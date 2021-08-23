Польша будет активным участником "Крымской платформы", - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда убежден, что принятые на учредительном саммите Крымской платформы решения смогут убедить международное сообщество в необходимости борьбы с последствиями аннексии Крыма.

"Сегодняшняя встреча для нас является поводом сказать четко: мы не равнодушны к вопросу Крыма. Никто из нас, здесь присутствующих, не будет равнодушным к попиранию международного права и территориальной целостности Украины… Не будем равнодушными к беззаконному задержанию, депортации, пыткам", - сказал Дуда в понедельник на учредительном саммите Крымской платформы в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, Крымский полуостров является милитаризированным, на его территории используется военная пропаганда.

"Крым – это Украина, знают это все, кто собрался сегодня в Киеве. Уверен, что решения, которые сегодня будут приняты, позволят убедить международное сообщество в необходимости бороться с последствиями аннексии", - заявил президент Польши.

Он также заверил, что Польша будет активным участником Крымской платформы, поскольку поляки понимают чувства, возникающие у украинцев из-за оккупации территории собственной страны.

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