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Австрия передала Украине 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Австрия передала Украине 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca

Правительство Австрии передало Украине 500 тысяч доз вакцины производства компании AstraZeneca для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nachrichten.

Первую партию в размере 250 тысяч доз прибудут в Киев в понедельник, 23 августа.

Препарат прилетит в Украину одновременно с визитом министра иностранных дел Александра Шалленберга в Киев.

Вторая половина партии вакцины должна быть доставлена в Украину в течение осени.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия передала Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca, - посольство

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Топ комментарии
+6
На тобі, небоже, шо мені й даром не треба...
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22.08.2021 17:02
+3
Фильтрующийся вирус ящура особеннобурно развивается в организме...
- Короче, Склихасовский!
- Тебе не интересно, не мешай.
Особенно бурно
развивается в организме,
ослабленном никотином, алкоголем и...
- ...излишествами нехорошими.
©
🤣
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22.08.2021 17:14
+3
ой завалят скоро Украину...нашим жмотам-жлобам-ворам и покупать не надо будет (но...деньги ковидные, выделенные из бюджета... при этом навряд ли целыми останутся))))
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22.08.2021 17:21
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Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни в коем случае! Обманите систему! Снимите нагрузку со здравоохранения и пенсионного фонда! Австрия передала Украине 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca - Цензор.НЕТ 8486
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22.08.2021 17:01 Ответить
Фильтрующийся вирус ящура особеннобурно развивается в организме...
- Короче, Склихасовский!
- Тебе не интересно, не мешай.
Особенно бурно
развивается в организме,
ослабленном никотином, алкоголем и...
- ...излишествами нехорошими.
©
🤣
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22.08.2021 17:14 Ответить
На тобі, небоже, шо мені й даром не треба...
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22.08.2021 17:02 Ответить
О! Герр Шелленберг!
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22.08.2021 17:07 Ответить
На тобі, Боже, що мені не гоже?
😇
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22.08.2021 17:09 Ответить
ой завалят скоро Украину...нашим жмотам-жлобам-ворам и покупать не надо будет (но...деньги ковидные, выделенные из бюджета... при этом навряд ли целыми останутся))))
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22.08.2021 17:21 Ответить
Вже не "ковідні" а...кошерні...
😋
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22.08.2021 18:30 Ответить
Ну, денюжку уже просрали благополучно.
Но это ничего не значит: даже если на халяву нам подкинут по 3 дозы на жителя, срочно сформируют новый ковид-фонд, что бы спиз-ть деньги уже на "покупке" вакцин.
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22.08.2021 19:10 Ответить
Гарантовано не залишаться))
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23.08.2021 08:06 Ответить
Лучше бы Австрия Фирташа передала США Австрія передала Україні 500 тис. доз вакцини AstraZeneca - Цензор.НЕТ 2091
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22.08.2021 22:12 Ответить
хорошо.
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23.08.2021 06:26 Ответить
 
 