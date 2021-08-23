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Новини Політика України
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Крим (12752) ООН (2756) Порошенко (13228) деокупація (926) Кримська платформа (314)

Порошенко закликає ініціювати засідання Генасамблеї ООН з деокупації Криму: Кремль не зіскочить з гачка міжнародної відповідальності

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Порошенко закликає ініціювати засідання Генасамблеї ООН з деокупації Криму: Кремль не зіскочить з гачка міжнародної відповідальності

За Крим Україна боролася з перших днів окупації у 2014 році.

Про це заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко з трибуни Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Порошенко закликав продовжити зміцнення проукраїнської міжнародної коаліції, створеної ще за його каденції, та ініціювати проведення у цьому році спеціального засідання Генасамблеї ООН з питань деокупації Криму.

"Звільнення українських територій від російської окупації належить до засадничих пріоритетів нашої держави. І дуже важливо, що цей пріоритет нас всіх об’єднує. Міжнародна платформа з деокупації Криму цілковито співпадає з нашими принципами і цілями. Ми щиро вдячні всім країнам, в тому числі тим, представники яких присутні зараз в цьому залі, за формування світової коаліції на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", – сказав Порошенко.

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"Як українську армію, ми з першого дня протистояння російському агресору щоденно творили і множили міжнародну коаліцію єдності і солідарності з Україною. І дуже важливо, щоб ми розуміли, що за Крим ми боролися з початку окупації, з лютого-березня 2014 року. Міжнародна коаліція була створена до Кримської платформи, і зараз потребує свого додаткового розвитку на її базі. Кремлю не вдасться зіскочити з гачка міжнародної відповідальності за спробу анексії Криму. Ця робота щодо відповідальності Кремля нами була розпочата з березня – тоді на майданчику ООН було ухвалено резолюцію Генасамблеї про підтримку територіальної цілісності нашої держави. І 100 країн світу в Генасамблеї нас підтримали. Без березневої резолюції 2014 року нам було би набагато важче", – нагадав Порошенко.

"Так само було б важче, якби не було би щорічних резолюцій Генасамблеї про стан прав людини в Криму. Окремо про мілітаризацію Криму та Севастополя, про мілітаризацію частин Чорного і Азовського морів та інших. Тим паче, без кримської Декларації 2018 року Сполучених Штатів – так званої "Декларації Помпео". Без рішень Міжнародного суду ООН, де Росія має нести відповідальність. І зараз нам треба об’єднати зусилля для того, щоб запланувати чіткі кроки і цього року провести спеціальне засідання Генасамблеї ООН з чітким порядком денним, який затвердить ця міжнародна коаліція", – закликав Порошенко.
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Топ коментарі
+41
Когда речь Пятого сильнее блеяния недоразумения на пол шестого Порошенко призывает инициировать заседание Генассамблеи ООН по деоккупации Крыма: Кремль не соскочит с крючка международной ответственности - Цензор.НЕТ 4804
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23.08.2021 18:21
+30
Порошенко закликає ініціювати засідання Генасамблеї ООН з деокупації Криму: Кремль не зіскочить з гачка міжнародної відповідальності - Цензор.НЕТ 2374
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23.08.2021 18:29
+22
Да, 73% быдло тогда промычало. Теперь кое-кто из них начинает догадываться, что зарплат $4000 не будет, что тарифы не снизят. Некоторые даже уже утверждают, что за бубочку не голосовали.
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23.08.2021 18:29
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Когда речь Пятого сильнее блеяния недоразумения на пол шестого Порошенко призывает инициировать заседание Генассамблеи ООН по деоккупации Крыма: Кремль не соскочит с крючка международной ответственности - Цензор.НЕТ 4804
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23.08.2021 18:21 Відповісти
Не те, щоб сильніша але притомні га і конкретна. 😊
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23.08.2021 18:31 Відповісти
чего чего тебе талосом голову натёрло Порошенко закликає ініціювати засідання Генасамблеї ООН з деокупації Криму: Кремль не зіскочить з гачка міжнародної відповідальності - Цензор.НЕТ 5081
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23.08.2021 20:44 Відповісти
по теме возразить есть что или подоляк обосраный не платит вам уже из охфиса пол шестого Порошенко призывает инициировать заседание Генассамблеи ООН по деоккупации Крыма: Кремль не соскочит с крючка международной ответственности - Цензор.НЕТ 6296
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23.08.2021 18:24 Відповісти
Какой нагод?
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23.08.2021 18:24 Відповісти
тот, что прозревает от своей тупости... зеленая лапша й брехня испаряется....
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23.08.2021 18:26 Відповісти
Порошенко закликає ініціювати засідання Генасамблеї ООН з деокупації Криму: Кремль не зіскочить з гачка міжнародної відповідальності - Цензор.НЕТ 903
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23.08.2021 18:26 Відповісти
Да, 73% быдло тогда промычало. Теперь кое-кто из них начинает догадываться, что зарплат $4000 не будет, что тарифы не снизят. Некоторые даже уже утверждают, что за бубочку не голосовали.
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23.08.2021 18:29 Відповісти
О, заседание Генасамблеи ООН, даёшь еще немножко ОЗАБОЧЕННОСТЕЙ и ОБЕСПОКОЕННОСТЕЙ!
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23.08.2021 18:24 Відповісти
Та да! Кримська платформа імені Зєлєнского - це крутіше! Там все конкретно - палатка, інсталяції, оформлення - 25 лимонів. Бідному, але вочевидь зеленому, а тму і чесному ФОПу. Можлво, результат і однаковий, але для б'юджету варіант з Генасамблеєю - значно дешевший. 😊
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23.08.2021 18:35 Відповісти
В рамках противодействия агрессии РФ(видимо) МВФ выделил ********** 18 миллиардов долларов.
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23.08.2021 18:25 Відповісти
Akyla Sasori Це показує яка сильна економіка цапів.
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23.08.2021 18:34 Відповісти
Украина получила сегодня - $2,7 млрд., Грузия - $114 млн , Беларусь - $1 млрд.....
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23.08.2021 19:04 Відповісти
Художественный хрюсский свист под аккомпанемент эрзянских ложкарей ,рашкотварь...
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23.08.2021 20:07 Відповісти
На РФ проблемы? Давно Кремль не просил кредит у МВФ, примерно с тех пор, как Мальчиш-Кибальчиш объявил дефолт.
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24.08.2021 10:24 Відповісти
Порошенко закликає ініціювати засідання Генасамблеї ООН з деокупації Криму: Кремль не зіскочить з гачка міжнародної відповідальності - Цензор.НЕТ 837
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23.08.2021 18:26 Відповісти
Порошенко закликає ініціювати засідання Генасамблеї ООН з деокупації Криму: Кремль не зіскочить з гачка міжнародної відповідальності - Цензор.НЕТ 2374
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23.08.2021 18:29 Відповісти
Порошенко закликає ініціювати засідання Генасамблеї ООН з деокупації Криму: Кремль не зіскочить з гачка міжнародної відповідальності - Цензор.НЕТ 7703
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23.08.2021 18:29 Відповісти
А мені краще подобається: Другий - обраний, перший посланий.
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23.08.2021 19:02 Відповісти
Для другого ще не вечір ...
А обраними вони були обидва.
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23.08.2021 19:10 Відповісти
гарно сказано
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23.08.2021 20:40 Відповісти
здесь не принято самолайкать, дурилка
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24.08.2021 00:55 Відповісти
🚑
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23.08.2021 18:40 Відповісти
🙄швидка забрала😆
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23.08.2021 18:41 Відповісти
Коментаторам на цензорі не так важлива Украіна, як дві особистості - Порошенко і Зеленський. обидва можуть робити зеркальні речі, та казати одне й теж. або діяти в одному руслі. Але, "це ж не мій президент казав!!!! - волають одні, а ваш не такий як наш - вторять інші." Шановні, на шо вам Україна, ближче або сивочолий або зелений))).
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23.08.2021 18:48 Відповісти
Так что сидишь -иди освобождай украинские земли или хотя бы Армию обеспечь уровнем 2018го...а то только при Порохе у нас мудрАй нарит трудился не покладая рук -при зекретине вообще нифига не делаете
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23.08.2021 19:34 Відповісти
Хитрожопый сечо волий паренек, не надо сравнивать хэ с пальцем (Пороха с Зеро)
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23.08.2021 20:12 Відповісти
кого интересуют проблемы идиота Жириновского ?
если он нагадит в своей песочнице, тоже писать будете ? Порошенко закликає ініціювати засідання Генасамблеї ООН з деокупації Криму: Кремль не зіскочить з гачка міжнародної відповідальності - Цензор.НЕТ 2517
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23.08.2021 18:56 Відповісти
Дай Боже розуму моїм співвітчизникам.
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23.08.2021 18:50 Відповісти
А что же ты Петя не иницировал за 5 лет?
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23.08.2021 18:51 Відповісти
Мертвечук заважав, але зараз цей кум під арештом.
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23.08.2021 18:53 Відповісти
барига праклятий! єму то лєгка гаваріть, он страну на ліпєцкує хвабріку абмєнял, абшори! а у вави ж там дом, і комуналка платиться регулярно Порошенко закликає ініціювати засідання Генасамблеї ООН з деокупації Криму: Кремль не зіскочить з гачка міжнародної відповідальності - Цензор.НЕТ 9667
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23.08.2021 18:53 Відповісти
Коли в кнура млярди то йому пох на ту комуналку
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23.08.2021 19:00 Відповісти
Тепер вони будуть змагатись, хто радикальніший) А обидва ж були миролюбні-миролюбні...
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23.08.2021 19:00 Відповісти
Та невже ...
Скільки міст та сіл відвоївав Зєля?
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23.08.2021 19:13 Відповісти
відвоював чи здав?
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23.08.2021 19:16 Відповісти
Це питання також можна поставити дивній особі, яка ставить знак рівності між ПП і Зе, оцінюючи ступінь "миролюбності".
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23.08.2021 19:21 Відповісти
Наразі питання вам - президенти особисто відвойовують?
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23.08.2021 19:25 Відповісти
Так иди сейчас,при зекрысе , и отвоюй,а то нихрена уже третий год не делаете
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23.08.2021 19:30 Відповісти
"Валерия, ты ли это милый друг?"©
Які ж тільки недобрі люди є на світі - через заздрість перешкоджають вільному розвитку нашого спільного великого українського почуття.
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24.08.2021 06:36 Відповісти
Відвойовує армія, якщо їй віддає відповідні накази верховний головнокомандувач.
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23.08.2021 19:38 Відповісти
Де відповідь на питання про звільнені під командуавнням Зєлі міста?
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23.08.2021 19:41 Відповісти
Просувались хоча б по пару км вперед.
Зєля тільки відповзає і бреше про власні гарантії безпеки для мешканців.
А люди потім отримують поранення і гинуть.
Приклад - Золоте.
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23.08.2021 19:53 Відповісти
Абсолютно згоден. Але у нас завжди ініциатива йде з низів, а для народу ця війна дещо втратила актуальність. Як тільки виникне запит, під нього буде одразу або політпартія, або змінення курсу якоїсь з існуючих партій. А запит виникне тоді, коли три ніжні поверхи піраміди Маслоу будуть пройдені, і ніяк не раніше.
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23.08.2021 20:25 Відповісти
Стадо баранів має очолювати тільки баран?
Може й так ...
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23.08.2021 20:28 Відповісти
Порошенко закликає ініціювати засідання Генасамблеї ООН з деокупації Криму: Кремль не зіскочить з гачка міжнародної відповідальності - Цензор.НЕТ 4012 Порошенко закликає ініціювати засідання Генасамблеї ООН з деокупації Криму: Кремль не зіскочить з гачка міжнародної відповідальності - Цензор.НЕТ 3368
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23.08.2021 20:50 Відповісти
Я в курсі.
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23.08.2021 21:02 Відповісти
Скільки нових ніків повилазило... Подоляк явно працює краще за Фьодорова.
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23.08.2021 19:41 Відповісти
Спохватився...
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23.08.2021 19:58 Відповісти
Порошенко закликає ініціювати засідання Генасамблеї ООН з деокупації Криму: Кремль не зіскочить з гачка міжнародної відповідальності - Цензор.НЕТ 8975 Порошенко закликає ініціювати засідання Генасамблеї ООН з деокупації Криму: Кремль не зіскочить з гачка міжнародної відповідальності - Цензор.НЕТ 6039
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23.08.2021 20:52 Відповісти
Респект Пороху!
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24.08.2021 05:14 Відповісти
В ООН потрібно розробити міжнародні норми і механізми, щоб у таких випадках як з Білоруссю, Донбасом, Кримом можна було за участю міжнародних спеціалістів провести опитування (референдум) і встановити дійсну волю і прагнення жителів. А потім вже від цього відштовхуватись у своїх рішеннях. А то всі кажуть про "волю народу", а в народа ніхто по-справжньому так і не запитав нічого. У випадку з Кримом є лише референдум 2014 року. Результати якого ніхто аргументовано досі не спростував.
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24.08.2021 06:02 Відповісти
НЕЛЬЗЯ проводить выборы на территории, где войска оккупанта!!!
Люди будут БОЯТЬСЯ высказывать своё мнение!!!
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24.08.2021 10:29 Відповісти
Мова не про вибори, а про незалежні анонімні опитування (референдуми) за участю міжнародних комісій.
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24.08.2021 12:06 Відповісти
У разі, коли на вулиці агрессор, то ніяки опитування не можуть бути вільними та об'єктивними.
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24.08.2021 12:58 Відповісти
С самого начала не питал никаких иллюзий насчёт ЗЕлёносопельного БлаЗЕня - клоун и на Банковой клоун - жалкий, лживый, подлый негодяй. Но стоило ЗЕ-паяцу взболтнуть, пусть даже трижды бесполезную, но всё-таки пену, как Порохатого Барыгу сразу задушила жаба: тут же "в поросячий* голос"© давай трезвонить хоть в ООН, хоть черту лысому - лишь бы на виду, лишь бы не забыли.
_____________________________________________________________________________________
*Слово "ПОРОШЕНКА"Google-переводчик с сербского языка переводит как "ПОРОСЁНОК"
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24.08.2021 06:57 Відповісти
 
 