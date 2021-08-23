Рано чи пізно Крим повернеться в Україну, - президент Латвії Левітс
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Президент Латвії Егілс Левітс пропонує парламентам інших країн створити групи підтримки "Кримської платформи".
За його словами, ініціатива України "справді забезпечує об'єднання всіх країн, які відстоюють верховенство міжнародного права і готові тримати це питання на чолі пріоритетів", інформує Цензор.НЕТ.
"Латвія підтримує це, вона була серед перших країн, які заявили про участь у цій платформі. І зараз у нашому парламенті створена група в складі парламентаріїв, які підтримують "Кримську платформу". І ми пропонуємо іншим парламентам подумати про доцільність створення таких груп", - підкреслив президент Латвії.
"Також, вважаємо, що було б доцільно подумати про створення груп підтримки "Кримської платформи" в міжпарламентських міжнародних асоціаціях. Це сприяло б досягненню цілей платформи, підтримці релевантності питання Криму в міжнародному порядку денному", - додав він.
Він також додав, що Латвія завжди підтримуватиме Україну, її територіальну цілісність і суверенітет.
"Ми хочемо запевнити вас, що рано чи пізно Крим повернеться в Україну", - резюмував він.
Будь ласка, зачекайте...
СБУ, СВР, я плачу налоги, все 30 лет...
А вот ГУР этот вопросик можно задать...и они бы его показали вместе с внутренныим содержимым с большим удовольствием...если зеленые ******** и то же СБУ не успеет предупредить корешей
Для войны нужны три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги
С утра камлаю, нихрена не возвращается проклятый. Наверное, не выходит, потому что без бубна. С бубном оно конечно. С бубном сразу бы пошло дело.