Лондон вимагатиме запровадити санкції проти талібів на саміті "Великої сімки"

Велика Британія збирається підштовхнути світових лідерів розглянути нові санкції щодо бойовиків "Талібану" під час зустрічі G7 у вівторок, 24 серпня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють джерела Reuters.

Британський чиновник, який говорив на умовах анонімності, сказав, що Велика Британія вважає: G7 має розглянути можливість запровадження економічних санкцій і зупинення допомоги, якщо таліби порушують права людини і дозволяють використовувати територію як притулок для бойовиків.

За словами одного західного дипломата, санкції проти талібів навряд чи будуть ухвалені негайно.

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб уперше заявив про можливість запровадження санкцій, щоб тиснути на "Талібан", минулого тижня.

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