Німеччина передала Україні 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca, - посольство

Посол Федеративної республіки Німеччина в Києві Анка Фельдгузен у суботу передала міністру охорони здоров'я України Віктору Ляшку як термінову допомогу в боротьбі з пандемією 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca приблизно на 6 млн євро.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказано в пресрелізі посольства, оприлюдненому в суботу ввечері.

"Посол Анка Фельдгузен передала сьогодні (21 серпня) 1,5 мільйона доз вакцини AstraZeneca міністру охорони здоров'я України Віктору Ляшку. Вартість цих доз становить приблизно 6 млн євро. Транспортні витрати були покриті в межах Механізму цивільного захисту ЄС (UCPM)", - зазначається в тексті.

Передача відбулася напередодні візиту федеральної канцлерки Ангели Меркель до Києва. Наголошується, що канцлерка Меркель раніше пообіцяла ці дози вакцини президенту України Володимиру Зеленському як термінову допомогу в боротьбі з коронавірусною пандемією.

"Від початку пандемії Німеччина солідарно стоїть пліч-о-пліч з Україною і надала їй апарати штучної вентиляції легенів, маски і медичне обладнання загальною вартістю 76 млн євро. Німеччина надає підтримку в боротьбі з пандемією загальним обсягом 2,2 млрд євро, більша частина цих коштів надається для глобальної ініціативи COVAX", - сказано в документі.

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