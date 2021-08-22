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Новини Політика України
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логотип (7) Джепар Еміне (19) Кримська платформа (258)

МЗС презентувало логотип Кримської платформи. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Міністерство закордонних справ увечері 22 серпня оприлюднило логотип Кримської платформи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці МЗС.

За словами заступниці міністра закордонних справ Еміне Джапарової, в логотипі запущена унікальна айдентика Кримської платформи, власний бренд. Він складається із логотипу та слогану в поєднанні з відповідною кольоровою гамою.

Кожен із цих елементів несе символізм і закодовані значення, які змістовно об'єднані в єдиний слоган Кримської платформи - "Крим - це Україна: сильніші разом".

Крим зберігає пам’ять про давність винайденої греками демократії, яка стала однією з основних цінностей світової спільноти.

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Саме це відображено в логотипі Кримської платформи: стовпи демократії, які зберігає Херсонес, і птах – символ свободи і миру

Разом ці символи поєднуються в обриси і кримськотатарської тамги, і українського тризуба – Україна є частиною європейської цивілізації, поділяє цінності свободи, миру та взаємоповаги.

Синергія кольорів українського і кримськотатарського прапорів стає аналогією самого саміту, де об’єднання зусиль робить нас сильнішими на шляху до деокупації Криму.

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МЗС презентувало логотип Кримської платформи 01

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Топ коментарі
+12
Крымскую платформу организовал ФОП Игорь Малахов за 6,7 млн гривен из госбюджета. СМЕТА
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22.08.2021 23:25
+8
Платформу организовал МИД, а ФОП может организовать только обслуживание мероприятия и то только частично ..... не повторяйте фуфло за болванами МИД презентовал логотип Крымской платформы - Цензор.НЕТ 9997
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22.08.2021 23:32
+8
Мабуть вона ні сном, ні духом про це. Зелень пиляє бюджет.
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22.08.2021 23:36
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Российские предложения, согласованные с Германией для передачи Украине.

Украина получает договорные гарантии обусловленного объема прокачки газа в Европу через свою газотранспортную систему после 2024 года, в случае согласования следующих требований.
1. Украина законодательно закрепляет особый статус территорий ОРДЛО и его фиксированное представительство в парламенте Украины. В перечне "особого статуса" - должны быть указаны собственные органы правопорядка и налогообложения.
2. Производится взаимный обмен удерживаемыми лицами.
3. Украина точно определяет дату начала регулярных пенсионных выплат и задолженности по ним населению ОРДЛО в пределах 2022 г.
4. Снятие с обсуждения законопроекта "Об основах государственной политики переходного периода".
Россия отказывается от обсуждения вопроса о воде в Крым и передаче границы под контроль Украины.

Столь серьезные меры предпринятые Меркель по неразглашению содержания требований России к Украине, которые она транслирует во время визита, вовсе не связаны с содержанием этих требований.
Ничего особо нового там нет. Старый отредактированный план "Мааса-Дмитриева", подогнанный под современные условия. Дело совсем в другом.
Меркель понимает, что Путин лжет и просто продавливает нужное ему на теперешний момент решение, не беря никаких обязательств на 2024 год ни в сфере транзита газа, ни в сфере урегулирования конфликта на Донбасе.
Тем не менее Меркель согласовала свои действия со ВСЕМИ основными партийными группами в Германии. Было много эмоций, но в защиту украинских интересов открыто не выступил никто.
(Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
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22.08.2021 23:37 Відповісти
МЗС презентувало логотип Кримської платформи - Цензор.НЕТ 9299
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23.08.2021 00:06 Відповісти
***** явно в "Газпром" метит
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23.08.2021 08:29 Відповісти
Ну и наглота москальская!
пункт 1 - вообще не обсуждается, только статус "резервация ОРДЛО"
пункт 2,3 - смотря по ситуации
пункт 4 - исключается вообще
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23.08.2021 08:30 Відповісти
МЗС презентувало логотип Кримської платформи - Цензор.НЕТ 5045
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23.08.2021 00:18 Відповісти
Крымскую платформу организовал ФОП Игорь Малахов за 6,7 млн гривен из госбюджета. СМЕТА
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22.08.2021 23:25 Відповісти
коментар відмічено як спам
Платформу организовал МИД, а ФОП может организовать только обслуживание мероприятия и то только частично ..... не повторяйте фуфло за болванами МИД презентовал логотип Крымской платформы - Цензор.НЕТ 9997
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22.08.2021 23:32 Відповісти
для чего тогда ДУСЯ ?
если не может бутеры намазать ?
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22.08.2021 23:36 Відповісти
тєло наркєта в стані передоза наркотою від лєнки апачлєнки та юльки мєндєльши ахаранять.
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22.08.2021 23:39 Відповісти
Опять хочешь ДУСю, забыл как у Кучмы вырывали а он не отдавал угодья, пароходы и л-водочные заводы и много ещё чего? МЗС презентувало логотип Кримської платформи - Цензор.НЕТ 3948
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22.08.2021 23:43 Відповісти
Да ты, дядя, сепар похоже МЗС презентувало логотип Кримської платформи - Цензор.НЕТ 3815
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23.08.2021 01:19 Відповісти
Услуги Джамалы на открытии Крымской платформы - 337.000 тыс.грв. МИД презентовал логотип Крымской платформы - Цензор.НЕТ 4079 хм.. а Джамала интересно в курсе этой суммы, или нет!? Просто интересно ? Ради родного Крыма только за деньги !? Патриотка своего народа !? .....ну-ну , а что тут такова - работа..бизнес.. пАнятнА..
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22.08.2021 23:32 Відповісти
Мабуть вона ні сном, ні духом про це. Зелень пиляє бюджет.
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22.08.2021 23:36 Відповісти
очень хотелось бы чтобы это было так !!!
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22.08.2021 23:37 Відповісти
А у нас ще 24 області, та окремий статус мають Київ та Севастополь. Це ж скільки платформ можна забабахати!
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23.08.2021 00:18 Відповісти
Кримська платформа представлена......
На дуже високому рівні, від президентів до прем'єр-міністрів, міністрів закордонних справ, президента ЄС, до заступника держсекретаря НАТО -45 країн всього світу
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22.08.2021 23:34 Відповісти
нахрена нужен платформе логотип
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22.08.2021 23:46 Відповісти
А нельзя ли и у меня за счёт сметы расходов на Крымскую платформу заказать текст для камлания на тему "Крым вернись" косарей эдак на двести (я ж не шибко патриотичная Джамала, всё "по чину"). Тем более, половину "откачу" заказчику - за вычетом налогов вообще чепуха останется.
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22.08.2021 23:48 Відповісти
повна хрінь
на гербі має бути карта України з Кримом
а це - якась кастрована муйня
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22.08.2021 23:54 Відповісти
Де карта Криму? Де Україна з Кримом? Що це за фантік -блеать! МЗС презентувало логотип Кримської платформи - Цензор.НЕТ 8212
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23.08.2021 00:26 Відповісти
А шоб ху№ло не дуже нервувався, БУбачка астарожний
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23.08.2021 00:33 Відповісти
А не поспешили с презентацией логотипа Крымской платформы?
Вот же торопыги окаянные! Поспешишь, людей насмешишь. Семь раз отмерь, один раз отрежь, и все такое.

Зачем так вот поспешно презентовать лого для мероприятия, которое анонсировали несколько месяцев назад, на которое приглашались представители других стран и которое начнется аж завтра (пардон, уже сегодня)?

В самый момент открытия как раз лого и показать общественности...
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23.08.2021 01:12 Відповісти
Гарне лого, лаконічне, мінімалізм, без всіх цих білок-калинок на великому гербі.
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23.08.2021 01:33 Відповісти
Странно, что не обосцаный петух в косоворотке.
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23.08.2021 02:22 Відповісти
Я так бачу, що художник той самий, що і великий герб малював. Заберіть у наркомана фломастери!
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23.08.2021 04:21 Відповісти
Тю, а чого тільки логотип? Ця потужна говорильня стурбованих політиків заслуговує на свій гімн! (За окремий бюджет, звичайно)
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23.08.2021 08:10 Відповісти
 
 