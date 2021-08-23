Літак із 98 евакуйованими з Афганістану приземлився в Борисполі

27 із 98 осіб на борту - громадяни України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".

"Увечері 23 серпня до Києва прибув іще один український літак з Афганістану, який відправили для евакуації людей. За попередніми даними, на борту 98 пасажирів, серед них 27 українців", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні український військовий літак Іл-76МД повернувся з Афганістану до Києва з 83 людьми на борту. Тоді, зокрема, евакуювали 31 громадянина України.

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Проте в Офісі президента заявляли, що в Афганістані залишається ще понад 100 українських громадян, тому операцію з евакуації вирішили продовжити. Крім того, у США просили уряд України допомогти з евакуацією людей.

За даними Міністерства закордонних справ, станом на 18 серпня понад 150 осіб повідомили українським дипломатам, що хочуть виїхати з Афганістану. Серед них українці, члени їхніх родин та інші іноземці.