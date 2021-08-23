Установчий саміт "Кримської платформи". ВIДЕО
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Сьогодні, 23 серпня, в Києві стартує інавгураційний саміт "Кримської платформи".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Нині на урочистий захід прибувають члени іноземних делегацій. Тут уже перебуває президент Володимир Зеленський, глава МЗС Дмитро Кулеба, представники ОПУ, спікер ВР Дмитро Разумков.
Згідно з анонсом, опублікованим на сайті Офісу Президента, об 11:25 запланована церемонія фотографування учасників саміту. Об 11:30 розпочнеться відкриття саміту.
Топ коментарі
+9 Кот Бегемот b96e8d54
показати весь коментар23.08.2021 11:48
+3 Павло ШОвте
показати весь коментар23.08.2021 11:34
+2 Украина побеждает и победит
показати весь коментар23.08.2021 15:00
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Интересно, теперь они тоже считают, что эта платформа дорогая и ненужная, как тут утверждают порохоботы?
Бо Бали Санич собі зара норм добавить і рейтинги зростуть...