Лондон вимагатиме запровадити санкції проти талібів на саміті "Великої сімки"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Велика Британія збирається підштовхнути світових лідерів розглянути нові санкції щодо бойовиків "Талібану" під час зустрічі G7 у вівторок, 24 серпня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють джерела Reuters.
Британський чиновник, який говорив на умовах анонімності, сказав, що Велика Британія вважає: G7 має розглянути можливість запровадження економічних санкцій і зупинення допомоги, якщо таліби порушують права людини і дозволяють використовувати територію як притулок для бойовиків.
За словами одного західного дипломата, санкції проти талібів навряд чи будуть ухвалені негайно.
Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб уперше заявив про можливість запровадження санкцій, щоб тиснути на "Талібан", минулого тижня.
Будь ласка, зачекайте...
(Читав колись спогади німця, що вижив у Сталінграді Він казав, що вони більше боялися не солдат Червоної армії, а місцевих ополченців Бо солдати захищали "Радянський Союз", а ополченці - власну домівку!!!)
І кому від того стане гірше? Здогадайтеся з двох раз.
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Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/15/06/2021/60c702d79a7947a1de985a0d
Звісно, то їм дуже завадить.
зрозуміло..у кремлєботів перший ворог зараз Британія,
тому що Байден і демократи,котрим довший час "вилизувала дупу"пропорошенківська"Линия оборони",зараз щодо України ГІРШЕ ТРАМПА...
"Хрєново" вас вчили всесвітній історії (Мабуть, на Донбасі)