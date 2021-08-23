Уперше на міжнародному рівні Росію визнано державою-окупантом, - Зеленський
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РФ має припинити порушення прав людини на окупованому нею Кримському півострові і допустити туди міжнародні гуманітарні та правозахисні організації.
Про це сказав президент України Володимир Зеленський після закінчення установчого саміту Кримської платформи в понеділок у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Вперше на міжнародному рівні Росія визнана державою-окупантом. І відповідно до норм міжнародного гуманітарного права вона має негайно припинити порушення прав людини на тимчасово окупованому півострові Крим і забезпечити вже зараз безперешкодний доступ до Криму для міжнародних гуманітарних і правозахисних організацій", - сказав Зеленський.
Топ коментарі
+64 Ksenia VB
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Будь ласка, зачекайте...
Ти сам то почнеш називати рашку окупантом ?
Папа с мамой ругать будут, а Дерьмак в угол поставит.
Скоро "санитары сайта" за Вами придут.
Из резолюции, принятой в ООН в 2016 году: "Генеральная Ассамблея, руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций, ... ссылаясь на свою резолюцию 68/262 от 27 марта 2014 года о территориальной целостности Украины, в которой подтверждается приверженность Генеральной Ассамблеи суверенитету, политической независимости, единству и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах; и соответствующие решения международных организаций, специализированных учреждений и органов системы Организации Объединенных Наций, осуждая временную оккупацию Российской Федерацией части территории Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополя (далее Крым) - и подтверждая непризнание ее аннексии "
Генеральная Ассамблея ООН. 71-я сессия. 9 декабря 2016 года. Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)
Вся история рашки это один сплошной позор.
Дивно, як це він з гачка ***** зірвався...
Думаю, якби не Еміне Джапарова з Кулебою з їх "Кримплатформою" - то досі би не називав його агресором... До речі, вбивцею-кілером ***** досі відмовляється називати.
Чи всі гості роз'їдуться і забудуть.
Нам потрібні конкретні дії по деокупації.
А говорільня з бутербродами мене не цікавить.
Ви можете перелічити по пунктах ?
Зверніть увагу на склад представників. Замість міністра закордонних справ Німеччини, як планувалось - міністр економіки і енергетики. Замість міністра транспорту США, який неодноразово виступав з кримських питань, теж міністр енергетики. От Францію представлятиме міністр МЗС Ле Дріан - але він є одним, з найбільших прихильників підтримки діалогу з Європи Москвою. Тобто, США і Германнія мають намір дискутувати з Києвом енергетику. СП2 тобто. А Крим є другорядним. А Франція - в Ле Дріана власні інтереси. Зокрема, посилення своєї ролі в НАТО. Але без України.
Маєте право. Я не вважаю себе гуру міжнародної політики. Проте я бачу, що заміна прямо причетних до питання осіб на міністрів енергетики не є випадковим збігом, а обумовленим фактором, про що і написав. Щодо ж до піару, то в ********* світі, все є продажем. Питання лише, що не все покупають. Для цього треба робити більше, щоденно, і з року в рік.
Закон Украины «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»; номер - № 1207-VII) - закон, принятый Верховной радой Украины 15 апреля 2014 года и регулирующий статус неподконтрольных Украине территорий («временно оккупированной территории Украины»)...
Закон Украины «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей»; номер - № 1680-VII) - закон, разработанный в соответствии с положениями Минского протокола и принятый Верховной радой Украины 15 сентября 2014 года...
Чому вперше після Майдану, поліція понатягували беркутівські чепчики і лупасить патріотів ?
Це , матьзелюзаногу, перемога ??
Тому лупасять патріотів, що патріоти не лупасять поліцію.
Больше 50% в парламенте это слуги-уроды!
Кто голосовать будет?
Просто рейтинг падает: даже упоротые зебуины начинают понимать, что если этот козел не называет парашку агрессором, значит что то с ним не так!
И оно, тупица и бездарь, в наркотическом угаре и дня не может прожить, не присвоив себе заслуги других людей.
Чем бы оно кичилось, если бы Порошенко ничего не сделал?
Выродок конченный, .лять! Сгинь уже нах!!!