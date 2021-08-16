До конца года Минздрав планирует привить от COVID-19 50% жителей Украины

В рамках кампании по вакцинации от COVID-19 планируется привить не менее 50% украинцев до конца 2021 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом главный санврач сообщил в интервью "Укринформу".

"Когда мы говорим о темпах развертывания кампании по вакцинации, то в первую очередь это - инфраструктура. Когда наша команда начала работать, мы столкнулись с тем, что инфраструктура не была подготовлена ​​и развернута. Сейчас, в течение этих 2,5 месяцев инфраструктура разворачивается, и мы уже подходим к ее пределам, которая планировалась изначально. Первоначально мы рассчитывали на работу не менее 3 тыс. пунктов прививок, которые будут развернуты на самом низком уровне, начиная от объединенных территориальных общин - в каждый город. Это мощная сеть. Сейчас открыто около 2,5 тыс. таких прививочных пунктов, открываются дополнительные. Хочу заметить, что это не просто открытие какого-то кабинета, это - подготовка врачей, обучение, раздаточные материалы, обеспечение их вакциной, расходными материалами. То есть это сложный логистический процесс", - сообщил он.

Также, по словам Кузина, изначально было 1-2 центра массовой вакцинации, сейчас - около 300, и они работают по всей стране: "Мы оставляем такое же количество мобильных бригад - более 1000, которые могут вакцинировать людей, которые ограничены в передвижении, или тяжелобольные, а также организованные коллективы. Эта инфраструктура за два месяца была полностью мобилизована, обучена и открыта по всей стране".

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Кроме того, главный санврач отметил, что количество ежедневных прививок, которые проводились суммарно по стране, за последние два месяца постоянно наращивалось: "Иногда возникали определенные организационные проблемы, проблемы с электронной системой здравоохранения, иногда с доставкой вакцин. Сейчас система работает стабильно, и мы видим рост количества прививок. Эти факторы и быстрое развертывание структуры дает нам оптимизм говорить, что к концу лета должны сделать как минимум 10 млн прививок от начала прививочной кампании, и это наш целевой показатель. По сути, мы сможем говорить об условной защите 5 млн украинцев".

"В то же самое время мы планируем показатели на конец 2021 года. И к концу года мы очень хотели бы вакцинировать 50% украинцев. И созданная инфраструктура будет использоваться и осенью, и зимой", - добавил Кузин.