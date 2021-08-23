23 серпня запрацює постійний офіс Кримської платформи, - Кориневич

23 серпня починає працювати постійний офіс Кримської платформи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на брифінгу за участю президентки Естонії Керсті Кальюлайд і голови Сенату Парламенту Чеської Республіки Мілоша Вистрчіла сказав постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич.

"Завтра так само запускається діяльність постійно діючого офісу Кримської платформи. Тож ми будемо рухатися далі разом з нашими міжнародними партнерами", - зазначив Кориневич.

Він подякував членам делегації, котрі відвідали у переддень установчого саміту Кримської платформи адмінмежу з ТОТ АР Крим.

Кориневич також висловив вдячність міжнародним партнерам, які завтра долучаються до саміту і підтримуватимуть Україну у боротьбі за повернення контролю над тимчасово окупованими територіями.

Також дивіться: МЗС презентувало логотип Кримської платформи. ФОТО