стрелково-гранатометный комплекс "Тишина")
Над ширью пашен и "Полей" (АСУ 86Ж6 "Поле МЭ" или Ми-8ПП с комплексом "Поле")
И у "Берёз" и "Тополей" (Танк Т-80УД "Береза", комплекс "Тополь М")
Что за лопатка "Вариант" (Гранатомет-лопатка "Вариант")
Что за "Обувка" на ногах (ГП-30 "Обувка")
Как "Козлик" нагоняет страх (Гранатомет ТКБ-0134 "Козлик")
Чем пахнут "Муха" и "Тюльпан" (РПГ-18 "Муха", самоходная минометная установка 2С4 "Тюльпан")
И чем наполнен наш "Стакан" (Вертолет МИ-24 "Стакан" )
В каких местах наш "Вихрь" и "Вал" (Противотанковый ракетный комплекс "Вихрь", автомат АС "Вал")
Какой "Капустник" правит "Бал" (КАУО 1В126 "Капустник-Б", БРК "Бал-Э")
"Фантасмагорией" какой (Авиационная станция целеуказания Л-081 "Фантасмагория")
"Фагот" играет и "Гобой" (ПРК 9К111 "Фагот", самоходный ПРК 9К113 "Гобой" ("Конкурс")
Что доставляет наш "Курьер" (ПГРК 15П159 "Курьер")
И где находится "Барьер" (Радиолокационный комплекс "Барьер-Е" или ПКП РВСН "Барьер")
Спроси "Метис" с "Мулатом" как (ПРК 9К115 "Метис" с тепловизором 1ПН86-ВИ "Мулат-115")
Попали в русский "Зоопарк" (Радиолокационный комплекс разведки "Зоопарк-1")
Чем связан с "Буратино" "Шмель" (ТОС-1 "Буратино"я, РПО-А "Шмель")
И от чего спасёт "Свирель" ("Свирель", устройство для активной защиты моб. телефона)
Как от "Пионов" и "Гвоздик" (САУ "Пион" 2С7, самоходная 122-мм гаубица "Гвоздика")
Какие "Кактусы" растут (РЛС МР-200 "Кактус" или активная охранная система "Кактус")
Какие "Васильки" цветут (Миномет калибра 82 мм 2БМ9 "Василек")
Что за "Акации" в лесу (152 мм САУ "Акация")
И что вам "Дятлы" принесут (Гранатомет-пистолет "Дятел")
Какое "Пламя" у "Костра" (Станковый гранатомет АГС-17 "Пламя", гранатомет ГП-25 "Костер")
Как "Клюква" русская красна (РПГ-28 "Клюква")
Спросите вы у "Хризантем" (Самоходный ПТРК 9К123 "Хризантема С")
У "Незабудок" и "Витрин" (Кассетные мины - "незабудка", гранотомет "Витрина")
И вам ответит "Бородач" (Малогабаритный реактивный огнемет МРО-А "Бородач")
И, вместе с ним "Вампир" и "Грач" (Гранотомет РПГ-29 "Вампир", СУ-25 "Грач" или ПЯ МР443 "Грач")
"Подкидыш", "Марья" и "Иван" (Гран. выстрел ВОГ-25, РДС-3 Марья и АН602 Большой Иван)
"Заколка", "Гоблин", "Гардиан" (Подкалиб. снаряд "Заколка", ПП "Гоблин-2", БТР 3У "Гардиан")
И "Бурундук" и "Кипарис" (пистолет-пулемет ОЦ-02 "Кипарис", катер проекта 1392 "Бурундук")
И "Канарейка" и "Нарцисс" (Гранатометный комплекс 6С1 "Канарейка", СЕИ "Нарцисс")
И "Целина" и "Гиацинт" (ПГРК МБР "Целина 2", 152 мм самоходная пушка "Гиацинт С")
И "Мумия" и "Гном" и "Винт" (125-мм снаряд 3П31 "Мумия" РГ-6 "Гном", ТРС-82М "Винт")
И "Черноморец" и "Волна" (АРТ "Черноморец", ракетный комплекс M-1 "Волна")
"Енот", "Кальмар" и "Камбала" (533-мм торпеда СЭТ-65 "Енот", АПЛ "Кальмар", КРМ "Камбала")
И даже "Аметист" и "Клещ" (Крылатая п/корабельная ракета П-70 "Аметист", ПТПМ "Клещ")
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08.09.2021 15:00 Ответить
а зачем шифроваться? в Украине во всю рулят нужные ху@лу ЗЕленые клоуны, которые третий год подряд убивают оборонку, деморализуют армию, заводят дела на фронтовиков и украинских патриотов, выпускают из-под суда сепаров и пособников бандита янукОвоща, ставят на руководящие посты коррупционеров и спонсируют из украинского бюджета приближенных олигархов... кремлевскому ху@лу и делать-то особо ничего не нужно, ЗЕленая саранча в турборежиме обнуляет все, что Украина отстаивала и отвоевывала все 30 лет Независимости...
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22.08.2021 19:21 Ответить
когда то незабываемый М.М.Жванецкий написал ( еще для Райкина) о балеринах - прикрути к ноге динамо и пусть дает ток в недоразвитые районы. Он предвидел появление таких же вертлявых квартальцев и застал уже их во власти
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23.08.2021 05:35 Ответить
******* кацапы
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22.08.2021 19:26 Ответить
А зеленая пошесть заморозила программу развития управляемых точных средств поражения. Да что говорить -- даже обычных снарядов не закупили.
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22.08.2021 18:28 Ответить
Наплодили олігархів з часів Кучми,то і маємо,що маємо..Благо,що сьогодні президент не з олігархічної когорти,як минулий...
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22.08.2021 18:46 Ответить
и толку ? он с этими олигархами закорешился уже по самые помидоры, хотя делает вид, что типа борется, но то, что борьба - фуфло, уже давно понятно
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22.08.2021 19:00 Ответить
А чим твій "неолігарх" третій рік займається? Чому до цих пір не те що не розвивається військово-промисловий комплекс але й зупинена більшість програм з розробки і випуску озброєння?
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22.08.2021 19:00 Ответить
Те,що заморозили Медведчука і його ЗМІ,куплені за часів минулого президента,то це факт..А з системними Свинарчуками і Тупицькими не просто було б навіть і сатані боротися...З приводу програми озброєння ,як завжди "Одна баба казали"..
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22.08.2021 19:11 Ответить
"Ляп штаньми об асфальт!" Ти "очком не верти"!!!
Який стосунок ЗМІ Медведчука і Тупицький мають до військово-промислового комплексу? "Чому не сидять Свинарчуки" при "неолігарху"? Чому до цих пір (СЕРПЕНЬ!!!) не профінансовані оборонні програми на 2021 рік? Що заважає це зробить "неолігарху"?
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22.08.2021 19:19 Ответить
Тупицький,має безпосередньє відношеня до всього,що відбувається в в усіх сферах державного управління і незаконного збагачення чиновників і олігархів,також і за рахунок оборонних програм..
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22.08.2021 19:25 Ответить
Що ти "очком крутиш"!!! Який стосунок суддя Конституційного суду має до розслідування справ стосовно "незаконного збагачення"?" Ти - "дурень по життю" чи "дурень на зарплаті"?!
Справа судді Конституційного Суду - тлумачення закону, а не його практичне застосування!!!
На якій помийниці, на ботоферму, вас, ідіотів, набирають?
І останнє: ти мені, нарешті, скажеш, чому, до цих пір, не профінансовані оборонні програми? Рік уже закінчується! Хто заважає? Медведчук? Тупицький? Марсіани?
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22.08.2021 20:22 Ответить
Яр Холодний,прчинно-наслідковий звязок ще з часів Кучми і аж до олігарха на бюльдозері перед Банковою 1грудня 2013 р,який примазався до Евромайданівців,щоб врятувати свою олігархічну систему і йому це вдалося..
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22.08.2021 21:07 Ответить
Я не бачу відповідей на поставлені мною конкретні питання! А "бла-бла-бла" "високим штилем" мені не потрібне!
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22.08.2021 21:19 Ответить
Якщо не бачиш відповідей,то нам не має про що говорити..
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22.08.2021 22:07 Ответить
А я їх не бачу, тому що ти їх не пишеш! Я бачу від тебе лише безпредметну "болтологію" що не стосується заданих мною питань
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22.08.2021 22:44 Ответить
Арсен Люпен - а где основной бенефициар Бурисмы и друг Байдена Юниора и одновременно личный друг и бизнес партнер Авакова -черта и "друг Кадырова", что он нем умалчиваем ?
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23.08.2021 05:40 Ответить
твій зелений нарік з когорти маріонеток одного найогиднішого бородатого олігарха.
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22.08.2021 19:20 Ответить
Ага. Вот именно для этого вы и выбрали тупую именно куклу олигархов. Именно для борьбы с олигархами? Логика совкового люмпена с зомбоящиком вместо мозгов.
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22.08.2021 20:25 Ответить
Російські ЗМІ публікують фото керованих снарядів "Краснопіль", які "успішно застосовують на Донбасі" - Цензор.НЕТ 7077
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22.08.2021 20:26 Ответить
на парад сходи, посмотри на Нептуны, пе дрилло
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22.08.2021 20:13 Ответить
Доприменяетесь, мля...
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22.08.2021 18:31 Ответить
Это для лохов очередная кацапская страшилка-мультяшка. а как же кривизна земли, не мешает?! Это что-то вроде надувной кацапской военной техники, пустить пыль в глаза это они мастаки! А почему об этом мы вдруг узнаем о чуде-юде снарядах уже через 7-8 лет?????????
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22.08.2021 18:46 Ответить
А самостоятельно прочитать наименование боеприпасов в боекомплекте САУ, не способны?
ВНИМАТЕЛЬНО прочитайте статью.
В чём суть? В снарядах или в другом?
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22.08.2021 18:53 Ответить
Надувна гумова техніка це звичайні фальшцілі, під час другой світової робили дерев'яні, насправді це ціла галузь військового спорядження.
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22.08.2021 18:59 Ответить
Надувні широко застосовувалися ще під час підготовки для висадки у Нормандії!
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22.08.2021 19:01 Ответить
Маю на увазі СРСР, на той час дерев'яні макети, може й були гумові, не читав.
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22.08.2021 19:06 Ответить
Були, але мало Поставлялися з США Макети танків "Шерман"
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22.08.2021 19:09 Ответить
Кацапские ублюдки
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22.08.2021 18:52 Ответить
Остання фотка незрозуміла, досить незручно так заряджати.
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22.08.2021 19:01 Ответить
Без разницы. САУ на передовой никогда не стоят. Минимум в десятке км. В комплекте идет механизированный транспортер-лента, но на фото его почему то нет
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22.08.2021 19:31 Ответить
Длина "Краснополя", не совпадает со штатной механизированной боеукладкой 2С19 "Мста".
Поэтому и подача такая, через боковой башенный люк.
Его сразу в заряжающий механизм, потому что отсутствует штатное место для него.
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22.08.2021 21:57 Ответить
Это не заряжание, а загрузка боекомплекта в боеукладку. Потом оттуда будет удобно заряжать, ну если конечно заряжающий правильный и знает как это делать.
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22.08.2021 21:29 Ответить
Механическая укладка 2С19 "МСТА-С", не предусматривает наличие "Краснополя".
А больше там никаких других видов укладки не существует.
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22.08.2021 22:05 Ответить
Да, вынужден признать тут я тормознул. Из танков последним где имелся заряжающий был Т62. Последующие уже шли с экипажами из 3 чел. и механизмами заряжания. С самоходками наверное совершенствование шло параллельно.
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22.08.2021 22:41 Ответить
Краснополь давно РФ применяет на Донбассе, чему посвящена страница в нашей википедии: Краснополь (керований снаряд). Так что это давно известно минимум с 2018 года, и нашему ГУР МО в т.ч. Вопрос только, что мы сделали.
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22.08.2021 19:05 Ответить
Что мы сделали?
Мы задействовали ГУР МО чтобы выкрасть Чауса из Молдовы.
Приоритеты.
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23.08.2021 08:33 Ответить
Дьяволу неинтересно быть дьяволом,если об этом никто не узнает.
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22.08.2021 19:09 Ответить
Уроды👺👺👺👺👺
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22.08.2021 19:09 Ответить
Покажіть мені воєнторг, в якому та техніка продається...
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22.08.2021 19:10 Ответить
35 тыс баксов за штуку - и он твой
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22.08.2021 19:35 Ответить
Я прокомментировал об этих снарядах так как их и в помине нет, как и очень много из того о чем кацапы рапортуют в целях запугивания. а в итого полный - ноль и на мой коммент сразу откликнулись "специалисты" в военной техники, по всей видимости выпускники института культуры спивучого придурка
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22.08.2021 19:12 Ответить
Російські ЗМІ публікують фото керованих снарядів "Краснопіль", які "успішно застосовують на Донбасі" - Цензор.НЕТ 6409 Где вы только такие беретесь? Полно видосов их применения из Сирии. Залезь на ютуб. Краснополи давно и серийно выпускаются. Вполне доведены до ума. Но для точного попадания им нужна подсветка с беспилотника
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22.08.2021 19:28 Ответить
Так протяни линию электропередач!!!!!!! Російські ЗМІ публікують фото керованих снарядів "Краснопіль", які "успішно застосовують на Донбасі" - Цензор.НЕТ 5912
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22.08.2021 19:31 Ответить
новости про успех впк рф, а где украинские разработки где уничтожение личного состава рф Украинским оружием вы для кого это пишите для сепаров чтоб они были довольны
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22.08.2021 19:39 Ответить
снарядик стоит больше 100 000 баксов какие щедрые (братушки)
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22.08.2021 19:45 Ответить
35 000
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22.08.2021 19:58 Ответить
В Министерстве обороны России не скидывают со счетов вероятность того, что Сирия в будущем может войти в состав ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности).

Тогда, любое нападение на Сирию со стороны Израиля или Турции дает России право наносить ответные удары
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22.08.2021 19:49 Ответить
Сирия и Израиль даже сейчас официально в состоянии войны
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22.08.2021 19:58 Ответить
ответный удар по израилю? ты думаешь в ген штабе там сумасшедшие сидят?
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22.08.2021 20:17 Ответить
100% дятли
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22.08.2021 20:30 Ответить
в переводе на мордовское наречие - Сексоты
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23.08.2021 05:44 Ответить
война рашки с израилем продлится часа 3-4
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23.08.2021 15:49 Ответить
ОДКБ - мертвая "организация", как и любой договор, с подписью московитов. Армянцы в курсе.
"россия" и право - несовместимые понятия. У московитов понятие "право" касается только ихней жадности, другие аспекты лапотники не применяют априори.
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22.08.2021 20:40 Ответить
Анатолль, признавайся, пил бояру и уху ел?
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22.08.2021 23:25 Ответить
года четыре назад обсуждали, что где в сумах делают аналогичный снаряд. Но, скорее всего, эта хвальба имеет одну весомую причину - рейковская агентура, сидящая на закупах в МОУ ушла, испытания Дан провалили, Дан зеленый свет 155, там снаряд бьет на 40, так же как и Краснополь да и строят завод по выпуску боеприпасов. Так что эта инфа в стиле - А у нас во дворе ........
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23.08.2021 05:51 Ответить
их там нет!
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23.08.2021 10:12 Ответить
 
 