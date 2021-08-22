Австрія передала Україні 500 тис. доз вакцини AstraZeneca

Уряд Австрії передав Україні 500 тисяч доз вакцини виробництва компанії AstraZeneca для боротьби з епідемією коронавірусу COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nachrichten.

Перша партія (250 тисяч доз) прибуде до Києва в понеділок, 23 серпня.

Доставка препарату до Києва збігається у часі з візитом міністра закордонних справ Олександра Шалленберга.

Друга частина партії вакцини має бути доставлена в Україну упродовж осені.

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