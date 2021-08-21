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Германия передала Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca, - посольство

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Германия передала Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca, - посольство

Посол Федеративной республики Германия в Киеве Анка Фельдгузен в субботу передала Министру здравоохранения Украины Виктору Ляшко как срочную помощь в борьбе с пандемией 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca на общую суму примерно 6 млн евро.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказано в пресс-релизе посольства, обнародованном в субботу вечером.

"Посол Анка Фельдгузен передала сегодня (21 августа) 1,5 миллиона доз вакцины AstraZeneca Министру здравоохранения Украины Виктору Ляшко. Стоимость этих доз составляет примерно 6 млн евро. Транспортные расходы были покрыты в рамках Механизма гражданской защиты ЕС (UCPM)", – отмечается в тексте.

Передача состоялась накануне визита федерального канцлера Ангелы Меркель в Киев. Подчеркивается, что Канцлер Меркель ранее пообещала эти дозы вакцины президенту Украины Владимиру Зеленскому как срочную помощь в борьбе с корнавирусной пандемией.

"С начала пандемии Германия солидарно стоит бок о бок с Украиной и предоставила ей аппараты искусственной вентиляции легких, маски и медицинское оборудование общей стоимостью 76 млн евро. Германия оказывает поддержку в борьбе с пандемией общим объемом 2,2 млрд евро, большая часть этой суммы предоставляется для глобальной инициативы COVAX", – сказано в документе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До конца года Минздрав планирует привить от COVID-19 50% жителей Украины

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+6
С каких пор вакцину Астразенека хранят при -70 С? Такие посты не вызывают доверия
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21.08.2021 21:57
+5
одна доза цивилизованной вакцині 4 евро... зато за китайское фуфло платили на порядок больше..
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21.08.2021 21:28
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одна доза цивилизованной вакцині 4 евро... зато за китайское фуфло платили на порядок больше..
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21.08.2021 21:28 Ответить
еще и в подарок... за визит Меркель наверное. или взятка?
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21.08.2021 21:30 Ответить
И то и другое. Чтобы то, что она привезла и от себя и от Путина не воспринималось чересчур болезненно. Вот и решили немного разбавить печальку лекарствами. Ну и позволить подзаработать всяким, чтобы сговорчивее были...
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21.08.2021 21:41 Ответить
Зачем Украине такие подарки? Пусть немцы сами прививаются этой гадостью. Сегодня в американской прессе была статья, про то, что вакцины не защищают от штамма Дельта. Вот и весь цирк с этой вакцинацией. Ее делали не для здоровья.
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21.08.2021 22:21 Ответить
зато бесплатно и создает фон. Тем более, что кроме лекарств Меркель привезла и другие "подарки" - и от себя и от Путина. Потому надо было чем-то это все подсластить и подмазать.
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21.08.2021 22:30 Ответить
Лариса fb3d953c "Сегодня в американской прессе была статья, про то, что вакцины не защищают от штамма Дельта"

Ссылку в студию. Німеччина передала Україні 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca, - посольство - Цензор.НЕТ 9696 Еще 21 июля Германия (dw.com) писала "Вакцина эффективна - но не на 100 процентов. Ни одна из утвержденных на сегодняшний день вакцин не защищает на сто процентов от заражения коронавирусом - это доказали исследования, сделанные уже после начала массовой вакцинации. Заразиться и, в худшем случае, умереть могут, прежде всего, люди с хроническими заболеваниями - хотя риск инфекции после прививки существенно снижается Німеччина передала Україні 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca, - посольство - Цензор.НЕТ 1296 . Так, в настоящее время уровень смертности в Великобритании остается очень низким Німеччина передала Україні 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca, - посольство - Цензор.НЕТ 6557 - несмотря на рост заболеваемости коронавирусной инфекцией."
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21.08.2021 23:00 Ответить
Читайте в Нью-Йорк таймсе и об этом же на 5 канале Украины. И смотрите американскую статистику последствий вакцинации- 12791 смерть после вакцинации, в критическом состоянии находятся 13 тыс человек, дали инвалидность 16 тыс человек. После вакцинации было госпитализировано 51 тыс человек. И все расписано по возрастным группам. https://vaers.hhs.gov/data/datasets.html
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22.08.2021 10:26 Ответить
Да, есть побочки. А тепреь подели на 150 млн привитых в США) Получится 1 побочка на 2000 привитых человек)
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22.08.2021 18:18 Ответить
выкинули просрочку- секонд хэнд
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21.08.2021 22:22 Ответить
выкинули... просрочка... секондхенд... - риторика обиженых, униженных, оскорбленных... жизнью. они даже не представляют, что есть другие отношения между людьми и между обществами.
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21.08.2021 22:31 Ответить
Подарок чемпиону выглядит как пощечина. Это не Германии минус, молодцы. Поэтому, наверное, брежнезеля готовится вручать орден Меркель.
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21.08.2021 21:32 Ответить
за орден для Ангелі чудесное алаверді. хоть и сказанное наперед. орден оправдан с лихвой.
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21.08.2021 21:37 Ответить
Они хоть не просрочены? А соблюдались условия хранения при температуре -70С? Астра показала только 37% эффективности к дельте. Дармовые лекарства и вакцины не вызывают доверия.
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21.08.2021 21:34 Ответить
С каких пор вакцину Астразенека хранят при -70 С? Такие посты не вызывают доверия
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21.08.2021 21:57 Ответить
Начиная с августа правительство Германии намерено безвозмездно отправлять лишние дозы вакцины странам за пределами ЕС, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Прежде всего это касается препарата AstraZeneca. При этом о продукции BioNTech/Pfizer и Moderna речи не идет - препараты этих разработчиков будут по-прежнему храниться на центральном складе федерального правительства.
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21.08.2021 21:42 Ответить
Зеленський віджався 30 раз і закликав інших повторити. Першим на челендж відгукнувся давній друг Коломойський і віджав нафтопереробний завод
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21.08.2021 21:54 Ответить
Німеччина передала Україні 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca, - посольство - Цензор.НЕТ 8114
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21.08.2021 21:52 Ответить
Буду непопулярен и разорву попы.
Спасибо Фрау Меркель за помощь в 2014 году, за то что спасли нашу страну от большой войны, за ваши безсонные ночи и постоянные звонки Вове Ху-лу. Спасибо за вакцины для страны где живут 73% зебилов и где правят их кумиры.
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21.08.2021 21:54 Ответить
Та невідомо, на що там такі кошти. Армію безкоштовно по парадах ганяють. Хіба щоб у головнокомандувача пердак не розірвало. На пердак же не жалко.
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21.08.2021 21:54 Ответить
А тебе не пофиг? Я вакцинировался, мои близкие и друзья вакцинировались и если верить медикам , то когда заболею, не буду лежать, задыхатся и молить продажных медецинских заговорщиков, чтобы спасли мою жопу, а переболею в легкой форме. Это главное что дает вакцина. А коллективного иммунитета от вакцинации у нас никогда не будет, и не власти в этом виноваты , а дикий и полоумный народ. Так что непарся по поводу других, делай для себя)
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21.08.2021 23:19 Ответить
я не могу не париться ... потому что "другие идиоты" окружают меня .... я ж не один живу .... я нахожусь в обществе так же как и ты.
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21.08.2021 23:31 Ответить
Не факт, что в легкой форме, может даже в кислороде будешь нуждаться. Но в 99, 99% случаев ты не умрешь.
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22.08.2021 18:16 Ответить
на тобі боже, що нам не гоже
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21.08.2021 22:23 Ответить
Едут Василий Иванович, Петька и Анка на вакцинацию.
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21.08.2021 22:27 Ответить
Думала вже викинути на смітник, - а тут нєлох підвернувся!)
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21.08.2021 23:14 Ответить
Самий чесний президент с.ка, овощі це ваше ла.но
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21.08.2021 23:17 Ответить
***
- Самуил Яковлевич, как думаете, от почему именно индийский штамм короны имеет такую высокую летальность?
- Послушайте сюда, этот штамм валит пачками людей, которые пьют воду из реки, в которой гадят, стирают и сваливают обгорелые трупы! А вы таки все хотите, с вашей то... бурной реакцией на обычную немытую клубнику, очень легко его перенести?
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21.08.2021 23:25 Ответить
Недавно Польша передала Астру Украине. Срок годности истекает. Все равно лучше чем рнк бадяга от Файзера и Модерны.
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22.08.2021 01:51 Ответить
Ее никто не хочет колоть вот и скидают бедным странам.
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22.08.2021 07:39 Ответить
На тобі боже що мені не гоже.
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22.08.2021 10:16 Ответить
Все нам Астрозенеку передают, нет чтобы Пфайзер или Модерну, или Джонсон и Джонсон)
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22.08.2021 18:14 Ответить
 
 