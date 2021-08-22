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Российские CМИ публикуют фото управляемых снарядов "Краснополь", "с успехом применяемых на Донбассе". ФОТО
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В сеть попали кадры российских снарядов "Краснополь", которые "с успехом применялись в Сирии и Донбассе".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на одном из российских милитарных телеграм-каналов.
В сообщении отмечается: "Процесс подготовки к использованию 152-мм корректируемых артиллерийских боеприпасов 3ОФ39 "Краснополь" на учениях 120-й гвардейской артиллерийской бригады.
Подразделения бригады известны своими боевыми командировками на Донбасс и в Сирию, где ими с успехом применялся в том числе и данный тип боеприпасов".
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Спросите вы у "Тишины",
Над ширью пашен и "Полей",
И у "Берёз" и "Тополей",
Ещё спросите у солдат
Что за лопатка "Вариант",
Что за "Обувка" на ногах,
Как "Козлик" нагоняет страх.
Чем пахнут "Муха" и "Тюльпан",
И чем наполнен наш "Стакан",
В каких местах наш "Вихрь" и "Вал"
Какой "Капустник" правит "Бал",
"Фантасмагорией" какой
"Фагот" играет и "Гобой".
Что доставляет наш "Курьер",
И где находится "Барьер",
Спроси "Метис" с "Мулатом" как
Попали в русский "Зоопарк",
Чем связан с "Буратино" "Шмель",
И от чего спасёт "Свирель"
Как от "Пионов" и "Гвоздик"
Благоухает наш цветник.
Какие "Кактусы" растут,
Какие "Васильки" цветут.
Что за "Акации" в лесу,
И что вам "Дятлы" принесут.
Какое "Пламя" у "Костра"
Как "Клюква" русская красна,
Хотят ли русские проблем
Спросите вы у "Хризантем"
У "Незабудок" и "Витрин"
Кому там нужен русским мир?
И вам ответит "Бородач"
И, вместе с ним "Вампир" и "Грач",
"Подкидыш", "Марья" и " Иван",
"Заколка", "Гоблин", "Гардиан",
И "Бурундук" и "Кипарис",
И "Канарейка" и "Нарцисс",
И "Целина" и "Гиацинт"
И "Мумия" и "Гном" и "Винт",
И "Черноморец" и "Волна"
"Енот", "Кальмар" и "Камбала"
И даже "Аметист" и "Клещ"
Вам объяснят простую вещь.
И вы поймёте мысль мою
Война нам, русским, пох*ю.
по тексту :
Спросите вы у "Тишины" (Стрелково-гранатометный комплекс "Тишина")
Над ширью пашен и "Полей" (АСУ 86Ж6 "Поле МЭ" или Ми-8ПП с комплексом "Поле")
И у "Берёз" и "Тополей" (Танк Т-80УД "Береза", комплекс "Тополь М")
Что за лопатка "Вариант" (Гранатомет-лопатка "Вариант")
Что за "Обувка" на ногах (ГП-30 "Обувка")
Как "Козлик" нагоняет страх (Гранатомет ТКБ-0134 "Козлик")
Чем пахнут "Муха" и "Тюльпан" (РПГ-18 "Муха", самоходная минометная установка 2С4 "Тюльпан")
И чем наполнен наш "Стакан" (Вертолет МИ-24 "Стакан" )
В каких местах наш "Вихрь" и "Вал" (Противотанковый ракетный комплекс "Вихрь", автомат АС "Вал")
Какой "Капустник" правит "Бал" (КАУО 1В126 "Капустник-Б", БРК "Бал-Э")
"Фантасмагорией" какой (Авиационная станция целеуказания Л-081 "Фантасмагория")
"Фагот" играет и "Гобой" (ПРК 9К111 "Фагот", самоходный ПРК 9К113 "Гобой" ("Конкурс")
Что доставляет наш "Курьер" (ПГРК 15П159 "Курьер")
И где находится "Барьер" (Радиолокационный комплекс "Барьер-Е" или ПКП РВСН "Барьер")
Спроси "Метис" с "Мулатом" как (ПРК 9К115 "Метис" с тепловизором 1ПН86-ВИ "Мулат-115")
Попали в русский "Зоопарк" (Радиолокационный комплекс разведки "Зоопарк-1")
Чем связан с "Буратино" "Шмель" (ТОС-1 "Буратино"я, РПО-А "Шмель")
И от чего спасёт "Свирель" ("Свирель", устройство для активной защиты моб. телефона)
Как от "Пионов" и "Гвоздик" (САУ "Пион" 2С7, самоходная 122-мм гаубица "Гвоздика")
Какие "Кактусы" растут (РЛС МР-200 "Кактус" или активная охранная система "Кактус")
Какие "Васильки" цветут (Миномет калибра 82 мм 2БМ9 "Василек")
Что за "Акации" в лесу (152 мм САУ "Акация")
И что вам "Дятлы" принесут (Гранатомет-пистолет "Дятел")
Какое "Пламя" у "Костра" (Станковый гранатомет АГС-17 "Пламя", гранатомет ГП-25 "Костер")
Как "Клюква" русская красна (РПГ-28 "Клюква")
Спросите вы у "Хризантем" (Самоходный ПТРК 9К123 "Хризантема С")
У "Незабудок" и "Витрин" (Кассетные мины - "незабудка", гранотомет "Витрина")
И вам ответит "Бородач" (Малогабаритный реактивный огнемет МРО-А "Бородач")
И, вместе с ним "Вампир" и "Грач" (Гранотомет РПГ-29 "Вампир", СУ-25 "Грач" или ПЯ МР443 "Грач")
"Подкидыш", "Марья" и "Иван" (Гран. выстрел ВОГ-25, РДС-3 Марья и АН602 Большой Иван)
"Заколка", "Гоблин", "Гардиан" (Подкалиб. снаряд "Заколка", ПП "Гоблин-2", БТР 3У "Гардиан")
И "Бурундук" и "Кипарис" (пистолет-пулемет ОЦ-02 "Кипарис", катер проекта 1392 "Бурундук")
И "Канарейка" и "Нарцисс" (Гранатометный комплекс 6С1 "Канарейка", СЕИ "Нарцисс")
И "Целина" и "Гиацинт" (ПГРК МБР "Целина 2", 152 мм самоходная пушка "Гиацинт С")
И "Мумия" и "Гном" и "Винт" (125-мм снаряд 3П31 "Мумия" РГ-6 "Гном", ТРС-82М "Винт")
И "Черноморец" и "Волна" (АРТ "Черноморец", ракетный комплекс M-1 "Волна")
"Енот", "Кальмар" и "Камбала" (533-мм торпеда СЭТ-65 "Енот", АПЛ "Кальмар", КРМ "Камбала")
И даже "Аметист" и "Клещ" (Крылатая п/корабельная ракета П-70 "Аметист", ПТПМ "Клещ")
Який стосунок ЗМІ Медведчука і Тупицький мають до військово-промислового комплексу? "Чому не сидять Свинарчуки" при "неолігарху"? Чому до цих пір (СЕРПЕНЬ!!!) не профінансовані оборонні програми на 2021 рік? Що заважає це зробить "неолігарху"?
Справа судді Конституційного Суду - тлумачення закону, а не його практичне застосування!!!
На якій помийниці, на ботоферму, вас, ідіотів, набирають?
І останнє: ти мені, нарешті, скажеш, чому, до цих пір, не профінансовані оборонні програми? Рік уже закінчується! Хто заважає? Медведчук? Тупицький? Марсіани?
ВНИМАТЕЛЬНО прочитайте статью.
В чём суть? В снарядах или в другом?
Поэтому и подача такая, через боковой башенный люк.
Его сразу в заряжающий механизм, потому что отсутствует штатное место для него.
А больше там никаких других видов укладки не существует.
Мы задействовали ГУР МО чтобы выкрасть Чауса из Молдовы.
Приоритеты.
Тогда, любое нападение на Сирию со стороны Израиля или Турции дает России право наносить ответные удары
"россия" и право - несовместимые понятия. У московитов понятие "право" касается только ихней жадности, другие аспекты лапотники не применяют априори.