УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13587 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
7 813 19
деокупація (926) Кримська платформа (314)

Установчий саміт "Кримської платформи". ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні, 23 серпня, в Києві стартує інавгураційний саміт "Кримської платформи".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Нині на урочистий захід прибувають члени іноземних делегацій. Тут уже перебуває президент Володимир Зеленський, глава МЗС Дмитро Кулеба, представники ОПУ, спікер ВР Дмитро Разумков.

Згідно з анонсом, опублікованим на сайті Офісу Президента, об 11:25 запланована церемонія фотографування учасників саміту. Об 11:30 розпочнеться відкриття саміту.

Також читайте: 23 серпня запрацює постійний офіс Кримської платформи, - Кориневич

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
Репоед лапотый, ты, долбодятел козломордый возьми методичку и почитай, когда вы, репоеды лаптекопытные, захватили Крым, а когда Порошенка выбрали президентом. Учи матчасть, быдло.
показати весь коментар
23.08.2021 11:48
+3
Прибуття іноземних делегацій на саміт "Кримської платформи" - Цензор.НЕТ 4236
показати весь коментар
23.08.2021 11:34
+2
Брешеш, собака.
показати весь коментар
23.08.2021 15:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що там, Вова замість рапанів буде згадувати?
показати весь коментар
23.08.2021 11:27 Відповісти
Головне, шо Пєтя ніколи Крим не згадував
показати весь коментар
23.08.2021 11:33 Відповісти
Прибуття іноземних делегацій на саміт "Кримської платформи" - Цензор.НЕТ 4236
показати весь коментар
23.08.2021 11:34 Відповісти
головне ковбаса по 2.20, а не Крим. Да, ватан?
показати весь коментар
23.08.2021 11:45 Відповісти
Урочисте відкриття саміту "Кримської платформи" - Цензор.НЕТ 1123
показати весь коментар
23.08.2021 11:49 Відповісти
Репоед лапотый, ты, долбодятел козломордый возьми методичку и почитай, когда вы, репоеды лаптекопытные, захватили Крым, а когда Порошенка выбрали президентом. Учи матчасть, быдло.
показати весь коментар
23.08.2021 11:48 Відповісти
Харківські угоди вигідні Україні - П. Порошенко
показати весь коментар
23.08.2021 20:55 Відповісти
Так. Порохоботы явно против этой крымской платформы. А крымские татары всегда поддерживали порошенко.
Интересно, теперь они тоже считают, что эта платформа дорогая и ненужная, как тут утверждают порохоботы?
показати весь коментар
23.08.2021 14:35 Відповісти
Брешеш, собака.
показати весь коментар
23.08.2021 15:00 Відповісти
Так що ніхто його не хвалить?.. Хоча то може насправді й Єрмака тре хвалити?.. Чий то мозг придумав...
Бо Бали Санич собі зара норм добавить і рейтинги зростуть...
показати весь коментар
23.08.2021 16:26 Відповісти
 
 