До кінця року МОЗ планує вакцинувати проти COVID-19 50% жителів України

У межах кампанії з вакцинації проти COVID-19 планується прищепити щонайменше 50% українців до кінця 2021 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це головний санлікар повідомив в інтерв'ю "Укрінформу".

"Коли ми кажемо про темпи розгортання вакцинальної кампанії, то в першу чергу це - інфраструктура. Коли наша команда почала працювати, ми зіткнулися з тим, що інфраструктура не була підготовлена і розгорнута. Зараз ,впродовж цих 2,5 місяця інфраструктура розгортається, і ми вже доходимо до її межі, яка планувалася спочатку. Первинно ми розраховували на роботу принаймні 3 тис. пунктів щеплень, які будуть розгорнуті на найнижчому рівні, починаючи від об'єднаних територіальних громад - до кожного міста. Це найпотужніша мережа. Зараз відчинено близько 2,5 тис. таких пунктів щеплення, відкриваються додаткові. Хочу зауважити, що це не просто відкриття якогось кабінету, це - підготовка лікарів, навчання, роздаткові матеріали, забезпечення їх вакциною, розхідними матеріалами. Тобто це складний логістичний процес", - повідомив він.

Також, за словами Кузіна, спочатку було 1-2 центри масової вакцинації, зараз - майже 300, і вони працюють по всій країні: "Ми залишаємо таку саму кількість мобільних бригад - понад 1000, які можуть вакцинувати людей, що обмежені в пересуванні, або важкохворі, а також організовані колективи. Ця інфраструктура за два місяці була повністю мобілізована, навчена і відкрита по всій країні".

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Крім того, головний санлікар зазначив, що кількість щоденних щеплень, які проводилися сумарно по країні, за останні два місяці постійно нарощувалася: "Інколи виникали певні організаційні проблеми, проблеми з електронною системою охорони здоров'я, інколи з доставкою вакцин. Зараз система працює стабільно, і ми бачимо зростання кількості щеплень. Ці фактори і швидке розгортання структури дає нам оптимізм казати, що до кінця літа маємо зробити щонайменше 10 млн щеплень від початку вакцинальної кампанії, і це наш цільовий показник. По суті, ми зможемо казати про умовний захист 5 млн українців".

"Водночас ми плануємо показники на кінець 2021 року. І до кінця року ми дуже хотіли б вакцинувати 50% українців. І створена інфраструктура буде використовуватися і восени, і взимку", - додав Кузін.