23 серпня запрацює постійний офіс Кримської платформи, - Кориневич
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23 серпня починає працювати постійний офіс Кримської платформи.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на брифінгу за участю президентки Естонії Керсті Кальюлайд і голови Сенату Парламенту Чеської Республіки Мілоша Вистрчіла сказав постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич.
"Завтра так само запускається діяльність постійно діючого офісу Кримської платформи. Тож ми будемо рухатися далі разом з нашими міжнародними партнерами", - зазначив Кориневич.
Він подякував членам делегації, котрі відвідали у переддень установчого саміту Кримської платформи адмінмежу з ТОТ АР Крим.
Кориневич також висловив вдячність міжнародним партнерам, які завтра долучаються до саміту і підтримуватимуть Україну у боротьбі за повернення контролю над тимчасово окупованими територіями.
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