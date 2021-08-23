Самолет с 98 эвакуированными из Афганистана приземлился в Борисполе
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
27 из 98 людей на борту - граждане Украины.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".
"Вечером 23 августа в Киев прибыл еще один украинский самолет из Афганистана, который отправили для эвакуации людей. По предварительным данным, на борту 98 пассажиров, среди них - 27 украинцев", - сказано в сообщении.
Напомним, накануне украинский военный самолет Ил-76МД вернулся из Афганистана в Киев с 83 людьми на борту. Тогда, в частности, эвакуировали 31 гражданина Украины.
Однако в Офисе президента заявляли, что в Афганистане остаются еще более 100 украинских граждан, поэтому операцию по эвакуации решили продолжить. Кроме того, в США просили правительство Украины помочь с эвакуацией людей.
По данным Министерства иностранных дел, по состоянию на 18 августа более 150 человек сообщили украинским дипломатам, что хотят уехать из Афганистана. Среди них ㅡ украинцы, члены их семей и другие иностранцы.
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минус 27...еще более 120 остается ( 126-128 )
что ж так им не повезло улететь???
Вот и делайте вывод : почему украинцы не могут пробиться так высоко в украинскую власть 😀
А тут теж озвучили що літак був заповнений лише на половину та залишив ще багато там людей.
Завтра в 7:22 я буду в Борисполе
Сидеть в самолёте.. чтоб он удачно сел где-нибудь в Париже,
А там ещё немного и Прованс
Красное вино...
Эта классная песенка Йолки для бедняг в Афгане все равно что:
"И на Марсе будут яблони цвести..."
для хитрожопых важна картинка...