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Учредительный саммит "Крымской платформы". ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня, 23 августа, в Киеве стартует инаугурационный саммит "Крымской платформы".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В настоящее время на торжественное мероприятие прибывают члены иностранных делегаций. Здесь уже находится президент Владимир Зеленский, глава МИД Дмитрий Кулеба, представители ОПУ, спикер ВР Дмитрий Разумков.

Согласно анонсу, опубликованному на сайте Офиса Президента, в 11.25 запланирована церемония фотографирования участников саммита. В 11.30 начнется открытие саммита.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 23 августа заработает постоянный офис Крымской платформы, - Кориневич

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+9
Репоед лапотый, ты, долбодятел козломордый возьми методичку и почитай, когда вы, репоеды лаптекопытные, захватили Крым, а когда Порошенка выбрали президентом. Учи матчасть, быдло.
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23.08.2021 11:48
+3
Прибуття іноземних делегацій на саміт "Кримської платформи" - Цензор.НЕТ 4236
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23.08.2021 11:34
+2
Брешеш, собака.
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23.08.2021 15:00
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Що там, Вова замість рапанів буде згадувати?
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23.08.2021 11:27 Ответить
Головне, шо Пєтя ніколи Крим не згадував
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23.08.2021 11:33 Ответить
Прибуття іноземних делегацій на саміт "Кримської платформи" - Цензор.НЕТ 4236
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23.08.2021 11:34 Ответить
головне ковбаса по 2.20, а не Крим. Да, ватан?
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23.08.2021 11:45 Ответить
Урочисте відкриття саміту "Кримської платформи" - Цензор.НЕТ 1123
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23.08.2021 11:49 Ответить
Репоед лапотый, ты, долбодятел козломордый возьми методичку и почитай, когда вы, репоеды лаптекопытные, захватили Крым, а когда Порошенка выбрали президентом. Учи матчасть, быдло.
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23.08.2021 11:48 Ответить
Харківські угоди вигідні Україні - П. Порошенко
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23.08.2021 20:55 Ответить
Так. Порохоботы явно против этой крымской платформы. А крымские татары всегда поддерживали порошенко.
Интересно, теперь они тоже считают, что эта платформа дорогая и ненужная, как тут утверждают порохоботы?
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23.08.2021 14:35 Ответить
Брешеш, собака.
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23.08.2021 15:00 Ответить
Так що ніхто його не хвалить?.. Хоча то може насправді й Єрмака тре хвалити?.. Чий то мозг придумав...
Бо Бали Санич собі зара норм добавить і рейтинги зростуть...
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23.08.2021 16:26 Ответить
 
 