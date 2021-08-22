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Новости Политика Украины
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Болгарию на саммите Крымской платформы представит глава МИД Стоев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Болгарию на саммите Крымской платформы представит глава МИД Стоев

Министр иностранных дел Светлан Стоев осуществит рабочий визит в Украину 23-25 ​​августа. Он примет участие в саммите Крымской платформы, в торжествах по случаю 30-летия независимости Украины и в чествовании 200-летия со дня основания города Болград.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает  пресс-служба Министерства иностранных дел Болгарии.

"23 августа министр Стоев будет представлять Болгарию на учредительном собрании Крымской платформы, в котором примут участие более 40 иностранных делегаций", - говорится в сообщении.

При этом 24 августа министр примет участие в официальных мероприятиях в Киеве, посвященных 30-летию независимости Украины.

25 августа Светлан Стоев станет гостем болгарской общины в городе Болград Одесской области, где официально откроются юбилейные мероприятия по случаю 200-летия города.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германию на Крымской платформе представит министр экономики и энергетики Альтмайер, - посол Фельдгузен

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Топ комментарии
+2
Новий рівень зелених на міжнародному рівні- Державна театрально-видовищна агенція.
А це круче СНБО, чи де? Болгарию на саммите Крымской платформы представит глава МИД Стоев - Цензор.НЕТ 6304
Болгарию на саммите Крымской платформы представит глава МИД Стоев - Цензор.НЕТ 630
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22.08.2021 20:32
+1
Ото ты Василь, факты о Порохе и крымской платформе?
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22.08.2021 20:30
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Винобухарь, вернись на ветку с неудобными для тебя вопросами. Не воняй тут своим перегаром.
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22.08.2021 20:32 Ответить
Новий рівень зелених на міжнародному рівні- Державна театрально-видовищна агенція.
А це круче СНБО, чи де? Болгарию на саммите Крымской платформы представит глава МИД Стоев - Цензор.НЕТ 6304
Болгарию на саммите Крымской платформы представит глава МИД Стоев - Цензор.НЕТ 630
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22.08.2021 20:32 Ответить
Ото ты Василь, факты о Порохе и крымской платформе?
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22.08.2021 20:30 Ответить
Може хто небудь чув, щоб коли небудь якась платформа вивела з під окупації якусь територію? Це просто торги, і заробляння грошей чиновниками на побайдикувати у відрядженнях.
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22.08.2021 20:30 Ответить
Слышал зеледент от агента кремля Ермака. И слушает его постоянно.
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22.08.2021 20:33 Ответить
Сумна коняка назвала саміт шабашем.
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22.08.2021 20:35 Ответить
 
 