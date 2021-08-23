В Украине за сутки вакцинировали от COVID-19 более 42 тыс. человек

За минувшие сутки, 23 августа, прививки от коронавируса COVID-19 получили более 42 тыс. человек. Полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 136 376 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"42 715 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 22 августа. Одну дозу получили 14 590 человек, полностью иммунизированы – 28 125 человек", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в течение суток работали: 265 мобильных бригад, 996 пунктов прививки, 353 центра вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 5 071 660 человек, из них получили одну дозу – 5 071 658 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 136 376 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом)..

"Всего проведено 8 208 034 прививки", – отметили в Минздраве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Австрия передала Украине 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca