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Новости Политика Украины
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Зеленский (10418) Кабмин (5019)

В Кабмине работают технократы. Это начало "идеального эволюционного правительства", - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Кабмине работают технократы. Это начало "идеального эволюционного правительства", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает работу Кабинета министров "началом идеального эволюционного правительства". В интервью телеканалу "Украина", показанном в воскресенье вечером, он подчеркнул, что там работают "не политики, а технократы".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Люди привыкли, что министры постоянно выходили на камеры, и у них был вопрос; а когда они работают? На сегодня – они технократичны. Нам нужно правительство, которое строит страну. Министр инфраструктуры – это километры дорог. Министр здравоохранения – это маски, баллоны с кислородом", - сказал он.

При этом он отметил, что монобольшинство в парламенте находится под давлением. "Недобитые политические остатки будут раскачивать лодку. Если монобольшинство выдержит – все будет нормально, будут приняты решения. Если монобольшинство будет слабым… Да, двери нашей команды были открыты. В моем понимании двери открыты и на вход, и на выход. Кто видит свое политическое будущее, кто хочет быть политиком, двери открыты в другую строну", - сказал президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Они начинают много говорить, когда нечего показать", - Зеленский анонсировал отставки в Кабмине

По его словам, правительство и власть в целом добились в условиях кризиса макроэкономической стабилизации. "Даже если будет задержка транша МВФ, мы пройдем спокойно, доллара по 100 гривен не будет, дважды индексировали пенсию и зарплату, средняя зарплата – 500 долларов. Мы проходим кризис как субьект", - сказал он.

Говоря о реформах, Зеленский особо отметил вложения в инфраструктуру в рамках "Большой стройки", цифровизацию экономики, земельную и судебную реформы.

Отвечая на вопрос о возможности в прошлом избежать войны, Зеленский сказал, что понимает ее причины. "Много причин у этой войны. Никому не нужна большая сильная страна – Украина. Бывают войны более цивилизованные… чтобы у тебя не было энергетической самостоятельности, флота… Война за Украину была бы в любом случае. Независимость – это субьектность и возможность влиять, иметь рынки сбыта, иметь возможности для обогащения людей. Можно ли было уменьшить количество погибших – не знаю, я не был тогда президентом", - сказал он.

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Топ комментарии
+38
Он хотел сказать дегенераты?
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22.08.2021 21:54
+33
В Кабмине работают технократы. Это начало "идеального эволюционного правительства", - Зеленский - Цензор.НЕТ 2209
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22.08.2021 21:55
+31
коли це клєптомани стали тим що зесопля сказала
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22.08.2021 21:54
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Правила форума Совет форумчан
коли це клєптомани стали тим що зесопля сказала
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22.08.2021 21:54 Ответить
Вота на!
Вота на!
На.... рояль намотана!

коко-колу на герыча поменя? 😂
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22.08.2021 22:04 Ответить
походу мАкрель из мАцквы наладила клоуну пару дорожек....
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22.08.2021 21:54 Ответить
скорее рейс с беженцами из афгана в грузовом отсеке пару тонн привез
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22.08.2021 22:20 Ответить
в Афгане кокса нет,там только героин.
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23.08.2021 08:57 Ответить
Он хотел сказать дегенераты?
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22.08.2021 21:54 Ответить
Це правильний варіант! В Кабмине работают технократы. Это начало "идеального эволюционного правительства", - Зеленский - Цензор.НЕТ 6447
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22.08.2021 21:55 Ответить
технокрады
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23.08.2021 08:59 Ответить
Нет, он хотел сказать казнокрады, но немного оговорился после айкоса.
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22.08.2021 21:59 Ответить
Я от кинув айкос, коли дізнався, що Валодя його курить. Не хочу бути схожим на жалюгідного вискочку.
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22.08.2021 22:05 Ответить
казнокради
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22.08.2021 23:28 Ответить
В Кабмине работают технократы. Это начало "идеального эволюционного правительства", - Зеленский - Цензор.НЕТ 2209
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22.08.2021 21:55 Ответить
Ты хотел сказать бюрократы, а не технократы.
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22.08.2021 21:56 Ответить
там даже до бюрократов как до Луны
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22.08.2021 22:03 Ответить
вау...идеального В Кабмине работают технократы. Это начало "идеального эволюционного правительства", - Зеленский - Цензор.НЕТ 5405.зелекторат должен повестись
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22.08.2021 21:57 Ответить
вова, "маскі і балони с кіслородом"-це не міністр, це снабженєц.
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22.08.2021 21:59 Ответить
В Кабмине работают технократы. Это начало "идеального эволюционного правительства", - Зеленский - Цензор.НЕТ 10000
зебоба и его технократы)
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22.08.2021 21:59 Ответить
клептократьі там работают, дубина стоеросовая! во наркомана штьірит
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22.08.2021 22:01 Ответить
Дійсно "технокради"! Крадуть технічной професійно!
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22.08.2021 22:02 Ответить
Никому не нужна большая сильная страна - Австралия, Австрия, Азербайджан... ...Ямайка, Япония.
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22.08.2021 22:03 Ответить
Клептократы

В Кабмине работают технократы. Это начало "идеального эволюционного правительства", - Зеленский - Цензор.НЕТ 5632
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22.08.2021 22:03 Ответить
Похоже тупой квн с осла уже не вывести.
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22.08.2021 22:04 Ответить
Не технократы, а баблокрады
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22.08.2021 22:04 Ответить
Дебил.
Эволюция не может быть идеальной по своей сущности.
Потому как если она достигнет идеала то эволюция на этом закончится.
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22.08.2021 22:04 Ответить
средняя зарплата - 500 долларов. Мы проходим кризис как субьект", - сказал он.
Источник: https://censor.net/ru/n3284133Президент послушай А цены как на всё ,что и штуки баксов на одного лишь хрен хватает, это просто дом, работа ,коммуналка ,продукты, заправка на АЗС ремонт и обслуживание авто кстати в асфальте куча дыр ям ,уже не первый год
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22.08.2021 22:05 Ответить
Какие технократы, пес смердячий, ты на себя посмотри.
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22.08.2021 22:06 Ответить
Добре, що вигнали бариг, тепер заживем.

В Кабмине работают технократы. Это начало "идеального эволюционного правительства", - Зеленский - Цензор.НЕТ 7415
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22.08.2021 22:06 Ответить
А 30 штук баксов с КАЖДОГО игрового зала карман не тянут? технокрад, ..ля
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22.08.2021 22:06 Ответить
Ишак лепит шо попало пока технокрады шарят по карманам мудрого нариду. В Кабмине работают технократы. Это начало "идеального эволюционного правительства", - Зеленский - Цензор.НЕТ 2431
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22.08.2021 22:08 Ответить
Ну воно то, канєшно. Дебіли - означає розплідник корупції. Це якась пошесть... Що б ви всі виздихали... Будьте здорові не чхайте.
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22.08.2021 22:08 Ответить
Все,пропал дом.
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22.08.2021 22:09 Ответить
Оборонный заказ просран
СП-2 практически построен
Атомная энергетика на грани коллапса
Электроэнергию закупаем в Белоруссии имея свободные мощности
Инвесторы либо бегут из Украины, либо судятся с Украиной
Игорный бизнес избавлен от налогов
Вырубки леса принимают колоссальные масштабы
Янтарь так и добывают
Поток контрабанды не прекращается, зато против контрабандистов применены некие мифические "санкции"
Из МО и Генштаба срочно убирают оставшихся порядочных людей.
Главой БЭБ назначен преступник...
Ну а так все ок, цветем и пахнем.
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22.08.2021 22:09 Ответить
В Кабмине работают технократы. Это начало "идеального эволюционного правительства", - Зеленский - Цензор.НЕТ 4199
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22.08.2021 22:09 Ответить
...шо он несет... (с) В Кабмине работают технократы. Это начало "идеального эволюционного правительства", - Зеленский - Цензор.НЕТ 1782
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22.08.2021 22:09 Ответить
Вава, уймись! Прими свою дозу и свали в закат! Шота твой козырь теряет над тобой контроль. А Ленка-ополченка только и занята подсчётом недвижимости зарубежной. Ну, типо, когда тебя, вава, грохнут, что ей достанется. Ну пусть у вдовы моторылы сдохшего спросит, что ей перепало, кроме двух спиногрызов от дэбила из раша-помойки и какой-то херни в убитом Крыму.
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22.08.2021 22:10 Ответить
У Кабміні працюють технократи. Це початок "ідеального еволюційного уряду", - Зеленський - Цензор.НЕТ 2040
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22.08.2021 23:37 Ответить
В Кабмине работают воры, а в ОП, вообще, предатели...
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22.08.2021 22:11 Ответить
Анекдот от Зе:
- В моем Кабминн работают технократы.

Самые смешные два последних слова.
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22.08.2021 22:12 Ответить
Технократы стрремятца в высь стремительным домкратом!!
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22.08.2021 22:12 Ответить
Где обещанный ОДИН МИЛЛИАРД деревьев. трепло?. Уже должно быть посажено пару миллионов
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22.08.2021 22:13 Ответить
Опять шызофазия В Кабмине работают технократы. Это начало "идеального эволюционного правительства", - Зеленский - Цензор.НЕТ 5145 Несвязанный набор слов В Кабмине работают технократы. Это начало "идеального эволюционного правительства", - Зеленский - Цензор.НЕТ 6291
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22.08.2021 22:13 Ответить
Лучше бы он дружил с головой, а не с дЕРЬМАКОМ... прости, Господи.
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22.08.2021 22:14 Ответить
В Кабмине работают технократы. Это начало "идеального эволюционного правительства", - Зеленский - Цензор.НЕТ 8597
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22.08.2021 22:14 Ответить
У Кабміні працюють технократи. Це початок "ідеального еволюційного уряду", - Зеленський - Цензор.НЕТ 9935 Смотри не на вид мой, а на ум .Не всегда ведь тот дурак у кого лицо неказистое .
Эзоп (640-560 гг. до н. э )
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22.08.2021 22:34 Ответить
Хай виздихають риги в любих своїх потворних мордах!!!
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22.08.2021 22:16 Ответить
"Президент Украины Владимир Зеленский считает работу Кабинета министров "началом идеального эволюционного правительства".
На уровне Кембрийского периода моллюсков эволюция?
🤔
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22.08.2021 22:18 Ответить
Особенно Лапутина. Токмо услышал, сразу погуглил - в яблочко. Бывает же такое - отставленную Путинскую благоверную зовут именно Людмила Александровна.
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22.08.2021 22:19 Ответить
если оказывается сейчас всё хорошо, тогда боюсь представить как это плохо
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22.08.2021 22:24 Ответить
Зникла критика Порошенка....
Банкова шукає нових союзників.
Ото хохма буде... Коли вони об'єднаються під соусом заради України
Поле для маневрів у банкової обмежене..і у Порошенка теж...
Як вам прем'єр Пєтро Лєксєєвіч?
Зате багато плюсів... Можна спробувати задавити грубу сепарастичну рибу таку як ахмєтка або Пінчук...
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22.08.2021 22:27 Ответить
Настоящих буйных мало...
Нам Петра недоставало...
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22.08.2021 22:29 Ответить
ходят бродят технократы
по углам шестой палаты
а в палате - пациентов
тьма, но нет медикаментов
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22.08.2021 22:27 Ответить
"Президент Украины Владимир Зеленский считает работу Кабинета министров "началом идеального эволюционного правительства".

Да-Да-Да!
Не спорьте!
Ктото уже позвонил в скорую псижпомощь??
Бллин..Супрунша всех психов разогнала!!
🤣
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22.08.2021 22:28 Ответить
А он точно про украинский Кабмин говорит? А то может про ФРГ или Швецию...
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22.08.2021 22:28 Ответить
Фсе!!!! Видимо после отъезда хфрау расхорохорился и принял дозу, ну и понеслось!!!!!!!!!!!!!
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22.08.2021 22:29 Ответить
Ана ево укусила или он кудато ей лизнул..
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22.08.2021 22:34 Ответить
Экстаз, переходящий в психоз.
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22.08.2021 22:32 Ответить
Тєхно-крадії там працюють...
Коли корєша Баканова будеш знімати й розстрілювати???
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22.08.2021 22:33 Ответить
згадую як стрибали до Пєті - чого не садить "трьох друзів". А тепер друзі зеленського нікого не цікавлять
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22.08.2021 22:51 Ответить
никак не решу оно или полено тупое или подонок.
Но ворует так шо даже федорич прослезился.
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22.08.2021 22:38 Ответить
В психологии есть понятие пограничного дискурса - то есть манеры психики видеть мир на гране психоза. Еще не болезнь - но сильное напряжение на грани срыва, отображенное в речи.
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22.08.2021 22:42 Ответить
ок, в итоге тварь охметов продаёт эл.энергию втридорога,
чудесные технократы
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22.08.2021 22:52 Ответить
КЕСАРЕВО БЕЗУМИЕ (нем. Cäsarenwahnsinn), психическое заболевание, вызванное неограниченной полнотой власти, приписываемое первоначально римским императорам Калигуле и Нерону, а затем и другим самодержцам. Выражение восходит к Тациту («Historiae», 3, 72).
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22.08.2021 22:53 Ответить
***
- вот я о нем говорил...... это молодой и перспективный казнокрад.
- вы хотели сказать "технократ"?
- нет.
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22.08.2021 22:56 Ответить
У Кабміні працюють технократи. Це початок "ідеального еволюційного уряду", - Зеленський - Цензор.НЕТ 3047/
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22.08.2021 22:57 Ответить
поток сознания президента... С кем я иду в Европу???
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22.08.2021 22:58 Ответить
У Кабміні працюють технократи. Це початок "ідеального еволюційного уряду", - Зеленський - Цензор.НЕТ 8582/
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22.08.2021 22:58 Ответить
не раскачивать лодку, монобольшинство... вот жеж куйло мелкое
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22.08.2021 23:29 Ответить
технократы на самокатах, видели уже...
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22.08.2021 23:29 Ответить
хорошо пыхнул....
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22.08.2021 23:35 Ответить
У Кабміні працюють технократи. Це початок "ідеального еволюційного уряду", - Зеленський - Цензор.НЕТ 816
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22.08.2021 23:39 Ответить
Ага, технократы...
У Кабміні працюють технократи. Це початок "ідеального еволюційного уряду", - Зеленський - Цензор.НЕТ 17 Выпускникам Академии СБУ вручили памятные медали имени Баканова (фотофакт)
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23.08.2021 00:00 Ответить
Что это? Вообще уже поехал, этот старлей
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23.08.2021 04:48 Ответить
Грёбаный субъектный монобольшевик, все ему мешают. А вот бы добить все "политические остатки", то как классно было бы, правда, Зеля?
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23.08.2021 04:47 Ответить
в правительстве работают не технократы, а дебильные обкурившиеся ********* и онанисты...
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23.08.2021 07:00 Ответить
Цар Осел
Ведмідь підніжкам остогид
За владний норов, грізний вид.
- Хоч посміємось! - рік Козел, -
Коли на трон зійде Осел!
- Уря! Уря! Уря! Уря!
Три чверті лісу за царя!
Осел відчув, що він є цар,
Забрав казну, спіймав «кумар»,
Злітав в Париж, тоді - в Оман,
Уранці - віскі, вдень - кальян,
Бай- де про справи … Краде Лис,
Бобер пиля й збуває ліс,
Вовки пішли у бандюки,
Кроти порили всі стежки,
Єноти вкрали в лавці боти,
Рись-полісмен пішла з роботи,
Зайчатка збігли за кордон,
Безслідно жирний зник Муфлон…
Ослу щодень нова потіха,
А край мовчить, чекає лиха.
Довкола здирства, блуд та гріх …
«Хоч посміємось» …. Де той сміх?

Пишу про вдачу лиш Ослину.
Ні слова тут про Україну.
Наш ЗЕ - земний великий бог
З іменням віщим «Янелох»!
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23.08.2021 07:22 Ответить
Медаль?Я думала это пуговица...
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23.08.2021 08:09 Ответить
Самое страшное для Зеленского слово: "дебаты". Т.к. при возможности вести честный и открытый диалог, будет совершенно очевидно, что каждое слово этого "оратора" - бред, манипуляции, и откровенное вранье. Поэтому только "видосики", "выступления", "заявления" и т.п.
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23.08.2021 08:41 Ответить
Вот кто-то объяснит как к одном интервью идут диаметрально противоположные высказывания:
В Кабмине работают технократы. Это начало "идеального эволюционного правительства", - Зеленский
и

Зеленский анонсировал отставки в Кабмине: "Они начинают много говорить, когда нечего показать".

Это раздвоения личности?
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23.08.2021 09:02 Ответить
Недобитые политические остатки будут раскачивать лодку

У Кабміні працюють технократи. Це початок "ідеального еволюційного уряду", - Зеленський - Цензор.НЕТ 5571
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23.08.2021 09:52 Ответить
Головна прикмета "кадрів " зе-команди - ПРОФНЕПРИГОДНІСТЬ.
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23.08.2021 10:58 Ответить
Ахахаха)) зеленое чучело опять под наркотой начало выступления давать
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23.08.2021 11:03 Ответить
Недобитые политические остатки будут раскачивать лодку. Источник: https://censor.net/ru/n3284133

З Нелоха комуняцтво так і пре.
Вже однопартійності вимагає.
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23.08.2021 14:36 Ответить
 
 