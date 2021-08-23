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Разумков открыл внеочередную сессию Рады

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Разумков открыл внеочередную сессию Рады

Спикер Дмитрий Разумков открыл внеочередную сессию Верховной Рады.

Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

В сессионном зале присутствуют не только народные депутаты и представители власти, но и иностранные гости, в частности председатель Сената Чехии Милош Выстрчил и президент Национального совета Швейцарии Андреас Эби.

Выступая перед присутствующими, Разумков напомнил, что парламент сегодня собрался, чтобы принять проект постановления относительно обращения к международным организациям по сотрудничеству в рамках "Крымской платформы". Он напомнил, что семь лет назад часть Украины была оккупирована, поэтому сегодня продолжается борьба за то, чтобы вернуть территории и людей.

"Но бороться одному всегда тяжело. Поэтому мы должны это делать вместе, как мы умеем в этом зале, когда есть желание, а также вместе с нашим партнерами", - подчеркнул председатель Верховной Рады.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я в отставку точно не собираюсь, - Разумков

Автор: Ірина Дашківська
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зажопи-мертвечуківці відсутні в повному складі. Вчергове показали себе агентами касапів-окупантів. Але їм не вдасться заблокувати прийняття резолюцій по Криму і окупації Донбасу. Звернення ВР до ООН та інших міжнародних організацій підтримало 283нардепи з 286 присутніх
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23.08.2021 16:50 Ответить
та все правильно -якщо б прийшли, голосування проти - агенти кремля, голосування за-відповідати перед кремлем. А тут "третьего не дано" - не прийшли зовсім. Да і до Москви нема поки що до кого їхати. Однак там ще є крім ватаги Рабиновича ті, хто злякався прийти.
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23.08.2021 17:08 Ответить
якій це ти армії нагадуєш? Тій, якої взимку 14-го попросту де-факто не було? Тій, яка не могла доїхати з Дніпра до Києва на придушення Майдану Гідності?
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23.08.2021 16:58 Ответить
Лучше бы занялись отменой законов,которые агент гетьманович переписал у путина и протащил через парламент.
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23.08.2021 16:53 Ответить
И уже закрыл.
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23.08.2021 16:58 Ответить
А где герб от зедебилов с короной для нелоха вверху?
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23.08.2021 17:33 Ответить
и что на сей раз крадем или пилим?
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23.08.2021 20:16 Ответить
 
 