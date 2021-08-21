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Німеччина передала Україні 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca, - посольство

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Німеччина передала Україні 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca, - посольство

Посол Федеративної республіки Німеччина в Києві Анка Фельдгузен у суботу передала міністру охорони здоров'я України Віктору Ляшку як термінову допомогу в боротьбі з пандемією 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca приблизно на 6 млн євро.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказано в пресрелізі посольства, оприлюдненому в суботу ввечері.

"Посол Анка Фельдгузен передала сьогодні (21 серпня) 1,5 мільйона доз вакцини AstraZeneca міністру охорони здоров'я України Віктору Ляшку. Вартість цих доз становить приблизно 6 млн євро. Транспортні витрати були покриті в межах Механізму цивільного захисту ЄС (UCPM)", - зазначається в тексті.

Передача відбулася напередодні візиту федеральної канцлерки Ангели Меркель до Києва. Наголошується, що канцлерка Меркель раніше пообіцяла ці дози вакцини президенту України Володимиру Зеленському як термінову допомогу в боротьбі з коронавірусною пандемією.

"Від початку пандемії Німеччина солідарно стоїть пліч-о-пліч з Україною і надала їй апарати штучної вентиляції легенів, маски і медичне обладнання загальною вартістю 76 млн євро. Німеччина надає підтримку в боротьбі з пандемією загальним обсягом 2,2 млрд євро, більша частина цих коштів надається для глобальної ініціативи COVAX", - сказано в документі.

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Топ коментарі
+6
С каких пор вакцину Астразенека хранят при -70 С? Такие посты не вызывают доверия
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21.08.2021 21:57
+5
одна доза цивилизованной вакцині 4 евро... зато за китайское фуфло платили на порядок больше..
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21.08.2021 21:28
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одна доза цивилизованной вакцині 4 евро... зато за китайское фуфло платили на порядок больше..
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21.08.2021 21:28 Відповісти
еще и в подарок... за визит Меркель наверное. или взятка?
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21.08.2021 21:30 Відповісти
И то и другое. Чтобы то, что она привезла и от себя и от Путина не воспринималось чересчур болезненно. Вот и решили немного разбавить печальку лекарствами. Ну и позволить подзаработать всяким, чтобы сговорчивее были...
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21.08.2021 21:41 Відповісти
Зачем Украине такие подарки? Пусть немцы сами прививаются этой гадостью. Сегодня в американской прессе была статья, про то, что вакцины не защищают от штамма Дельта. Вот и весь цирк с этой вакцинацией. Ее делали не для здоровья.
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21.08.2021 22:21 Відповісти
зато бесплатно и создает фон. Тем более, что кроме лекарств Меркель привезла и другие "подарки" - и от себя и от Путина. Потому надо было чем-то это все подсластить и подмазать.
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21.08.2021 22:30 Відповісти
Лариса fb3d953c "Сегодня в американской прессе была статья, про то, что вакцины не защищают от штамма Дельта"

Ссылку в студию. Німеччина передала Україні 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca, - посольство - Цензор.НЕТ 9696 Еще 21 июля Германия (dw.com) писала "Вакцина эффективна - но не на 100 процентов. Ни одна из утвержденных на сегодняшний день вакцин не защищает на сто процентов от заражения коронавирусом - это доказали исследования, сделанные уже после начала массовой вакцинации. Заразиться и, в худшем случае, умереть могут, прежде всего, люди с хроническими заболеваниями - хотя риск инфекции после прививки существенно снижается Німеччина передала Україні 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca, - посольство - Цензор.НЕТ 1296 . Так, в настоящее время уровень смертности в Великобритании остается очень низким Німеччина передала Україні 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca, - посольство - Цензор.НЕТ 6557 - несмотря на рост заболеваемости коронавирусной инфекцией."
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21.08.2021 23:00 Відповісти
Читайте в Нью-Йорк таймсе и об этом же на 5 канале Украины. И смотрите американскую статистику последствий вакцинации- 12791 смерть после вакцинации, в критическом состоянии находятся 13 тыс человек, дали инвалидность 16 тыс человек. После вакцинации было госпитализировано 51 тыс человек. И все расписано по возрастным группам. https://vaers.hhs.gov/data/datasets.html
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22.08.2021 10:26 Відповісти
Да, есть побочки. А тепреь подели на 150 млн привитых в США) Получится 1 побочка на 2000 привитых человек)
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22.08.2021 18:18 Відповісти
выкинули просрочку- секонд хэнд
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21.08.2021 22:22 Відповісти
выкинули... просрочка... секондхенд... - риторика обиженых, униженных, оскорбленных... жизнью. они даже не представляют, что есть другие отношения между людьми и между обществами.
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21.08.2021 22:31 Відповісти
Подарок чемпиону выглядит как пощечина. Это не Германии минус, молодцы. Поэтому, наверное, брежнезеля готовится вручать орден Меркель.
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21.08.2021 21:32 Відповісти
за орден для Ангелі чудесное алаверді. хоть и сказанное наперед. орден оправдан с лихвой.
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21.08.2021 21:37 Відповісти
Они хоть не просрочены? А соблюдались условия хранения при температуре -70С? Астра показала только 37% эффективности к дельте. Дармовые лекарства и вакцины не вызывают доверия.
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21.08.2021 21:34 Відповісти
С каких пор вакцину Астразенека хранят при -70 С? Такие посты не вызывают доверия
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21.08.2021 21:57 Відповісти
Начиная с августа правительство Германии намерено безвозмездно отправлять лишние дозы вакцины странам за пределами ЕС, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Прежде всего это касается препарата AstraZeneca. При этом о продукции BioNTech/Pfizer и Moderna речи не идет - препараты этих разработчиков будут по-прежнему храниться на центральном складе федерального правительства.
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21.08.2021 21:42 Відповісти
Зеленський віджався 30 раз і закликав інших повторити. Першим на челендж відгукнувся давній друг Коломойський і віджав нафтопереробний завод
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21.08.2021 21:54 Відповісти
Німеччина передала Україні 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca, - посольство - Цензор.НЕТ 8114
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21.08.2021 21:52 Відповісти
Буду непопулярен и разорву попы.
Спасибо Фрау Меркель за помощь в 2014 году, за то что спасли нашу страну от большой войны, за ваши безсонные ночи и постоянные звонки Вове Ху-лу. Спасибо за вакцины для страны где живут 73% зебилов и где правят их кумиры.
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21.08.2021 21:54 Відповісти
Та невідомо, на що там такі кошти. Армію безкоштовно по парадах ганяють. Хіба щоб у головнокомандувача пердак не розірвало. На пердак же не жалко.
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21.08.2021 21:54 Відповісти
А тебе не пофиг? Я вакцинировался, мои близкие и друзья вакцинировались и если верить медикам , то когда заболею, не буду лежать, задыхатся и молить продажных медецинских заговорщиков, чтобы спасли мою жопу, а переболею в легкой форме. Это главное что дает вакцина. А коллективного иммунитета от вакцинации у нас никогда не будет, и не власти в этом виноваты , а дикий и полоумный народ. Так что непарся по поводу других, делай для себя)
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21.08.2021 23:19 Відповісти
я не могу не париться ... потому что "другие идиоты" окружают меня .... я ж не один живу .... я нахожусь в обществе так же как и ты.
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21.08.2021 23:31 Відповісти
Не факт, что в легкой форме, может даже в кислороде будешь нуждаться. Но в 99, 99% случаев ты не умрешь.
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22.08.2021 18:16 Відповісти
на тобі боже, що нам не гоже
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21.08.2021 22:23 Відповісти
Едут Василий Иванович, Петька и Анка на вакцинацию.
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21.08.2021 22:27 Відповісти
Думала вже викинути на смітник, - а тут нєлох підвернувся!)
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21.08.2021 23:14 Відповісти
Самий чесний президент с.ка, овощі це ваше ла.но
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21.08.2021 23:17 Відповісти
***
- Самуил Яковлевич, как думаете, от почему именно индийский штамм короны имеет такую высокую летальность?
- Послушайте сюда, этот штамм валит пачками людей, которые пьют воду из реки, в которой гадят, стирают и сваливают обгорелые трупы! А вы таки все хотите, с вашей то... бурной реакцией на обычную немытую клубнику, очень легко его перенести?
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21.08.2021 23:25 Відповісти
Недавно Польша передала Астру Украине. Срок годности истекает. Все равно лучше чем рнк бадяга от Файзера и Модерны.
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22.08.2021 01:51 Відповісти
Ее никто не хочет колоть вот и скидают бедным странам.
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22.08.2021 07:39 Відповісти
На тобі боже що мені не гоже.
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22.08.2021 10:16 Відповісти
Все нам Астрозенеку передают, нет чтобы Пфайзер или Модерну, или Джонсон и Джонсон)
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22.08.2021 18:14 Відповісти
 
 