Австрия передала Украине 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Правительство Австрии передало Украине 500 тысяч доз вакцины производства компании AstraZeneca для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nachrichten.
Первую партию в размере 250 тысяч доз прибудут в Киев в понедельник, 23 августа.
Препарат прилетит в Украину одновременно с визитом министра иностранных дел Александра Шалленберга в Киев.
Вторая половина партии вакцины должна быть доставлена в Украину в течение осени.
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- Короче, Склихасовский!
- Тебе не интересно, не мешай.
Особенно бурно
развивается в организме,
ослабленном никотином, алкоголем и...
- ...излишествами нехорошими.
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🤣
😇
😋
Но это ничего не значит: даже если на халяву нам подкинут по 3 дозы на жителя, срочно сформируют новый ковид-фонд, что бы спиз-ть деньги уже на "покупке" вакцин.