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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Рано или поздно Крым вернется в Украину, - президент Латвии Левитс

Рано или поздно Крым вернется в Украину, - президент Латвии Левитс

Президент Латвии Эгилс Левитс предлагает парламентам других стран создать группы поддержки "Крымской платформы".

По его словам, инициатива Украины "действительно обеспечивает объединение всех стран, которые отстаивают верховенство международного права и готовы держать этот вопрос во главе приоритетов", информирует Цензор.НЕТ.

"Латвия поддерживает это, она была среди первых стран, которые заявили об участии в этой платформе. И сейчас в нашем парламенте создана группа в составе парламентариев, которые поддерживают "Крымскую платформу". И мы предлагаем другим парламентам подумать о целесообразности создания таких же групп", - подчеркнул президент Латвии.

 "Также, считаем, что было бы целесообразно подумать о создании групп поддержки "Крымской платформы" в межпарламентских международных ассоциациях. Это содействовало бы достижению целей платформы, поддержанию релевантности вопроса Крыма в международном порядке", - добавил он.

Он также добавил, что Латвия всегда будет поддерживать Украину, ее территориальную целостность и суверенитет.

Читайте также: Вопрос Крыма не должен исчезнуть с международной повестки дня. Сегодня начинаем обратный отсчет времени до освобождения нашей земли, - Зеленский

"Мы хотим заверить вас, что рано или поздно Крым вернется в Украину", - резюмировал он.

Автор: 

Крым (26365) оккупация (10119) Крымская платформа (308)


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Топ комментарии
+3
Ось, так, сама повернеться? Після пустопорожнього базікання ні про що? Без рішень і механізмів їх виконання? Та сміються з цієї платформи кацапи. Можливо, я помиляюся, але у даному випадку у мене повний скептицизм.
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23.08.2021 13:06
+2
Кацапів від цього ковбасить ніпадєцкі.
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23.08.2021 12:51
+2
А было бы интересно посмотреть, какого цвета у аксенова мозг, и у таких же мерзавцев его пошиба.
СБУ, СВР, я плачу налоги, все 30 лет...
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23.08.2021 12:52
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Кацапів від цього ковбасить ніпадєцкі.
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23.08.2021 12:51 Ответить
А было бы интересно посмотреть, какого цвета у аксенова мозг, и у таких же мерзавцев его пошиба.
СБУ, СВР, я плачу налоги, все 30 лет...
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23.08.2021 12:52 Ответить
СБУ не могет там друзья...
А вот ГУР этот вопросик можно задать...и они бы его показали вместе с внутренныим содержимым с большим удовольствием...если зеленые ******** и то же СБУ не успеет предупредить корешей
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23.08.2021 20:59 Ответить
Paldies, draugs!
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23.08.2021 13:00 Ответить
Будете тези всіх виступів викладати?
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23.08.2021 13:06 Ответить
Ось, так, сама повернеться? Після пустопорожнього базікання ні про що? Без рішень і механізмів їх виконання? Та сміються з цієї платформи кацапи. Можливо, я помиляюся, але у даному випадку у мене повний скептицизм.
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23.08.2021 13:06 Ответить
Всё это мантры Рашка никогда добровольно ничего не вернет Таковы реалии Увы Нужно наращивать ВСУ., ВМФ .Закупать новые системы вооружений Создавать , заново, свой флот ... Рашка признает только силу.
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23.08.2021 13:46 Ответить
Стратег!
Для войны нужны три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги
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23.08.2021 14:00 Ответить
Ты прям как Зе- Просто перестаньте стрелять Будешь деньгами воевать? Даже то что выделено МО не осваивает.
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23.08.2021 14:04 Ответить
Вообще-то это слова Наполеона, наверное он не знал как стрелять
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23.08.2021 14:17 Ответить
Крым, вернись! Крым, вернись! Крым, вернись! У-угу-у! Ёпт!
С утра камлаю, нихрена не возвращается проклятый. Наверное, не выходит, потому что без бубна. С бубном оно конечно. С бубном сразу бы пошло дело.
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23.08.2021 14:15 Ответить
А еще лучше с триллионом вечнозеленых. Попробуй
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23.08.2021 14:19 Ответить
С "триллионом вечнозелёных" я бы купил бы себе пол-Крыма где-нибудь, где поэкологичнее, поспокойнее, с бархатным климатом. Приобрёл бы туда соответствующую инфраструктуру, бабищ побольше, шамана с бубном и дипломом Венской консерватории, и через год забыл бы и думать и на великом и могучем, и на солов'їній.
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23.08.2021 14:32 Ответить
верится, но с трудом
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23.08.2021 14:15 Ответить
a to chto putin ***** verish
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23.08.2021 20:48 Ответить
не вiриться i без труда, на жаль....
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23.08.2021 22:02 Ответить
А можно уточнить хотя бы приблизительно - "рано или поздно" - это до вымирания человечества, или после?
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23.08.2021 14:20 Ответить
Гібридна війна це комбінація пропаганди і вбивства. Хочемо звільнити Крим? Ну тоді системно знищувати і дегуманізувати кацапських окупантів на всіх майданчиках та прославляти їх винищувачів. Військові нагороди мають отримувати тільки вбивці кацапів. І чим вища нагорода тим більше кацапів знищено Героєм... А оце семирічне бла-бла-бла просто тусня зеімпотентів які мріють перекласти відповідальність за власну неповніціність на інші країни. Але іншим така "відповідальність" і на фіг не потрібна! - "якщо це ваше то воюйте за своє!".
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23.08.2021 14:24 Ответить
 
 