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Лондон потребует ввести санкции против талибов на саммите "Большой семерки"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лондон потребует ввести санкции против талибов на саммите "Большой семерки"

Великобритания собирается подтолкнуть мировых лидеров рассмотреть новые санкции в отношении боевиков "Талибана" во время встречи G7 во вторник, 24 августа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают источники Reuters

Британский чиновник, который говорил на условиях анонимности, сказал, что Великобритания считает: G7 должна рассмотреть возможность ввести экономические санкции и остановить помощь, если талибы нарушают права человека и позволяют использовать территорию как убежище для боевиков.

По словам одного западного дипломата, санкции против талибов вряд ли будут приняты незамедлительно.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб впервые заявил о возможности введения санкций, чтобы давить на "Талибан", на прошлой неделе.

Также читайте: Лидеры талибов собрались в Кабуле: делить власть и сферы влияния

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Топ комментарии
+6
Запретят талибам жевать жевачку?
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23.08.2021 02:19
+5
Если выразить озабоченность то талибы испугаются. Но это не точно.
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23.08.2021 06:38
+4
Ты эту песенку вашим олигархам поставь. Вот и поржете "вместе"
Российские олигархи скупают элитные квартиры в Лондоне для себя или детей

Миллионеры из России на 50% увеличили спрос на элитное жилье в Лондоне
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/15/06/2021/60c702d79a7947a1de985a0d
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23.08.2021 04:54
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Санкции против дикарей со средневековым мышлением ,это всё равно что Карлсону турбо надув к штатному пропеллеру ,без отсечки по оборотам Лондон потребует ввести санкции против талибов на саммите "Большой семерки" - Цензор.НЕТ 6220
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23.08.2021 02:09 Ответить
Коли "в животі кишки грають "марш голодних", навіть до "дикунів з середньовічним мисленням " починає "доходить" дуже швидко! Індія і Іран жерти і грошей не дадуть, Росія - теж Північні райони населені не пуштунами, які складають осовну масу талібів, а спорідненими з таджиками племенами, які терпіть не можуть пуштунів Щоб забезпечить спокій на своїх кордонах, таджики дадуть продовольство і зброю Північному альянсу Так що, або таліби "прижухнуть" і перестануть будувать свій "суперемірат" "на крові", або всередині Афганістану розгориться повстання вже проти них Літо закінчується - урожай вже практично зібраний Однак таліби звикли лише до грабунку І коли вони почнуть відбирать у людей останнє, місцеве населення візьметься за зброю
(Читав колись спогади німця, що вижив у Сталінграді Він казав, що вони більше боялися не солдат Червоної армії, а місцевих ополченців Бо солдати захищали "Радянський Союз", а ополченці - власну домівку!!!)
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23.08.2021 08:43 Ответить
Запретят талибам жевать жевачку?
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23.08.2021 02:19 Ответить
Запретят талибам продавать все, кроме еды и медикаментов.
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23.08.2021 02:30 Ответить
А таліби у відповідь дозволять вирощувати і продавати наркоту в Європу.
І кому від того стане гірше? Здогадайтеся з двох раз.
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23.08.2021 03:23 Ответить
Колумбийцы и и Тайцы не попустят. И не выращиванием наркоты, а контролем за наркотрафиком талибы бабло зарабатывать будут Нашел мне тружеников
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23.08.2021 04:46 Ответить
А кацапи що - дозволять їм контролювать наркотрафік? Саме на цьому таліби з ними і "перегризуться"!!! Лондон потребует ввести санкции против талибов на саммите "Большой семерки" - Цензор.НЕТ 6166
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23.08.2021 08:45 Ответить
саме на цьому ,вони разом з талібами будуть заробляти Лондон потребует ввести санкции против талибов на саммите "Большой семерки" - Цензор.НЕТ 4008
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23.08.2021 09:08 Ответить
Я не сумніваюся! Але це тільки "на перших порах"! "Апетит приходить під час їди..." Таліби почнуть піднімать ціни на наркоту, що поставляється на кордон з Афганістаном , притримуючи партії наркоти - вона не псується від зберігання Пояснювать будуть тим, що вони змушені нести додаткові витрати, перекидаючи її через "ворожу" територію - північ Афганістану "закипає" проти їх влади Росіяни почнуть вимагать зниження продажної ціни на наркоту від талібів, перекриваючи час від часу поставки в Європу (як вони вже роблять з газом) Почнуться конфлікти Враховуючи вікову звичку кацапів до "халяви" і вирішення всіх питань політики за допомогою зброї, я навіть не сумніваюся що почнеться "стрілкотня" Підключаться таджики, щоб не допустить війни на своїх кордонах Потім "підтягнеться" Європа, щоб притоптать талібів і змусить їх не розмахувать надто "знаменом пророка" Рано-чи пізно хтось з талібів вирішить пошукать прямий канал поставки наркоти - в обхід кацапів Це - великі гроші! Само-собою війна між ними закипить ще з більшою силою, бо кацапи стравлять "радикалів героїнових" і "поміркованих" між собою ... "Красивий" сценарій я тобі намалював?
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23.08.2021 09:52 Ответить
Ти не намалював чогось такого,чого вже не було в часи совкового союзу .
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23.08.2021 11:11 Ответить
А що я повинен був намалювать? Сталін учився міжнародній і внутрішній політиці на прикладах античності та часів Середньовіччя (по книзі Маккіавеллі "Правитель") Ситуації повторюються, бо поведінка людей і їх реакції на зовнішні подразники не міняється!
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23.08.2021 12:09 Ответить
А им больше ничего и не надо. Калаши с патронами им подарит рашка.
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23.08.2021 11:39 Ответить
Ато они сейчас не под санкциями, дебилы бл...
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23.08.2021 02:32 Ответить
Лондон потребует ввести санкции против талибов на саммите "Большой семерки" - Цензор.НЕТ 8644
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23.08.2021 02:41 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ylpNEb31k4U
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23.08.2021 02:43 Ответить
Ты эту песенку вашим олигархам поставь. Вот и поржете "вместе"
Российские олигархи скупают элитные квартиры в Лондоне для себя или детей

Миллионеры из России на 50% увеличили спрос на элитное жилье в Лондоне
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/15/06/2021/60c702d79a7947a1de985a0d
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23.08.2021 04:54 Ответить
Подорожание жилья совершенно не связано с кацапами. Здесь другие предпосылки
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23.08.2021 12:13 Ответить
Лондон тепер може тільки дружно перднуть у бік талібів.
Звісно, то їм дуже завадить. Лондон потребует ввести санкции против талибов на саммите "Большой семерки" - Цензор.НЕТ 3756
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23.08.2021 03:15 Ответить
взагалі-то з Афганом дружно обісрались спочатку СССР, А ПОТІМ США.

зрозуміло..у кремлєботів перший ворог зараз Британія,
тому що Байден і демократи,котрим довший час "вилизувала дупу"пропорошенківська"Линия оборони",зараз щодо України ГІРШЕ ТРАМПА...
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23.08.2021 07:43 Ответить
Перший раз "обісралася" з Афганістаном ще Великобританія - у 19 столітті Один експедиційний корпус вимер від гепатиту а другий афганці перерізали і в Індію повернулися "недобитки" (Конан-Дойла читав? Доктор Ватсон отримав поранення саме в Афганістані!)
"Хрєново" вас вчили всесвітній історії (Мабуть, на Донбасі)
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23.08.2021 08:51 Ответить
А тебя где учили,истории?
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23.08.2021 09:39 Ответить
Трішки "західніше"... І українській мові - теж... Якби і тебе там учили, то ти-б себе не "Колєсніком" називав, а "Колісником" А так - "манкурт" - ні мови української не знаєш ні правопису (кому навіщо увіткнув у фразу? вона там не потрібна ні по російському правопису, ні по українському) Лондон вимагатиме запровадити санкції проти талібів на саміті "Великої сімки" - Цензор.НЕТ 24
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23.08.2021 10:00 Ответить
А я смотрю ты умник большой?у нас говорят и пишут все на русском,а вот я не уверен,что ты холодный яр,так прикрытие.
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23.08.2021 14:21 Ответить
У "вас" - це де? У "ВнутриМКАДьи"? "В Малолорссии"? "В "русскам Крыму"?
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23.08.2021 15:54 Ответить
Юго -восток,вот Дэ!
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23.08.2021 17:47 Ответить
Так я про що і кажу! Коли мені запропонували два місця майбутньої служби - Полісся і Донбас, я від другого відмовився відразу! Сказав, що хочу жить і працювать з людьми, а не з п"яним бидлом"... Я місяць (за кілька років до того) пропрацював у відрядженні в Донецьку... Мені вистачило! І дотепер не жалію... Ну нічого... Коли у Росії кінчаться гроші і вона вирішить наплювать на "родственних людєй" та кине "донбасітів" напризволяще , ти українську вивчиш дуже швидко - коли їсти захочеш!... Лондон вимагатиме запровадити санкції проти талібів на саміті "Великої сімки" - Цензор.НЕТ 194
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23.08.2021 17:59 Ответить
А к фамилии моей не лезь,так она писалась до тебя и будет писаться после.
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23.08.2021 14:23 Ответить
В Долгопрудному вона звучатиме найпрекрасніше!!!
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23.08.2021 15:55 Ответить
Санкции в этом случае-это военно-материальная помощь "Сверному Альянсу". В так всё это пустопорожний трёп и чушь. Чем коллективный Запад и занимается в последнее время. Превратились в каких-то терпил и немощей.
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23.08.2021 04:32 Ответить
Не понимаю зачем создавать барьер между талибами и сателлитами Москвы из ОДКБ. Пусть начнётся джихад в Средней Азии, меньше братушек приедет на Донбасс.
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23.08.2021 04:42 Ответить
А Европе нужны миллионы беженцев. Что-то афганцы не сильно в Рашку стремятся. Хотя где Европа, а где скрепная *********?
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23.08.2021 04:56 Ответить
А зачем тогда вводить санкции? Вперёд и с песней на Таджикистан ,как говорится. И далее.
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23.08.2021 05:45 Ответить
Автор, запомни: G-7 - это Group(группа) 7, Great (большая) 7 придумали в РФ, им без вяличия ни как.
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23.08.2021 06:09 Ответить
Если выразить озабоченность то талибы испугаются. Но это не точно.
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23.08.2021 06:38 Ответить
комментарий отмечен как спам
тогда Талибы придут к вам !
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23.08.2021 07:24 Ответить
талибы и санкции, дети гор и санкции, вместе с глубокой озабоченностью,
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23.08.2021 07:46 Ответить
все талибы лежат в обмороке
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23.08.2021 07:52 Ответить
Забавно про санкции, ага. Прозвучало как "Мы насмерть зацелуем их в задницу"
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23.08.2021 08:03 Ответить
Талибы будут торговать наркотой на всю Европу.
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23.08.2021 09:40 Ответить
Лондон вимагатиме запровадити санкції проти талібів на саміті "Великої сімки" - Цензор.НЕТ 2779
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23.08.2021 09:44 Ответить
Чтож теперь бедным талибам делать?
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23.08.2021 10:53 Ответить
 
 