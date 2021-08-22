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Австрія (283) вакцина (3417) COVID-19 (17015) AstraZeneca (128)

Австрія передала Україні 500 тис. доз вакцини AstraZeneca

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Австрія передала Україні 500 тис. доз вакцини AstraZeneca

Уряд Австрії передав Україні 500 тисяч доз вакцини виробництва компанії AstraZeneca для боротьби з епідемією коронавірусу COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nachrichten.

Перша партія (250 тисяч доз) прибуде до Києва в понеділок, 23 серпня.

Доставка препарату до Києва збігається у часі з візитом міністра закордонних справ Олександра Шалленберга.

Друга частина партії вакцини має бути доставлена в Україну упродовж осені.

Читайте також: Німеччина передала Україні 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca, - посольство

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Топ коментарі
+6
На тобі, небоже, шо мені й даром не треба...
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22.08.2021 17:02
+3
Фильтрующийся вирус ящура особеннобурно развивается в организме...
- Короче, Склихасовский!
- Тебе не интересно, не мешай.
Особенно бурно
развивается в организме,
ослабленном никотином, алкоголем и...
- ...излишествами нехорошими.
©
🤣
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22.08.2021 17:14
+3
ой завалят скоро Украину...нашим жмотам-жлобам-ворам и покупать не надо будет (но...деньги ковидные, выделенные из бюджета... при этом навряд ли целыми останутся))))
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22.08.2021 17:21
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Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни в коем случае! Обманите систему! Снимите нагрузку со здравоохранения и пенсионного фонда! Австрия передала Украине 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca - Цензор.НЕТ 8486
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22.08.2021 17:01 Відповісти
Фильтрующийся вирус ящура особеннобурно развивается в организме...
- Короче, Склихасовский!
- Тебе не интересно, не мешай.
Особенно бурно
развивается в организме,
ослабленном никотином, алкоголем и...
- ...излишествами нехорошими.
©
🤣
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22.08.2021 17:14 Відповісти
На тобі, небоже, шо мені й даром не треба...
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22.08.2021 17:02 Відповісти
О! Герр Шелленберг!
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22.08.2021 17:07 Відповісти
На тобі, Боже, що мені не гоже?
😇
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22.08.2021 17:09 Відповісти
ой завалят скоро Украину...нашим жмотам-жлобам-ворам и покупать не надо будет (но...деньги ковидные, выделенные из бюджета... при этом навряд ли целыми останутся))))
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22.08.2021 17:21 Відповісти
Вже не "ковідні" а...кошерні...
😋
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22.08.2021 18:30 Відповісти
Ну, денюжку уже просрали благополучно.
Но это ничего не значит: даже если на халяву нам подкинут по 3 дозы на жителя, срочно сформируют новый ковид-фонд, что бы спиз-ть деньги уже на "покупке" вакцин.
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22.08.2021 19:10 Відповісти
Гарантовано не залишаться))
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23.08.2021 08:06 Відповісти
Лучше бы Австрия Фирташа передала США Австрія передала Україні 500 тис. доз вакцини AstraZeneca - Цензор.НЕТ 2091
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22.08.2021 22:12 Відповісти
хорошо.
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23.08.2021 06:26 Відповісти
 
 