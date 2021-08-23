"Крымские" санкции должны действовать, пока Россия не вернет полуостров, - Кент

Санкции против РФ из-за оккупации Крыма должны оставаться в силе, пока она не возобновит территориальную целостность Украины.

Об этом заместитель помощника Госсекретаря США Джордж Кент заявил на панельной дискуссии в рамках саммита Крымской платформы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Через эту платформу и не только сегодня мы должны найти способы - большие и малые - для того, чтобы изолировать, маргинализировать и применять санкции к тем, кто будет легитимизировать и подтверждать российские желания. В частности, санкции против России из-за аннексии Крыма должны оставаться на России до момента, пока Россия не возобновит территориальную целостность Украины", - сказал Кент.

По его словам, строительство Керченского моста, а также экспроприация имущества Украины или украинских граждан должны быть наказаны.

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"Идет ли речь о странах, гражданах или компаниях, которые поддерживают Россию через путешествия в Крым, развитие бизнеса - они также должны быть под санкциями", - добавил Кент.