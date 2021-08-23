УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14862 відвідувача онлайн
Новини Політика України
2 721 11
Кальюлайд Керсті (59) Кориневич Антон (88) Кримська платформа (314)

23 серпня запрацює постійний офіс Кримської платформи, - Кориневич

Новини Цензор.НЕТ Політика України

23 серпня запрацює постійний офіс Кримської платформи, - Кориневич

23 серпня починає працювати постійний офіс Кримської платформи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на брифінгу за участю президентки Естонії Керсті Кальюлайд і голови Сенату Парламенту Чеської Республіки Мілоша Вистрчіла сказав постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич.

"Завтра так само запускається діяльність постійно діючого офісу Кримської платформи. Тож ми будемо рухатися далі разом з нашими міжнародними партнерами", - зазначив Кориневич.

Він подякував членам делегації, котрі відвідали у переддень установчого саміту Кримської платформи адмінмежу з ТОТ АР Крим.

Кориневич також висловив вдячність міжнародним партнерам, які завтра долучаються до саміту і підтримуватимуть Україну у боротьбі за повернення контролю над тимчасово окупованими територіями.

Також дивіться: МЗС презентувало логотип Кримської платформи. ФОТО

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+5
Опять новый офис, опять новая выкачка с бюджета. Пока Крым не освободят, до фонаря все эти ваши платформы.
показати весь коментар
23.08.2021 00:43
+2
Почему одни и те же корабли посещают оккупированный Крым и порты Украины, почему российские суда заходят в порты Украины. Разводить демагогию и гулять на банкетах за счёт бюджета Украины, приятнее, чем арестовывать суда оккупантов
показати весь коментар
23.08.2021 04:51
+1
Головне, щоб постійно, хоч двічі на місяць, кругленька сума і на банківський рахунок... Бо надіятись, що з того буде результат для держави? бу-га-га...
показати весь коментар
23.08.2021 08:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На бухло вистачить.
показати весь коментар
23.08.2021 00:26 Відповісти
Розвелось офісного планктону дофіга.
показати весь коментар
23.08.2021 00:25 Відповісти
И сколько зарвботает?
показати весь коментар
23.08.2021 00:26 Відповісти
Шо це ти стрибаєш по гілці?
показати весь коментар
23.08.2021 00:27 Відповісти
Опять новый офис, опять новая выкачка с бюджета. Пока Крым не освободят, до фонаря все эти ваши платформы.
показати весь коментар
23.08.2021 00:43 Відповісти
Почему одни и те же корабли посещают оккупированный Крым и порты Украины, почему российские суда заходят в порты Украины. Разводить демагогию и гулять на банкетах за счёт бюджета Украины, приятнее, чем арестовывать суда оккупантов
показати весь коментар
23.08.2021 04:51 Відповісти
23 августа заработает постоянный офис Крымской платформы, - Кориневич - Цензор.НЕТ 927
показати весь коментар
23.08.2021 07:22 Відповісти
Головне, щоб постійно, хоч двічі на місяць, кругленька сума і на банківський рахунок... Бо надіятись, що з того буде результат для держави? бу-га-га...
показати весь коментар
23.08.2021 08:10 Відповісти
Скепсис, конечно, присутствует. Но мне кажется, что Крымская платформа - единственная полезная вещь, запущенная в каденцию Зеленского. Только ведь просрут и опошлят, как и все остальное...
показати весь коментар
23.08.2021 08:14 Відповісти
 
 