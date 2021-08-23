РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
59123 посетителя онлайн
Новости Здоровье
912 24
вакцина (3504) COVID-19 (17504)

В Украине за сутки вакцинировали от COVID-19 более 42 тыс. человек

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

В Украине за сутки вакцинировали от COVID-19 более 42 тыс. человек

За минувшие сутки, 23 августа, прививки от коронавируса COVID-19 получили более 42 тыс. человек. Полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 136 376 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"42 715 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 22 августа. Одну дозу получили 14 590 человек, полностью иммунизированы – 28 125 человек", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в течение суток работали: 265 мобильных бригад, 996 пунктов прививки, 353 центра вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 5 071 660 человек, из них получили одну дозу – 5 071 658 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 136 376 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом)..

"Всего проведено 8 208 034 прививки", – отметили в Минздраве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Австрия передала Украине 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+3
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни в коем случае! Обманите систему! Снимите нагрузку со здравоохранения и пенсионного фонда! В Україні за добу вакцинували проти COVID-19 понад 42 тис. осіб - Цензор.НЕТ 5715
показать весь комментарий
23.08.2021 09:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
с каждым днем люди будут понимать, что лечиться лучше самим, к врачам обращаться только за больничным, а протоколы лечения доктора Зеленко и других можно найти в интернете и стараться не попадать в больницы
показать весь комментарий
23.08.2021 09:23 Ответить
"протокол лечения от ковида" один на весь мир - пей парацетамол, 3 литра жидкости в день и спи. Все. если на 10-12-й день температура перестала сбиваться парацетамолом - коли в зад дексаметазон (20 грн 5 ампул - то есть цена такая же копеечная).
И если два дня дексаметазона успеха не принесли - тогда в больничку, на кислород.
Все. Другого лечения Ковида на данный момент НЕ СУЩЕСТВУЕТ.

Потому единственный путь не попасть в больницу -ВАКЦИНАЦИЯ.

Что бывает с антипрививочниками и антимасочниками - см. фильм "Чужой: Прометей" и "Чужой: завет".
показать весь комментарий
23.08.2021 12:37 Ответить
вот что бывает с антивакцинаторами и антимасочниками:
В Україні за добу вакцинували проти COVID-19 понад 42 тис. осіб - Цензор.НЕТ 6428
показать весь комментарий
23.08.2021 12:40 Ответить
а потом - отакое
В Україні за добу вакцинували проти COVID-19 понад 42 тис. осіб - Цензор.НЕТ 5135
показать весь комментарий
23.08.2021 12:41 Ответить
это рождает карму, которую им придется пожинать
показать весь комментарий
23.08.2021 09:24 Ответить
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни в коем случае! Обманите систему! Снимите нагрузку со здравоохранения и пенсионного фонда! В Україні за добу вакцинували проти COVID-19 понад 42 тис. осіб - Цензор.НЕТ 5715
показать весь комментарий
23.08.2021 09:51 Ответить
Молодец, что следишь за моим творчеством. В Україні за добу вакцинували проти COVID-19 понад 42 тис. осіб - Цензор.НЕТ 9695
показать весь комментарий
23.08.2021 10:23 Ответить
меня другое интересует -чем занимается департамент борьбы с дезинформацией, что банят троллей те, кому сейчас положено праздновать День Прапора.
Вот какого лешего в комментах на 10 троллей 2 живых человека? за что мы сбушникам зарплаты платим?
показать весь комментарий
23.08.2021 12:39 Ответить
Так только за прошлую неделю, если не ошибаюсь, две ботофермы прикрыли...
показать весь комментарий
23.08.2021 14:33 Ответить
В тебе єдиний критерій "смішно-несмішно"?
показать весь комментарий
23.08.2021 10:24 Ответить
В Израиле за неделю бустер ( 3 прививка )завалили полтора миллиону человек .
показать весь комментарий
23.08.2021 20:07 Ответить
Ага.
Цікаво порівнювати показники України (населення якої в 4,5 разів більше) з чемпіонами світу.
За минувшие сутки (до 23:59 воскресенья, 22 августа) в Израиле официально подтверждены 6527 новых случаев заражения коронавирусом, а с полуночи - еще 5814. Такие данные приводятся в обновленной сводке минздрава по состоянию на 18:35 понедельника, 23 августа. Предыдущий суточный показатель - 5380 случаев.

В Україні - 610
Померли: Україна - 17, "чемпіони світу" - 26
В неділю (по пам*яті) 25 - У, 55 - І
показать весь комментарий
23.08.2021 21:30 Ответить
Я думаю в Украине что то со статистикой не в порядке.
показать весь комментарий
24.08.2021 16:57 Ответить
сегодня 23.08.2021 FDA одобрила Пфайзер к применению досрочно, не дожидаясь конца испытаний, шутки закончились, всех на убой
показать весь комментарий
23.08.2021 20:27 Ответить
 
 