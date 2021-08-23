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Афганістан (450) українці (2379) евакуація (1920)

Літак із 98 евакуйованими з Афганістану приземлився в Борисполі

Новини Цензор.НЕТ Події

Літак із 98 евакуйованими з Афганістану приземлився в Борисполі

27 із 98 осіб на борту - громадяни України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".

"Увечері 23 серпня до Києва прибув іще один український літак з Афганістану, який відправили для евакуації людей. За попередніми даними, на борту 98 пасажирів, серед них 27 українців", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні український військовий літак Іл-76МД повернувся з Афганістану до Києва з 83 людьми на борту. Тоді, зокрема, евакуювали 31 громадянина України.

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Проте в Офісі президента заявляли, що в Афганістані залишається ще понад 100 українських громадян, тому операцію з евакуації вирішили продовжити. Крім того, у США просили уряд України допомогти з евакуацією людей.

За даними Міністерства закордонних справ, станом на 18 серпня понад 150 осіб повідомили українським дипломатам, що хочуть виїхати з Афганістану. Серед них українці, члени їхніх родин та інші іноземці.
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Топ коментарі
+23
Еще два рейса и будет вывезена вся родня Найема Самолет с 98 эвакуированными из Афганистана приземлился в Борисполе - Цензор.НЕТ 6464
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23.08.2021 22:14
+11
Найема обратно отправьте. Пусть этот герой пишет про талибов какие они гады в Кабуле! На Пороха мог же писать!
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23.08.2021 22:27
+7
Благое дело, но когда всех наших граждан наконец отправят на Родину?
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23.08.2021 22:03
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23.08.2021 21:59 Відповісти
Зебил, или просто дурак?
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24.08.2021 00:40 Відповісти
Благое дело, но когда всех наших граждан наконец отправят на Родину?
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23.08.2021 22:03 Відповісти
оставалось там чуть более 150 (то ли 153, то ли 155)
минус 27...еще более 120 остается ( 126-128 )
что ж так им не повезло улететь???
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23.08.2021 22:31 Відповісти
может от мака оторваться не могут?))
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23.08.2021 23:03 Відповісти
Еще два рейса и будет вывезена вся родня Найема Самолет с 98 эвакуированными из Афганистана приземлился в Борисполе - Цензор.НЕТ 6464
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23.08.2021 22:14 Відповісти
Найема обратно отправьте. Пусть этот герой пишет про талибов какие они гады в Кабуле! На Пороха мог же писать!
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23.08.2021 22:27 Відповісти
И пуштун лайно, и Барыга лайно. Давайте отправим обоих...
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24.08.2021 00:41 Відповісти
И ты малоросское гамно
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24.08.2021 16:49 Відповісти
Цукерковая подстилка детектид)))
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24.08.2021 21:23 Відповісти
Не двоих уже по дороге потеряли ( наверное плохо к фюзеляжу привязались ) , когда самолёт вылетал , то была информация, что 100 человек , а долетело 98
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23.08.2021 22:43 Відповісти
В биореактор пошли. Топлива под обрез закачали по талонам.
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23.08.2021 22:46 Відповісти
Ну какое с наемов топливо ? Это же не инфраструктурой страны управлять
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23.08.2021 22:48 Відповісти
Чистейшее. Водки не пили, свыню не кушали, табак не курили, чистейший дизельный биоматериал вышел.
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23.08.2021 22:55 Відповісти
А Вы в курсе , что родители Найема выходили из афгана с советскими войсками ?

Вот и делайте вывод : почему украинцы не могут пробиться так высоко в украинскую власть 😀
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23.08.2021 22:56 Відповісти
"Из аэропорта Кабула вылетел самолет, на борту которого находится более 100 граждан (???), заявивших о желании эвакуироваться из Афганистана. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба"
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23.08.2021 22:18 Відповісти
по ошибке там оказались талибы... неск человек попросились выйти на пол-дороги....
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23.08.2021 22:24 Відповісти
ну в самом деле, не ходить же им в туалет в самолете, вот и вышли из самолета "сходить по большому" Літак із 98 евакуйованими з Афганістану приземлився в Борисполі - Цензор.НЕТ 1659
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23.08.2021 22:29 Відповісти
***** даже талибы решили свалить из афгана после того как поняли , что какой они писец учюдили 😄
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23.08.2021 22:51 Відповісти
таліби - релігійні фанатики, про писец вони не думали й не думають... легка перемога запаморочила мізки, окрилила... думають, що вони непереможні...
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23.08.2021 23:00 Відповісти
Видно екіпаж теж порахували!
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23.08.2021 22:53 Відповісти
и снова полупустой самолет....
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23.08.2021 22:22 Відповісти
А Вы уверены что полупустой?Из Ирана тоже вылетал из половиной пассажиров но тем не мение рейс был задержан на 45 минут из за перегруза.
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23.08.2021 22:37 Відповісти
решение про перегруз принимает командир, а не иранцы... с чего вы взяли, что он летел через иран? полупустые самолеты ганять уже традиция... невеселая традиция....
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23.08.2021 22:43 Відповісти
Я привів для прикладу збитий в Ірані наш літак де по офіційним данним його затримали на 45 хвилин через перезавантаження.
А тут теж озвучили що літак був заповнений лише на половину та залишив ще багато там людей.
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23.08.2021 22:57 Відповісти
"іранський" літак не по темі, тільки з пантелику збиває... напівпусті літаки, це сором...
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23.08.2021 23:05 Відповісти
в ситуації Афгана.
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23.08.2021 23:05 Відповісти
Может сначала своих одним рейсом вывезти ,а остальных потом ?
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23.08.2021 22:25 Відповісти
политика...свои то такэ, а чужие - пиар...
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23.08.2021 22:32 Відповісти
Талібан вже є. Зелений. І колір відповідає прапору іслама. Випадковість? Літак із 98 евакуйованими з Афганістану приземлився в Борисполі - Цензор.НЕТ 5702
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23.08.2021 22:36 Відповісти
Благое дело,не спорю.А вот что это за люди из Украины пытаюсь выяснить уже не первый день и сколько из них наемников из ,,Вагнеровцев,,?
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23.08.2021 22:34 Відповісти
Всякої тварі по парі.
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23.08.2021 22:37 Відповісти
А что бл своих граждан в начале не надо вывезти?
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23.08.2021 22:40 Відповісти
Может нет возможности, а может наши граждане,по древней похерестической славянской традиции решили : да мне пох, да я успею, да подождут, а где трансфер в аеропорт блэа?)
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23.08.2021 22:51 Відповісти
Я сомневаюсь что их выпихивают с самолета и говорят на следующем долетите, просто наверное нет возможности их по городу соберать бегать, а кто очень хотел уже дома.
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23.08.2021 22:53 Відповісти
Свои граждане подобны сержанту Ярославу Журавель 😬
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23.08.2021 22:55 Відповісти
"Своих" там по факту вообще нет, те кто приняли /добровольно/ гражданство иностранного государства /не выйдя из украинского/ и их потомков считать гражданами Украины нельзя /жаль хреновое законодательство по гражданству в Украине/!
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24.08.2021 09:21 Відповісти
В мусульманской стране жена и дети по факту "собственность" мужа! Вышла замуж уехала в другую страну вот и будь "собственностью", соблюдай традиции, обычаи и правила страны пребывания (я не говорю плохо это или хорошо, ведь можно при этом прожить счастливую жизнь, но ОТВЕТСВЕНОСТЬ за принятый вбвор нужно возложить на себя и не накого ее не перекладывать)!
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24.08.2021 09:26 Відповісти
Мне одному интересно почему из бюджета уходят деньги на вывоз из афгана граждан других стран ?
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23.08.2021 22:56 Відповісти
Ну потому что билеты на самолёт раздавал брат Ермака , нашим такие билеты не по карману 🙂
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23.08.2021 23:00 Відповісти
Это ж не:
Завтра в 7:22 я буду в Борисполе
Сидеть в самолёте.. чтоб он удачно сел где-нибудь в Париже,
А там ещё немного и Прованс
Красное вино...

Эта классная песенка Йолки для бедняг в Афгане все равно что:
"И на Марсе будут яблони цвести..."
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23.08.2021 23:04 Відповісти
Ну да, в этом и состоит основная цель, потому как толлерастия понимаш.
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23.08.2021 23:43 Відповісти
А скоко среди них украинцев? Процентов 5, или более?
для хитрожопых важна картинка...
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24.08.2021 00:43 Відповісти
 
 