В Кабмине работают технократы. Это начало "идеального эволюционного правительства", - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский считает работу Кабинета министров "началом идеального эволюционного правительства". В интервью телеканалу "Украина", показанном в воскресенье вечером, он подчеркнул, что там работают "не политики, а технократы".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Люди привыкли, что министры постоянно выходили на камеры, и у них был вопрос; а когда они работают? На сегодня – они технократичны. Нам нужно правительство, которое строит страну. Министр инфраструктуры – это километры дорог. Министр здравоохранения – это маски, баллоны с кислородом", - сказал он.
При этом он отметил, что монобольшинство в парламенте находится под давлением. "Недобитые политические остатки будут раскачивать лодку. Если монобольшинство выдержит – все будет нормально, будут приняты решения. Если монобольшинство будет слабым… Да, двери нашей команды были открыты. В моем понимании двери открыты и на вход, и на выход. Кто видит свое политическое будущее, кто хочет быть политиком, двери открыты в другую строну", - сказал президент.
По его словам, правительство и власть в целом добились в условиях кризиса макроэкономической стабилизации. "Даже если будет задержка транша МВФ, мы пройдем спокойно, доллара по 100 гривен не будет, дважды индексировали пенсию и зарплату, средняя зарплата – 500 долларов. Мы проходим кризис как субьект", - сказал он.
Говоря о реформах, Зеленский особо отметил вложения в инфраструктуру в рамках "Большой стройки", цифровизацию экономики, земельную и судебную реформы.
Отвечая на вопрос о возможности в прошлом избежать войны, Зеленский сказал, что понимает ее причины. "Много причин у этой войны. Никому не нужна большая сильная страна – Украина. Бывают войны более цивилизованные… чтобы у тебя не было энергетической самостоятельности, флота… Война за Украину была бы в любом случае. Независимость – это субьектность и возможность влиять, иметь рынки сбыта, иметь возможности для обогащения людей. Можно ли было уменьшить количество погибших – не знаю, я не был тогда президентом", - сказал он.
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Вота на!
На.... рояль намотана!
коко-колу на герыча поменя? 😂
зебоба и его технократы)
Эволюция не может быть идеальной по своей сущности.
Потому как если она достигнет идеала то эволюция на этом закончится.
Источник: https://censor.net/ru/n3284133Президент послушай А цены как на всё ,что и штуки баксов на одного лишь хрен хватает, это просто дом, работа ,коммуналка ,продукты, заправка на АЗС ремонт и обслуживание авто кстати в асфальте куча дыр ям ,уже не первый год
СП-2 практически построен
Атомная энергетика на грани коллапса
Электроэнергию закупаем в Белоруссии имея свободные мощности
Инвесторы либо бегут из Украины, либо судятся с Украиной
Игорный бизнес избавлен от налогов
Вырубки леса принимают колоссальные масштабы
Янтарь так и добывают
Поток контрабанды не прекращается, зато против контрабандистов применены некие мифические "санкции"
Из МО и Генштаба срочно убирают оставшихся порядочных людей.
Главой БЭБ назначен преступник...
Ну а так все ок, цветем и пахнем.
- В моем Кабминн работают технократы.
Самые смешные два последних слова.
Эзоп (640-560 гг. до н. э )
Задержанный на взятке и.о. главы Комиссии по регулированию азартных игр Гетьман - доверенное лицо Баканова
На уровне Кембрийского периода моллюсков эволюция?
🤔
Банкова шукає нових союзників.
Ото хохма буде... Коли вони об'єднаються під соусом заради України
Поле для маневрів у банкової обмежене..і у Порошенка теж...
Як вам прем'єр Пєтро Лєксєєвіч?
Зате багато плюсів... Можна спробувати задавити грубу сепарастичну рибу таку як ахмєтка або Пінчук...
Нам Петра недоставало...
по углам шестой палаты
а в палате - пациентов
тьма, но нет медикаментов
Да-Да-Да!
Не спорьте!
Ктото уже позвонил в скорую псижпомощь??
Бллин..Супрунша всех психов разогнала!!
🤣
Коли корєша Баканова будеш знімати й розстрілювати???
Но ворует так шо даже федорич прослезился.
чудесные технократы
- вот я о нем говорил...... это молодой и перспективный казнокрад.
- вы хотели сказать "технократ"?
- нет.
Выпускникам Академии СБУ вручили памятные медали имени Баканова (фотофакт)
Ведмідь підніжкам остогид
За владний норов, грізний вид.
- Хоч посміємось! - рік Козел, -
Коли на трон зійде Осел!
- Уря! Уря! Уря! Уря!
Три чверті лісу за царя!
Осел відчув, що він є цар,
Забрав казну, спіймав «кумар»,
Злітав в Париж, тоді - в Оман,
Уранці - віскі, вдень - кальян,
Бай- де про справи … Краде Лис,
Бобер пиля й збуває ліс,
Вовки пішли у бандюки,
Кроти порили всі стежки,
Єноти вкрали в лавці боти,
Рись-полісмен пішла з роботи,
Зайчатка збігли за кордон,
Безслідно жирний зник Муфлон…
Ослу щодень нова потіха,
А край мовчить, чекає лиха.
Довкола здирства, блуд та гріх …
«Хоч посміємось» …. Де той сміх?
Пишу про вдачу лиш Ослину.
Ні слова тут про Україну.
Наш ЗЕ - земний великий бог
З іменням віщим «Янелох»!
В Кабмине работают технократы. Это начало "идеального эволюционного правительства", - Зеленский
и
Зеленский анонсировал отставки в Кабмине: "Они начинают много говорить, когда нечего показать".
Это раздвоения личности?
З Нелоха комуняцтво так і пре.
Вже однопартійності вимагає.