В Україні за добу вакцинували проти COVID-19 понад 42 тис. осіб

За минулу добу, 23 серпня, щеплення проти коронавірусу COVID-19 отримали понад 42 тис. осіб. Повністю імунізовані й отримали дві дози - 3 136 376 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба МОЗ.

"​42 715 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 22 серпня. Одну дозу отримали 14 590 людей, повністю імунізовані - 28 125 людей", - йдеться в повідомленні



Зазначається, що протягом доби працювали: 265 мобільних бригад, 996 пунктів щеплення; 353 центрів вакцинації.



Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 071 660 людей, з них отримали одну дозу – 5 071 658 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 136 376 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

"Загалом проведено 8 208 034 щеплення", - зазначили в МОЗ..

Читайте: Австрія передала Україні 500 тис. доз вакцини AstraZeneca