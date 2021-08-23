Рано или поздно Крым вернется в Украину, - президент Латвии Левитс
Президент Латвии Эгилс Левитс предлагает парламентам других стран создать группы поддержки "Крымской платформы".
По его словам, инициатива Украины "действительно обеспечивает объединение всех стран, которые отстаивают верховенство международного права и готовы держать этот вопрос во главе приоритетов", информирует Цензор.НЕТ.
"Латвия поддерживает это, она была среди первых стран, которые заявили об участии в этой платформе. И сейчас в нашем парламенте создана группа в составе парламентариев, которые поддерживают "Крымскую платформу". И мы предлагаем другим парламентам подумать о целесообразности создания таких же групп", - подчеркнул президент Латвии.
"Также, считаем, что было бы целесообразно подумать о создании групп поддержки "Крымской платформы" в межпарламентских международных ассоциациях. Это содействовало бы достижению целей платформы, поддержанию релевантности вопроса Крыма в международном порядке", - добавил он.
Он также добавил, что Латвия всегда будет поддерживать Украину, ее территориальную целостность и суверенитет.
"Мы хотим заверить вас, что рано или поздно Крым вернется в Украину", - резюмировал он.
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СБУ, СВР, я плачу налоги, все 30 лет...
А вот ГУР этот вопросик можно задать...и они бы его показали вместе с внутренныим содержимым с большим удовольствием...если зеленые ******** и то же СБУ не успеет предупредить корешей
Для войны нужны три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги
С утра камлаю, нихрена не возвращается проклятый. Наверное, не выходит, потому что без бубна. С бубном оно конечно. С бубном сразу бы пошло дело.