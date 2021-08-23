23 августа заработает постоянный офис Крымской платформы, - Кориневич

23 августа начинает работать постоянный офис "Крымской платформы".

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом на брифинге с участием Президента Эстонии Керсти Кальюлайд и председателя Сената Парламента Чешской Республики Милоша Выстрчил сказал постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.

"Завтра так же запускается постоянно действующего офиса" Крымской платформы ". Поэтому мы будем двигаться дальше вместе с нашими международными партнерами ", - отметил Кориневич.

Он поблагодарил членов делегации, посетивших накануне учредительного саммита Крымской платформы админмежах с ТОТ АР Крым.

Кориневич также выразил благодарность международным партнерам, завтра приобщаются к саммиту и поддерживать Украину в борьбе за возвращение контроля над временно оккупированными территориями.

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