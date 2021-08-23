В Украине за сутки вакцинировали от COVID-19 более 42 тыс. человек
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За минувшие сутки, 23 августа, прививки от коронавируса COVID-19 получили более 42 тыс. человек. Полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 136 376 человек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
"42 715 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 22 августа. Одну дозу получили 14 590 человек, полностью иммунизированы – 28 125 человек", – сказано в сообщении.
Отмечается, что в течение суток работали: 265 мобильных бригад, 996 пунктов прививки, 353 центра вакцинации.
С начала прививочной кампании привито 5 071 660 человек, из них получили одну дозу – 5 071 658 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 136 376 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом)..
"Всего проведено 8 208 034 прививки", – отметили в Минздраве.
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И если два дня дексаметазона успеха не принесли - тогда в больничку, на кислород.
Все. Другого лечения Ковида на данный момент НЕ СУЩЕСТВУЕТ.
Потому единственный путь не попасть в больницу -ВАКЦИНАЦИЯ.
Что бывает с антипрививочниками и антимасочниками - см. фильм "Чужой: Прометей" и "Чужой: завет".
Вот какого лешего в комментах на 10 троллей 2 живых человека? за что мы сбушникам зарплаты платим?
Цікаво порівнювати показники України (населення якої в 4,5 разів більше) з чемпіонами світу.
За минувшие сутки (до 23:59 воскресенья, 22 августа) в Израиле официально подтверждены 6527 новых случаев заражения коронавирусом, а с полуночи - еще 5814. Такие данные приводятся в обновленной сводке минздрава по состоянию на 18:35 понедельника, 23 августа. Предыдущий суточный показатель - 5380 случаев.
В Україні - 610
Померли: Україна - 17, "чемпіони світу" - 26
В неділю (по пам*яті) 25 - У, 55 - І