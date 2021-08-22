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Болгарію на саміті Кримської платформи представить глава МЗС Стоєв

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Болгарію на саміті Кримської платформи представить глава МЗС Стоєв

Міністр закордонних справ Светлан Стоєв здійснить робочий візит до України 23-25 серпня. Він візьме участь у саміті Кримської платформи, в урочистостях із нагоди 30-річчя незалежності України і у вшануванні 200-річчя від дня заснування міста Болград.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Болгарії.

"23 серпня міністр Стоєв представлятиме Болгарію на установчих зборах Кримської платформи, в яких візьмуть участь понад 40 закордонних делегацій", - йдеться в повідомленні.

Також 24 серпня міністр візьме участь в офіційних заходах у Києві, присвячених 30-річчю незалежності України.

25 серпня Светлан Стоєв стане гостем болгарської громади в місті Болград Одеської області, де офіційно відкриються ювілейні заходи з нагоди 200-річчя міста.

Читайте також: Німеччину на Кримській платформі представлятиме міністр економіки й енергетики Альтмаєр, - посол Фельдгузен

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Топ коментарі
+2
Новий рівень зелених на міжнародному рівні- Державна театрально-видовищна агенція.
А це круче СНБО, чи де? Болгарию на саммите Крымской платформы представит глава МИД Стоев - Цензор.НЕТ 6304
Болгарию на саммите Крымской платформы представит глава МИД Стоев - Цензор.НЕТ 630
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22.08.2021 20:32
+1
Ото ты Василь, факты о Порохе и крымской платформе?
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22.08.2021 20:30
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Винобухарь, вернись на ветку с неудобными для тебя вопросами. Не воняй тут своим перегаром.
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22.08.2021 20:32 Відповісти
Новий рівень зелених на міжнародному рівні- Державна театрально-видовищна агенція.
А це круче СНБО, чи де? Болгарию на саммите Крымской платформы представит глава МИД Стоев - Цензор.НЕТ 6304
Болгарию на саммите Крымской платформы представит глава МИД Стоев - Цензор.НЕТ 630
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22.08.2021 20:32 Відповісти
Ото ты Василь, факты о Порохе и крымской платформе?
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22.08.2021 20:30 Відповісти
Може хто небудь чув, щоб коли небудь якась платформа вивела з під окупації якусь територію? Це просто торги, і заробляння грошей чиновниками на побайдикувати у відрядженнях.
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22.08.2021 20:30 Відповісти
Слышал зеледент от агента кремля Ермака. И слушает его постоянно.
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22.08.2021 20:33 Відповісти
Сумна коняка назвала саміт шабашем.
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22.08.2021 20:35 Відповісти
 
 