Болгарию на саммите Крымской платформы представит глава МИД Стоев

Министр иностранных дел Светлан Стоев осуществит рабочий визит в Украину 23-25 ​​августа. Он примет участие в саммите Крымской платформы, в торжествах по случаю 30-летия независимости Украины и в чествовании 200-летия со дня основания города Болград.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Болгарии.

"23 августа министр Стоев будет представлять Болгарию на учредительном собрании Крымской платформы, в котором примут участие более 40 иностранных делегаций", - говорится в сообщении.

При этом 24 августа министр примет участие в официальных мероприятиях в Киеве, посвященных 30-летию независимости Украины.

25 августа Светлан Стоев станет гостем болгарской общины в городе Болград Одесской области, где официально откроются юбилейные мероприятия по случаю 200-летия города.

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