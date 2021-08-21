Німеччина передала Україні 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca, - посольство
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Посол Федеративної республіки Німеччина в Києві Анка Фельдгузен у суботу передала міністру охорони здоров'я України Віктору Ляшку як термінову допомогу в боротьбі з пандемією 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca приблизно на 6 млн євро.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказано в пресрелізі посольства, оприлюдненому в суботу ввечері.
"Посол Анка Фельдгузен передала сьогодні (21 серпня) 1,5 мільйона доз вакцини AstraZeneca міністру охорони здоров'я України Віктору Ляшку. Вартість цих доз становить приблизно 6 млн євро. Транспортні витрати були покриті в межах Механізму цивільного захисту ЄС (UCPM)", - зазначається в тексті.
Передача відбулася напередодні візиту федеральної канцлерки Ангели Меркель до Києва. Наголошується, що канцлерка Меркель раніше пообіцяла ці дози вакцини президенту України Володимиру Зеленському як термінову допомогу в боротьбі з коронавірусною пандемією.
"Від початку пандемії Німеччина солідарно стоїть пліч-о-пліч з Україною і надала їй апарати штучної вентиляції легенів, маски і медичне обладнання загальною вартістю 76 млн євро. Німеччина надає підтримку в боротьбі з пандемією загальним обсягом 2,2 млрд євро, більша частина цих коштів надається для глобальної ініціативи COVAX", - сказано в документі.
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Ссылку в студию. Еще 21 июля Германия (dw.com) писала "Вакцина эффективна - но не на 100 процентов. Ни одна из утвержденных на сегодняшний день вакцин не защищает на сто процентов от заражения коронавирусом - это доказали исследования, сделанные уже после начала массовой вакцинации. Заразиться и, в худшем случае, умереть могут, прежде всего, люди с хроническими заболеваниями - хотя риск инфекции после прививки существенно снижается . Так, в настоящее время уровень смертности в Великобритании остается очень низким - несмотря на рост заболеваемости коронавирусной инфекцией."
Спасибо Фрау Меркель за помощь в 2014 году, за то что спасли нашу страну от большой войны, за ваши безсонные ночи и постоянные звонки Вове Ху-лу. Спасибо за вакцины для страны где живут 73% зебилов и где правят их кумиры.
- Самуил Яковлевич, как думаете, от почему именно индийский штамм короны имеет такую высокую летальность?
- Послушайте сюда, этот штамм валит пачками людей, которые пьют воду из реки, в которой гадят, стирают и сваливают обгорелые трупы! А вы таки все хотите, с вашей то... бурной реакцией на обычную немытую клубнику, очень легко его перенести?