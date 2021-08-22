Австрия передала Украине 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca

Правительство Австрии передало Украине 500 тысяч доз вакцины производства компании AstraZeneca для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nachrichten.

Первую партию в размере 250 тысяч доз прибудут в Киев в понедельник, 23 августа.

Препарат прилетит в Украину одновременно с визитом министра иностранных дел Александра Шалленберга в Киев.

Вторая половина партии вакцины должна быть доставлена в Украину в течение осени.

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