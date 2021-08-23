Лондон потребует ввести санкции против талибов на саммите "Большой семерки"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Великобритания собирается подтолкнуть мировых лидеров рассмотреть новые санкции в отношении боевиков "Талибана" во время встречи G7 во вторник, 24 августа.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают источники Reuters
Британский чиновник, который говорил на условиях анонимности, сказал, что Великобритания считает: G7 должна рассмотреть возможность ввести экономические санкции и остановить помощь, если талибы нарушают права человека и позволяют использовать территорию как убежище для боевиков.
По словам одного западного дипломата, санкции против талибов вряд ли будут приняты незамедлительно.
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб впервые заявил о возможности введения санкций, чтобы давить на "Талибан", на прошлой неделе.
Пожалуйста, подождите...
(Читав колись спогади німця, що вижив у Сталінграді Він казав, що вони більше боялися не солдат Червоної армії, а місцевих ополченців Бо солдати захищали "Радянський Союз", а ополченці - власну домівку!!!)
І кому від того стане гірше? Здогадайтеся з двох раз.
Российские олигархи скупают элитные квартиры в Лондоне для себя или детей
Миллионеры из России на 50% увеличили спрос на элитное жилье в Лондоне
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/15/06/2021/60c702d79a7947a1de985a0d
Звісно, то їм дуже завадить.
зрозуміло..у кремлєботів перший ворог зараз Британія,
тому що Байден і демократи,котрим довший час "вилизувала дупу"пропорошенківська"Линия оборони",зараз щодо України ГІРШЕ ТРАМПА...
"Хрєново" вас вчили всесвітній історії (Мабуть, на Донбасі)