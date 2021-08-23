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Новости За рубежом Санкции против России
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"Крымские" санкции должны действовать, пока Россия не вернет полуостров, - Кент

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Санкции против РФ из-за оккупации Крыма должны оставаться в силе, пока она не возобновит территориальную целостность Украины.

Об этом заместитель помощника Госсекретаря США Джордж Кент заявил на панельной дискуссии в рамках саммита Крымской платформы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Через эту платформу и не только сегодня мы должны найти способы - большие и малые - для того, чтобы изолировать, маргинализировать и применять санкции к тем, кто будет легитимизировать и подтверждать российские желания. В частности, санкции против России из-за аннексии Крыма должны оставаться на России до момента, пока Россия не возобновит территориальную целостность Украины", - сказал Кент.

По его словам, строительство Керченского моста, а также экспроприация имущества Украины или украинских граждан должны быть наказаны.

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"Идет ли речь о странах, гражданах или компаниях, которые поддерживают Россию через путешествия в Крым, развитие бизнеса - они также должны быть под санкциями", - добавил Кент.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+7
"Крымские" санкции должны действовать, пока Россия не вернет полуостров, - Кент - Цензор.НЕТ 3270
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23.08.2021 21:15
+7
Пускай США не лукавят,целосность Украины и не только они могут востановить в одну две недели не прибегая к силовым действиям и сохранив простой народ самой мокшандии от бессмысленных смертей.Достаточно арестовать все,без исключения,счета кацапов,их движимое и не движимое имущество и лишить виз из уходом из страны в течении 24-х часов.Хуйло и его банда будет просто уничтожена в течении 12-ти часов а оставшиеся будут направлены на договоренностях для отмены наложеных санкций.
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23.08.2021 21:37
+6
"Крымские" санкции честно говоря слабоваты и требуют усиления , а также периодического пересмотра с внесением новых персонажей, которые занимают сколько нибудь руководящие должности. Всё-таки Раша не стоит на месте и постоянно ищет лазейки и выдумывает финты ушами для обхода Вежливых санкций и на всё это надо адекватно реагировать. Цену за аннексию Крыма надо увеличивать
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23.08.2021 21:17
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"Крымские" санкции должны действовать, пока Россия не вернет полуостров, - Кент - Цензор.НЕТ 3270
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23.08.2021 21:15 Ответить
"Крымские" санкции честно говоря слабоваты и требуют усиления , а также периодического пересмотра с внесением новых персонажей, которые занимают сколько нибудь руководящие должности. Всё-таки Раша не стоит на месте и постоянно ищет лазейки и выдумывает финты ушами для обхода Вежливых санкций и на всё это надо адекватно реагировать. Цену за аннексию Крыма надо увеличивать
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23.08.2021 21:17 Ответить
Наложите санкции на ГазПром РФ. Но вы это не сделаете.
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23.08.2021 21:19 Ответить
Поэтому как говорил Рузвельт: "Нет вечных друзей, есть интересы".
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23.08.2021 21:21 Ответить
"Поэтому я утверждаю, что недальновидно считать ту или иную страну неизменным союзником или вечным врагом Англии. У нас нет неизменных союзников, у нас нет вечных врагов. Лишь наши интересы неизменны и вечны, и наш долг - следовать им". Лорд Пальмерстон - Речь в Палате общин 1 марта 1848 г.
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23.08.2021 22:21 Ответить
"Крымские" санкции должны действовать, пока Россия не вернет полуостров, - Кент - Цензор.НЕТ 7560 "Крымские" санкции должны действовать, пока Россия не вернет полуостров, - Кент - Цензор.НЕТ 6829
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23.08.2021 21:21 Ответить
Горе тебе, опустошитель, который не был опустошаем, и грабитель, которого не грабили! Когда кончишь опустошение, будешь опустошен и ты; когда прекратишь грабительства, разграбят и тебя.

Пророк Исаия гл.33.
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23.08.2021 21:22 Ответить
Это касалось защиты Израиля, а не безбожной Украины! Увы! Не обманывайтесь!
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23.08.2021 21:58 Ответить
Так как ты ограбил многие народы, то и тебя ограбят все остальные народы за пролитие крови человеческой, за разорение страны, города и всех живущих в нем.

Аввакум .2:8
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23.08.2021 21:27 Ответить
СП2 это следует понимать все под глубоеим наркозом сидели...Адольфовна всех за нос водит.
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23.08.2021 21:27 Ответить
Пускай США не лукавят,целосность Украины и не только они могут востановить в одну две недели не прибегая к силовым действиям и сохранив простой народ самой мокшандии от бессмысленных смертей.Достаточно арестовать все,без исключения,счета кацапов,их движимое и не движимое имущество и лишить виз из уходом из страны в течении 24-х часов.Хуйло и его банда будет просто уничтожена в течении 12-ти часов а оставшиеся будут направлены на договоренностях для отмены наложеных санкций.
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23.08.2021 21:37 Ответить
100 %,
и на следующий день
фуйло бы написал завещание,
в котором отписал всё Байдену !
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23.08.2021 21:53 Ответить
Да некому было бы уже отписывать.Так как подавляющее большенство толстосумов-кацапов вкладывали свое наворованое в банки США,покупали движимость и недвижимость в США,ихние отпрыски учатся и живут в США.А вот они всему этому просто не дадут пропасть ради этого плюгавого и банды его приверженцев,они скорее продадут ,,немытую россию,страну голоных и рабов,,
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23.08.2021 22:01 Ответить
даже СВИФТ не отключили
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23.08.2021 22:18 Ответить
СВИФТ это международная банковская система и америкосам нужно согласовывать.А вот о том что я написал каждая страна в том числе и США может принимать самостоятельное решение.А для полной жопы кацапии достатосно США и Великобритании.
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23.08.2021 22:23 Ответить
Всё бесполезно , одна болтовня и озабоченность на высшем уровне , даже здесь народ это понимает.
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23.08.2021 22:34 Ответить
Достаточно арестовать все,без исключения,счета кацапов,их движимое и не движимое имущество и лишить виз из уходом из страны в течении 24-х часов.

Проблема в том, что простые люди в РФ будут этому рукоплескать и рейтинг Путина скакнёт до 99.99%. И больше никто и никогда, ни из какой страны не будет хранить наворованные деньги в банках США и Англии. А это потеря инвестиций в эти страны. Деньги-то не пахнут!
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23.08.2021 23:23 Ответить
Так да не так.Простой народ этого просто не заметит так как у них из счетов сберкасс все пропало еще из времен распада СССР.А счета и имущество не конфисковывается а только арестовывается до снятия существующего правительства.Да и хранить будут как и хранили потому что недвижимости у них больше как сумма на счетах.
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23.08.2021 23:33 Ответить
P.S/Да и их отпрыски вернуться куда?В кацапию ни ногой что в комунистическую Корею или на Кубу?Или возможно в африканские или азиатские страны?
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23.08.2021 23:36 Ответить
Ты не понял. Если у российских олигархов США конфискуют все деньги... Простой народ из РФ будет Путина на руках носить за то, что его политика привела к тому, что США наказали воров из РФ.

Путин полностью контролирует силовиков, не смогут олигархи его смести. Их просто перебьют. А дальше как птицы свободны... Хоть в Венесуэлу пусть едут без денег.
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23.08.2021 23:43 Ответить
Простой народ в стране ничего не решает.Хто ***** на пост посадил тот его и уберет.Как там-,,Я тебя породил,я тебя и убю,,
И Вы упустили тот момент что и руководители силовых структур имеют не хилые счета в забугорных банках и особнячки с яхтами и тоже нажитое непосильным трудом терять не захотят ради одного илинескольких уродов.
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23.08.2021 23:49 Ответить
Путина давно уже окружают люди у которых нет ничего на Западе, зато в РФ они типа князей. Кроме олигархов. У них деньги на Западе.

Задача то ведь снести Путина. Ну заберут США деньги у олигархов, они начнут бунтовать, многих из них убьют. Народ ещё быстрее побежит голосовать за Путина.

Но самое главное, никакой тоталитарный режим типа из Африки не будет больше хранить деньги в США или Англии. Ты понимаешь? Англосаксы просто деньги потеряют. Поэтому они не будут прессовать российских воров -- они же инвесторы!
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23.08.2021 23:57 Ответить
кентуха пряс кеп очевидность...переливают из пустого в порожнее одно и тоже.
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23.08.2021 21:38 Ответить
"Кримські" санкції мають діяти, доки Росія не поверне півострів, - Кент - Цензор.НЕТ 1020
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23.08.2021 21:44 Ответить
"заступник помічника..." мабуть важлива посада)))
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23.08.2021 21:48 Ответить
Та нехай буде хоть тридцятий помічник але він не скаже ні більше ні менше ніж його вповноважили сказати.Це тільки нащі дебіли плещуть язиками стараючись показатися зарозумілими а приносять країні тільки біду та проблеми та ,,за базар не відповідають,,
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23.08.2021 23:25 Ответить
"Кримські" санкції мають діяти, доки Росія не поверне півострів, - Кент - Цензор.НЕТ 2945
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24.08.2021 02:05 Ответить
 
 