У Кабміні працюють технократи. Це початок "ідеального еволюційного уряду", - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський вважає роботу Кабінету Міністрів "початком ідеального еволюційного уряду". В інтерв'ю телеканалу "Україна", показаному в неділю ввечері, він підкреслив, що там працюють "не політики, а технократи".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Люди звикли, що міністри постійно виходили на камери, і у них виникало питання; "А коли вони працюють?" Наразі він технократичний. Нам потрібен уряд, який будує країну. Міністр інфраструктури - це кілометри доріг. Міністр охорони здоров'я - це маски, балони з киснем", - сказав він.
Водночас він зазначив, що монобільшість у парламенті перебуває під тиском. "Недобиті політичні залишки будуть розгойдувати човен. Якщо монобільшість витримає, все буде нормально, будуть ухвалені рішення. Якщо монобільшість буде слабкою... Так, двері нашої команди було відчинено. У моєму розумінні двері відчинені і на вхід, і на вихід. Хто бачить своє політичне майбутнє, хто хоче бути політиком, двері відчинено в інший бік", - сказав президент.
За його словами, уряд і влада загалом домоглися в умовах кризи макроекономічної стабілізації. "Навіть якщо буде затримка траншу МВФ, ми пройдемо спокійно, долар за 100 гривень не буде, двічі індексували пенсію і зарплату, середня зарплата - 500 доларів. Ми проходимо кризу як суб'єкт", - сказав він.
Говорячи про реформи, Зеленський особливо відзначив вкладення в інфраструктуру в межах "Великого будівництва", цифровизацию економіки, земельну і судову реформи.
Відповідаючи на питання про можливість у минулому уникнути війни, Зеленський сказав, що розуміє її причини. "Багато причин у цієї війни. Нікому не потрібна велика сильна країна - Україна. Бувають війни більш цивілізовані... Щоб у тебе не було енергетичної самостійності, флоту... Війна за Україну була б у будь-якому разі. Незалежність - це суб'єктність і можливість впливати, мати ринки збуту, мати можливості для збагачення людей. Чи можна було зменшити кількість загиблих, не знаю, я не був тоді президентом", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Вота на!
На.... рояль намотана!
коко-колу на герыча поменя? 😂
зебоба и его технократы)
Эволюция не может быть идеальной по своей сущности.
Потому как если она достигнет идеала то эволюция на этом закончится.
Источник: https://censor.net/ru/n3284133Президент послушай А цены как на всё ,что и штуки баксов на одного лишь хрен хватает, это просто дом, работа ,коммуналка ,продукты, заправка на АЗС ремонт и обслуживание авто кстати в асфальте куча дыр ям ,уже не первый год
СП-2 практически построен
Атомная энергетика на грани коллапса
Электроэнергию закупаем в Белоруссии имея свободные мощности
Инвесторы либо бегут из Украины, либо судятся с Украиной
Игорный бизнес избавлен от налогов
Вырубки леса принимают колоссальные масштабы
Янтарь так и добывают
Поток контрабанды не прекращается, зато против контрабандистов применены некие мифические "санкции"
Из МО и Генштаба срочно убирают оставшихся порядочных людей.
Главой БЭБ назначен преступник...
Ну а так все ок, цветем и пахнем.
- В моем Кабминн работают технократы.
Самые смешные два последних слова.
Эзоп (640-560 гг. до н. э )
Задержанный на взятке и.о. главы Комиссии по регулированию азартных игр Гетьман - доверенное лицо Баканова
На уровне Кембрийского периода моллюсков эволюция?
🤔
Банкова шукає нових союзників.
Ото хохма буде... Коли вони об'єднаються під соусом заради України
Поле для маневрів у банкової обмежене..і у Порошенка теж...
Як вам прем'єр Пєтро Лєксєєвіч?
Зате багато плюсів... Можна спробувати задавити грубу сепарастичну рибу таку як ахмєтка або Пінчук...
Нам Петра недоставало...
по углам шестой палаты
а в палате - пациентов
тьма, но нет медикаментов
Да-Да-Да!
Не спорьте!
Ктото уже позвонил в скорую псижпомощь??
Бллин..Супрунша всех психов разогнала!!
🤣
Коли корєша Баканова будеш знімати й розстрілювати???
Но ворует так шо даже федорич прослезился.
чудесные технократы
- вот я о нем говорил...... это молодой и перспективный казнокрад.
- вы хотели сказать "технократ"?
- нет.
Выпускникам Академии СБУ вручили памятные медали имени Баканова (фотофакт)
Ведмідь підніжкам остогид
За владний норов, грізний вид.
- Хоч посміємось! - рік Козел, -
Коли на трон зійде Осел!
- Уря! Уря! Уря! Уря!
Три чверті лісу за царя!
Осел відчув, що він є цар,
Забрав казну, спіймав «кумар»,
Злітав в Париж, тоді - в Оман,
Уранці - віскі, вдень - кальян,
Бай- де про справи … Краде Лис,
Бобер пиля й збуває ліс,
Вовки пішли у бандюки,
Кроти порили всі стежки,
Єноти вкрали в лавці боти,
Рись-полісмен пішла з роботи,
Зайчатка збігли за кордон,
Безслідно жирний зник Муфлон…
Ослу щодень нова потіха,
А край мовчить, чекає лиха.
Довкола здирства, блуд та гріх …
«Хоч посміємось» …. Де той сміх?
Пишу про вдачу лиш Ослину.
Ні слова тут про Україну.
Наш ЗЕ - земний великий бог
З іменням віщим «Янелох»!
В Кабмине работают технократы. Это начало "идеального эволюционного правительства", - Зеленский
и
Зеленский анонсировал отставки в Кабмине: "Они начинают много говорить, когда нечего показать".
Это раздвоения личности?
З Нелоха комуняцтво так і пре.
Вже однопартійності вимагає.