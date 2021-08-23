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Афганистан (599) украинцы (3732) эвакуация (1748)

Самолет с 98 эвакуированными из Афганистана приземлился в Борисполе

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Самолет с 98 эвакуированными из Афганистана приземлился в Борисполе

27 из 98 людей на борту - граждане Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

"Вечером 23 августа в Киев прибыл еще один украинский самолет из Афганистана, который отправили для эвакуации людей. По предварительным данным, на борту 98 пассажиров, среди них - 27 украинцев", - сказано в сообщении.

Напомним, накануне украинский военный самолет Ил-76МД вернулся из Афганистана в Киев с 83 людьми на борту. Тогда, в частности, эвакуировали 31 гражданина Украины.

Однако в Офисе президента заявляли, что в Афганистане остаются еще более 100 украинских граждан, поэтому операцию по эвакуации решили продолжить. Кроме того, в США просили правительство Украины помочь с эвакуацией людей.

Также читайте: МИД известно о 50 украинцах, находящихся в Афганистане. Мы никого не бросим на произвол судьбы, - Кулеба

По данным Министерства иностранных дел, по состоянию на 18 августа более 150 человек сообщили украинским дипломатам, что хотят уехать из Афганистана. Среди них ㅡ украинцы, члены их семей и другие иностранцы.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+23
Еще два рейса и будет вывезена вся родня Найема Самолет с 98 эвакуированными из Афганистана приземлился в Борисполе - Цензор.НЕТ 6464
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23.08.2021 22:14
+11
Найема обратно отправьте. Пусть этот герой пишет про талибов какие они гады в Кабуле! На Пороха мог же писать!
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23.08.2021 22:27
+7
Благое дело, но когда всех наших граждан наконец отправят на Родину?
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23.08.2021 22:03
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спасибо..
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23.08.2021 21:59 Ответить
Зебил, или просто дурак?
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24.08.2021 00:40 Ответить
Благое дело, но когда всех наших граждан наконец отправят на Родину?
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23.08.2021 22:03 Ответить
оставалось там чуть более 150 (то ли 153, то ли 155)
минус 27...еще более 120 остается ( 126-128 )
что ж так им не повезло улететь???
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23.08.2021 22:31 Ответить
может от мака оторваться не могут?))
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23.08.2021 23:03 Ответить
Еще два рейса и будет вывезена вся родня Найема Самолет с 98 эвакуированными из Афганистана приземлился в Борисполе - Цензор.НЕТ 6464
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23.08.2021 22:14 Ответить
Найема обратно отправьте. Пусть этот герой пишет про талибов какие они гады в Кабуле! На Пороха мог же писать!
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23.08.2021 22:27 Ответить
И пуштун лайно, и Барыга лайно. Давайте отправим обоих...
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24.08.2021 00:41 Ответить
И ты малоросское гамно
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24.08.2021 16:49 Ответить
Цукерковая подстилка детектид)))
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24.08.2021 21:23 Ответить
Не двоих уже по дороге потеряли ( наверное плохо к фюзеляжу привязались ) , когда самолёт вылетал , то была информация, что 100 человек , а долетело 98
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23.08.2021 22:43 Ответить
В биореактор пошли. Топлива под обрез закачали по талонам.
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23.08.2021 22:46 Ответить
Ну какое с наемов топливо ? Это же не инфраструктурой страны управлять
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23.08.2021 22:48 Ответить
Чистейшее. Водки не пили, свыню не кушали, табак не курили, чистейший дизельный биоматериал вышел.
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23.08.2021 22:55 Ответить
А Вы в курсе , что родители Найема выходили из афгана с советскими войсками ?

Вот и делайте вывод : почему украинцы не могут пробиться так высоко в украинскую власть 😀
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23.08.2021 22:56 Ответить
"Из аэропорта Кабула вылетел самолет, на борту которого находится более 100 граждан (???), заявивших о желании эвакуироваться из Афганистана. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба"
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23.08.2021 22:18 Ответить
по ошибке там оказались талибы... неск человек попросились выйти на пол-дороги....
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23.08.2021 22:24 Ответить
ну в самом деле, не ходить же им в туалет в самолете, вот и вышли из самолета "сходить по большому" Літак із 98 евакуйованими з Афганістану приземлився в Борисполі - Цензор.НЕТ 1659
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23.08.2021 22:29 Ответить
***** даже талибы решили свалить из афгана после того как поняли , что какой они писец учюдили 😄
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23.08.2021 22:51 Ответить
таліби - релігійні фанатики, про писец вони не думали й не думають... легка перемога запаморочила мізки, окрилила... думають, що вони непереможні...
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23.08.2021 23:00 Ответить
Видно екіпаж теж порахували!
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23.08.2021 22:53 Ответить
и снова полупустой самолет....
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23.08.2021 22:22 Ответить
А Вы уверены что полупустой?Из Ирана тоже вылетал из половиной пассажиров но тем не мение рейс был задержан на 45 минут из за перегруза.
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23.08.2021 22:37 Ответить
решение про перегруз принимает командир, а не иранцы... с чего вы взяли, что он летел через иран? полупустые самолеты ганять уже традиция... невеселая традиция....
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23.08.2021 22:43 Ответить
Я привів для прикладу збитий в Ірані наш літак де по офіційним данним його затримали на 45 хвилин через перезавантаження.
А тут теж озвучили що літак був заповнений лише на половину та залишив ще багато там людей.
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23.08.2021 22:57 Ответить
"іранський" літак не по темі, тільки з пантелику збиває... напівпусті літаки, це сором...
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23.08.2021 23:05 Ответить
в ситуації Афгана.
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23.08.2021 23:05 Ответить
Может сначала своих одним рейсом вывезти ,а остальных потом ?
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23.08.2021 22:25 Ответить
политика...свои то такэ, а чужие - пиар...
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23.08.2021 22:32 Ответить
Талібан вже є. Зелений. І колір відповідає прапору іслама. Випадковість? Літак із 98 евакуйованими з Афганістану приземлився в Борисполі - Цензор.НЕТ 5702
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23.08.2021 22:36 Ответить
Благое дело,не спорю.А вот что это за люди из Украины пытаюсь выяснить уже не первый день и сколько из них наемников из ,,Вагнеровцев,,?
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23.08.2021 22:34 Ответить
Всякої тварі по парі.
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23.08.2021 22:37 Ответить
А что бл своих граждан в начале не надо вывезти?
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23.08.2021 22:40 Ответить
Может нет возможности, а может наши граждане,по древней похерестической славянской традиции решили : да мне пох, да я успею, да подождут, а где трансфер в аеропорт блэа?)
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23.08.2021 22:51 Ответить
Я сомневаюсь что их выпихивают с самолета и говорят на следующем долетите, просто наверное нет возможности их по городу соберать бегать, а кто очень хотел уже дома.
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23.08.2021 22:53 Ответить
Свои граждане подобны сержанту Ярославу Журавель 😬
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23.08.2021 22:55 Ответить
"Своих" там по факту вообще нет, те кто приняли /добровольно/ гражданство иностранного государства /не выйдя из украинского/ и их потомков считать гражданами Украины нельзя /жаль хреновое законодательство по гражданству в Украине/!
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24.08.2021 09:21 Ответить
В мусульманской стране жена и дети по факту "собственность" мужа! Вышла замуж уехала в другую страну вот и будь "собственностью", соблюдай традиции, обычаи и правила страны пребывания (я не говорю плохо это или хорошо, ведь можно при этом прожить счастливую жизнь, но ОТВЕТСВЕНОСТЬ за принятый вбвор нужно возложить на себя и не накого ее не перекладывать)!
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24.08.2021 09:26 Ответить
Мне одному интересно почему из бюджета уходят деньги на вывоз из афгана граждан других стран ?
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23.08.2021 22:56 Ответить
Ну потому что билеты на самолёт раздавал брат Ермака , нашим такие билеты не по карману 🙂
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23.08.2021 23:00 Ответить
Это ж не:
Завтра в 7:22 я буду в Борисполе
Сидеть в самолёте.. чтоб он удачно сел где-нибудь в Париже,
А там ещё немного и Прованс
Красное вино...

Эта классная песенка Йолки для бедняг в Афгане все равно что:
"И на Марсе будут яблони цвести..."
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23.08.2021 23:04 Ответить
Ну да, в этом и состоит основная цель, потому как толлерастия понимаш.
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23.08.2021 23:43 Ответить
А скоко среди них украинцев? Процентов 5, или более?
для хитрожопых важна картинка...
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24.08.2021 00:43 Ответить
 
 