Впервые на международном уровне Россия признана государством-оккупантом, - Зеленский

РФ должна прекратить нарушение прав человека на оккупированном ею Крымском полуострове и допустить туда международные гуманитарные и правозащитные организации.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский по окончании учредительного саммита Крымской платформы в понедельник в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Впервые на международном уровне Россия признана государством-оккупантом. И в соответствии с нормами международного гуманитарного права она должна немедленно прекратить нарушение прав человека на временно оккупированном полуострове Крым и обеспечить уже сейчас беспрепятственный доступ к Крыму для международных гуманитарных и правозащитных организаций", - сказал Зеленский.

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