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Рано чи пізно Крим повернеться в Україну, - президент Латвії Левітс

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рано чи пізно Крим повернеться в Україну, - президент Латвії Левітс

Президент Латвії Егілс Левітс пропонує парламентам інших країн створити групи підтримки "Кримської платформи".

За його словами, ініціатива України "справді забезпечує об'єднання всіх країн, які відстоюють верховенство міжнародного права і готові тримати це питання на чолі пріоритетів", інформує Цензор.НЕТ.

"Латвія підтримує це, вона була серед перших країн, які заявили про участь у цій платформі. І зараз у нашому парламенті створена група в складі парламентаріїв, які підтримують "Кримську платформу". І ми пропонуємо іншим парламентам подумати про доцільність створення таких груп", - підкреслив президент Латвії.

"Також, вважаємо, що було б доцільно подумати про створення груп підтримки "Кримської платформи" в міжпарламентських міжнародних асоціаціях. Це сприяло б досягненню цілей платформи, підтримці релевантності питання Криму в міжнародному порядку денному", - додав він.

Також читайте: Питання Криму не має зникнути з міжнародного порядку денного. Сьогодні починаємо зворотний відлік часу до звільнення нашої землі, - Зеленський

Він також додав, що Латвія завжди підтримуватиме Україну, її територіальну цілісність і суверенітет.

"Ми хочемо запевнити вас, що рано чи пізно Крим повернеться в Україну", - резюмував він.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Ось, так, сама повернеться? Після пустопорожнього базікання ні про що? Без рішень і механізмів їх виконання? Та сміються з цієї платформи кацапи. Можливо, я помиляюся, але у даному випадку у мене повний скептицизм.
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23.08.2021 13:06
+2
Кацапів від цього ковбасить ніпадєцкі.
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23.08.2021 12:51
+2
А было бы интересно посмотреть, какого цвета у аксенова мозг, и у таких же мерзавцев его пошиба.
СБУ, СВР, я плачу налоги, все 30 лет...
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23.08.2021 12:52
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Кацапів від цього ковбасить ніпадєцкі.
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23.08.2021 12:51 Відповісти
А было бы интересно посмотреть, какого цвета у аксенова мозг, и у таких же мерзавцев его пошиба.
СБУ, СВР, я плачу налоги, все 30 лет...
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23.08.2021 12:52 Відповісти
СБУ не могет там друзья...
А вот ГУР этот вопросик можно задать...и они бы его показали вместе с внутренныим содержимым с большим удовольствием...если зеленые ******** и то же СБУ не успеет предупредить корешей
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23.08.2021 20:59 Відповісти
Paldies, draugs!
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23.08.2021 13:00 Відповісти
Будете тези всіх виступів викладати?
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23.08.2021 13:06 Відповісти
Ось, так, сама повернеться? Після пустопорожнього базікання ні про що? Без рішень і механізмів їх виконання? Та сміються з цієї платформи кацапи. Можливо, я помиляюся, але у даному випадку у мене повний скептицизм.
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23.08.2021 13:06 Відповісти
Всё это мантры Рашка никогда добровольно ничего не вернет Таковы реалии Увы Нужно наращивать ВСУ., ВМФ .Закупать новые системы вооружений Создавать , заново, свой флот ... Рашка признает только силу.
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23.08.2021 13:46 Відповісти
Стратег!
Для войны нужны три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги
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23.08.2021 14:00 Відповісти
Ты прям как Зе- Просто перестаньте стрелять Будешь деньгами воевать? Даже то что выделено МО не осваивает.
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23.08.2021 14:04 Відповісти
Вообще-то это слова Наполеона, наверное он не знал как стрелять Рано чи пізно Крим повернеться в Україну, - президент Латвії Левітс - Цензор.НЕТ 5375
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23.08.2021 14:17 Відповісти
Крым, вернись! Крым, вернись! Крым, вернись! У-угу-у! Ёпт!
С утра камлаю, нихрена не возвращается проклятый. Наверное, не выходит, потому что без бубна. С бубном оно конечно. С бубном сразу бы пошло дело.
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23.08.2021 14:15 Відповісти
А еще лучше с триллионом вечнозеленых. Попробуй
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23.08.2021 14:19 Відповісти
С "триллионом вечнозелёных" я бы купил бы себе пол-Крыма где-нибудь, где поэкологичнее, поспокойнее, с бархатным климатом. Приобрёл бы туда соответствующую инфраструктуру, бабищ побольше, шамана с бубном и дипломом Венской консерватории, и через год забыл бы и думать и на великом и могучем, и на солов'їній.
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23.08.2021 14:32 Відповісти
верится, но с трудом
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23.08.2021 14:15 Відповісти
a to chto putin ***** verish
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23.08.2021 20:48 Відповісти
не вiриться i без труда, на жаль....
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23.08.2021 22:02 Відповісти
А можно уточнить хотя бы приблизительно - "рано или поздно" - это до вымирания человечества, или после?
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23.08.2021 14:20 Відповісти
Гібридна війна це комбінація пропаганди і вбивства. Хочемо звільнити Крим? Ну тоді системно знищувати і дегуманізувати кацапських окупантів на всіх майданчиках та прославляти їх винищувачів. Військові нагороди мають отримувати тільки вбивці кацапів. І чим вища нагорода тим більше кацапів знищено Героєм... А оце семирічне бла-бла-бла просто тусня зеімпотентів які мріють перекласти відповідальність за власну неповніціність на інші країни. Але іншим така "відповідальність" і на фіг не потрібна! - "якщо це ваше то воюйте за своє!". Рано чи пізно Крим повернеться в Україну, - президент Латвії Левітс - Цензор.НЕТ 9114
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23.08.2021 14:24 Відповісти
 
 