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Новости Политика Украины
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логотип (13) Джеппар Эмине (19) Крымская платформа (269)

МИД презентовал логотип Крымской платформы. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Министерство иностранных дел вечером 22 августа обнародовало логотип Крымской платформы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке МИД.

По словам заместителя министра иностранных дел Эмине Джеппар, в логотипе запущена уникальная айдентика Крымской платформы, собственный бренд. Он состоит из логотипа и слогана в сочетании с соответствующей цветовой гаммой.

Каждый из этих элементов несет символизм и закодированные значения, которые содержательно объединены в единый слоган Крымской платформы - "Крым - это Украина: сильнее вместе".

Крым хранит память о древности изобретенной греками демократии, которая стала одной из основных ценностей мирового сообщества.

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Именно это отражено в логотипе Крымской платформы: столбы демократии, которые хранит Херсонес, и птица - символ свободы и мира.

Вместе эти символы объединяются в очертания и крымскотатарской тамги, и украинского трезубца - Украина является частью европейской цивилизации, разделяет ценности свободы, мира и взаимоуважения.

Синергия цветов украинского и крымскотатарского флагов становится аналогией самого саммита, где объединение усилий делает нас сильнее на пути к деоккупации Крыма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Независимо от того, кто представляет страну, она берет на себя полные обязательства, - Кулеба об участниках Крымской платформы

МИД презентовал логотип Крымской платформы 01

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Топ комментарии
+12
Крымскую платформу организовал ФОП Игорь Малахов за 6,7 млн гривен из госбюджета. СМЕТА
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22.08.2021 23:25
+8
Платформу организовал МИД, а ФОП может организовать только обслуживание мероприятия и то только частично ..... не повторяйте фуфло за болванами МИД презентовал логотип Крымской платформы - Цензор.НЕТ 9997
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22.08.2021 23:32
+8
Мабуть вона ні сном, ні духом про це. Зелень пиляє бюджет.
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22.08.2021 23:36
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Российские предложения, согласованные с Германией для передачи Украине.

Украина получает договорные гарантии обусловленного объема прокачки газа в Европу через свою газотранспортную систему после 2024 года, в случае согласования следующих требований.
1. Украина законодательно закрепляет особый статус территорий ОРДЛО и его фиксированное представительство в парламенте Украины. В перечне "особого статуса" - должны быть указаны собственные органы правопорядка и налогообложения.
2. Производится взаимный обмен удерживаемыми лицами.
3. Украина точно определяет дату начала регулярных пенсионных выплат и задолженности по ним населению ОРДЛО в пределах 2022 г.
4. Снятие с обсуждения законопроекта "Об основах государственной политики переходного периода".
Россия отказывается от обсуждения вопроса о воде в Крым и передаче границы под контроль Украины.

Столь серьезные меры предпринятые Меркель по неразглашению содержания требований России к Украине, которые она транслирует во время визита, вовсе не связаны с содержанием этих требований.
Ничего особо нового там нет. Старый отредактированный план "Мааса-Дмитриева", подогнанный под современные условия. Дело совсем в другом.
Меркель понимает, что Путин лжет и просто продавливает нужное ему на теперешний момент решение, не беря никаких обязательств на 2024 год ни в сфере транзита газа, ни в сфере урегулирования конфликта на Донбасе.
Тем не менее Меркель согласовала свои действия со ВСЕМИ основными партийными группами в Германии. Было много эмоций, но в защиту украинских интересов открыто не выступил никто.
(Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
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22.08.2021 23:37 Ответить
МЗС презентувало логотип Кримської платформи - Цензор.НЕТ 9299
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23.08.2021 00:06 Ответить
***** явно в "Газпром" метит
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23.08.2021 08:29 Ответить
Ну и наглота москальская!
пункт 1 - вообще не обсуждается, только статус "резервация ОРДЛО"
пункт 2,3 - смотря по ситуации
пункт 4 - исключается вообще
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23.08.2021 08:30 Ответить
МЗС презентувало логотип Кримської платформи - Цензор.НЕТ 5045
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23.08.2021 00:18 Ответить
Крымскую платформу организовал ФОП Игорь Малахов за 6,7 млн гривен из госбюджета. СМЕТА
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22.08.2021 23:25 Ответить
комментарий отмечен как спам
Платформу организовал МИД, а ФОП может организовать только обслуживание мероприятия и то только частично ..... не повторяйте фуфло за болванами МИД презентовал логотип Крымской платформы - Цензор.НЕТ 9997
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22.08.2021 23:32 Ответить
для чего тогда ДУСЯ ?
если не может бутеры намазать ?
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22.08.2021 23:36 Ответить
тєло наркєта в стані передоза наркотою від лєнки апачлєнки та юльки мєндєльши ахаранять.
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22.08.2021 23:39 Ответить
Опять хочешь ДУСю, забыл как у Кучмы вырывали а он не отдавал угодья, пароходы и л-водочные заводы и много ещё чего? МЗС презентувало логотип Кримської платформи - Цензор.НЕТ 3948
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22.08.2021 23:43 Ответить
Да ты, дядя, сепар похоже МЗС презентувало логотип Кримської платформи - Цензор.НЕТ 3815
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23.08.2021 01:19 Ответить
Услуги Джамалы на открытии Крымской платформы - 337.000 тыс.грв. МИД презентовал логотип Крымской платформы - Цензор.НЕТ 4079 хм.. а Джамала интересно в курсе этой суммы, или нет!? Просто интересно ? Ради родного Крыма только за деньги !? Патриотка своего народа !? .....ну-ну , а что тут такова - работа..бизнес.. пАнятнА..
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22.08.2021 23:32 Ответить
Мабуть вона ні сном, ні духом про це. Зелень пиляє бюджет.
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22.08.2021 23:36 Ответить
очень хотелось бы чтобы это было так !!!
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22.08.2021 23:37 Ответить
А у нас ще 24 області, та окремий статус мають Київ та Севастополь. Це ж скільки платформ можна забабахати!
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23.08.2021 00:18 Ответить
Кримська платформа представлена......
На дуже високому рівні, від президентів до прем'єр-міністрів, міністрів закордонних справ, президента ЄС, до заступника держсекретаря НАТО -45 країн всього світу
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22.08.2021 23:34 Ответить
нахрена нужен платформе логотип
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22.08.2021 23:46 Ответить
А нельзя ли и у меня за счёт сметы расходов на Крымскую платформу заказать текст для камлания на тему "Крым вернись" косарей эдак на двести (я ж не шибко патриотичная Джамала, всё "по чину"). Тем более, половину "откачу" заказчику - за вычетом налогов вообще чепуха останется.
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22.08.2021 23:48 Ответить
повна хрінь
на гербі має бути карта України з Кримом
а це - якась кастрована муйня
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22.08.2021 23:54 Ответить
Де карта Криму? Де Україна з Кримом? Що це за фантік -блеать! МЗС презентувало логотип Кримської платформи - Цензор.НЕТ 8212
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23.08.2021 00:26 Ответить
А шоб ху№ло не дуже нервувався, БУбачка астарожний
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23.08.2021 00:33 Ответить
А не поспешили с презентацией логотипа Крымской платформы?
Вот же торопыги окаянные! Поспешишь, людей насмешишь. Семь раз отмерь, один раз отрежь, и все такое.

Зачем так вот поспешно презентовать лого для мероприятия, которое анонсировали несколько месяцев назад, на которое приглашались представители других стран и которое начнется аж завтра (пардон, уже сегодня)?

В самый момент открытия как раз лого и показать общественности...
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23.08.2021 01:12 Ответить
Гарне лого, лаконічне, мінімалізм, без всіх цих білок-калинок на великому гербі.
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23.08.2021 01:33 Ответить
Странно, что не обосцаный петух в косоворотке.
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23.08.2021 02:22 Ответить
Я так бачу, що художник той самий, що і великий герб малював. Заберіть у наркомана фломастери!
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23.08.2021 04:21 Ответить
Тю, а чого тільки логотип? Ця потужна говорильня стурбованих політиків заслуговує на свій гімн! (За окремий бюджет, звичайно)
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23.08.2021 08:10 Ответить
 
 