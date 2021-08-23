"Кримські" санкції мають діяти, доки Росія не поверне півострів, - Кент
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Санкції проти РФ через окупацію Криму повинні залишатися чинними, поки вона не відновить територіальну цілісність України.
Про це заступник помічника Держсекретаря США Джордж Кент заявив на панельній дискусії в рамках саміту Кримської платформи, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Через цю платформу і не тільки сьогодні ми повинні знайти способи - великі і малі - для того, щоб ізолювати, маргіналізувати і застосовувати санкції до тих, хто буде легітимізувати і підтверджувати російські бажання. Зокрема, санкції проти Росії через анексію Криму повинні залишатися на Росії до того часу, поки Росія не відновить територіальної цілісності України", - сказав Кент
За його словами, будівництво Керченського мосту, а також експропріація майна України або українських громадян повинні бути покарані.
"Йдеться про країни, громадян або компанії, які підтримують Росію через подорожі до Криму, розвиток бізнесу - вони також повинні залишатися під санкціями", - додав Кент.
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Пророк Исаия гл.33.
Аввакум .2:8
и на следующий день
фуйло бы написал завещание,
в котором отписал всё Байдену !
Проблема в том, что простые люди в РФ будут этому рукоплескать и рейтинг Путина скакнёт до 99.99%. И больше никто и никогда, ни из какой страны не будет хранить наворованные деньги в банках США и Англии. А это потеря инвестиций в эти страны. Деньги-то не пахнут!
Путин полностью контролирует силовиков, не смогут олигархи его смести. Их просто перебьют. А дальше как птицы свободны... Хоть в Венесуэлу пусть едут без денег.
И Вы упустили тот момент что и руководители силовых структур имеют не хилые счета в забугорных банках и особнячки с яхтами и тоже нажитое непосильным трудом терять не захотят ради одного илинескольких уродов.
Задача то ведь снести Путина. Ну заберут США деньги у олигархов, они начнут бунтовать, многих из них убьют. Народ ещё быстрее побежит голосовать за Путина.
Но самое главное, никакой тоталитарный режим типа из Африки не будет больше хранить деньги в США или Англии. Ты понимаешь? Англосаксы просто деньги потеряют. Поэтому они не будут прессовать российских воров -- они же инвесторы!