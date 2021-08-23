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Уперше на міжнародному рівні Росію визнано державою-окупантом, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Уперше на міжнародному рівні Росію визнано державою-окупантом, - Зеленський

РФ має припинити порушення прав людини на окупованому нею Кримському півострові і допустити туди міжнародні гуманітарні та правозахисні організації.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський після закінчення установчого саміту Кримської платформи в понеділок у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вперше на міжнародному рівні Росія визнана державою-окупантом. І відповідно до норм міжнародного гуманітарного права вона має негайно припинити порушення прав людини на тимчасово окупованому півострові Крим і забезпечити вже зараз безперешкодний доступ до Криму для міжнародних гуманітарних і правозахисних організацій", - сказав Зеленський.

Також читайте: Запрошуємо РФ долучитися до "Кримської платформи" для напрацювання шляхів деокупації Криму, - Зеленський

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+64
От довбень... проспав 5 років війни.. Ніфіга не знає.
Ти сам то почнеш називати рашку окупантом ?
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23.08.2021 15:50
+32
В ООН давно приняты резолюции, в которых РФ названа агрессором. Полномочные представители четырёх десятков государств - это "кучка не пойми кого без юридической силы"?!
Скоро "санитары сайта" за Вами придут.
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23.08.2021 16:00
+31
ему нельзя. папика запретят.
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23.08.2021 15:51
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От довбень... проспав 5 років війни.. Ніфіга не знає.
Ти сам то почнеш називати рашку окупантом ?
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23.08.2021 15:50 Відповісти
ему нельзя. папика запретят.
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23.08.2021 15:51 Відповісти
что написали то он и читает))))
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23.08.2021 19:47 Відповісти
То саме про це мова. Це вперше на міжнародному рівні Зеленський визнав москву оккупантом.
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23.08.2021 22:45 Відповісти
зебоба,пока ты в эйфории от происходящего,скажи что пуйло убийца
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23.08.2021 15:52 Відповісти
Низзя...
Папа с мамой ругать будут, а Дерьмак в угол поставит.
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23.08.2021 15:57 Відповісти
а шо,"той стороной" никто не решился назвать? Впервые на международном уровне Россия признана государством-оккупантом, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4312
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23.08.2021 15:52 Відповісти
В ООН давно приняты резолюции, в которых РФ названа агрессором. Полномочные представители четырёх десятков государств - это "кучка не пойми кого без юридической силы"?!
Скоро "санитары сайта" за Вами придут.
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23.08.2021 16:00 Відповісти
резолюция Генассамблеи ООН от 2016 года
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23.08.2021 16:40 Відповісти
Ой, ребята. А Минские соглашения(международный документ) , подписанные представителем общественных организаций со стороны Украины Кучмой имеет ли какую либо юридическую силу? Эксперты говорили тогда ,что эти соглашения надо на гвоздик в туалете повесить. Однако в них вцепилась Германия. А про документ ООН Европа забыла. А теперь вдруг осознали и даже назвали всё своими именами, а не только призывают и высказывают озабоченность. Всё же что то поменялось в нашу сторону.
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23.08.2021 16:52 Відповісти
Йдеться тут не про "юридическую силу", а про те, що ЗЕленський збрехав, що нібито "Впервые на международном уровне Россия признана государством-оккупантом".

Из резолюции, принятой в ООН в 2016 году: "Генеральная Ассамблея, руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций, ... ссылаясь на свою резолюцию 68/262 от 27 марта 2014 года о территориальной целостности Украины, в которой подтверждается приверженность Генеральной Ассамблеи суверенитету, политической независимости, единству и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах; и соответствующие решения международных организаций, специализированных учреждений и органов системы Организации Объединенных Наций, осуждая временную оккупацию Уперше на міжнародному рівні Росію визнано державою-окупантом, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7143 Российской Федерацией части территории Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополя (далее Крым) - и подтверждая непризнание ее аннексии Уперше на міжнародному рівні Росію визнано державою-окупантом, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4764 "

Генеральная Ассамблея ООН. 71-я сессия. 9 декабря 2016 года. Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина) Уперше на міжнародному рівні Росію визнано державою-окупантом, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7201
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24.08.2021 03:00 Відповісти
Очнулся как Рип Ван Винкль после 20 лет сна?
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23.08.2021 15:55 Відповісти
Очередной будапештский меморандец.
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23.08.2021 15:56 Відповісти
Позорнейшие страницы в истории рашки
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23.08.2021 15:56 Відповісти
Та ладно!
Вся история рашки это один сплошной позор.
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23.08.2021 15:59 Відповісти
Во брехло. А как резолюция генеральной ассамблеи ООН? Врет не моргнет. Всё при нем впервые.
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23.08.2021 15:57 Відповісти
а йому ***** заборонив за ту резолюцію нагадувати.
Дивно, як це він з гачка ***** зірвався...
Думаю, якби не Еміне Джапарова з Кулебою з їх "Кримплатформою" - то досі би не називав його агресором... До речі, вбивцею-кілером ***** досі відмовляється називати.
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23.08.2021 16:04 Відповісти
Кримська платформа - успіх Зеленського.
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23.08.2021 15:58 Відповісти
Побачимо що буде далі.
Чи всі гості роз'їдуться і забудуть.
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23.08.2021 15:59 Відповісти
кількість учасників говорить, що цивілізовані країни не сприймають окупацію кацапами українських територій, окупація криму ломає й обнуляє післявоєнний порядок в Європі. ящик Пандори ніхто не хоче відкривати...
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23.08.2021 16:19 Відповісти
Ну і що з того несприйняття ми отримаємо ?
Нам потрібні конкретні дії по деокупації.
А говорільня з бутербродами мене не цікавить.
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23.08.2021 16:21 Відповісти
"конкретні дії" це які дії? може ти думаєш, шо учасники платформи пошлють свої війська? чи може ти готова взяти в руки автомат і йти в атаку на Перекоп? в даному випадку успіх дипломатії. кацапи вже в істериці б,ються... Ксенія, не займайся словоблуддям.
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23.08.2021 16:32 Відповісти
Та в ЧОМУ УСПІХ ???
Ви можете перелічити по пунктах ?
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23.08.2021 16:34 Відповісти
Я гадаю, пані має особисті підстави для гарячкових оцінок в цьому питанні. Але й ви, на мою думку, робите надто великий аванс цій платформі. Ви праві в тому, що це виграш Зеленського. Його особисто, але не України. Моя власна оцінка Зеленського ще з 19 року полягала в тому, що він буде займатися лише власниv піаром. Так і сталось протягом двох років. Кримська платформа, наразі, це лише успішний піар Зеленського. Але це не успіх, а велика проблема хоч Криму, хоч Україні. І з самоїї платформи поки що нічого не світить.
Зверніть увагу на склад представників. Замість міністра закордонних справ Німеччини, як планувалось - міністр економіки і енергетики. Замість міністра транспорту США, який неодноразово виступав з кримських питань, теж міністр енергетики. От Францію представлятиме міністр МЗС Ле Дріан - але він є одним, з найбільших прихильників підтримки діалогу з Європи Москвою. Тобто, США і Германнія мають намір дискутувати з Києвом енергетику. СП2 тобто. А Крим є другорядним. А Франція - в Ле Дріана власні інтереси. Зокрема, посилення своєї ролі в НАТО. Але без України.
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23.08.2021 22:39 Відповісти
Звичайно роблю аванс, платформа нова і причин її огульно хаяти в мене немає, те що кацапи взвили на неї, мені в кайф. в кайф і те, що всі учасники виразили підтримку Україні, всі розуміють, що кацапія - агресор і нарушила світовий порядок... ніхто не хоче відкривати ящик пандори, наслідки будуть дуже небезпечні для всіх... піар для Зеленського у всіх його діях... в даному випадку дію я схвалююю. хоч і являюсь його противником.
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23.08.2021 22:55 Відповісти
Я маю на увазі те, що ця платформа зараз - лише піар. Вона б могла стати значущою, якби зелені до неї не були причетні. От якщо вони кинууть її на призволяще, а інші, справді зацікавлені люди, будуть тягнути цей важкий тягар, тоді, із часом(!) може вийти якийсь результат. А поки що ви купуєтесь на гучні слова, не маєчи зеленого поняття, що на справді там будуть робити. Але це жодним чином не критика, а лише моє бачення. І для пояснення його я подав коментарі щодо ключових учасників.
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23.08.2021 23:18 Відповісти
ваш коментар відносно ключових учасників я не поділяю, в глобальному світі ця платформа не є щось надзвичайно важливим, нажаль.., в країнах-учасниках є й свої поточні проблеми, тому їхати перші особи не зобов,язані... їх думку висказали їх представники. дякуємо за участь всим представникам. це піар, до речі, не тільки для Зеленського, для України також.
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23.08.2021 23:32 Відповісти
ваш коментар... не поділяю

Маєте право. Я не вважаю себе гуру міжнародної політики. Проте я бачу, що заміна прямо причетних до питання осіб на міністрів енергетики не є випадковим збігом, а обумовленим фактором, про що і написав. Щодо ж до піару, то в ********* світі, все є продажем. Питання лише, що не все покупають. Для цього треба робити більше, щоденно, і з року в рік.
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24.08.2021 00:20 Відповісти
Це називається "імітація бурної діяльності" - побачимо чи буде якийсь результат з цього бла-бла-бла.
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23.08.2021 16:10 Відповісти
Зеля, ты не юрист, ты лох. Впервые на международном уровне Россия признана государством-оккупантом, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8601
Закон Украины «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»; номер - № 1207-VII) - закон, принятый Верховной радой Украины 15 апреля 2014 года и регулирующий статус неподконтрольных Украине территорий («временно оккупированной территории Украины»)... Впервые на международном уровне Россия признана государством-оккупантом, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9947
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23.08.2021 16:02 Відповісти
Зеля, а об этом Законе ты тоже не слышал? Уперше на міжнародному рівні Росію визнано державою-окупантом, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4941
Закон Украины «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей»; номер - № 1680-VII) - закон, разработанный в соответствии с положениями Минского протокола и принятый Верховной радой Украины 15 сентября 2014 года...
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23.08.2021 16:04 Відповісти
Я щось пропустив? - відколи це Віслюк юристом став?
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23.08.2021 16:09 Відповісти
де-юре - з часу отримання диплому.
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23.08.2021 16:35 Відповісти
Мабуть в одній бурсі з Хфьодорочем діставали.
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23.08.2021 16:41 Відповісти
От ви мені скажіть, перепрошую, що не в тему.
Чому вперше після Майдану, поліція понатягували беркутівські чепчики і лупасить патріотів ?
Це , матьзелюзаногу, перемога ??
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23.08.2021 16:02 Відповісти
Так. перемога. Зеленського.
Тому лупасять патріотів, що патріоти не лупасять поліцію.
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23.08.2021 22:43 Відповісти
послидовный до усрачки...два года хто жыдоугрофиннобуртию обзывал той стороной?
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23.08.2021 16:03 Відповісти
Это всё равно как тебя обобрали при расчете в кабаке. Ты заявил куда и кому надо по данному поводу - а тебе говорят, надо было б просто не злоупотреболять напитками, трезвым бьть, тогда б и не проморгал, а так иди-пляши медленным вальсом-бостоном.
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23.08.2021 16:07 Відповісти
Зеля, а ведь запахло импичментом, а? Поєтому ті ту сторону стал назівать акупантом?
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23.08.2021 16:08 Відповісти
Каким импичментом?
Больше 50% в парламенте это слуги-уроды!
Кто голосовать будет?
Просто рейтинг падает: даже упоротые зебуины начинают понимать, что если этот козел не называет парашку агрессором, значит что то с ним не так!
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23.08.2021 16:14 Відповісти
Ну причом тут парламент? Нарид прямой собственник власти в стране. Овоща выгнали, когда рыги в парламенте царювалы.Очко не железное и у слуг, когда на улице разьярённая толпа.
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23.08.2021 17:16 Відповісти
Ну і хто вийде на вулицю, окрім обпльованих тобою порохоботів?
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23.08.2021 19:24 Відповісти
А нам то от этого не легче,так как те что признали кацапов окупантами первыми же запрещают Украину их изганять из нашей же земли.Лицемеры хреновы.
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23.08.2021 16:15 Відповісти
Не пройшло й СЕМИ з Половиною років! Це ж як доходили вкрай очевидні речі !!!!
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23.08.2021 16:18 Відповісти
Эта раковая опухоль в теле Украины - никто и звать его никак!
И оно, тупица и бездарь, в наркотическом угаре и дня не может прожить, не присвоив себе заслуги других людей.
Чем бы оно кичилось, если бы Порошенко ничего не сделал?
Выродок конченный, .лять! Сгинь уже нах!!!
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23.08.2021 16:18 Відповісти
Для нелоха ООН не мировое сообшество, которое в 2015 году ,признало козлостан агрессором .Кулбдеба крашенная объясни своему патрону.
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23.08.2021 16:28 Відповісти
Вовік, а що оце таке?
Уперше на міжнародному рівні Росію визнано державою-окупантом, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2419
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23.08.2021 16:30 Відповісти
А іскусства внє палітікі
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23.08.2021 16:32 Відповісти
парниша, ти довбень?!
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23.08.2021 16:43 Відповісти
Зеленое чмо и тут соврало....
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23.08.2021 16:59 Відповісти
Уперше на міжнародному рівні Росію визнано державою-окупантом, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1336
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23.08.2021 17:10 Відповісти
ЛОХИ73 , ЛЮБУЙТЕСЯ ТИМ , КОГО ВИ ОБРАЛИ !!! ВАМ НЕ СОРОМНО ??? ГАНЬБИЩЕ !!! ДНО !!
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23.08.2021 21:11 Відповісти
Данелюк вірно казав, що зеленський ледащо, не хотів документи почитати перед зустріччю з Макроном. І тільки ленка змогла його уговорити. А сьогодні ленка грається у першу *ляді, їй ніколи вовку заставити прочитати, що Україна робила на міжнародному рівні для деокупації Криму
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23.08.2021 21:12 Відповісти
 
 