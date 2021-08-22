Австрія передала Україні 500 тис. доз вакцини AstraZeneca
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Уряд Австрії передав Україні 500 тисяч доз вакцини виробництва компанії AstraZeneca для боротьби з епідемією коронавірусу COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nachrichten.
Перша партія (250 тисяч доз) прибуде до Києва в понеділок, 23 серпня.
Доставка препарату до Києва збігається у часі з візитом міністра закордонних справ Олександра Шалленберга.
Друга частина партії вакцини має бути доставлена в Україну упродовж осені.
Топ коментарі
+6 Fox 1 b13bec2b
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+3 Phoenix. UA
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+3 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар22.08.2021 17:21
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Будь ласка, зачекайте...
- Короче, Склихасовский!
- Тебе не интересно, не мешай.
Особенно бурно
развивается в организме,
ослабленном никотином, алкоголем и...
- ...излишествами нехорошими.
©
🤣
😇
😋
Но это ничего не значит: даже если на халяву нам подкинут по 3 дозы на жителя, срочно сформируют новый ковид-фонд, что бы спиз-ть деньги уже на "покупке" вакцин.