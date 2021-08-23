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В Україні за добу вакцинували проти COVID-19 понад 42 тис. осіб

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

В Україні за добу вакцинували проти COVID-19 понад 42 тис. осіб

За минулу добу, 23 серпня, щеплення проти коронавірусу COVID-19 отримали понад 42 тис. осіб. Повністю імунізовані й отримали дві дози - 3 136 376 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба МОЗ.

"​42 715 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 22 серпня. Одну дозу отримали 14 590 людей, повністю імунізовані - 28 125 людей", - йдеться в повідомленні

Зазначається, що протягом доби працювали: 265 мобільних бригад, 996 пунктів щеплення; 353 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 071 660 людей, з них отримали одну дозу – 5 071 658 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 136 376 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

"Загалом проведено 8 208 034 щеплення", - зазначили в МОЗ..

Читайте: Австрія передала Україні 500 тис. доз вакцини AstraZeneca

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
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Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни в коем случае! Обманите систему! Снимите нагрузку со здравоохранения и пенсионного фонда! В Україні за добу вакцинували проти COVID-19 понад 42 тис. осіб - Цензор.НЕТ 5715
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23.08.2021 09:51
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с каждым днем люди будут понимать, что лечиться лучше самим, к врачам обращаться только за больничным, а протоколы лечения доктора Зеленко и других можно найти в интернете и стараться не попадать в больницы
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23.08.2021 09:23 Відповісти
"протокол лечения от ковида" один на весь мир - пей парацетамол, 3 литра жидкости в день и спи. Все. если на 10-12-й день температура перестала сбиваться парацетамолом - коли в зад дексаметазон (20 грн 5 ампул - то есть цена такая же копеечная).
И если два дня дексаметазона успеха не принесли - тогда в больничку, на кислород.
Все. Другого лечения Ковида на данный момент НЕ СУЩЕСТВУЕТ.

Потому единственный путь не попасть в больницу -ВАКЦИНАЦИЯ.

Что бывает с антипрививочниками и антимасочниками - см. фильм "Чужой: Прометей" и "Чужой: завет".
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23.08.2021 12:37 Відповісти
вот что бывает с антивакцинаторами и антимасочниками:
В Україні за добу вакцинували проти COVID-19 понад 42 тис. осіб - Цензор.НЕТ 6428
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23.08.2021 12:40 Відповісти
а потом - отакое
В Україні за добу вакцинували проти COVID-19 понад 42 тис. осіб - Цензор.НЕТ 5135
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23.08.2021 12:41 Відповісти
это рождает карму, которую им придется пожинать
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23.08.2021 09:24 Відповісти
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни в коем случае! Обманите систему! Снимите нагрузку со здравоохранения и пенсионного фонда! В Україні за добу вакцинували проти COVID-19 понад 42 тис. осіб - Цензор.НЕТ 5715
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23.08.2021 09:51 Відповісти
Молодец, что следишь за моим творчеством. В Україні за добу вакцинували проти COVID-19 понад 42 тис. осіб - Цензор.НЕТ 9695
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23.08.2021 10:23 Відповісти
меня другое интересует -чем занимается департамент борьбы с дезинформацией, что банят троллей те, кому сейчас положено праздновать День Прапора.
Вот какого лешего в комментах на 10 троллей 2 живых человека? за что мы сбушникам зарплаты платим?
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23.08.2021 12:39 Відповісти
Так только за прошлую неделю, если не ошибаюсь, две ботофермы прикрыли...
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23.08.2021 14:33 Відповісти
В тебе єдиний критерій "смішно-несмішно"?
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23.08.2021 10:24 Відповісти
В Израиле за неделю бустер ( 3 прививка )завалили полтора миллиону человек .
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23.08.2021 20:07 Відповісти
Ага.
Цікаво порівнювати показники України (населення якої в 4,5 разів більше) з чемпіонами світу.
За минувшие сутки (до 23:59 воскресенья, 22 августа) в Израиле официально подтверждены 6527 новых случаев заражения коронавирусом, а с полуночи - еще 5814. Такие данные приводятся в обновленной сводке минздрава по состоянию на 18:35 понедельника, 23 августа. Предыдущий суточный показатель - 5380 случаев.

В Україні - 610
Померли: Україна - 17, "чемпіони світу" - 26
В неділю (по пам*яті) 25 - У, 55 - І
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23.08.2021 21:30 Відповісти
Я думаю в Украине что то со статистикой не в порядке.
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24.08.2021 16:57 Відповісти
сегодня 23.08.2021 FDA одобрила Пфайзер к применению досрочно, не дожидаясь конца испытаний, шутки закончились, всех на убой
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23.08.2021 20:27 Відповісти
 
 