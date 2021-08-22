МЗС презентувало логотип Кримської платформи. ФОТО
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Міністерство закордонних справ увечері 22 серпня оприлюднило логотип Кримської платформи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці МЗС.
За словами заступниці міністра закордонних справ Еміне Джапарової, в логотипі запущена унікальна айдентика Кримської платформи, власний бренд. Він складається із логотипу та слогану в поєднанні з відповідною кольоровою гамою.
Кожен із цих елементів несе символізм і закодовані значення, які змістовно об'єднані в єдиний слоган Кримської платформи - "Крим - це Україна: сильніші разом".
Крим зберігає пам’ять про давність винайденої греками демократії, яка стала однією з основних цінностей світової спільноти.
Саме це відображено в логотипі Кримської платформи: стовпи демократії, які зберігає Херсонес, і птах – символ свободи і миру
Разом ці символи поєднуються в обриси і кримськотатарської тамги, і українського тризуба – Україна є частиною європейської цивілізації, поділяє цінності свободи, миру та взаємоповаги.
Синергія кольорів українського і кримськотатарського прапорів стає аналогією самого саміту, де об’єднання зусиль робить нас сильнішими на шляху до деокупації Криму.
Будь ласка, зачекайте...
Украина получает договорные гарантии обусловленного объема прокачки газа в Европу через свою газотранспортную систему после 2024 года, в случае согласования следующих требований.
1. Украина законодательно закрепляет особый статус территорий ОРДЛО и его фиксированное представительство в парламенте Украины. В перечне "особого статуса" - должны быть указаны собственные органы правопорядка и налогообложения.
2. Производится взаимный обмен удерживаемыми лицами.
3. Украина точно определяет дату начала регулярных пенсионных выплат и задолженности по ним населению ОРДЛО в пределах 2022 г.
4. Снятие с обсуждения законопроекта "Об основах государственной политики переходного периода".
Россия отказывается от обсуждения вопроса о воде в Крым и передаче границы под контроль Украины.
Столь серьезные меры предпринятые Меркель по неразглашению содержания требований России к Украине, которые она транслирует во время визита, вовсе не связаны с содержанием этих требований.
Ничего особо нового там нет. Старый отредактированный план "Мааса-Дмитриева", подогнанный под современные условия. Дело совсем в другом.
Меркель понимает, что Путин лжет и просто продавливает нужное ему на теперешний момент решение, не беря никаких обязательств на 2024 год ни в сфере транзита газа, ни в сфере урегулирования конфликта на Донбасе.
Тем не менее Меркель согласовала свои действия со ВСЕМИ основными партийными группами в Германии. Было много эмоций, но в защиту украинских интересов открыто не выступил никто.
(Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
пункт 1 - вообще не обсуждается, только статус "резервация ОРДЛО"
пункт 2,3 - смотря по ситуации
пункт 4 - исключается вообще
если не может бутеры намазать ?
На дуже високому рівні, від президентів до прем'єр-міністрів, міністрів закордонних справ, президента ЄС, до заступника держсекретаря НАТО -45 країн всього світу
на гербі має бути карта України з Кримом
а це - якась кастрована муйня
Вот же торопыги окаянные! Поспешишь, людей насмешишь. Семь раз отмерь, один раз отрежь, и все такое.
Зачем так вот поспешно презентовать лого для мероприятия, которое анонсировали несколько месяцев назад, на которое приглашались представители других стран и которое начнется аж завтра (пардон, уже сегодня)?
В самый момент открытия как раз лого и показать общественности...