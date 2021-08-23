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Новини За кордоном Санкції проти Росії
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"Кримські" санкції мають діяти, доки Росія не поверне півострів, - Кент

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Санкції проти РФ через окупацію Криму повинні залишатися чинними, поки вона не відновить територіальну цілісність України.

Про це заступник помічника Держсекретаря США Джордж Кент заявив на панельній дискусії в рамках саміту Кримської платформи, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Через цю платформу і не тільки сьогодні ми повинні знайти способи - великі і малі - для того, щоб ізолювати, маргіналізувати і застосовувати санкції до тих, хто буде легітимізувати і підтверджувати російські бажання. Зокрема, санкції проти Росії через анексію Криму повинні залишатися на Росії до того часу, поки Росія не відновить територіальної цілісності України", - сказав Кент 

За його словами, будівництво Керченського мосту, а також експропріація майна України або українських громадян повинні бути покарані.

"Йдеться про країни, громадян або компанії, які підтримують Росію через подорожі до Криму, розвиток бізнесу - вони також повинні залишатися під санкціями", - додав Кент.

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Топ коментарі
+7
"Крымские" санкции должны действовать, пока Россия не вернет полуостров, - Кент - Цензор.НЕТ 3270
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23.08.2021 21:15
+7
Пускай США не лукавят,целосность Украины и не только они могут востановить в одну две недели не прибегая к силовым действиям и сохранив простой народ самой мокшандии от бессмысленных смертей.Достаточно арестовать все,без исключения,счета кацапов,их движимое и не движимое имущество и лишить виз из уходом из страны в течении 24-х часов.Хуйло и его банда будет просто уничтожена в течении 12-ти часов а оставшиеся будут направлены на договоренностях для отмены наложеных санкций.
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23.08.2021 21:37
+6
"Крымские" санкции честно говоря слабоваты и требуют усиления , а также периодического пересмотра с внесением новых персонажей, которые занимают сколько нибудь руководящие должности. Всё-таки Раша не стоит на месте и постоянно ищет лазейки и выдумывает финты ушами для обхода Вежливых санкций и на всё это надо адекватно реагировать. Цену за аннексию Крыма надо увеличивать
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23.08.2021 21:17
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"Крымские" санкции должны действовать, пока Россия не вернет полуостров, - Кент - Цензор.НЕТ 3270
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23.08.2021 21:15 Відповісти
"Крымские" санкции честно говоря слабоваты и требуют усиления , а также периодического пересмотра с внесением новых персонажей, которые занимают сколько нибудь руководящие должности. Всё-таки Раша не стоит на месте и постоянно ищет лазейки и выдумывает финты ушами для обхода Вежливых санкций и на всё это надо адекватно реагировать. Цену за аннексию Крыма надо увеличивать
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23.08.2021 21:17 Відповісти
Наложите санкции на ГазПром РФ. Но вы это не сделаете.
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23.08.2021 21:19 Відповісти
Поэтому как говорил Рузвельт: "Нет вечных друзей, есть интересы".
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23.08.2021 21:21 Відповісти
"Поэтому я утверждаю, что недальновидно считать ту или иную страну неизменным союзником или вечным врагом Англии. У нас нет неизменных союзников, у нас нет вечных врагов. Лишь наши интересы неизменны и вечны, и наш долг - следовать им". Лорд Пальмерстон - Речь в Палате общин 1 марта 1848 г.
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23.08.2021 22:21 Відповісти
"Крымские" санкции должны действовать, пока Россия не вернет полуостров, - Кент - Цензор.НЕТ 7560 "Крымские" санкции должны действовать, пока Россия не вернет полуостров, - Кент - Цензор.НЕТ 6829
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23.08.2021 21:21 Відповісти
Горе тебе, опустошитель, который не был опустошаем, и грабитель, которого не грабили! Когда кончишь опустошение, будешь опустошен и ты; когда прекратишь грабительства, разграбят и тебя.

Пророк Исаия гл.33.
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23.08.2021 21:22 Відповісти
Это касалось защиты Израиля, а не безбожной Украины! Увы! Не обманывайтесь!
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23.08.2021 21:58 Відповісти
Так как ты ограбил многие народы, то и тебя ограбят все остальные народы за пролитие крови человеческой, за разорение страны, города и всех живущих в нем.

Аввакум .2:8
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23.08.2021 21:27 Відповісти
СП2 это следует понимать все под глубоеим наркозом сидели...Адольфовна всех за нос водит.
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23.08.2021 21:27 Відповісти
Пускай США не лукавят,целосность Украины и не только они могут востановить в одну две недели не прибегая к силовым действиям и сохранив простой народ самой мокшандии от бессмысленных смертей.Достаточно арестовать все,без исключения,счета кацапов,их движимое и не движимое имущество и лишить виз из уходом из страны в течении 24-х часов.Хуйло и его банда будет просто уничтожена в течении 12-ти часов а оставшиеся будут направлены на договоренностях для отмены наложеных санкций.
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23.08.2021 21:37 Відповісти
100 %,
и на следующий день
фуйло бы написал завещание,
в котором отписал всё Байдену !
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23.08.2021 21:53 Відповісти
Да некому было бы уже отписывать.Так как подавляющее большенство толстосумов-кацапов вкладывали свое наворованое в банки США,покупали движимость и недвижимость в США,ихние отпрыски учатся и живут в США.А вот они всему этому просто не дадут пропасть ради этого плюгавого и банды его приверженцев,они скорее продадут ,,немытую россию,страну голоных и рабов,,
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23.08.2021 22:01 Відповісти
даже СВИФТ не отключили
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23.08.2021 22:18 Відповісти
СВИФТ это международная банковская система и америкосам нужно согласовывать.А вот о том что я написал каждая страна в том числе и США может принимать самостоятельное решение.А для полной жопы кацапии достатосно США и Великобритании.
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23.08.2021 22:23 Відповісти
Всё бесполезно , одна болтовня и озабоченность на высшем уровне , даже здесь народ это понимает.
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23.08.2021 22:34 Відповісти
Достаточно арестовать все,без исключения,счета кацапов,их движимое и не движимое имущество и лишить виз из уходом из страны в течении 24-х часов.

Проблема в том, что простые люди в РФ будут этому рукоплескать и рейтинг Путина скакнёт до 99.99%. И больше никто и никогда, ни из какой страны не будет хранить наворованные деньги в банках США и Англии. А это потеря инвестиций в эти страны. Деньги-то не пахнут!
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23.08.2021 23:23 Відповісти
Так да не так.Простой народ этого просто не заметит так как у них из счетов сберкасс все пропало еще из времен распада СССР.А счета и имущество не конфисковывается а только арестовывается до снятия существующего правительства.Да и хранить будут как и хранили потому что недвижимости у них больше как сумма на счетах.
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23.08.2021 23:33 Відповісти
P.S/Да и их отпрыски вернуться куда?В кацапию ни ногой что в комунистическую Корею или на Кубу?Или возможно в африканские или азиатские страны?
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23.08.2021 23:36 Відповісти
Ты не понял. Если у российских олигархов США конфискуют все деньги... Простой народ из РФ будет Путина на руках носить за то, что его политика привела к тому, что США наказали воров из РФ.

Путин полностью контролирует силовиков, не смогут олигархи его смести. Их просто перебьют. А дальше как птицы свободны... Хоть в Венесуэлу пусть едут без денег.
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23.08.2021 23:43 Відповісти
Простой народ в стране ничего не решает.Хто ***** на пост посадил тот его и уберет.Как там-,,Я тебя породил,я тебя и убю,,
И Вы упустили тот момент что и руководители силовых структур имеют не хилые счета в забугорных банках и особнячки с яхтами и тоже нажитое непосильным трудом терять не захотят ради одного илинескольких уродов.
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23.08.2021 23:49 Відповісти
Путина давно уже окружают люди у которых нет ничего на Западе, зато в РФ они типа князей. Кроме олигархов. У них деньги на Западе.

Задача то ведь снести Путина. Ну заберут США деньги у олигархов, они начнут бунтовать, многих из них убьют. Народ ещё быстрее побежит голосовать за Путина.

Но самое главное, никакой тоталитарный режим типа из Африки не будет больше хранить деньги в США или Англии. Ты понимаешь? Англосаксы просто деньги потеряют. Поэтому они не будут прессовать российских воров -- они же инвесторы!
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23.08.2021 23:57 Відповісти
кентуха пряс кеп очевидность...переливают из пустого в порожнее одно и тоже.
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23.08.2021 21:38 Відповісти
"Кримські" санкції мають діяти, доки Росія не поверне півострів, - Кент - Цензор.НЕТ 1020
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23.08.2021 21:44 Відповісти
"заступник помічника..." мабуть важлива посада)))
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23.08.2021 21:48 Відповісти
Та нехай буде хоть тридцятий помічник але він не скаже ні більше ні менше ніж його вповноважили сказати.Це тільки нащі дебіли плещуть язиками стараючись показатися зарозумілими а приносять країні тільки біду та проблеми та ,,за базар не відповідають,,
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23.08.2021 23:25 Відповісти
"Кримські" санкції мають діяти, доки Росія не поверне півострів, - Кент - Цензор.НЕТ 2945
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24.08.2021 02:05 Відповісти
 
 