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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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Ціна окупації Криму має стати для Росії неприйнятною, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ціна окупації Криму має стати для Росії неприйнятною, - Резніков

Ціна окупованого Кримського півострова для РФ має стати неприйнятною, і тоді будуть умови для зміни курсу російського керівництва.

У цьому переконаний віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це посилення санкцій проти Росії за окупацію і порушення прав, дотримання політики невизнання. Тут дуже важлива роль саме міжнародної спільноти, адже деокупація і реінтеграція Криму - це питання загальноєвропейського інтересу, європейської безпеки, і місія Кримської платформи - бути саме таким інструментом міжнародної консолідації, координації дій", - сказав Рєзніков на панельній дискусії в рамках саміту "Кримської платформи" в Києві в понеділок.

Віцепрем'єр розповів, що Україна пропонує реалізувати в українському законодавстві принципи ООН і застосувати до всіх тимчасово окупованих територій принципи відповідальності та амністії, консолідації угод.

Також, за його словами, уряд підтримує ідею ухвалення закону про захист політв'язнів.

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"Щоб у майбутньому гарантувати право на справедливість і правосуддя, ми створюємо спеціальну установу - Український національний центр розвитку світу. Серед його завдань - накопичувати докази порушення прав людини, і цей центр офіційно запрацює вже цього року", - сказав Резніков.

Крім того, він вказав, що у зв'язку з впливом російської пропаганди в Херсонській області Україна розпочала новий проєкт, мета якого забезпечити в кожному будинку в зоні ризику, тобто уздовж адміністративної межі з Кримом, доступ до широкосмугового інтернету і українського телебачення.

"Міністерство цифрової трансформації, наші партнери, вже прокладають магістральні лінії, а далі залишається так звана "остання миля" кабелю в кожен будинок, і це завдання наше на наступний рік", - зазначив Резніков.

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Віцепрем'єр також розповів, що найближчим часом на рівні уряду планується затвердити абетку кримськотатарської мови на основі латинської графіки і стратегію розвитку цієї мови. "Представники корінного народу очікували цього 30 років", - підкреслив він.

Також, за словами Резнікова, Україна працює над спрощенням процедури отримання першого українського паспорта для дітей з тимчасово окупованих територій, яким виповнюється 14 років.
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Топ коментарі
+8
Самая главная санкция - это перекрытие Северо-Крымского канала.
Вот, об этом надо заявлять - что ни при каких условиях мы его не откроем.
И про "гуманитарные катастрофы" и "бутилированную воду" забыть.
"Пусть пьют мочу" (с)
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23.08.2021 18:59
+2
От копеечной свечи, вы знаете, Москва сгорела
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23.08.2021 19:00
+2
Клас, не здивуюсь, якщо завтра Сивохо запропонує бомбардувати Москву. Це буде правильно, але хто і за які мотузки смикає тих політиків питання. Мабуть московити перестали їх фінансувати, або контрабанду через ДНР не пропускають, щось таке.
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23.08.2021 19:07
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Самая главная санкция - это перекрытие Северо-Крымского канала.
Вот, об этом надо заявлять - что ни при каких условиях мы его не откроем.
И про "гуманитарные катастрофы" и "бутилированную воду" забыть.
"Пусть пьют мочу" (с)
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23.08.2021 18:59 Відповісти
После Крымских проигранных войн,после Русско Японской войны,проигранной 1 Мировой войны,после Сталина, Врагов народа,Расстрелов,Гуллаг,Голодомора, Афгана,Чехословакии Венгрии,Баку,Вильнюса,2014 год оккупации Крыма и Донбасса Путину России все по гайке с болтом они готовы сами в АД и весь мир за собой утащить им Даже ТОМОС И ВСЕЛЕНСКИЙ патриарх до лампочки вместе с Богом....
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23.08.2021 19:27 Відповісти
От копеечной свечи, вы знаете, Москва сгорела
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23.08.2021 19:00 Відповісти
Оце Зєлєнскій перестануть платити за свї кримські апартаменти - і кацапами утримувати Крим стпне дуууууже збитково! 😊
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23.08.2021 19:04 Відповісти
так тож не зелю за "" свї кримські апартаменти ""невдовзі судить будуть за зраду батьківщини ,а будуть судити подільника твого бариги
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23.08.2021 19:14 Відповісти
Аааа! Зрозумів! То "ліпжцка фабріка" - зло і бізнес на крові! А платити у б'юджет окупанта податки від прокату фільмів і роялті, а також оплачувати шикарні апартаменти в окупованому Криму - то перемога! Для зебілів. Зебіли, ви на чижму боці? Справді на українському?
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23.08.2021 19:49 Відповісти
Клас, не здивуюсь, якщо завтра Сивохо запропонує бомбардувати Москву. Це буде правильно, але хто і за які мотузки смикає тих політиків питання. Мабуть московити перестали їх фінансувати, або контрабанду через ДНР не пропускають, щось таке.
показати весь коментар
23.08.2021 19:07 Відповісти
Kavkaz Center
@newkc14
Иран отказался возвращать России 500 млн евро кредита на АЭС в "Бушере". В Тегеране объяснили отказ просто - "мы не можем погасить долг из-за санкций США...". Так что все претензии, пожалуйста, к пиндосам
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23.08.2021 19:15 Відповісти
Цена оккупации крыма раᛋᛋеей - развал маасковии и возвращение в родную болотную, залесскую говень гавань, в пределы "золотого (из циганского золота) кольца". Теперь только так. Проклят нарушающий межи ближнего своего! И весь народ скажет: аминь. (Второзаконие 27:17)
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23.08.2021 19:46 Відповісти
без исков, Ваши заявления как пальцем в ...овно. воняет но совсем не больно...
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23.08.2021 19:55 Відповісти
Ціна Криму стане неприйнятною для кацапських окупантів лише за умови гарантованої загибелі.
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24.08.2021 01:20 Відповісти
Всё очень правильно. Продолжаем
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25.08.2021 20:51 Відповісти
 
 