Порошенко закликає ініціювати засідання Генасамблеї ООН з деокупації Криму: Кремль не зіскочить з гачка міжнародної відповідальності

За Крим Україна боролася з перших днів окупації у 2014 році.

Про це заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко з трибуни Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Порошенко закликав продовжити зміцнення проукраїнської міжнародної коаліції, створеної ще за його каденції, та ініціювати проведення у цьому році спеціального засідання Генасамблеї ООН з питань деокупації Криму.

"Звільнення українських територій від російської окупації належить до засадничих пріоритетів нашої держави. І дуже важливо, що цей пріоритет нас всіх об’єднує. Міжнародна платформа з деокупації Криму цілковито співпадає з нашими принципами і цілями. Ми щиро вдячні всім країнам, в тому числі тим, представники яких присутні зараз в цьому залі, за формування світової коаліції на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", – сказав Порошенко.

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"Як українську армію, ми з першого дня протистояння російському агресору щоденно творили і множили міжнародну коаліцію єдності і солідарності з Україною. І дуже важливо, щоб ми розуміли, що за Крим ми боролися з початку окупації, з лютого-березня 2014 року. Міжнародна коаліція була створена до Кримської платформи, і зараз потребує свого додаткового розвитку на її базі. Кремлю не вдасться зіскочити з гачка міжнародної відповідальності за спробу анексії Криму. Ця робота щодо відповідальності Кремля нами була розпочата з березня – тоді на майданчику ООН було ухвалено резолюцію Генасамблеї про підтримку територіальної цілісності нашої держави. І 100 країн світу в Генасамблеї нас підтримали. Без березневої резолюції 2014 року нам було би набагато важче", – нагадав Порошенко.

"Так само було б важче, якби не було би щорічних резолюцій Генасамблеї про стан прав людини в Криму. Окремо про мілітаризацію Криму та Севастополя, про мілітаризацію частин Чорного і Азовського морів та інших. Тим паче, без кримської Декларації 2018 року Сполучених Штатів – так званої "Декларації Помпео". Без рішень Міжнародного суду ООН, де Росія має нести відповідальність. І зараз нам треба об’єднати зусилля для того, щоб запланувати чіткі кроки і цього року провести спеціальне засідання Генасамблеї ООН з чітким порядком денним, який затвердить ця міжнародна коаліція", – закликав Порошенко.