"Крымские" санкции должны действовать, пока Россия не вернет полуостров, - Кент
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Санкции против РФ из-за оккупации Крыма должны оставаться в силе, пока она не возобновит территориальную целостность Украины.
Об этом заместитель помощника Госсекретаря США Джордж Кент заявил на панельной дискуссии в рамках саммита Крымской платформы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Через эту платформу и не только сегодня мы должны найти способы - большие и малые - для того, чтобы изолировать, маргинализировать и применять санкции к тем, кто будет легитимизировать и подтверждать российские желания. В частности, санкции против России из-за аннексии Крыма должны оставаться на России до момента, пока Россия не возобновит территориальную целостность Украины", - сказал Кент.
По его словам, строительство Керченского моста, а также экспроприация имущества Украины или украинских граждан должны быть наказаны.
"Идет ли речь о странах, гражданах или компаниях, которые поддерживают Россию через путешествия в Крым, развитие бизнеса - они также должны быть под санкциями", - добавил Кент.
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Пророк Исаия гл.33.
Аввакум .2:8
и на следующий день
фуйло бы написал завещание,
в котором отписал всё Байдену !
Проблема в том, что простые люди в РФ будут этому рукоплескать и рейтинг Путина скакнёт до 99.99%. И больше никто и никогда, ни из какой страны не будет хранить наворованные деньги в банках США и Англии. А это потеря инвестиций в эти страны. Деньги-то не пахнут!
Путин полностью контролирует силовиков, не смогут олигархи его смести. Их просто перебьют. А дальше как птицы свободны... Хоть в Венесуэлу пусть едут без денег.
И Вы упустили тот момент что и руководители силовых структур имеют не хилые счета в забугорных банках и особнячки с яхтами и тоже нажитое непосильным трудом терять не захотят ради одного илинескольких уродов.
Задача то ведь снести Путина. Ну заберут США деньги у олигархов, они начнут бунтовать, многих из них убьют. Народ ещё быстрее побежит голосовать за Путина.
Но самое главное, никакой тоталитарный режим типа из Африки не будет больше хранить деньги в США или Англии. Ты понимаешь? Англосаксы просто деньги потеряют. Поэтому они не будут прессовать российских воров -- они же инвесторы!