Польща буде активним учасником "Кримської платформи", - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда переконаний, що ухвалені на установчому саміті Кримської платформи рішення зможуть переконати міжнародне співтовариство в необхідності боротьби з наслідками анексії Криму.

"Сьогоднішня зустріч для нас є приводом сказати чітко: ми не байдужі до питання Криму. Ніхто з нас, тут присутніх, не буде байдужим до зневаги міжнародного права і територіальної цілісності України... Не будемо байдужими до беззаконного затримання, депортації, тортур", - сказав Дуда в понеділок на установчому саміті "Кримської платформи" в Києві, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, Кримський півострів є мілітаризованим, на його території використовують військову пропаганду.

"Крим - це Україна, знають це всі, хто зібрався сьогодні в Києві. Упевнений, що рішення, які сьогодні будуть ухвалені, дадуть змогу переконати міжнародне співтовариство в необхідності боротися з наслідками анексії", - заявив президент Польщі.

Він також запевнив, що Польща буде активним учасником "Кримської платформи", оскільки поляки розуміють почуття, що виникають в українців через окупацію території власної країни.

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