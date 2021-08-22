У Кабміні працюють технократи. Це початок "ідеального еволюційного уряду", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає роботу Кабінету Міністрів "початком ідеального еволюційного уряду". В інтерв'ю телеканалу "Україна", показаному в неділю ввечері, він підкреслив, що там працюють "не політики, а технократи".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Люди звикли, що міністри постійно виходили на камери, і у них виникало питання; "А коли вони працюють?" Наразі він технократичний. Нам потрібен уряд, який будує країну. Міністр інфраструктури - це кілометри доріг. Міністр охорони здоров'я - це маски, балони з киснем", - сказав він.

Водночас він зазначив, що монобільшість у парламенті перебуває під тиском. "Недобиті політичні залишки будуть розгойдувати човен. Якщо монобільшість витримає, все буде нормально, будуть ухвалені рішення. Якщо монобільшість буде слабкою... Так, двері нашої команди було відчинено. У моєму розумінні двері відчинені і на вхід, і на вихід. Хто бачить своє політичне майбутнє, хто хоче бути політиком, двері відчинено в інший бік", - сказав президент.

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За його словами, уряд і влада загалом домоглися в умовах кризи макроекономічної стабілізації. "Навіть якщо буде затримка траншу МВФ, ми пройдемо спокійно, долар за 100 гривень не буде, двічі індексували пенсію і зарплату, середня зарплата - 500 доларів. Ми проходимо кризу як суб'єкт", - сказав він.

Говорячи про реформи, Зеленський особливо відзначив вкладення в інфраструктуру в межах "Великого будівництва", цифровизацию економіки, земельну і судову реформи.

Відповідаючи на питання про можливість у минулому уникнути війни, Зеленський сказав, що розуміє її причини. "Багато причин у цієї війни. Нікому не потрібна велика сильна країна - Україна. Бувають війни більш цивілізовані... Щоб у тебе не було енергетичної самостійності, флоту... Війна за Україну була б у будь-якому разі. Незалежність - це суб'єктність і можливість впливати, мати ринки збуту, мати можливості для збагачення людей. Чи можна було зменшити кількість загиблих, не знаю, я не був тоді президентом", - сказав він.

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