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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Цена оккупации Крыма должна стать для России неприемлемой, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Цена оккупации Крыма должна стать для России неприемлемой, - Резников

Цена оккупированного Крымского полуострова для РФ должна стать неприемлемой, и тогда будут условия для изменения курса российского руководства.

В этом убежден вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это усиление санкций против России за оккупацию и нарушение прав, соблюдение политики непризнания. Здесь очень важна роль именно международного сообщества, ведь деоккупация и реинтеграция Крыма - это вопрос общеевропейского интереса, европейской безопасности, и миссия Крымской платформы - быть именно таким инструментом международной консолидации, координации действий", - сказал Резников на панельной дискуссии в рамках саммита "Крымской платформы" в Киеве в понедельник.

Вице-премьер рассказал, что Украина предлагает реализовать в украинском законодательстве принципы ООН и применить ко всем временно оккупированным территориям принципы ответственности и амнистии, консолидации сделок.

Также, по его словам, правительство поддерживает идею принятия закона о защите политзаключенных.

"Чтобы в будущем гарантировать право на справедливость и правосудие, мы создаем специальное учреждение - Украинский национальный центр развития мира. Среди его заданий - накапливать доказательства нарушения прав человека, и этот центр официально заработает уже в этом году", - сказал Резников.

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Кроме того, он указал, что в связи с влиянием российской пропаганды в Херсонской области Украина начала новый проект, цель которого обеспечить в каждом доме в зоне риска, то есть вдоль административной границы с Крымом, доступ к широкополосному интернету и украинскому телевиденью.

"Министерство цифровой трансформации, наши партнеры, уже прокладывают магистральные линии, а дальше остается так называемая "последняя миля" кабеля в каждый дом, и это задание наше на следующий год", - отметил Резников.

Вице-премьер также рассказал, что в ближайшее время на уровне правительства планируется утвердить азбуку крымскотатарского языка на основе латинской графики и стратегию развития этого языка. "Представители коренного народа ожидали этого 30 лет", - подчеркнул он.

Также, по словам Резникова, Украина работает над упрощением процедуры получения первого украинского паспорта для детей с временно оккупированных территорий, которым исполняется 14 лет.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+8
Самая главная санкция - это перекрытие Северо-Крымского канала.
Вот, об этом надо заявлять - что ни при каких условиях мы его не откроем.
И про "гуманитарные катастрофы" и "бутилированную воду" забыть.
"Пусть пьют мочу" (с)
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23.08.2021 18:59
+2
От копеечной свечи, вы знаете, Москва сгорела
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23.08.2021 19:00
+2
Клас, не здивуюсь, якщо завтра Сивохо запропонує бомбардувати Москву. Це буде правильно, але хто і за які мотузки смикає тих політиків питання. Мабуть московити перестали їх фінансувати, або контрабанду через ДНР не пропускають, щось таке.
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23.08.2021 19:07
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Самая главная санкция - это перекрытие Северо-Крымского канала.
Вот, об этом надо заявлять - что ни при каких условиях мы его не откроем.
И про "гуманитарные катастрофы" и "бутилированную воду" забыть.
"Пусть пьют мочу" (с)
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23.08.2021 18:59 Ответить
После Крымских проигранных войн,после Русско Японской войны,проигранной 1 Мировой войны,после Сталина, Врагов народа,Расстрелов,Гуллаг,Голодомора, Афгана,Чехословакии Венгрии,Баку,Вильнюса,2014 год оккупации Крыма и Донбасса Путину России все по гайке с болтом они готовы сами в АД и весь мир за собой утащить им Даже ТОМОС И ВСЕЛЕНСКИЙ патриарх до лампочки вместе с Богом....
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23.08.2021 19:27 Ответить
От копеечной свечи, вы знаете, Москва сгорела
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23.08.2021 19:00 Ответить
Оце Зєлєнскій перестануть платити за свї кримські апартаменти - і кацапами утримувати Крим стпне дуууууже збитково! 😊
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23.08.2021 19:04 Ответить
так тож не зелю за "" свї кримські апартаменти ""невдовзі судить будуть за зраду батьківщини ,а будуть судити подільника твого бариги
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23.08.2021 19:14 Ответить
Аааа! Зрозумів! То "ліпжцка фабріка" - зло і бізнес на крові! А платити у б'юджет окупанта податки від прокату фільмів і роялті, а також оплачувати шикарні апартаменти в окупованому Криму - то перемога! Для зебілів. Зебіли, ви на чижму боці? Справді на українському?
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23.08.2021 19:49 Ответить
Клас, не здивуюсь, якщо завтра Сивохо запропонує бомбардувати Москву. Це буде правильно, але хто і за які мотузки смикає тих політиків питання. Мабуть московити перестали їх фінансувати, або контрабанду через ДНР не пропускають, щось таке.
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23.08.2021 19:07 Ответить
Kavkaz Center
@newkc14
Иран отказался возвращать России 500 млн евро кредита на АЭС в "Бушере". В Тегеране объяснили отказ просто - "мы не можем погасить долг из-за санкций США...". Так что все претензии, пожалуйста, к пиндосам
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23.08.2021 19:15 Ответить
Цена оккупации крыма раᛋᛋеей - развал маасковии и возвращение в родную болотную, залесскую говень гавань, в пределы "золотого (из циганского золота) кольца". Теперь только так. Проклят нарушающий межи ближнего своего! И весь народ скажет: аминь. (Второзаконие 27:17)
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23.08.2021 19:46 Ответить
без исков, Ваши заявления как пальцем в ...овно. воняет но совсем не больно...
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23.08.2021 19:55 Ответить
Ціна Криму стане неприйнятною для кацапських окупантів лише за умови гарантованої загибелі.
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24.08.2021 01:20 Ответить
Всё очень правильно. Продолжаем
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25.08.2021 20:51 Ответить
 
 