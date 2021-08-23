Самолет с 98 эвакуированными из Афганистана приземлился в Борисполе

27 из 98 людей на борту - граждане Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

"Вечером 23 августа в Киев прибыл еще один украинский самолет из Афганистана, который отправили для эвакуации людей. По предварительным данным, на борту 98 пассажиров, среди них - 27 украинцев", - сказано в сообщении.

Напомним, накануне украинский военный самолет Ил-76МД вернулся из Афганистана в Киев с 83 людьми на борту. Тогда, в частности, эвакуировали 31 гражданина Украины.

Однако в Офисе президента заявляли, что в Афганистане остаются еще более 100 украинских граждан, поэтому операцию по эвакуации решили продолжить. Кроме того, в США просили правительство Украины помочь с эвакуацией людей.

Также читайте: МИД известно о 50 украинцах, находящихся в Афганистане. Мы никого не бросим на произвол судьбы, - Кулеба

По данным Министерства иностранных дел, по состоянию на 18 августа более 150 человек сообщили украинским дипломатам, что хотят уехать из Афганистана. Среди них ㅡ украинцы, члены их семей и другие иностранцы.