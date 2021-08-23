В Україні за добу вакцинували проти COVID-19 понад 42 тис. осіб
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За минулу добу, 23 серпня, щеплення проти коронавірусу COVID-19 отримали понад 42 тис. осіб. Повністю імунізовані й отримали дві дози - 3 136 376 осіб.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба МОЗ.
"42 715 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 22 серпня. Одну дозу отримали 14 590 людей, повністю імунізовані - 28 125 людей", - йдеться в повідомленні
Зазначається, що протягом доби працювали: 265 мобільних бригад, 996 пунктів щеплення; 353 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 071 660 людей, з них отримали одну дозу – 5 071 658 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 136 376 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
"Загалом проведено 8 208 034 щеплення", - зазначили в МОЗ..
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И если два дня дексаметазона успеха не принесли - тогда в больничку, на кислород.
Все. Другого лечения Ковида на данный момент НЕ СУЩЕСТВУЕТ.
Потому единственный путь не попасть в больницу -ВАКЦИНАЦИЯ.
Что бывает с антипрививочниками и антимасочниками - см. фильм "Чужой: Прометей" и "Чужой: завет".
Вот какого лешего в комментах на 10 троллей 2 живых человека? за что мы сбушникам зарплаты платим?
Цікаво порівнювати показники України (населення якої в 4,5 разів більше) з чемпіонами світу.
За минувшие сутки (до 23:59 воскресенья, 22 августа) в Израиле официально подтверждены 6527 новых случаев заражения коронавирусом, а с полуночи - еще 5814. Такие данные приводятся в обновленной сводке минздрава по состоянию на 18:35 понедельника, 23 августа. Предыдущий суточный показатель - 5380 случаев.
В Україні - 610
Померли: Україна - 17, "чемпіони світу" - 26
В неділю (по пам*яті) 25 - У, 55 - І