Германия передала Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca, - посольство
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Посол Федеративной республики Германия в Киеве Анка Фельдгузен в субботу передала Министру здравоохранения Украины Виктору Ляшко как срочную помощь в борьбе с пандемией 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca на общую суму примерно 6 млн евро.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказано в пресс-релизе посольства, обнародованном в субботу вечером.
"Посол Анка Фельдгузен передала сегодня (21 августа) 1,5 миллиона доз вакцины AstraZeneca Министру здравоохранения Украины Виктору Ляшко. Стоимость этих доз составляет примерно 6 млн евро. Транспортные расходы были покрыты в рамках Механизма гражданской защиты ЕС (UCPM)", – отмечается в тексте.
Передача состоялась накануне визита федерального канцлера Ангелы Меркель в Киев. Подчеркивается, что Канцлер Меркель ранее пообещала эти дозы вакцины президенту Украины Владимиру Зеленскому как срочную помощь в борьбе с корнавирусной пандемией.
"С начала пандемии Германия солидарно стоит бок о бок с Украиной и предоставила ей аппараты искусственной вентиляции легких, маски и медицинское оборудование общей стоимостью 76 млн евро. Германия оказывает поддержку в борьбе с пандемией общим объемом 2,2 млрд евро, большая часть этой суммы предоставляется для глобальной инициативы COVAX", – сказано в документе.
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Ссылку в студию. Еще 21 июля Германия (dw.com) писала "Вакцина эффективна - но не на 100 процентов. Ни одна из утвержденных на сегодняшний день вакцин не защищает на сто процентов от заражения коронавирусом - это доказали исследования, сделанные уже после начала массовой вакцинации. Заразиться и, в худшем случае, умереть могут, прежде всего, люди с хроническими заболеваниями - хотя риск инфекции после прививки существенно снижается . Так, в настоящее время уровень смертности в Великобритании остается очень низким - несмотря на рост заболеваемости коронавирусной инфекцией."
Спасибо Фрау Меркель за помощь в 2014 году, за то что спасли нашу страну от большой войны, за ваши безсонные ночи и постоянные звонки Вове Ху-лу. Спасибо за вакцины для страны где живут 73% зебилов и где правят их кумиры.
- Самуил Яковлевич, как думаете, от почему именно индийский штамм короны имеет такую высокую летальность?
- Послушайте сюда, этот штамм валит пачками людей, которые пьют воду из реки, в которой гадят, стирают и сваливают обгорелые трупы! А вы таки все хотите, с вашей то... бурной реакцией на обычную немытую клубнику, очень легко его перенести?