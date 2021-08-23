Учредительный саммит "Крымской платформы". ВИДЕО
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Сегодня, 23 августа, в Киеве стартует инаугурационный саммит "Крымской платформы".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В настоящее время на торжественное мероприятие прибывают члены иностранных делегаций. Здесь уже находится президент Владимир Зеленский, глава МИД Дмитрий Кулеба, представители ОПУ, спикер ВР Дмитрий Разумков.
Согласно анонсу, опубликованному на сайте Офиса Президента, в 11.25 запланирована церемония фотографирования участников саммита. В 11.30 начнется открытие саммита.
Топ комментарии
+9 Кот Бегемот b96e8d54
показать весь комментарий23.08.2021 11:48
+3 Павло ШОвте
показать весь комментарий23.08.2021 11:34
+2 Украина побеждает и победит
показать весь комментарий23.08.2021 15:00
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Интересно, теперь они тоже считают, что эта платформа дорогая и ненужная, как тут утверждают порохоботы?
Бо Бали Санич собі зара норм добавить і рейтинги зростуть...