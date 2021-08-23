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Новини Політика України
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ВР (11722) Крим (12752) Разумков Дмитро (1449)

Разумков відкрив позачергову сесію Ради

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Разумков відкрив позачергову сесію Ради

Спікер Дмитро Разумков відкрив позачергову сесію Верховної Ради.

Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

У сесійній залі присутні не тільки народні депутати і представники влади, а й іноземні гості, зокрема голова Сенату Чехії Мілош Вистрчіл і президент Національної ради Швейцарії Андреас Ебі.

Виступаючи перед присутніми, Разумков нагадав, що парламент сьогодні зібрався, щоб ухвалити проєкт постанови щодо звернення до міжнародних організацій зі співробітництва в рамках "Кримської платформи". Він нагадав, що сім років тому частина України була окупована, тому сьогодні триває боротьба за те, щоб повернути території і людей.

"Але боротися одному завжди важко. Тому ми повинні це робити разом, як ми вміємо в цьому залі, коли є бажання, а також разом із нашим партнерами", - підкреслив голова Верховної Ради.

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зажопи-мертвечуківці відсутні в повному складі. Вчергове показали себе агентами касапів-окупантів. Але їм не вдасться заблокувати прийняття резолюцій по Криму і окупації Донбасу. Звернення ВР до ООН та інших міжнародних організацій підтримало 283нардепи з 286 присутніх
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23.08.2021 16:50 Відповісти
та все правильно -якщо б прийшли, голосування проти - агенти кремля, голосування за-відповідати перед кремлем. А тут "третьего не дано" - не прийшли зовсім. Да і до Москви нема поки що до кого їхати. Однак там ще є крім ватаги Рабиновича ті, хто злякався прийти.
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23.08.2021 17:08 Відповісти
якій це ти армії нагадуєш? Тій, якої взимку 14-го попросту де-факто не було? Тій, яка не могла доїхати з Дніпра до Києва на придушення Майдану Гідності?
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23.08.2021 16:58 Відповісти
Лучше бы занялись отменой законов,которые агент гетьманович переписал у путина и протащил через парламент.
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23.08.2021 16:53 Відповісти
И уже закрыл.
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23.08.2021 16:58 Відповісти
А где герб от зедебилов с короной для нелоха вверху?
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23.08.2021 17:33 Відповісти
и что на сей раз крадем или пилим?
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23.08.2021 20:16 Відповісти
 
 