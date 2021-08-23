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23 августа заработает постоянный офис Крымской платформы, - Кориневич

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

23 августа заработает постоянный офис Крымской платформы, - Кориневич

23 августа начинает работать постоянный офис "Крымской платформы".

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом на брифинге с участием Президента Эстонии Керсти Кальюлайд и председателя Сената Парламента Чешской Республики Милоша Выстрчил сказал постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.

"Завтра так же запускается постоянно действующего офиса" Крымской платформы ". Поэтому мы будем двигаться дальше вместе с нашими международными партнерами ", - отметил Кориневич.

Он поблагодарил членов делегации, посетивших накануне учредительного саммита Крымской платформы админмежах с ТОТ АР Крым.

Кориневич также выразил благодарность международным партнерам, завтра приобщаются к саммиту и поддерживать Украину в борьбе за возвращение контроля над временно оккупированными территориями.

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Топ комментарии
+5
Опять новый офис, опять новая выкачка с бюджета. Пока Крым не освободят, до фонаря все эти ваши платформы.
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23.08.2021 00:43
+2
Почему одни и те же корабли посещают оккупированный Крым и порты Украины, почему российские суда заходят в порты Украины. Разводить демагогию и гулять на банкетах за счёт бюджета Украины, приятнее, чем арестовывать суда оккупантов
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23.08.2021 04:51
+1
Головне, щоб постійно, хоч двічі на місяць, кругленька сума і на банківський рахунок... Бо надіятись, що з того буде результат для держави? бу-га-га...
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23.08.2021 08:10
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На бухло вистачить.
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23.08.2021 00:26 Ответить
Розвелось офісного планктону дофіга.
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23.08.2021 00:25 Ответить
И сколько зарвботает?
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23.08.2021 00:26 Ответить
Шо це ти стрибаєш по гілці?
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23.08.2021 00:27 Ответить
Опять новый офис, опять новая выкачка с бюджета. Пока Крым не освободят, до фонаря все эти ваши платформы.
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23.08.2021 00:43 Ответить
Почему одни и те же корабли посещают оккупированный Крым и порты Украины, почему российские суда заходят в порты Украины. Разводить демагогию и гулять на банкетах за счёт бюджета Украины, приятнее, чем арестовывать суда оккупантов
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23.08.2021 04:51 Ответить
23 августа заработает постоянный офис Крымской платформы, - Кориневич - Цензор.НЕТ 927
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23.08.2021 07:22 Ответить
Головне, щоб постійно, хоч двічі на місяць, кругленька сума і на банківський рахунок... Бо надіятись, що з того буде результат для держави? бу-га-га...
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23.08.2021 08:10 Ответить
Скепсис, конечно, присутствует. Но мне кажется, что Крымская платформа - единственная полезная вещь, запущенная в каденцию Зеленского. Только ведь просрут и опошлят, как и все остальное...
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23.08.2021 08:14 Ответить
 
 